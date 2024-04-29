Самый мощный Lamborghini Urus получил силовую установку от Porsche Cayenne

Lamborghini выпустила самую мощную модификацию Urus SE с отдачей 800 л. с.

Под капотом Urus SE расположилась мощная силовая установка, состоящая из 4-литрового турбомотора V8 от Porsche мощностью 620 л. с. и электромотора мощностью 192 л. с. Общая мощность системы составляет впечатляющие 800 л. с., а крутящий момент достигает 950 Нм. Электромотор интегрирован в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Lamborghini Urus SE

Благодаря столь мощной силовой установке Urus SE демонстрирует потрясающую динамику. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 секунды, а до 200 км/ч – 11,2 секунды. Максимальная скорость супервнедорожника составляет 312 км/ч.

Lamborghini Urus SE

Urus SE оснащен тяговой аккумуляторной батареей емкостью 25,9 кВтч, которая позволяет автомобилю преодолевать до 60 км на чистом электричестве.

По сравнению с обычным Urus, Urus SE получил несколько обновлений во внешнем облике. Он отличается новым капотом, бамперами, диффузором и светотехникой. В салоне появилась новая мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным экраном и более премиальные материалы отделки.

Интерьер Lamborghini Urus SE

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: IXBT