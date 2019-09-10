Новое поколение кроссовера по ряду параметров превосходит предшественника, но некоторые огрехи так и не были исправлены.

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Toyota RAV4 получил более внятную внешность и множество возможностей индивидуализации. Но главным козырем автомобиля, надо полагать, так и останется родословная. К сожалению, инженеры избавились не от всех критикуемых особенностей кроссовера прошлого поколения и умудрились допустить несколько новых недоработок.

Toyota RAV4 прошлого поколения продавался очень хорошо, несмотря на то, что, например, в этом году являлся самым устаревшим представителем класса. Можно предположить, что с учетом удачных решений, появившихся в новом поколении кроссовера, он будет продаваться не хуже, если ему не помешают (что вряд ли) некоторые небольшие огрехи.

Плюсы

Итак, в плюсах автомобиля — привлекательный внешний вид, улучшенная динамика и широкий набор систем активной безопасности. Кроме того, благодаря новой платформе кузов кроссовера стал на 57% жестче на кручение — это позволит смело выбираться на бездорожье. Прибавьте к этому опциональную систему полного привода Dynamic Torque Vectoring AWD с двумя раздельными муфтами подключения на каждом из задних колес, и вы получите практически вездеход. Кстати, в базе RAV4 так и будет оснащаться уже знакомой нам системой Dynamic Torque Control AWD.

Американские СМИ, испытавшие RAV4 на ходу, отмечают, что благодаря более жесткому кузову кроссовер стал лучше управляться: хорошо реагирует на повороты рулевого колеса, отлично держит прямую и не реагирует на асфальтовую колею и боковой ветер. При этом руль кроссовера тяжеловат — эта крайность лучше, чем полная невесомость и рысканье по дороге, отмечают они.

Салон изобилует ящичками, полками, кармашками и так далее. Есть беспроводная зарядка смартфонов. Материалы на ощупь стали гораздо приятнее, а их мягкая структура позволяет надеяться, что уж этот салон скрипеть не будет.

Минусы

Теперь Toyota RAV4 будет славиться как тугодум — экологические нормы заставили настолько придушить моторы, что реакция на нажатие на педаль газа происходит лишь спустя добрую секунду. Даже в режиме «Спорт». Но когда до дроссельной заслонки доходит, как и насколько нужно открыться, динамика не разочаровывает. Это касается и 2-литрового двигателя, и мотора объемом 2,5 литра.

Информационно-развлекательную систему RAV4 можно охарактеризовать как «по большей части совершенно нормальную». Ее монитор выделяется не только своим положением, но и несоответствием общему стилю салона. Он толстый, с такой же толстой рамкой, да еще и с дешевыми кнопками по периметру. Устаревшей выглядит и графика, а также компоновка информации на дисплее. Просто сравните его с любым другим, взятым у недавно обновленного автомобиля.

Отдельно хотелось бы упомянуть синюю подсветку приборной панели, претензий к которой было очень и очень много. Говорилось, в основном, про раздражающий глаз оттенок, особенно ночью — ни уюта, ни отдыха. Дизайнеры Тойоты стенаниям поклонников модели не вняли и оставили все как было. Традиции, наверное...

Цена

Что не должно стать минусом нового поколения кроссовера, так это его стоимость. Сегодня в России продается Toyota RAV4 прошлого поколения по цене от 1,616 млн рублей. О стоимости новинки пока не сообщается. Но, например, в США, где цены уже объявлены, они составляют от 25 650 долларов (1 678 215 рублей), что сопоставимо с ценой машины прошлого поколения.

Компания Toyota разрабатывает еще одну новую платформу, на которой будут строиться компактные модели.

Фото: Toyota