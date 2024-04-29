Россиянина оштрафовали на сумму более миллиона за обход санкций

Россиянина оштрафовали за 300 тыс. крон за незаконный ввоз машин из Европы в РФ

В мае 2022 года против россиянина Владимира Лихутина были выдвинуты обвинения в незаконной попытке переправки автомобилей BMW, Mercedes-Benz и Audi в Россию. Суд обвинил его в нарушении режима международных санкций.

Согласно изданию Ceske noviny, Лихутин пытался продать автомобили на российском рынке. В результате ареста счетов у предпринимателя конфисковали средства на сумму 3,3 млн крон (около 130 млн рублей), которые были переведены покупателями в рамках заключенных договоров купли-продажи.

Помимо штрафа в размере 1,2 млн рублей, суд также вынес решение о запрете Лихутину заниматься предпринимательской деятельностью в сфере автомобильной торговли в течение 20 месяцев. Сам Лихутин подтвердил, что прекратил данную деятельность.

Дело Лихутина является одним из первых случаев, когда российские граждане были привлечены к ответственности за попытку обойти санкции, введенные в связи с конфликтом на Украине.

В результате санкций российские граждане и организации испытывают значительные трудности с ведением бизнеса за рубежом. В частности, им запрещено импортировать и экспортировать определенные товары и услуги, а также проводить финансовые операции с компаниями и банками из определенных стран.

Дело Лихутина служит важным напоминанием о последствиях нарушения санкций. Российские граждане, которые пытаются обойти санкции, могут быть привлечены к уголовной ответственности и понести серьезные финансовые потери.

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Источник: No Limits