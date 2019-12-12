Новая Toyota RAV4: «За рулем» проверил ее за пределами асфальта

Архитектуру модели, свежий дизайн и всё прочее задумали с целью омолодить аудиторию. Но как с такими дисплеями этого добиться?

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Приключения начались с классической фразы: «Я знаю короткую дорогу!». Ее произнес штатный навигатор нового RAV4 по дороге из Бухареста в Брашов. И так уверенно завернул нас с асфальта на румынскую грунтовку, что мы ему поверили.

Километра через три, после неожиданного брода, нескольких затяжных скользких подъемов и неприятно углубившейся колеи, до нашего экипажа дошло, что дальнейшее движение по подсказкам электронного Сусанина оставит нас как минимум без ужина, а в худшем случае — без сна и чистой одежды.

Подвела нас не только слепая вера в навигатор, но и внедорожные способности «рафика».

Другой кроссовер дал бы нам понять гораздо раньше, что нужно разворачиваться, Toyota же уверенно ползла вперед и, кажется, была в сговоре с навигатором.

Светодиодный ближний и дальний свет приписан даже начальным комплектациям. Из наворотов доступна только автоматика управления дальним светом для топовой версии. Функции подсветки поворотов нет ни за какие деньги, что вдвойне удивительно.

Toyota RAV4 2.0 CVT AWD 2.5 8AT AWD Длина / ширина / высота / база 4600 / 1855 / 1690 / 2690 мм Объем

багажника (VDA) 580 л Снаряженная / полная масса 1570 / 2015 кг 1575 / 2015 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1987 см³; 110 кВт/149 л.с. при 6600 об/мин; 206 Н·м при 4400–4900 об/мин бензиновый, Р4,

16 клапанов, 2487 см³; 147 кВт/199 л.с. при 6600 об/мин; 243 Н·м при 4000–5000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,0 с 8,5 с Максимальная скорость 190 км/ч 200 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92 / 55 л Расход топлива н.д. Трансмиссия полный привод; СVT полный привод; А8

Двое на одного

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На RAV4 пятого поколения ставят трансмиссию трех типов. Передний привод в «базе» и обычный подключаемый полный — это само собой. В верхних же комплектациях Престиж и Престиж Safety (для моторов 2.0 и 2.5 соответственно) его одари­ли новой системой с двумя муфтами подключения задних колес (вместо стандартной одной) — по одной на каждое колесо.

На удорожание и усложнение конструкции инженеры пошли ради индивидуального распределения момента на задних колесах. На асфальте муфты обеспечивают управление вектором тяги: внешнее колесо крутится активнее внутреннего — и машина охотнее прописывает вираж. Вне твердого покрытия с помощью отдельных муфт имитируется стопроцентная блокировка заднего межколесного дифференциала!

Стилистически RAV4 стал напоминать автомобили Jeep и вообще выглядит своим на бездорожье. Небезосновательно, надо признать. В зависимости от комплектации RAV4 обувают в шины диаметром от 17 до 19 дюймов. Ехать не жестко даже на «девятна­дцатых».

На асфальте эффект почувствовать не удалось — отчасти из-за отсутствия референсной машины с обычной трансмиссией. А может, из-за недостатка у RAV4 спортивного задора в прохождении поворотов, коих в Карпатах хватает.

А вот на грунтовке преимущества сложной трансмиссии при недостатке ­сцепления чувствуются очень хорошо. Гребет! Самым наглядным испытанием стало диагональное вывешивание. Прошлый RAV4 в такой ситуации беспомощно вращает вывешенными колесами, а новый, чуть похрустев электронными мозгами, легко расправляется с ловушкой. К продвинутой трансмиссии прилагается еще и система адаптации к дорожному покрытию, дополнительно повышающая шансы на успех вне асфальта.

Всё ровно

Моторов у «рафика» на российском рынке теперь два. Дизель уволили без сожаления: спрос низкий. Бензиновые агрегаты — из нового семейства Dynamic Force. Это атмосферники. Степень сжатия 13 роднит их с маздовским двигателем Skyactiv, у которого она еще выше — 14. И основные параметры близки: с двух литров сняли 149 л.с., с двух с половиной — 199 сил.

Капот автомобиля за 2,7 млн рублей держит устанавливаемая вручную «кочерга». И с прокладкой уплотнителей неладно: на новенькой машине всё подкапотное пространство забрызгано грязью.

Выбор между алгоритмами («экономичный», «нормальный», «спортивный») есть на всех «рафиках», селектор типа дорожного покрытия — только у машин с навороченным полным приводом. Клавиша SNOW включает режим старта со второй передачи.

Двухлитровый мотор раскрывает себя сразу. Везет для своих сил честно, но уныло. На равнинных трассах его хватит, для города тоже, а вот короткие отрезки пунктирной разметки на серпантинах накладывают на обгоны табу.

С ним в тандеме трудится вариатор оригинальной конструкции. В него добавили шестерёнчатую первую передачу, работающую на малых скоростях. Она снимает с ремня неприятные для него нагрузки при резвых стартах на асфальте и движении внатяг по бездорожью.

Разницы с классическим CVT не чувствуется. Польза должна проявиться в увеличении ресурса. В целом же вариатор работает без нареканий. Особенно понравились десять виртуальных ступеней.

От 200‑сильного агрегата 2.5 я ждал большего. Mazda CX‑5 с таким едет очень бодро, как и Tiguan с Кадьяком, оснащенные 180‑сильным TSI. А в случае с RAV4 я не верю в паспортные 8,5 секунды до сотни. Мотор голосит на разгоне, раскручивается ровно, но абсолютно безэмоционально. Да, это Toyota.

К восьмиступенчатому автомату, который ассистирует двигателю, нет ни единой претензии: в передачах не путается, на нажатие газа откликается в момент. Только расход топлива смутил. Я не слишком-то «зажигал», но, по данным маршрутного компьютера, не уложился в трассовом режиме в 11 л/100 км.

Без шума и пыли

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Отмечаю серьезный прогресс в части ездового комфорта. Посредственная шумоизоляция колесных арок — традиционно слабое место корейских и японских машин, а в «рафике» я не слышу ни шин, ни «пескоструя». И звук ветра становится заметен лишь после 130 км/ч.

В случае с RAV4 словам представителей марки о радикальном улучшении «шумки» верю. Разве что на моторный щит стоит положить еще немного шумоизоляции.

Подвеска стала мягче и комфортнее. На хорошем асфальте работает отлично. Сложности возникают с острыми краями выбоин и швов: появляются шумы и неприятная жесткость. Но не пробои! Крены — в рамках приличий, а рулевое с электроусилителем на рейке обеспечивает хорошую обратную связь.

Диагонального вывешивания RAV4 с двумя муфтами на задней оси не боится. Клиренс — 195–200 мм (в зависимости от размера колес). Для мотора 2.0 это на уровне предшественника (197 мм), а вот для агрегата 2.5 — существенная прибавка (было всего 165 мм). Углы въезда и съезда также увеличились благодаря укороченным свесам.

XX век наступает

Интерьер поддерживает брутальные дизайнерские ходы по кузову. Удачно вписались в него нарочито большие «крутилки» климат-контроля и квадратный мультимедийный дисплей. Его многие посоветуют оторвать, но я с модой на отдельно торчащие «телевизоры» свыкся.

Мне не по нраву сенсорное управление всем и вся: в машине это неудобно. Но в RAV4 по бокам от экрана красуются клавиши от японского калькулятора из восьмидесятых. Чуть младше — кнопки обогрева сидений. Хорошо, хоть электронные часы больше не ставят.

Цветной 7-дюймовый дисплей комбинации приборов пестрит многоцветьем, что не добавляет информативности. Настроек минимум: цифровой или аналоговый спидометр — и всё.

Мультимедийный экран обрамлен клавишами родом из 1980‑х. Качество картинки с камер не выдерживает никакой критики.

Как бы маркетологи ни воспевали выросший уровень материалов отделки, в реальности серебрянка совсем не похожа на настоящий металл и качество кожзама посредственное.

До автоматического режима работы всех стеклоподъемников RAV4 дорос. Следующим прорывом будет подсветка всех семи клавиш, а не только той, что на водительской двери.

Шайбы климат-контроля «хваткие» и приятные на ощупь.

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На графику мультимедийки без слез не взглянешь. С примитивной прорисовкой карт навигации еще можно смириться, но изображение с камер кругового обзора возвращает в эпоху игровой приставки Dendy. Такое даже на машину вдвое дешевле ставить стыдно, а у меня в руках RAV4 за 2,7 млн рублей…

Среднестатистический покупатель Тойоты немолод, и скверной мультимедийной системой его не отпугнешь. Но ведь архитектуру TNGA, свежий дизайн и всё прочее задумали с целью омолодить аудиторию: с новым RAV4 маркетологи рассчитывают на 64% новых клиентов, прежде Тойотами не владевших. Как с такими дисплеями этого добиться?

Конечно, есть и удачные решения. Например, прорезиненные внутренние ручки дверей, рукоятки управления микроклиматом и «музыкой». Обилие розеток соответствует времени: в салоне и багажнике их семь — две 12‑вольтовые и пять USB-разъемов. Плюс беспроводная зарядка смартфона.

Сзади просторно троим взрослым. Багажник подрос в объеме до 580 литров «под шторку» и обзавелся двухсторонним полом. При необходимости перевезти что-то грязное его можно перевернуть — вместо цивильного ворсового покрытия полýчите легко моющееся резиновое.

Фоновая подсветка есть, но только синяя и без регулировки яркости. Даже в полной темноте она едва заметна.

Выглядят передняя и дверная панели одинаково. Но на первой — мягкий пластик и фальшивая отстрочка, а на второй — кожзам. Что интересно, японцы не поскупились обтянуть в мягкое и задние двери.

Обогревы передних сидений, руля и форсунок стеклоомывателя есть уже в «базе». У машины в стандартной комплектации ветровое стекло обогревается только в зоне покоя дворников. Непонятна такая копеечная экономия, ведь остальные три уровня оснащения подразумевают обогрев по всей площади.

Есть и другие несуразности. Например, у сиденья водителя десять электрорегулировок и функция памяти, а пассажиру не предлагают даже настройку по высоте. Панорамную крышу и поворотные фары внедрять тоже не стали, хотя цена вроде бы обязывает их иметь. И регулирующийся вручную кондици­онер в начальной комплектации выглядит неуместной экономией.

Водительское сиденье тянет на пятерку только в самой дорогой версии, где у него десять электрорегулировок, включая регулировку поясничного упора. У пассажирского регулируется только длина и наклон спинки, и на нем сидеть уже не столь удобно.

Во втором ряду просторно: спасибо выросшей на 30 мм колесной базе (остальные габариты машины почти не изменились). Есть подлокотник, подстаканники, дефлекторы, обогрев и два USB-разъема. Вперед-назад сиденье не сдвигается, спинка регулируется по наклону.

Багажник на 580 литров вместит всё для семейного выезда. Обратная сторона пола резиновая, что удобно при перевозке пачкающихся вещей. Створка электрифицирована на машинах во всех комплектациях, кроме начальной.

Подведу итоги. Toyota RAV4 интересно выглядит, приятно едет и способна удивить на бездорожье. Но при сопоставлении количества опций и цены новая машина обескураживает. За 1,76 млн рублей предлагают кроссовер на «ручке», без климат-контроля и парктроника. Вариант с полным приводом потянет как минимум на 2,09 млн, а за экземпляр в топовом оснащении извольте выложить 2,66 млн рублей. И ведь это машины российской сборки!

Из локализованных конкурентов дешевле все. Из топ‑25 по продажам RAV4, конечно, не вылетит: покупателей, повторяющих мантру «Это же Toyota!», ценой не отпугнуть.

Однако догнать ушедшие вперед кроссоверы Kia Sportage и Volkswagen Tiguan будет сложно. А это для амбициозной Тойоты — главная рыночная задача.

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Интересные факты

Toyota RAV4 — родоначальник класса современных кроссоверов. В уходящем году у нее юбилей: 25 лет. В цену включены три бесплатных ТО, но вряд ли этим удастся завлечь расчетливых покупателей. RAV4 несколько лет лидировал в российском сегменте продаж средних кроссоверов. Даже еще не будучи локализованным в России! Но вот уже два года он идет третьим. С 2002 года в России продано 376 тысяч «рафиков». Четверть из них — отечественной сборки. Оба мотора выдают заявленные производителем характеристики на бензине АИ‑92.

Фото фирмы Toyota

Номинант Гран-при «За рулем» 2020 Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет. Toyota RAV4 — одна из новинок. А вот лучшая она или нет в своем классе, решать вам. Нам важно ваше мнение! Голосование уже началось. Среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста. Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

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О том, кому достались разыгранные в этом году автомобили, читайте здесь.

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