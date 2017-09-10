Светит, но не очень: тесты на безопасность нового Toyota RAV4 — журнал За рулем

Светит, но не очень: тесты на безопасность нового Toyota RAV4

Получив высший балл по результатам краш-тестов, кроссовер провалился при оценке качества освещения дороги.

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4

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Toyota RAV4 получил высшую оценку уровня безопасности от IIHS во всех проведенных краш-тестах, включая лобовые столкновения с разной степенью перекрытия. Отлично сработала и система предотвращения столкновений, предупреждающая водителя и останавливающая автомобиль на скоростях до 40 км/ч.

Единственный недостаток нового RAV4 заключается в его фарах. Свет штатной оптики получил оценку «плохо», тогда как адаптивные светодиодные фары отлично справились со своей задачей освещения дороги и обочин.


Ту же высокую оценку уровня безопасности Top Safety Pick + получили и некоторые другие компактные кроссоверы. При этом у Mazda CX-5, Subaru Forester и Hyundai Tucson обнаружились те же проблемы с головным светом. Лучше, благодаря штатным фарам, оказались результаты более компактного Hyundai Kona и более дорогого Volvo XC40.

Ранее новый Toyota RAV4 был испытан специалистами Euro NCAP, которые выявили у него гораздо больше недостатков. Например, не самой лучшей оказалась степень защиты голов взрослых пассажиров при боковых столкновениях. В результате по уровню безопасности кроссовер уступил другой модели Toyota — седану Corolla.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota RAV 4 (5)

Toyota 2008 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Надежность, неприхотливость, проходимость

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Имею опыт эксплуатации Toyota RAV4 третьего и четвертого поколений. Первую машину, третьего поколения, купил после автомобиля Ford Focus, когда начал строить дом за городом. Брал трехлетней, с пробегом больше 100 тысяч км., с двухлитровым мотором на 150 сил. Слабые места модели — периодически тре...

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