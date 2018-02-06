Компактный кроссовер Volvo XC40 придет на российский рынок в апреле. Чтобы выяснить, дотянулся ли младшенький, появившийся на свет после отличного XC90 и почти безупречного XC60, до своих старших родственников, наш автор поездил на бензиновом и дизельном XC40.

Серийный Volvo XC40 практически не отличается от концепткара 40.1, показанного весной 2016 года, и выглядит очень свежо. Отрицательный наклон радиаторной решетки и контрастная крыша — выигрышные решения. Грузная задняя дверь, сливающа­яся со стойками крыши, - спорное.

Жизнь — синусоида. Даже если вы всегда стараетесь делать всё безупречно, однажды дела пойдут не так здорово, как хотелось бы. Именно с этой мыслью я отправлялся на презентацию Volvo XC40. Мне казалось, что младший кроссовер, появившийся на свет после отличного XC90 и почти безупречного XC60, может не дотянуться до своих родственников как с ездовой, так и с ощущенческой стороны. Осторожным прогнозам способствовала и провокационная внешность, и осознание неминуемых упрощений.



Ключ «сороковки» — общекорпоративный. Однако, в отличие от ключей XC90, XC60 и S90, он не обшит кожей.

Такие детали бесценны. Но боюсь, что резиновую бирку, приклеенную с внутренней стороны крышки капота, ­оторвут на второй, пятой, максимум на десятой мойке.





Облик и впрямь необычен. Руководитель проекта Александр Петрофски называет XC40 самым смелым продуктом Volvo со времен хэтчбека C30. Он уверен, что для многих молодых людей этот автомобиль станет первым Volvo в их жизни. А для некоторых — просто первым. И хотя в свои двадцать восемь бездетных лет я — само олицетворение целевой аудитории, внешность машины видится мне неоднозначной. Да, контрастная крыша — это стильно и здорово, но вот тяжеловесная форма задних дверей… В три четверти сзади автомобиль напоминает Ким Кардашьян. Не мое!

XC40 — первый Volvo, построенный на модульной платформе CMA (сompact modular architecture), которую Volvo и Geely разрабатывали с 2013 года. Единственным неизменным параметром платформы является расстояние между передней осью и педальным узлом, дальше — полет инженерной фантазии. Кстати, специально для этой платформы шведы разработали трехцилиндровые полуторалитровые моторы мощностью до 180 сил. Разумеется, платформа CMA годится не только для машин с обычным ДВС, но и для гибридов и электромобилей. Следующим серийным автомобилем на этой «тележке» станет Volvo V40 нового поколения.

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Вопросов к стилистической составля­ющей интерьера меньше, но смелость есть и здесь. Несмотря на привычную архитектуру панели и планшет системы Sensus, новичка выделяют несколько ярких черт.

Первая — материал отделки дверных панелей, напоминающий искусственный войлок. Вторая — нетипичный для Volvo электронный джойстик селектора автомата. Третья — россыпь решений на манер шкодовских придумок Simply Clever. Это и ящик под водительским креслом, и складной крючок на внутренней стороне крышки бардачка, и слоты для пластиковых карточек. Если бы имя тоже придумали на шкодовский манер, получилось бы Volvo Soroq.

Цифровая панель приборов с диагональю 12,3 дюйма — как на старших моделях.

Мультимедиасистема Sensus — базовое оснащение всех «сороковых». Система кругового обзора, навигация и прочие ее «плюшки» — за доплату.

По сравнению с более крупными кроссоверами Volvo у XC40 в салоне больше жесткой пластмассы. Да и общий градус премиальности ниже. Однако с эргономикой всё хорошо. Двигатель XC40 пускается обычной кнопкой под рулем, а не красивой граненой «запонкой» на туннеле. Впрочем, это даже удобнее. Нефиксируемый джойстик требует привыкания: чтобы перевести 8-ступенчатый автомат из «драйва» в «реверс», нужно качнуть селектор дважды.

По сравнению с более крупными кроссоверами Volvo у XC40 в салоне больше жесткой пластмассы. Да и общий градус премиальности ниже. Однако с эргономикой всё хорошо.

Ниши для пластиковых карточек… С появлением XC40 авторы шкодовской философии Simply Clever икают всё чаще.

Cкладной крючок в бардачке.



Чего слегка недостает интерьеру, так это пресловутой премиальности, присущей старшим моделям. Переднюю панель нельзя обшить искусственной кожей (по крайней мере — пока), граненую «запонку» пуска двигателя на центральном туннеле сменила обычная пластмассовая кнопка под рулем. Вместо барабанчика выбора ездовых режимов снова кнопка — под экраном мультимедиа. Нельзя заказать и волшебную акустику Bowers & Wilkins. Максимум для XC40 — это тринадцать динамиков Harman Kardon (690 евро в европейском конфигураторе). Базовое оснащение подразумевает восемь безымянных.

Во всем остальном это типичный Volvo современной линейки. Удобные базовые кресла — переплачивать за мультиконтурные не захочется. Классный руль. К функционалу мультимедиасистемы я постепенно привык. Так что эргономика тоже не заслуживает непечатных эпитетов.

Базовые кресла вполне удобны — нет большого смысла переплачивать за опционные мультиконтурные.

Внушительная колесная база, высокий потолок — здесь неплохо устроятся даже очень высокие люди. Третий пассажир легко влезет «геометрически», но негостеприимный профиль центральной секции сиденья быстро его опечалит.

Обогрев кресел — опция.



Ящик под сиденьем в немецком конфигураторе оценен в 40 евро. Учитывая цену машины — крохоборство.

Акустика Harman Kardon с тринадцатью динамиками звучит не столь волшебно, как Bowers & Wilkins в старших моделях. Но и цена подъемная: немецкий конфигуратор просит 690 евро.

«Валенки» на обивке дверей — это очень круто и очень по-скандинавски. Однако, чувствую, непонимающих будет предостаточно.



Колесная база 2702 мм — больше, чем у кроссоверов Audi Q3 (2603 мм), Mercedes-Benz GLA (2699 мм) и Range Rover Evoque (2660 мм), каждого из которых шведы считают прямым конкурентом. Да и заявленный объем багажника (460 литров) неплох. Больше только у Эвока и BMW X1 — еще одного «клиента» «сороковки».

Бензиновый мотор T5 мощностью 247 сил — песня! Причем во всех смыслах. Он позволяет проверить на прочность спинки передних сидений при коротком спринте до сотни, и его же голос отчетливо слышен в салоне, если продавить кик-даун на безлимитном автобане.

Шумоизоляцию нельзя назвать слабой, но XC60 и XC90 немного талантливее отгораживают тебя от действительности. А вот симбиоз двигателя и 8-ступенчатого автомата Aisin всё так же хорош. Быстрые отклики, своевременные и деликатные переключения. Чертовски грамотные настройки софта!

Система Pilot Assist работает на скоростях до 130 км/ч и потенциально умеет удерживать автомобиль в полосе, отруливать от обочины и управлять активным круиз-контролем. Однако уверенности такой автопилот по-прежнему не добавляет. Машина может в любой момент вывалиться из полосы.

Несмотря на иную платформу и, соответственно, стойки McPherson вместо передней многорычажки, младший кроссовер умеет ездить так же правильно и породисто, как его более крупные родственники. Яркое фамильное сходство удивляет вдвойне — ведь все XC60 и XC90, побывавшие в моих руках, были оснащены пневмоподвеской, тогда как в распоряжении «сорокового» — только пружинная. Но разбудите меня в три часа ночи, посадите за руль XC40, заклеив все шильдики и изменив архитектуру панели, - и я безошибочно определю в нём Volvo. Способность создавать разные автомобили, дарящие одинаковые ощущения, присуща очень немногим брендам. Инженерам Volvo однозначно есть чем гордиться.

На момент подготовки материала независимая организация EuroNCAP еще не успела провести краш-тест Volvo XC40. Фотография сверху сделана во время внутризаводских испытаний. Весьма вероятно, что новинка получит максимальные пять звезд. Старшие модели XC60 и XC90 проявили себя очень достойно.

Машина с 190‑сильным дизелем D4 ожидаемо медленнее бензиновой версии T5 и, несмотря на 400 «ньютонов» крутящего момента, даже на низах не позволяет отделаться от ощущения тяжеловесности. Тем не менее и ее разгонной динамики хватает для бодрой езды, а в поворотах такой XC40 ничуть не хуже бензинового: оптимальное усилие на руле, практически нейтральная поворачиваемость, превращающаяся в недостаточную только в случае откровенной ошибки. Кстати, усилие на руле и быстроту откликов на акселератор можно калибровать отдельно друг от друга: помимо стандартных ездовых пресетов Eco, Comfort и Dynamic есть режим Individual.

Заявленный объем багажника в пятиместной конфигурации — 460 литров. Ровно столько же у Audi Q3. В версиях без запаски под фальшполом поместится приличных размеров сумка. Пластиковые штыри на стыке пола можно использовать в качестве крючков для пакетов.

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Ближе к вечеру, вдоволь накатавшись по автобанам и горным дорожкам, я буквально сросся с кроссовером, почти забыл про Кардашьян и поймал себя на мысли, что XC40 и впрямь может стать отличным входным билетом в мир паркетников Volvo. Азартные асфальтовые повадки при достойной плавности хода (даже на 20‑дюймовых колесах с шинами 45‑го профиля), приятный интерьер с просторным задним рядом и функциональный багажник. Плюс «пятый» Haldex в приводе задних колес и клиренс 211 мм. Идеальный автомобиль — заверните!

Настроение испортил конфигуратор, поведавший о том, что в Германии самый доступный на сегодняшний день XC40 (с дизелем D4, полноприводной трансмиссией, в комплектации Momentum) обойдется в 44 800 евро. А это значит, что маленький двухцветный «швед» оказался на две-три тысячи дороже конкурентов и лишь на четыре тысячи дешевле полноприводного XC60 с тем же мотором.

Игрушечная внешность визуально уменьшает XC40. Колесная база — 2702 мм. Это больше, чем у таких кроссоверов, как Toyota RAV4, Mazda CX‑5 и Mitsubishi Outlander. Контрастная крыша — это стильно и здорово, но в три четверти сзади автомобиль напоминает Ким Кардашьян.

Поскольку в России такая «шестидесятка» стóит практически три миллиона рублей, несложно прикинуть: XC40, продажи которого начнутся в конце апреля, потянет минимум на два с половиной миллиона. И хотя чуть позже появятся более доступные версии — с передним приводом и трехцилиндровыми моторчиками, я не уверен, что рынок встретит их ­ с распростертыми объятиями.

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Volvo XC40 D4 Volvo XC40 T5 Длина / ширина / высота / база 4425 / 1863 / 1652 / 2702 мм Объем багажника (VDA) 460–1336 л Снаряженная / полная масса 1733 / 2250 кг 1684 / 2220 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 140 кВт / 190 л.с. при 4000 об/мин; 400 Н·м при 1750–2500 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 182 кВт / 247 л.с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800–4800 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 7,9 с 6,5 с Максимальная скорость 210 км/ч 230 км/ч Топливо / запас топлива ДТ/54 л АИ-95, АИ-98/54 л Средний расход топлива 5,1 л / 100 км 7,2 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

Фото: Михаил Кулешов и Volvo