Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы лучшие кроссоверы за 2 миллиона рублей на вторичном рынке
29 апреля
Названы лучшие кроссоверы за 2 миллиона рублей на вторичном рынке
Автодом составил список предпочтительных...
«С вашими паспортами надо дома сидеть»: МИД объяснил недопуск россиян на рейсы
29 апреля
«С вашими паспортами надо дома сидеть»: МИД объяснил недопуск россиян на рейсы
Причиной недопуска россиян на рейсы в Мексику...
Почему после самостоятельной мойки авто можно ослепнуть и лишиться потомства?
29 апреля
Почему после самостоятельной мойки авто можно ослепнуть и лишиться потомства?
Ходаковский: содержащиеся в автохимии вещества...

Обезумевший лось бегает по дороге и бросается под колеса автомобилей

В Кемерове засняли лося, бегающего по Кировскому району рядом с автомобилями

Недавно в городе Кемерове появилось тревожное видео, на котором запечатлен лось, бесцельно бегающий по оживленной трассе в Кировском районе. Животное хаотично металось между автомобилями, создавая серьезную опасность для участников дорожного движения.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Чехарда с индексами и забытый проект АВТОВАЗа с перископом на крыше

По словам очевидцев, лось находится на данной территории уже около двух недель, однако власти до сих пор не предприняли никаких действий. Это вызывает опасения за безопасность горожан и водителей.

Ранее о похожей ситуации сообщалось в Подмосковье. Министерство экологии и природопользования Московской области объяснило, что такие инциденты связаны с началом сезона активности у диких животных. Кроме того, их беспокоят пробудившиеся кровососущие насекомые, что заставляет их выходить на открытые территории.

В связи с этим водителям настоятельно рекомендуется соблюдать скоростной режим в местах, где вероятность появления животных наиболее высока. В ночное время следует включать противотуманные фары.

Помимо опасности, которую лось представляет для автомобилей, он также может нанести травмы или даже убить пешеходов. Поэтому властям необходимо незамедлительно предпринять меры и отпугнуть животное с трассы. Это поможет обеспечить безопасность людей и предотвратить возможные трагедии.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Инцидент Кузбасс»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash | VK
Количество просмотров 2
29.04.2024
Фото:Unsplash | VK
Поделиться:
Оцените материал:
0