Жизнь — синусоида. Даже если вы всегда стараетесь делать всё безупречно, однажды дела пойдут не так здорово, как хотелось бы. Именно с этой мыслью я отправлялся на презентацию Volvo XC40. Мне казалось, что младший кроссовер, появившийся на свет после отличного XC90 и почти безупречного XC60, может не дотянуться до своих родственников как с ездовой, так и с ощущенческой стороны. Осторожным прогнозам способствовала и провокационная внешность, и осознание неминуемых упрощений.
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Ключ «сороковки» — общекорпоративный. Однако, в отличие от ключей XC90, XC60 и S90, он не обшит кожей.
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Такие детали бесценны. Но боюсь, что резиновую бирку, приклеенную с внутренней стороны крышки капота, оторвут на второй, пятой, максимум на десятой мойке.
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Облик и впрямь необычен. Руководитель проекта Александр Петрофски называет XC40 самым смелым продуктом Volvo со времен хэтчбека C30. Он уверен, что для многих молодых людей этот автомобиль станет первым Volvo в их жизни. А для некоторых — просто первым. И хотя в свои двадцать восемь бездетных лет я — само олицетворение целевой аудитории, внешность машины видится мне неоднозначной. Да, контрастная крыша — это стильно и здорово, но вот тяжеловесная форма задних дверей… В три четверти сзади автомобиль напоминает Ким Кардашьян. Не мое!
Вопросов к стилистической составляющей интерьера меньше, но смелость есть и здесь. Несмотря на привычную архитектуру панели и планшет системы Sensus, новичка выделяют несколько ярких черт.
Первая — материал отделки дверных панелей, напоминающий искусственный войлок. Вторая — нетипичный для Volvo электронный джойстик селектора автомата. Третья — россыпь решений на манер шкодовских придумок Simply Clever. Это и ящик под водительским креслом, и складной крючок на внутренней стороне крышки бардачка, и слоты для пластиковых карточек. Если бы имя тоже придумали на шкодовский манер, получилось бы Volvo Soroq.
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Цифровая панель приборов с диагональю 12,3 дюйма — как на старших моделях.
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Мультимедиасистема Sensus — базовое оснащение всех «сороковых». Система кругового обзора, навигация и прочие ее «плюшки» — за доплату.
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По сравнению с более крупными кроссоверами Volvo у XC40 в салоне больше жесткой пластмассы. Да и общий градус премиальности ниже. Однако с эргономикой всё хорошо. Двигатель XC40 пускается обычной кнопкой под рулем, а не красивой граненой «запонкой» на туннеле. Впрочем, это даже удобнее. Нефиксируемый джойстик требует привыкания: чтобы перевести 8-ступенчатый автомат из «драйва» в «реверс», нужно качнуть селектор дважды.
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По сравнению с более крупными кроссоверами Volvo у XC40 в салоне больше жесткой пластмассы. Да и общий градус премиальности ниже. Однако с эргономикой всё хорошо.
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Ниши для пластиковых карточек… С появлением XC40 авторы шкодовской философии Simply Clever икают всё чаще.
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Cкладной крючок в бардачке.
Чего слегка недостает интерьеру, так это пресловутой премиальности, присущей старшим моделям. Переднюю панель нельзя обшить искусственной кожей (по крайней мере — пока), граненую «запонку» пуска двигателя на центральном туннеле сменила обычная пластмассовая кнопка под рулем. Вместо барабанчика выбора ездовых режимов снова кнопка — под экраном мультимедиа. Нельзя заказать и волшебную акустику Bowers & Wilkins. Максимум для XC40 — это тринадцать динамиков Harman Kardon (690 евро в европейском конфигураторе). Базовое оснащение подразумевает восемь безымянных.
Во всем остальном это типичный Volvo современной линейки. Удобные базовые кресла — переплачивать за мультиконтурные не захочется. Классный руль. К функционалу мультимедиасистемы я постепенно привык. Так что эргономика тоже не заслуживает непечатных эпитетов.
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Базовые кресла вполне удобны — нет большого смысла переплачивать за опционные мультиконтурные.
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Внушительная колесная база, высокий потолок — здесь неплохо устроятся даже очень высокие люди. Третий пассажир легко влезет «геометрически», но негостеприимный профиль центральной секции сиденья быстро его опечалит.
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Обогрев кресел — опция.
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Ящик под сиденьем в немецком конфигураторе оценен в 40 евро. Учитывая цену машины — крохоборство.
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Акустика Harman Kardon с тринадцатью динамиками звучит не столь волшебно, как Bowers & Wilkins в старших моделях. Но и цена подъемная: немецкий конфигуратор просит 690 евро.
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«Валенки» на обивке дверей — это очень круто и очень по-скандинавски. Однако, чувствую, непонимающих будет предостаточно.
Колесная база 2702 мм — больше, чем у кроссоверов Audi Q3 (2603 мм), Mercedes-Benz GLA (2699 мм) и Range Rover Evoque (2660 мм), каждого из которых шведы считают прямым конкурентом. Да и заявленный объем багажника (460 литров) неплох. Больше только у Эвока и BMW X1 — еще одного «клиента» «сороковки».
Бензиновый мотор T5 мощностью 247 сил — песня! Причем во всех смыслах. Он позволяет проверить на прочность спинки передних сидений при коротком спринте до сотни, и его же голос отчетливо слышен в салоне, если продавить кик-даун на безлимитном автобане.
Шумоизоляцию нельзя назвать слабой, но XC60 и XC90 немного талантливее отгораживают тебя от действительности. А вот симбиоз двигателя и 8-ступенчатого автомата Aisin всё так же хорош. Быстрые отклики, своевременные и деликатные переключения. Чертовски грамотные настройки софта!
Несмотря на иную платформу и, соответственно, стойки McPherson вместо передней многорычажки, младший кроссовер умеет ездить так же правильно и породисто, как его более крупные родственники. Яркое фамильное сходство удивляет вдвойне — ведь все XC60 и XC90, побывавшие в моих руках, были оснащены пневмоподвеской, тогда как в распоряжении «сорокового» — только пружинная. Но разбудите меня в три часа ночи, посадите за руль XC40, заклеив все шильдики и изменив архитектуру панели, - и я безошибочно определю в нём Volvo. Способность создавать разные автомобили, дарящие одинаковые ощущения, присуща очень немногим брендам. Инженерам Volvo однозначно есть чем гордиться.
Машина с 190‑сильным дизелем D4 ожидаемо медленнее бензиновой версии T5 и, несмотря на 400 «ньютонов» крутящего момента, даже на низах не позволяет отделаться от ощущения тяжеловесности. Тем не менее и ее разгонной динамики хватает для бодрой езды, а в поворотах такой XC40 ничуть не хуже бензинового: оптимальное усилие на руле, практически нейтральная поворачиваемость, превращающаяся в недостаточную только в случае откровенной ошибки. Кстати, усилие на руле и быстроту откликов на акселератор можно калибровать отдельно друг от друга: помимо стандартных ездовых пресетов Eco, Comfort и Dynamic есть режим Individual.
Ближе к вечеру, вдоволь накатавшись по автобанам и горным дорожкам, я буквально сросся с кроссовером, почти забыл про Кардашьян и поймал себя на мысли, что XC40 и впрямь может стать отличным входным билетом в мир паркетников Volvo. Азартные асфальтовые повадки при достойной плавности хода (даже на 20‑дюймовых колесах с шинами 45‑го профиля), приятный интерьер с просторным задним рядом и функциональный багажник. Плюс «пятый» Haldex в приводе задних колес и клиренс 211 мм. Идеальный автомобиль — заверните!
Поскольку в России такая «шестидесятка» стóит практически три миллиона рублей, несложно прикинуть: XC40, продажи которого начнутся в конце апреля, потянет минимум на два с половиной миллиона. И хотя чуть позже появятся более доступные версии — с передним приводом и трехцилиндровыми моторчиками, я не уверен, что рынок встретит их с распростертыми объятиями.
|Беби-Volvo едет абсолютно по-взрослому
|И цена в таком же духе
Volvo XC40 D4
Volvo XC40 T5
Длина / ширина / высота / база 4425 / 1863 / 1652 / 2702 мм
Объем багажника (VDA) 460–1336 л
Снаряженная / полная масса
1733 / 2250 кг
1684 / 2220 кг
Двигатель
дизельный, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 140 кВт / 190 л.с. при 4000 об/мин; 400 Н·м при 1750–2500 об/мин
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 182 кВт / 247 л.с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800–4800 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч
7,9 с
6,5 с
Максимальная скорость
210 км/ч
230 км/ч
Топливо / запас топлива
ДТ/54 л
АИ-95, АИ-98/54 л
Средний расход топлива
5,1 л / 100 км
7,2 л / 100 км
Трансмиссия полный привод; А8
Фото: Михаил Кулешов и Volvo
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