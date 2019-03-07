В кои-то веки в России родился новый бренд — Aurus. Сначала он был представлен в Москве, а теперь и на Международном автосалоне в Женеве. «За рулем» первым делом отправился именно на этот стенд.

Мы заглянули на еще закрытый стенд Ауруса до официальной церемонии. За непроницаемыми шторами скрывается несколько экспонатов. Первый — шасси автомобиля, которое мы уже видели в Москве. Тут ничего нового.

Наша техника

Бензиновый мотор V8 — это базовый двигатель всего семейства автомобилей Aurus. Из необычных решений — расположенные снаружи блока цилиндров турбонаддувы.

Коробка передач компании Kate — 9-ступенчатая автоматическая без гидротрансформатора. Она спроектирована российскими инженерами и собирается в России. Несмотря на то, что часть компонентной базы поставляется из-за границы, все компоненты оригинальные. То есть в коробке нет заимствованных решений. По крайней мере, так уверяют представители марки Aurus.

Рядом лимузин Aurus. Примечательно, что у этой машины нет обычной гражданской версии — все лимузины Aurus бронированные. Однако нас, прежде всего, интересует седан Aurus Senat. Он на автосалоне в Женеве представлен в несколько неожиданном песочном цвете.

Решения в Сенате

Технических новшеств у Сената нет. Зато дизайнеры хорошенько поработали над внутренним убранством автомобиля, чтобы продемонстрировать европейской публике (прежде всего, потенциальным покупателям) тот уровень, с которым можно сделать машину подобного класса в России.

Архитектура интерьера точно такая же, как и на первых машинах, показанных еще на Московском автосалоне. Но цветовое исполнение абсолютно новое. Голубоватого цвета кожа смотрится весьма респектабельно.

На втором ряду два роскошных кресла с индивидуальными подушечками — машина в четырехместном исполнении. Дизайнеры выбрали необычное место для того, чтобы расположить блоки управления мультимедийной системы, — на задних дверях. Центральный подлокотник на втором ряду снабжен пультом управления климатической системой. Под ним два раскладных столика. Между спинками кресел —охлаждаемый бокс для хранения шампанского. Все ниши и карманы изнутри отделаны мягкими материалами.

На передней панели светлые вставки из дерева. Приборы сохранили свою изюминку, которая нам приглянулась еще на стадии эскизов: слегка вытянутые яйцеобразные циферблаты спидометра и тахометра. Причем указатель оборотов при разгоне движется против часовой стрелки. На центральной консоли большой мультимедийный экран. Он не сенсорный — управление вынесено на центральный туннель.

Про цены на европейском рынке пока молчок, но очевидно, что они будут на уровне (или чуть ниже) цен конкурентов, среди которых Bentley Flying Spur и Mercedes-Benz Maybach.