Гран-При «За рулем»: лучшие автоновинки и события 2018 года

Рекордное количество — почти 35 тысяч анкет — позволили ЗР определить лучшие из 53 автоновинок, дебютировавших на нашем рынке в прошлом году. Их народное жюри выбирало исходя из трех критериев — техника, дизайн и практичность. Настало время рассказать, кто же стал обладателем Золотого Пегаса.

Гран-При «За рулем» — старейшая национальная автомобильная премия России. И, без сомнений, сама престижная. Сегодня мы чествуем лучших из лучших уже в 24-й раз. За многие годы Золотой Пегас журнала «За рулем» стал не только символом, но и гарантом успеха.

Для удобства определения победителей мы разбили все представленные в 2018 году новинки на двенадцать классов. Понятное дело, что, поскольку дебютанты «съезжались» в наш список из многочисленных ценовых и размерных категорий, экспертам «За рулем» пришлось изрядно попотеть, чтобы классифицировать всех. Итак, кто же стал лучшим?

Малый класс — Lada Vesta Cross

Три Лады и один Рено — такая была битва за победу в этом классе на сей раз. И, судя по кучности результатов, наши читатели метались в попытке определить лучшего. Три машины набрали по 27 тысяч голосов. Примечательно, что за технику и дизайн особо была отмечена Lada Vesta Sport, а за практичность отдали много голосов Гранте. Но по сумме всех баллов вперед уверенно вышла Lada Vesta Cross: 28 214 голоса!

Lada Vesta Cross Стив Маттин, шеф-дизайнер ПАО «АВТОВАЗ», получает Гран-При из рук главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

Коммерческие автомобили — Mercedes — Benz Sprinter

В сложные времена коммерческая техника обновляется реже. Тем приятнее тот факт, что в этой номинации оказались два автомобиля, причем оба — марки Mercedes—Benz! Это значит, что концерн Daimler не боится выводить на рынок новые машины и уверен в российском рынке. В этой непростой схватке столь разных по назначению машин уверенно победил новый Sprinter. Он чуть уступил X—классу по дизайну и техническому уровню, но набрал огромное число баллов за практичность. Еще бы: огромная, вместительная машина! Итого — 74 317 голосов.

Mercedes-Benz Sprinter Александр Пайич, директор департамента финансов и контроллинга малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz в России, получает Гран-При «За рулем»

Компактный класс — Kia Ceed

Уверенную, разгромную победу в этом классе одержал Kia Ceed с результатом 34 639 голосов. Читатели особо отметили практичность этого хэтчбека. На втором месте обновившийся и вернувшийся на наш рынок Volkswagen Golf (29 549 голосов, причем наши читатели высоко оценили дизайн и технический уровень машины), а затем идут Mercedes—Benz А-класса и седан Kia Cerato.

Kia Ceed Чжон-Ха Ким, президент «Киа Моторс Россия и СНГ», получает Гран-При «За рулем»

Средний класс — Toyota Camry

Вот это победа! Новая Toyota Camry более чем вдвое обошла ближайшего преследователя — Subaru Legacy — с результатом 48 954 голоса. Замкнул тройку лидеров Kia Stinger.

Toyota Camry Такаси Цуито, вице-президент «Тойота Мотор в России», получает Гран-При «За рулем»

Высший средний и представительский классы — Audi A 6

И снова в одном классе собралась необычная компания: три Audi против Мерседеса. Поскольку каждая машина из этой четверки достойна победы, мы даже не пытались предугадать исход голосования. Audi А8 наши читатели назвали в этой номинации самым технически совершенным автомобилем, а Mercedes—Benz CLS — самым красивым. Ну а в итоге… новый Audi А6, который читатели назвали самым практичным в этой четверке, поднялся на первую ступень с результатом 34 488 голосов!

Audi A6 Любомир Найман, глава Ауди Россия, получает Гран-При «За рулем».

Спортивные автомобили — Audi RS 4

И снова бенефис одной марки — сразу три BMW! Исход борьбы предрешен? Понятно, что эти машины — для души, для настроения. Любая из них достойна победы, но читатели ЗР активнее голосовали за Audi RS4 — 44 575 голосов! «Эрэска» камня на камне не оставила от других машин! На втором месте Porsche 911 (21 668 голосов), на третьем — BMW M5 (19 440 голосов).

Audi RS4

Компактные кроссоверы — Volvo XC 40

Компактных кроссоверов — как полноприводных, так и переднеприводных — становится все больше. В этой номинации — аж шесть автомобилей! И каждый из них по-своему интересен. География — от Европы до Китая. Одна из самых ожидаемых российских новинок 2018 года — Lada XRAY Cross — тоже тут как тут. Она набрала 33 757 голосов, что очень много, но недостаточно для победы. Лучшим оказался автомобиль, который читатели высокого оценили по всем параметрам — и по стилю, и по технике, и по практичности. Это Volvo XC40 с результатом 46 979 голосов.

Volvo XC40 Слева направо: Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia, и Антон Свекольников, PR-директор Volvo Car Russia.

Средние кроссоверы — Hyundai Santa Fe

В этой группе представлены относительно доступные машины. Яркая компания! Причем три машины — родом из Китая! И хотя на сей раз удача не улыбнулась машинам из Поднебесной, с каждым годом они набирают все больше баллов. На третьем месте — Peugeot 5008, на втором — Subaru Forester, причем с огромным отрывом во многом благодаря высоким оценкам за технический уровень. А лучшим по дизайну и практичности читатели признали новый Hyundai Santa Fe, который в итоге и стал победителем — 51 618 голосов!

Hyundai Santa Fe Хван Ги Ён, генеральный директор компании «Хендэ Мотор СНГ», и Юлия Тихонравова, руководитель группы по связям с общественностью «Хендэ Мотор СНГ».

Средние премиальные кроссоверы и внедорожники — Jeep Wrangler

Новых среднеразмерных кроссоверов и внедорожников оказалось так много, что самые дорогие из них мы выделили в отдельный класс. Какие машины! Какие имена! Сплошь гранды! Впервые за многие годы в нашем Гран-При участвует и полноценный серийный электромобиль — Jaguar I—Pace. Но победил новый Jeep Wrangler. Читатели высоко оценили его практичность и другие параметры. В сумме — 41 176 голосов. Другие машины выступили чуть скромнее, хотя преимущество BMW X4 все же заметно — и это второе место. Электрический Ягуар не смог набрать много баллов за практичность — первооткрывателям всегда тяжело...

Jeep Wrangler Лука Патриньяни, генеральный директор компании «ЭфСиЭй РУС».

Большие кроссоверы — Volkswagen Touareg

Небольшой класс — всего три машины. Причем два Фольксвагена в нем противостояли Шевроле. Очень большие машины, вместительные и представительные — на все случаи жизни. Абсолютный рекорд нашего Гран-При продемонстрировал новый Volkswagen Touareg. По всем параметрам — по дизайну, техническому совершенству и по практичности наши читатели посчитали поставили на первое место именно его. И в итоге — разгромная победа с результатом 59 584 голоса.

Volkswagen Touareg Ларс Химмер, управляющий директор «Фольксваген Груп Рус» и глава марки Volkswagen в России.

Большие премиальные кроссоверы и внедорожники — Mercedes-Benz G-класса

Шесть автомобилей, и каждый — со своим, ярким характером. Понятно, что разброс велик — от привычных больших кроссоверов до ультракара Lamborghini Urus и импозантного Rolls—Royce Cullinan, который, впрочем, выступил очень скромно. Еще четыре машины — довольно ровно, хотя Audi Q8 и BMW X5 чуть впереди «японца» Lexus RX350 L. Кстати, Lamborghini Urus наши читатели высоко оценили по дизайну. Ну а победу одержал Гелендваген, набравший 32 194 голоса.

Mercedes-Benz G-класса Александр Эльзас, начальник отдела маркетинговых коммуникаций «Мерседес-Бенц Рус» получает Гран-При «За рулем»

Люксовые автомобили — Aurus Senat

В этом классе редко появляются новые автомобили, а новые бренды — еще реже. Тем интереснее, что против признанных грандов выступает российский Aurus Senat, который совсем недавно представили на автосалоне в Женеве. Роллс-Ройс и Бентли выступили очень плотно, причем Бентли оказался чуть выше благодаря оценкам за дизайн и технический уровень. А по сумме всех баллов однозначную победу одержал наш Сенат с фантастическим результатом 46 426 голосов!

Aurus Senat Герхард Хильгерт, глава ООО «Аурус», получает Гран-При «За рулем»

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По уже сложившейся за последние годы традиции редакция журнала «За рулем» учредила свои номинации, в которых отмечаются важные события в российском автопроме.

Ломая стереотипы

В этой номинации мы чествовали сразу две компании — Jaguar за ее электрокроссовер I—Pace и Shell за развитие сети электрозарядных станций на своих АЗС. ЗР считает, что извечный спор о том, что первичнее — наличие зарядной сети или электромобилей, можно решить только движением навстречу друг другу.

Электрокроссовер Jaguar I-Pace на электрозарядной станции Shell. Юрий Фурса, руководитель проекта по зарядным станциям Shell, и Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия.

За адаптацию к России

Машины адаптируют почти все, но некоторые компании подходят к этому столь серьезно, что на выходе получается совершенно индивидуальный продукт — и это залог успеха на рынке. Nissan Qashqai (и X—Trail) — один из самых ярких примеров. Всем бы так!

Nissan Qashqai Роман Скольский, руководитель пресс-службы «Ниссан Мотор Рус»

Событие года

Не каждый год и даже не каждое десятилетие в России появляется новый автомобильный бренд. Были попытки (Руссо-Балт, Маруся, ё-мобиль), но безуспешные. В короткие сроки силами НАМИ созданы машины под маркой Aurus, о которой заговорили даже за пределами России. И это достойно уважения.

Денис Дрягин, заместителя генерального директора ФГУП НАМИ, и Вадим Переверзев, главный конструктор проекта ЕМП (Единая модульная платформа)

За верность традициям

Несмотря на все сложности, Mitsubishi продолжает выпускать полноприводные автомобили — надежные, хорошо приспособленные для российских дорог. А в альянсе Renault—Nissan—Mitsubishi ее специалисты выступают одними из главных экспертов по полному приводу. Яркий пример — Mitsubishi Eclipse Cross, который дебютировал в 2018 году и по динамике продаж показал один из лучших результатов. Mitsubishi Eclipse Cross Осаму Иваба, исполнительный директор Mitsubishi Motors Rus, получает Гран-При «За рулем»

Инвестор года

Запуск нового завода в нынешнее время — это подвиг. В завод каркасов кабин для грузовиков КАМАЗ и Mercedes—Benz вложено много труда и средств. Мы надеемся, что этот шаг позволит поднять потребительские качества и престиж КАМАЗов и в то же время позволит сделать более доступными грузовики Mercedes—Benz.

Объем производства — до 60 тысяч кабин в год, из которых около 15 тысяч пойдет на конвейер совместного предприятия «Даймлер КАМАЗ Рус», а до 45 тысяч будет задействовано на КАМАЗе. Речь идет о кабинах грузовиков Mercedes-Benz Actros (на фото) самого современного, четвертого поколения — в Германии их выпуск начали осенью 2011 года. Александр Череватый, руководитель департамента контроллинга Mercedes-Benz и Fuso, получает Гран-При «За рулем».

Вместе с тем Haval — первый китайский производитель, который столь серьезно вложился в нашу страну. Инвестиции составили 500 млн долларов! Мощность завода полного цикла в Тульской области — 150 тысяч машин в год. Здесь будут делать кроссоверы Haval F7, кросс-купе F7x и большой рамный внедорожник H9. Журналисты ЗР первыми побывали на сборочном конвейере накануне открытия завода — репортаж можно прочитать в апрельском выпуске журнала.

На заводе Haval в Тульской области будут выпускать кроссоверы Haval F7, кросс-купе F7x и большой рамный внедорожник H9. Жером Сего, исполнительный директор компании «Хавейл Мотор Рус», получает Гран-при «За рулем».

За новую энергию

Для России одной из реальных альтернатив бензину и солярке является, естественно, природный газ. Сжиженный пропан-бутан наши автомобилисты освоили давно, а вот сжатый природный газ до недавнего времени оставался лишь уделом грузового транспорта. Lada Vesta CNG и Largus CNG заводского исполнения — это серьезный шаг по внедрению голубого топлива на частный транспорт. Надеемся, что программа развития сети газозаправочных станций подстегнет интерес к таким машинам.

Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG Ив Каракатзанис, глава ПАО «АВТОВАЗ».

За вклад в Россию

Вкладываться в Россию можно не только деньгами, но и интеллектуально. Renault Arkana — машина, которая была придумана в России и создавалась в тесном сотрудничестве с московским заводом Рено Россия. И наш завод первым освоит выпуск Арканы, которая позже пойдет и в другие регионы. Все предсерийные прототипы были сделаны в российской столице и отправлялись в Европу для испытаний и доводочных работ. Тысячи тестовых километров были намотаны и по нашей стране. Мы рады, что ЗР был подключен к этому проекту с самого начала — когда Аркана существовала только в макетных образцах. Наши эксперты первыми поездили на серийном кроссовере и в ближайших выпусках журнала расскажут об этой машине во всех подробностях. Продажи Арканы начнутся в июне-июле, и она наверняка серьезно изменит ландшафт рынка кроссоверов.

Renault Arkana Андрей Панков, генеральный директор «Рено Россия», и Николя Мор, операционный директор группы Renault в регионе Евразия, старший вице-президент Renault

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Благодарим всех читателей ЗР, принявших участие в голосовании, и поздравляем самых удачливых из вас, выигравших три призовые Лады Гранты обновленного семейства!