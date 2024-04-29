#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы лучшие кроссоверы за 2 миллиона рублей на вторичном рынке
29 апреля
Названы лучшие кроссоверы за 2 миллиона рублей на вторичном рынке
Автодом составил список предпочтительных...
Странная авария с Ford Ranger: ни один каскадер не повторит этот трюк
29 апреля
Странная авария с Ford Ranger: ни один каскадер не повторит этот трюк
Ford Ranger взлетел и приземлился на три...
«С вашими паспортами надо дома сидеть»: МИД объяснил недопуск россиян на рейсы
29 апреля
«С вашими паспортами надо дома сидеть»: МИД объяснил недопуск россиян на рейсы
Причиной недопуска россиян на рейсы в Мексику...

Самый мощный Lamborghini Urus получил силовую установку от Porsche Cayenne

Lamborghini выпустила самую мощную модификацию Urus SE с отдачей 800 л. с.

Под капотом Urus SE расположилась мощная силовая установка, состоящая из 4-литрового турбомотора V8 от Porsche мощностью 620 л. с. и электромотора мощностью 192 л. с. Общая мощность системы составляет впечатляющие 800 л. с., а крутящий момент достигает 950 Нм. Электромотор интегрирован в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Lamborghini Urus SE
Lamborghini Urus SE

Благодаря столь мощной силовой установке Urus SE демонстрирует потрясающую динамику. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 секунды, а до 200 км/ч – 11,2 секунды. Максимальная скорость супервнедорожника составляет 312 км/ч.

Lamborghini Urus SE
Lamborghini Urus SE
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Чехарда с индексами и забытый проект АВТОВАЗа с перископом на крыше

Urus SE оснащен тяговой аккумуляторной батареей емкостью 25,9 кВтч, которая позволяет автомобилю преодолевать до 60 км на чистом электричестве.

По сравнению с обычным Urus, Urus SE получил несколько обновлений во внешнем облике. Он отличается новым капотом, бамперами, диффузором и светотехникой. В салоне появилась новая мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и более премиальные материалы отделки.

Интерьер Lamborghini Urus SE
Интерьер Lamborghini Urus SE
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: IXBT

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Lamborghini
29.04.2024
Фото:Lamborghini
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Lamborghini Urus

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв