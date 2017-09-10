Тест нового Kia Ceed: на чем (не) сэкономили корейцы

В С-классе пополнение — Kia Ceed третьего поколения. Популярный хэтчбек сменил не только имя. «За рулем» протестировал новичка с турбомотором и с автопилотом и пересчитал все шаги вперед, которые сделал Сид по сравнению с прежней машиной.

Kia Ceed. Шумоизоляция стала лучше, плавность хода выше, а шасси способно переварить и более мощные моторы.

Чего-чего, а упорства корейцам не занимать. Марка Kia долгое время не могла закрепиться в Европе — жители Старого Света обходили эти машины стороной, считая их недостаточно прогрессивными и породистыми. Хотя на фоне одноклассников из Европы и Японии «корейцы» были заметно дешевле.

Тогда в Kia зашли с тыла. Открыли во Франкфурте филиал, набрали на работу немецких (и не только немецких) инженеров и поставили задачу сваять автомобиль «для своих». Пионером стал cee’d первого поколения. Он был неплох, машина же второго поколения стала еще успешнее — от «корейцев» перестали воротить нос. А новый Ceed (теперь название пишется именно так, с большой буквы и без апострофа) наверняка примут как своего. Как там говорят социологи? Коренным жителем считается тот, у кого бабушки и дедушки родились в этом городе или в этой местности. Параллель с «третьим» Сидом напрашивается сама собой.

Равнение на Stinger

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В недавнем прошлом казалось, что грань между хэтчбеками и компактвэнами будет стираться — хэтчи делали высокими, с коротким капотом и маленькими стеклышками-«косынками» перед передними дверями. Таким был и прошлый cee’d. Но теперь вэны не в чести — все без ума от кроссоверов. Поэтому производители ищут вдохновения в других нишах. Корейцы вот решили тиражировать успешный образ своего флагмана — пятидверного купе Stinger. Новый Ceed ниже прежнего (минус 23 мм) и шире (плюс 20 мм), его капот длиннее, а передний свес короче (минус 20 мм). С такими пропорциями он почти атлет — в духе Стингера.

Похоже, ради внешности даже задвинули подальше учебники по аэродинамике. Коэффициент сопротивления 0,304 — далеко не рекордный. У пожилого Фокуса С х = 0,287, а у новейшего Мерседеса А‑класса — 0,25. Зато в кузове теперь больше высокопрочных сталей, а доля оцинкованного металла увеличена с 67,8 до 79,8%. Усилены стойки кузова и проемы дверей, стали жестче дверные петли и нижнее межпанельное соединение боковых элементов. По словам корейцев, они первыми в Европе снабдили управляющий блок подушек безопасности системой двойного электроснабжения. Блок активен даже при выключенном зажигании, и в случае столкновения подушки безопасности раскроются.

В салоне стало явно тише. Моторный щит, капот и пол теперь прикрыты шумоизоляцией на большей, чем прежде, площади. Опоры двигателя — новой конструкции, на приводном валу появился двойной демпфер. Интерьер запоминается торчащим из центральной консоли экраном мультимедийки. В средних комплектациях он семидюймовый, в топовой — восьмидюймовый. Начальные же версии довольствуются монохромным 5-дюймовым дисплеем.

Панель приборов Supervision получила цветной LCD-дисплей, который не всегда встретишь даже в машинах классом выше.

Ассистент движения в полосе LFA (Lane Following Assist) предлагают в России и Европе впервые. LFA управляет ускорением, торможением и рулением.



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Колесная база осталась неизменной, но корейцы уверяют, что платформа полностью новая. Коробка передач по компоновочным соображениям сдвинута чуть вперед, электроусилитель закреплен не на валу, а на рейке. Руль теперь более «короткий» — 2,44 оборота. В стойках McPherson увеличены угол и плечо стабилизации. У задней многорычажки (корейцы решили не экономить и не отказались от нее в пользу более дешевой в производстве упругой балки) больше ход амортизаторов и размер «отбойника».

Обкатку шасси проводили и на российских дорогах — после испытаний было принято решение увеличить клиренс для «наших» Сидов на 10 мм. Я упал-отжался с рулеткой и намерил 150 мм — сколько и обещают корейцы в технической характеристике.

Планшеты и смартфоны

Салон привечает новой архитектурой с торчащим над центральной консолью планшетом мультимедиасистемы и удобными сиденьями. Возникает стойкое ощущение, что попал в машину классом выше. Добротные материалы, имитация отстрочки на мягком пластике передней панели, убедительного вида накладки под матовый хром. Полный плезир. Пощупал крышки бардачка и подлокотника — не люфтят и не шатаются (чем порой грешат даже куда более дорогие автомобили). А еще обнаружил площадку с беспроводной зарядкой смартфона, которую немедленно взял на вооружение.

Мультимедиасистема с 7-дюймовым экраном — с поддержкой Apple Carplay и Android Auto, но навигатор есть только в топ-версии.

По уровню оснащения Ceed сделал большой шаг вперед: два USB-порта, электроручник, самопарковщик, обогрев руля, лобового стекла и форсунок. Всё это хозяйство работает толково, разве что разрешение камеры заднего вида слабенькое — картинка зернистая.

Прежние Сиды всегда отличались завидным простором в заднем ряду. Новый сохранил статус-кво. Можно усесться даже втроем — по центру не твердый горб, как это часто бывает, а вполне себе уютное гнездышко. Это важно, ведь Ceed часто берут для работы в такси, так что поездки впятером нередки. А еще — обогрев сидений и дополнительные дефлекторы вентиляции в торце туннеля. Вот только пластик на дверях почему-то стал твердым — в предшественнике к пассажирам отношение было помягче.

Беспроводная зарядка — пока еще редкое оборудование для С‑сегмента. Поместится телефон любого формата.

Прежний cee'd критиковали за маленький и неудобный багажник. Корейцы исправились: увеличили объем до 395 литров, снизили погрузочную высоту, предусмотрели кармашек с ремнем-фиксатором, розетку на 12 В, но главные нововведения — двухуровневый пол и опционный органайзер. Так что по вместимости и практичности багажника Ceed теперь покруче, чем Ford Focus. Хотя, конечно, до Октавии не дотянулся. А других конкурентов на горизонте и не видно — за последние годы С‑сегмент изрядно поредел.

Турборобот

В Европе Ceed предлагается исключительно с турбомоторами. У нас же более доступные версии по-прежнему идут с проверенными атмосферниками 1.4 (100 л.с.) и 1.6 (128 л.с.). Старшему двигателю в качестве альтернативы 6-ступенчатой механике прописан 6-ступенчатый автомат, который пользуется у нас наибольшим спросом. Но на такой машине мне поездить не удалось: корейцы привезли для знакомства исключительно топ-версии с 1,4‑литровой 140‑сильной «турбочетверкой» и 7-ступенчатым роботом 7DCT с двумя сухими сцеплениями (корейцы уверяют, что разработали его самостоятельно).

Второй ряд немного шире, чем у предшественника, а вот мéста для ног, по ощущениям, чуть убавилось. Зато появился обогрев сидений и верхние дефлекторы.

Объем багажника вырос на 15 л и достиг 395. Пол теперь можно устанавливать на двух уровнях. А еще сократилась погрузочная высота — на 87 мм.



Сиденья — с удачными профилем и набивкой. Добавить бы еще длины подушке!

Моторчик понравился тяговитостью и уравновешенной работой, но слишком уж норовист корейский робот. Передачи то и дело переключает невпопад, дергается и не любит резких ускорений с ходу. Пытаюсь стартануть с пробуксовкой, давя на газ и придерживая машину тормозом, но тщетно: электроника программно держит обороты на 1250 об/мин. Так что не надо считать Ceed 1.4 T‑GDI спортивной машиной. Адептам активной езды имеет смысл подождать заряженной модификации Proceed — она будет ориентирована на «спортсменов».

В шасси грядущей «зажигалки» вносить изменения нет необходимости — оно запросто «переварит» и более мощный мотор. Как лихо Ceed прошивает разномастные связки поворотов, коими насыщены дороги окрест Малаги! Насколько точно и прогнозируемо он закручивается в виражи под сброс газа! Запас устойчивости велик, а если перебрал со скоростью, машина мягко и безопасно выскальзывает наружу всеми четырьмя колесами. Блеск!

У предшественника на руле информации было не больше, чем на свежеотформатированной флешке. В новом Сиде с обратной связью всё стало куда лучше, хотя до прозрачности гольфовского усилителя корейцы не дотянулись. Хороша и плавность хода — на неровностях Ceed более не вызывает скрежет зубовный. Да и лязганье на «лежачих полицейских» осталось в прошлом. И это на 17‑дюймовых колесах (прерогатива топ-версии Premium+) с низкопрофильными шинами.

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На 16‑дюймовой «обувке» уровень комфорта должен быть еще выше. Но у таких машин нет комплекта Drive WiSE, в который входят адаптивный круиз-контроль (работает в диапазоне скоростей 0–100 км/ч), система удержания в полосе, функции экстренного торможения, контроля слепых зон и распознавания дорожных знаков. Со всем этим хозяйством Ceed 1.4 T‑GDI оценивается в 1 459 900 рублей. Недешево, но уже упомянутые Focus и Octavia в топ-версиях оснащены скромнее, а стоят столько же. Впрочем, доля богатой версии составит от силы три процента.

Лидером же будет, как и раньше, модификация с атмосферником 1.6. Цена на нее стартует с 979 900 рублей — это на 20 тысяч больше, чем просили за прежнюю машину. Доплата за автомат — всё те же 40 000 целковых. Вполне конкурентоспособное предложение по нынешним временам (благодаря российской сборке).

Да дело не только в деньгах. Новый Ceed поднабрался хороших манер, обзавелся оборудованием, без которого немыслим современный автомобиль, — и по большинству потребительских свойств не уступает многим породистым европейским машинам С‑сегмента. Пора признать своим! Я «пона­ехавшим» его уже точно не считаю.

Сзади Ceed не так хорош, как анфас и в профиль, — не хватает индивидуальных черт.

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Движение вверх

Мотор 1.4 T‑GDI относится к семейству Kappa и развивает 140 л.с. - на пять «лошадей» больше, чем предшественник — атмосферный 1.6 GDI.

Турбонаддув обеспечивает более широкую полку крутящего момента: по сравнению с двигателем 1.6 GDI он увеличился на 47% (242 Н·м в диапазоне от 1500 до 3200 об/мин).

Новый двигатель оснащен непосредственным впрыском топлива, имеет систему изменения фаз газораспределения и функцию изменения производительности турбокомпрессора.

Выпускной трубопровод интегрирован с головкой блока, которая, в свою очередь, имеет раздельное с блоком охлаждение.

Все эти решения ­благоприятно влияют на экономичность: ­средний расход топлива — 6,1 л/100 км.

Kia Ceed 1.4 Kia Ceed 1.6 Kia Ceed 1.4 T-GDI Длина / ширина / высота / база 4310 / 1800 / 1447 / 2650 мм Объем багажника (VDA) 395–1291 л Снаряженная масса 1185 кг 1204 (1232)* кг 1260 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1368 см³; 73,3 кВт / 99,6 л.с. при 6000 об/мин; 134 Н·м при 4000 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 93,8 кВт / 127,5 л.с. при 6300 об/мин; 154,6 Н·м при 4850 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1353 см³; 103 кВт / 140 л.с. при 6000 об/мин; 242 Н·м при 1500–3200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,6 с 10,5 (11,5) с 9,2 с Максимальная скорость 183 км/ч 195 (192) км/ч 205 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л АИ-92, АИ-95 / 50 л АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,2 / 5,5 / 6,5 л / 100 км 8,7 / 5,6 / 6,8 (9,8 / 5,8 / 7,3) л / 100 км 7,7 / 5,2 / 6,1 л / 100 км Трансмиссия передний привод; М6 передний привод; М6 (А6) передний привод;

Р7 *Данные для машины с автоматом.

Фото: Kia