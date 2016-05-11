Я был одним из первых, кто испытал новый флагманский кроссовер Volvo XC90 в деле. Дело было в Испании, где и дороги ровнее, и климат теплее, и солнце ярче. А как новичок шведов покажет себя в российской глубинке?

У XC90 есть свой стиль. Он разительно отличается от немецкого премиума. Что-то присутствует в нем от интеллигента, который, пройдя жесткую школу жизни, выбился в люди. Оттого свеж, подтянут, брутален и чуть нагловат. В России его продажи уже идут полным ходом. В нашем сравнительном тесте занял почетное второе место, и тут Volvo пригласила в пробег на нем по дорогам России. Мне стало интересно сравнить впечатления, полученные на премьере и после езды по подмосковным трассам. Они, кстати, в гораздо лучшем состоянии, нежели в других областях.

По Дону гуляет...

Большое путешествие началось в Ростове-на-Дону, а закончилось в Челябинске. Мы с коллегой сменили первую группу в Воронеже, двинулись в сторону Пензы и финишировали в Казани, преодолев всего около 1100 км по дорогам разного качества. А из Казани до Челябинска ехали представители других изданий.

Все тестовые XC90 уже видали виды: на одометрах каждой больше чем 20 тыс. км — для пресспарковых машин пробег более чем солидный. Тут километр идет за три, поскольку многочисленные журналисты и блогеры машин не жалеют. Первое, что делаю, — проверяю работу пневмоподвески. Пневмобаллоны ведь в России почти расходник, что доказано другими премиальными марками. Тут все работает. Тогда в путь! Кстати, в максимально приподнятом положении у автомобиля просто феноменальный дорожный просвет — 270 мм. Таким образом, у XC90 одни из лучших в классе параметров геометрической проходимости.

Дороги от Воронежа до Тамбова в довольно неплохом состоянии. Хорошо видны разметка и знаки, потому с обгонами проблем не возникает. Четко работает и система распознавания дорожных знаков. Она без проблем считывает даже временные знаки, расставленные дорожниками. Иногда, конечно, электроника перестраховывается и на ветровом стекле надолго зависает «обгон запрещен», хотя зона действия знака уже далеко позади. Давлю на газ. Даже в экорежиме опережения происходят легко и быстро, поскольку под капотом моего XC90 работает самый мощный в линейке мотор аж в 320 л.с.

Не объемом единым

Кстати, и бензиновые, и дизельные моторы XC90 объемом 2,0 л. В двух столицах к этому относятся нормально, но в некоторых регионах по-прежнему считают, что у автомобиля такого класса должен быть большой двигатель, скажем, объемом 6,2 л. И ничего, что мощности схожи. Главное — цифры объема, чтобы похвастать перед друзьями. Если же отбросить пафос, то 2,0-литровый мотор показывает себя хорошо. И тяги достаточно и избыточным топливным аппетитом он не страдает.

Приезжаем в дворцовый комплекс Ольденбургских, что в Воронежской области. Этот дом для своего времени был буквально нафарширован инновационными решениями. Скажем, внутри стен сделаны пустоты для особой системы отопления. Стоящая в подвале печь отапливала огромное по площади здание, от нее отходили трубы, скрываемые стенами. Каждая стена заканчивалась дымоходом. Красный кирпич быстро прогревался от теплого воздуха и начинал отдавать тепло комнатам.

Едем дальше. Дороги Ульяновской области... нет, лучше написать направления. Постоянные ремонты, ямы, выбоины. За низкопрофильные колеса просто страшно становится: 21-дюймовые диски явно не для этих дорог. На них было комфортно в Испании, будет неплохо в Москве, а здесь, на родине УАЗов, жестко и тряско. К слову, на XC90 с дизелем стоят штатные 18-дюймовые колеса. Здесь они больше ко двору, машина кажется самой комфортной.

В Ульяновске находилась одна из точек нашего маршрута — Музей истории гражданской авиации. Интереснейшее место, но лучше о нем расскажут фотографии в галерее ниже. На подъездах к Казани качество асфальта улучшается. Здесь кроссовер проявляет свои лучшие качества. Подвеска в меру плотная, руль с хорошей обратной связью. В управлении большой автомобиль напоминает легковушку.

Ищем конSensus

Уже писал, что мне нравится система Sensus. Эдакий планшет, вмонтированный в переднюю панель машины. Можно установить карту навигации во весь экран, что очень удобно. При парковке большой монитор обеспечивает прекрасный обзор, плюс нажатием на изображение одной из четырех камер можно посмотреть, что происходит сзади, спереди и по бокам машины. Перечисление всех функций Sensus займет слишком много места. Нужно время, чтобы изучить все. Отнюдь не все и интуитивно понятно. Скажем, с подключением телефона с системой Android справились не сразу. Но однозначно это один из лучших функционалов среди премиальных кроссоверов.

Из тех машин, на которых удалось поездить, больше всего понравился 225-сильный дизель. На мой взгляд, это хороший выбор именно для дальней дороги. При условии, конечно, что на машине стоят штатные 18-дюймовые диски. Про опциональные, большего диаметра, забудьте. Они для городской езды. При этом дизель предсказуемо тяговит и экономичен. А при езде в экорежиме требует всего 8 литров по борткомпьютеру.

Шведский премиум оказался неплох на дорогах России. Подвеска плотная, машина отлично слушается руля, так что небольшую тряску на неровных загородных дорогах можно простить. XC90 вписался в высококонкурентную нишу премиальных кроссоверов. Он предлагает свой стиль и никого не копирует. XC90 дебютировал на нашем рынке в непростое время. Кризис, падение потребительского спроса. Тем не менее машина удержалась на плаву и нашла свою нишу. А это значит, что продукт из Швеции конкурентоспособен. Собственно, это подтверждают производство и продажи. Первая партия First Edition в количестве 1927 машин (год основания фирмы) разошлась еще до официальной презентации в Испании. Из этой дебютной партии 44 машины приехали в Россию. В феврале 2015 года, когда на заводе в Торсланде происходила наладка производства под новый XC90, компания уже собрала заказов на 24 000 машин, а это практически половина запланированного объема продаж кроссовера в прошлом году. Позже на сборочном конвейере ввели дополнительную смену, поскольку мировой спрос на модель превысил ожидания.

Удержаться на плаву

Volvo XC90 набирает популярность на европейском рынке. Если в январе-апреле шведы реализовали по всему миру 28 917 флагманских вседорожников, почти вдвое меньше бестселлера XC60 (46 252 реализованных машины), то в апреле отставание было уже куда скромнее: 8102 против 11 937. Вклад нашей страны в глобальные продажи шведов, увы, невелик, сказывается кризис. С начала года им удалось сбыть в РФ лишь 360 автомобилей XC90 второго поколения.

Но марка движется дальше, стимулируя россиян на покупку своего флагмана. Речь о программах «Volvo Car Кредит» и «Volvo Car Страхование», когда новый автомобиль приобретается в кредит по ставке от 6,9% с подарком в виде каско. Компания предлагает и прямое субсидирование, что позволяет зафиксировать сниженную процентную ставку непосредственно в кредитном договоре.

Кто на новенького?

Компанию в поездке нам составлял XC90 с базовым 2,0-литровым дизелем в 190 сил. Его можно купить в переднеприводном варианте за 3 260 000 руб. А монопривод — редкость в премиальном сегменте. XC90 с более мощным двигателем в 225 л.с. продают уже только со всеми ведущими колесами по цене от 3 490 000 руб. Оба мотора работают в паре с 8-ступенчатым автоматом. А что у конкурентов? Скажем, базовый BMW X5 стоит 3 530 000 руб. Но тут идет уже полный привод, а под капотом работает бензиновый 3,0-литровый мотор 306 л.с. Еще один представитель немецкого премиума Mercedes-Benz, предлагает ML c 204-сильным дизелем, 7-ступенчатым автоматом и полным приводом за 3 250 000 руб. Конкуренты у Volvo серьезные. Но соревноваться нужно только с лучшими, ведь только так можно добиться совершенства.

Фото: Максим Гомянин и Volvo