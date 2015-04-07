Тест нового Volvo XC90: подъем переворотом (ВИДЕО)

Можно ли отдать деньги за автомобиль, которого еще нет, сделав свой выбор лишь по фотографиям? Вполне! Первые Volvo XC90 нового поколения продавали через Интернет, а покупатели не имели представления о том, как машина едет и насколько комфортен салон, — тем не менее вмиг расхватали всю партию! Между прочим, 44 предоплаченные «вслепую» машины из первой партии First Edition (1927 штук — в честь года основания фирмы) приедут в Россию, притом что в момент заказа курс рубля подбросил цену на XC90 аж до пяти миллионов рублей!
Передо мной же предсерийный, но вполне реальный автомобиль. И ключик — вот он, в руке! В чем предсерийность? Главным образом, в том, что инженеры дотачивают электронику. Всё должно быть по высшему разряду, иначе не избежать провала. Ведь планку шведы подняли — выше некуда. Новый флагман Volvo должен конкурировать с немецкой «большой тройкой» (Mercedes-Benz ML, BMW X5, Audi Q7) и с британской «голубой кровью» (Range Rover).
Неподготовленным в эту компанию лезть опасно — разорвут! Но у XC90 созданные с чистого листа платформа, подвеска, электроника — вот почему шведы полны уверенности. Более того, планируют, что для 40% покупателей XC90 станет первым Volvo в их жизни. И это только поначалу! Говорят, в будущем доля «первачков» должна вырасти до 60%. Не слишком ли оптимистичное утверждение?
05Volvo XC90
ЛЕГКОВОЙ МАНЕВР
Помню, пару лет назад на ралли «Швеция» удивлялся местным фанатам. Как истово болели спокойные в обычной жизни люди! Конечно, градус эмоций поднимали соответствующие напитки, но и без них душа у скандинавов проста и открыта.
06Volvo XC90. Салон самобытен: северный дизайн, мягкая кожа и натуральное дерево. В центре внимания — 9,5‑дюймовый «планшет», на который выводится практически весь функционал автомобиля.
Вот и XC90 несет в себе частичку северного характера. Внешне строгий, даже чуть грубоватый, внутри он роскошен и дружелюбен. Салон отделан редким деревом — пламенной березой, весьма популярной у мебельщиков Швеции в 20‑е годы прошлого века. Кожа — отменной выделки. Да и особый, скандинавский подход к дизайну мало кого оставит равнодушным.
По сравнению с предшественником длина и колесная база выросли на 143 и 127 мм соответственно, так что места в достатке. Разве что рослые обитатели третьего ряда пожалуются на недостаток пространства над головой.
За рулем не в пример лучше! Обжившись в эргономичном кресле, пускаю мотор поворотом необычного тумблера-бочонка — и в путь.
07Volvo XC90. На TFT-экране приборной панели дублируется маршрут навигации.
Опционная пневмоподвеска Four Corner Active Air Suspension с пятью режимами движения по умолчанию настроена на режим Comfort. Ох, не зря я вспомнил ралли! На извилистой дороге кажется, что веду не полноразмерный кроссовер, а легковой спорткар! Руль острый, информативность как минимум на уровне заряженных седанов. Крены минимальны. Электронный мозг «пневмы» — система Four-C автоматически регулирует дорожный просвет, а на скоростях за 100 км/ч принудительно опускает кузов на 10 мм. Конечно, поймать эти миллиметры вестибулярному аппарату сложно, но ощущение безопасности и надежности незримо витает в салоне.
На 21‑дюймовых колесах комфортно на автобане и жестковато на провинциальных щербатых дорогах. Благо, Volvo предлагает выбор, который начинается с 18‑дюймовой «обуви». Я предпочел бы размер поменьше.
В режиме Eco подвеска опускается на 20 мм от стандарта, снижая лобовое сопротивление и улучшая устойчивость машины, но реакции на нажатие педали газа сглаживаются. Всё ради экономии топлива, хотя на дизельный 225‑сильный агрегат Volvo я и так не в обиде. Во время теста он ел не более 6,5 л на сотню, при этом дефицитом тяги не страдал. Особенно в режиме Dynamic, когда автомобиль приседает на те же 20 мм, но отклик на газ становится быстрее, восьмиступенчатый автомат до последнего хватается за пониженные передачи, а усилие на руле достигает максимума. Удивительно, что большой и солидный XC90 умеет ездить так интересно!
Съезжаю на песчаный пляж, а затем на грунтовку — надо же попробовать режим Off-road, в котором машина максимально приподнимается над дорогой. В состоянии «на цыпочках» дорожный просвет составляет аж 267 мм!
15Volvo XC90. Широкий проход позволяет без труда забраться на третий ряд. Сиденья удобные, но рослым людям на голову давит потолок.
В приводе задних колес — муфта Haldex пятого поколения. Как и большинству автомобилей такого класса, более серьезного вседорожного потенциала XC90 и не нужно. На мокром песке и на грунте его возможности ограничивают лишь чисто асфальтовые шины. Так что на дачу по разбитой дороге проедешь, а в городе без труда заскочишь на высокий бордюр.
Наконец, режим Individual позволит настроить XC90 под собственный стиль езды. Скажем, рулевое управление можно перевести в режим Comfort, а двигатель — в Dynamic. А можно и функцию удобной посадки включить: при заглушенном моторе кузов максимально опустится.
18Volvo XC90
ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАЙ
На стоянке подробно рассмотрел 9,5‑дюймовый сенсорный дисплей с антибликовым покрытием, на который выводится функционал системы Sensus. Она обеспечивает доступ в Интернет, причем и в России, — достаточно вставить в слот симку от любого оператора мобильной связи. Система Wikilocation позволяет читать статьи из Википедии о местах, которые проезжаешь. К концу года появится возможность подключить телефон через систему управления Apple Car Play, а затем — через Android Auto (последняя появилась позже конкурента, потому и понадобилось дополнительное время на адаптацию).
Функция Park and Pay найдет ближайшую парковку и оплатит стоянку с учетом ее длительности. Интересно, что XC90 сможет сам записаться на сервис. Естественно, всё управление микроклиматом, настройками подвески, навигацией (маршрут также проецируется на ветровое стекло и отображается на панели приборов) перенесены в этот «планшет». Он позволил минимизировать количество кнопок на центральной консоли.
19Volvo XC90. Фирменные изгибы фонарей позволяют без труда отличить Volvo от любого другого автомобиля.
Сенсорный монитор — вещь хорошая, и разобраться в богатом функционале достаточно просто, но хотелось бы более быстрого отклика на нажатие. Списал вялую реакцию на предсерийность конкретного экземпляра.
ПЕРЕД ДРАКОЙ
Цены на XC90 в России вполне конкурентоспособны: панический девальвационный шок, хочется верить, позади. За базовый XC90 просят 3 269 000 рублей. Для сравнения: BMW X5 xDrive35i оценен в 3 235 000, а полностью новый Audi Q7 — в 3 296 000 рублей. Ставка сделана на дизель D5, который должен обеспечить 80% продаж, и она оправданна. Львиная доля XC90 прошлого поколения пришлась именно на дизели. Остальные 20% — это бензиновые 320‑сильные турбоверсии. А вот гибриды объедут Россию стороной. Осенью появятся менее мощные агрегаты: дизель D4 в 190 сил и бензиновый T5 с отдачей 249 «лошадей»; сейчас они на сертификации. А к началу следующего года подготовят XC90 с передним приводом. Наши дилеры уже приняли более 700 заказов на XC90 при годовой квоте 2500 машин — отличное начало.
XC90 рушит привычное восприятие скандинавской марки: тут вам и самая современная электроника, и отличная, не хуже, чем у немецких конкурентов, управляемость, и великолепная отделка. Так что подъем техники на новый уровень и переворот в сознании покупателя, похоже, удались!
ПЛЮС: Volvo больше не наблюдает за схваткой в премиум-сегменте — он в эпицентре борьбы! МИНУС: В третьем ряду усядутся лишь пассажиры ростом ниже среднего
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Volvo_XC-90_zr 04_15Volvo XC Coupe
Volvo_XC-90_zr 04_15Volvo XC Coupe
В прошлом году на автосалоне во Франкфурте красовалось концептуальное купе, а в Детройте перед посетителями предстал кроссовер XC Coupe (на фото), созданный в том же ключе под руководством старшего вице-президента Volvo Cars по дизайну Томаса Ингенлата. Обе машины так и кричат: Volvo уже не тот бренд, к которому привыкли!
Молоты дневных ходовых огней, крупная решетка радиатора с обновленной эмблемой (она же символ Марса и мужского начала), изгибы задних фонарей… Всё это есть на серийном XC90. Схожий стиль унаследуют флагманские легковушки S90 и V90. Вся тройка, как надеются шведы, должна потеснить немецкий премиум.
Резкая смена имиджа — один из результатов пятилетней инвестиционной стратегии стоимостью 11 миллиардов долларов. Компания уже прошла половину этого пути. Разработаны двигатели серии Drive-E (ими оснащают модели XC60, XC70, S60, S80) и модульная платформа SPA (Scalable Product Architecture), которая позволит выпускать широкий модельный ряд — от хэтчбеков гольф-класса до представительских седанов. Новый XC90 — первая модель на этой «тележке».
Если все пойдет по плану, то XC90 станет самой старой моделью Volvo уже через четыре года!
Главное — не усложнять
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A. Необходимость в разработке собственной платформы появилась у Volvo после разлуки с концерном Ford в 2010 году. Шведы пошли по тому же пути, что и Volkswagen при создании архитектуры MQB. То есть неизменяемая часть платформы — только та, что начинается от передней оси и заканчивается в области педального узла. Остальные модули можно масштабировать. Кроме этого, Volvo Cars и Geely (обеими владеет китайский холдинг Zhejiang Geely Holding Group), создав в 2013 году совместное предприятие CEVT в Гётеборге, работают над еще одной платформой, на которой планируют выпускать модели C‑класса.
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B. Платформа SPA позволяет производить и гибридные автомобили, первым из которых стал XC90 T8. Основное преимущество новой «тележки»: тяговая батарея и электромотор размещены так, что гибрид не уступает обычным машинам в объеме багажника и просторе в салоне. Гибридный Volvo XC90 T8 оснащен двухлитровым 318‑сильным бензиновым мотором (1). Заявленный расход топлива машины в смешанном цикле — 2,5 л/100 км. (2) Литиево‑ионную тяговую батарею разработала компания LG, а модуль силовой электроники — Siemens. Быстрая зарядка позволяет полностью «заправить» батарею за два с половиной часа. (3) Электромотор производства фирмы Siemens, установленный на задней оси, развивает 60 кВт. Исключительно на электротяге машина способна преодолеть до 40 км. Суммарная мощность бензоэлектрического агрегата — 400 л.с.
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C. Роль упругого элемента в задней многорычажной подвеске играет поперечная однолистовая рессора, в том числе и у машин с пневмоподвеской. Такая конструкция пришла на смену традиционным пружинам. Компания возвращается к истокам! Аналогичное решение шведы применили еще на Volvo 960 начала 1990‑х годов. Композитная рессора позволила заметно увеличить объем багажника XC90.
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