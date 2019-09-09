Новый Toyota RAV4 получил богатое оснащение — журнал За рулем

Новый Toyota RAV4 получил богатое оснащение

Стал известен уровень базовой комплектации кроссовера нового поколения, который должен появиться в продаже этой осенью.

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

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Новый Toyota RAV4 для России — первые подробности

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения. Напомним, что производство автомобиля начнется 1 октября на заводе под Санкт-Петербургом.

Как сообщалось ранее, кроссовер в России будет оснащаться бензиновыми двигателями объемом 2 и 2,5 литра, мощность которых составит 150 и 200 л.с. соответственно. Первый мотор будет поставляться с вариатором, а второй — с 8-ступенчатой автоматической коробкой. Версий две — как переднеприводная, так и полноприводная, причем для автомобиля предусмотрены две системы полного привода для разных уровней комплектаций.


В ОТТС нового Toyota RAV4 перечислены также системы, которыми автомобиль будет оснащаться во всех комплектациях. Среди них обязательная к установке ЭРА-ГЛОНАСС, системы стабилизации и помощи при экстренном торможении с функцией распределения усилий по колесам. Также все машины оборудуют датчиками давления воздуха в шинах, антипробуксовочной системой и системой помощи при начале движения на склоне. Кроме того, в базовое оснащение войдут обогревы передних сидений, аудиосистема и стояночный тормоз с электроприводом.


Стоимость нового Toyota RAV4, а также уровни других комплектаций мы узнаем в октябре. В данный момент в продаже находится кроссовер уходящего поколения, стоимость которого составляет от 1 616 000 рублей.

  • Единственный недочет, обнаруженный во время краш-тестов RAV4 нового поколения, был выявлен у фар автомобиля.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota RAV 4 (6)

Toyota 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Классная тачка! 2018 г.в. Езжу год. Была до неё Королла!

Недостатки:

Не совсем доволен система запуска с кнопки! Мне кажется, с ключа лучше!

Комментарий:

Классная тачка! 2018 г.в. Езжу год. Была до неё Королла! Я вообще, кроме ТОЙОТЫ никакие авто за  классные тачки не считаю! Комфорт на высочайшем уровне! Двигатель 2.0. Бензин. Вариатор. Москва. Расход с пробками в районе 11–12. Без пробок 7–8. По совсем свободной дороге — 6,5. Устойчивость на дор...

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