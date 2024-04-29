Обезумевший лось бегает по дороге и бросается под колеса автомобилей

В Кемерове засняли лося, бегающего по Кировскому району рядом с автомобилями

Недавно в городе Кемерове появилось тревожное видео, на котором запечатлен лось, бесцельно бегающий по оживленной трассе в Кировском районе. Животное хаотично металось между автомобилями, создавая серьезную опасность для участников дорожного движения.

По словам очевидцев, лось находится на данной территории уже около двух недель, однако власти до сих пор не предприняли никаких действий. Это вызывает опасения за безопасность горожан и водителей.

Ранее о похожей ситуации сообщалось в Подмосковье. Министерство экологии и природопользования Московской области объяснило, что такие инциденты связаны с началом сезона активности у диких животных. Кроме того, их беспокоят пробудившиеся кровососущие насекомые, что заставляет их выходить на открытые территории.

В связи с этим водителям настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим в местах, где вероятность появления животных наиболее высока. В ночное время следует включать противотуманные фары.

Помимо опасности, которую лось представляет для автомобилей, он также может нанести травмы или даже убить пешеходов. Поэтому властям необходимо незамедлительно предпринять меры и отпугнуть животное с трассы. Это поможет обеспечить безопасность людей и предотвратить возможные трагедии.

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Источник: «Инцидент Кузбасс»