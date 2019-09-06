Новая платформа для маленьких Тойот: они будут «коренастыми»

Модульная архитектура GA-B позволит создавать компактные модели в различных кузовах, а первым ее получит новый Yaris.

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Японцы продолжают расширять семейство платформ TNGA: после больших и средних моделей небольшие автомобили тоже получат новую модульную «дочку».

В основе новых платформ все равно лежит общая — Toyota New Global Architecture (TNGA). На рынке появилась платформа GA-C для таких автомобилей, как Prius, C-HR и Corolla, и GA-K, созданная для более крупных моделей седанов и кроссоверов/внедорожников, например Camry и RAV4. Теперь Toyota хочет дополнить семейство новой архитектурой GA-B для небольших автомобилей.

Современные способы компоновки обеспечивают высокую жесткость на кручение, сохраняя при этом небольшой вес и адекватную стоимость автомобилей. В GA-B стандартной конструкцией передней подвески являются стойки МакФерсона, которые сочетаются с амортизаторами с низким коэффициентом трения. В целом эта архитектура должна обеспечить интуитивно понятные водителю ходовые качества автомобилей.

Среди иных задач платформы GA-B — создание достаточного внутреннего пространства при небольших габаритах автомобилей.

Новая архитектура также дает волю полету мысли дизайнеров. Плоская компоновка с низко расположенными верхними точками кузова приводит к появлению семейства невысоких и «коренастых» автомобилей.

Платформа GA-B позволяет применять различные колесные базы, высоту и габариты транспортных средств, а следовательно с помощью нее можно создавать автомобили разных размеров и с различными типами кузова. В основном, однако, колеса в новых моделях GA-B должны располагаться близко к краям автомобилей, так что свесы будут минимальными, а колесная база — достаточно длинной.

Новый Yaris, который ожидают в 2020 году на Токийском автосалоне, станет первым автомобилем, в основу которого ляжет эта платформа.

По мнению пиарщиков Тойоты, платформа GA-B предоставляет широкие возможности как для технических специалистов, так и для дизайнеров. Получится ли у них это использовать в полной мере, станет ясно после знакомства с новым Ярисом.

Архитектура TNGA ляжет в основу Toyota TJ Cruiser — это нечто среднее между внедорожником и минивэном.



Фото: Toyota