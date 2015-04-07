Тест нового Volvo XC90: подъем переворотом (ВИДЕО)

Шведская интерпретация премиума в лице вседорожника Volvo XC90 второго поколения. Шведы планируют, что для 40% покупателей XC90 станет первым Volvo в их жизни.

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Можно ли отдать деньги за автомобиль, которого еще нет, сделав свой выбор лишь по фотографиям? Вполне! Первые Volvo XC90 нового поколения продавали через Интернет, а покупатели не имели представления о том, как машина едет и насколько комфортен салон, — тем не менее вмиг расхватали всю партию! Между прочим, 44 предоплаченные «вслепую» машины из первой партии First Edition (1927 штук — в честь года основания фирмы) приедут в Россию, притом что в момент заказа курс рубля подбросил цену на XC90 аж до пяти миллионов рублей!

Передо мной же предсерийный, но вполне реальный автомобиль. И ключик — вот он, в руке! В чем предсерийность? Главным образом, в том, что инженеры дотачивают электронику. Всё должно быть по высшему разряду, иначе не избежать провала. Ведь планку шведы подняли — выше некуда. Новый флагман Volvo должен конкурировать с немецкой «большой тройкой» (Mercedes-Benz ML, BMW X5, Audi Q7) и с британской «голубой кровью» (Range Rover).

Неподготовленным в эту компанию лезть опасно — разорвут! Но у XC90 созданные с чистого листа платформа, подвеска, электроника — вот почему шведы полны уверенности. Более того, планируют, что для 40% покупателей XC90 станет первым Volvo в их жизни. И это только поначалу! Говорят, в будущем доля «первачков» должна вырасти до 60%. Не слишком ли оптимистичное утверждение?

05 Volvo XC90

ЛЕГКОВОЙ МАНЕВР

Помню, пару лет назад на ралли «Швеция» удивлялся местным фанатам. Как истово болели спокойные в обычной жизни люди! Конечно, градус эмоций поднимали соответствующие напитки, но и без них душа у скандинавов проста и открыта.

06 Volvo XC90. Салон самобытен: северный дизайн, мягкая кожа и натуральное дерево. В центре внимания — 9,5‑дюймовый «планшет», на который выводится практически весь функционал автомобиля.

Салон самобытен: северный дизайн, мягкая кожа и натуральное дерево. В центре внимания — 9,5‑дюймовый «планшет», на который выводится практически весь функционал автомобиля.

Вот и XC90 несет в себе частичку северного характера. Внешне строгий, даже чуть грубоватый, внутри он роскошен и дружелюбен. Салон отделан редким деревом — пламенной березой, весьма популярной у мебельщиков Швеции в 20‑е годы прошлого века. Кожа — отменной выделки. Да и особый, скандинавский подход к дизайну мало кого оставит равнодушным.

По сравнению с предшественником длина и колесная база выросли на 143 и 127 мм соответственно, так что места в достатке. Разве что рослые обитатели третьего ряда пожалуются на недостаток пространства над головой.

За рулем не в пример лучше! Обжившись в эргономичном кресле, пускаю мотор поворотом необычного тумблера-бочонка — и в путь.

07 Volvo XC90. На TFT-экране приборной панели дублируется маршрут навигации.

На TFT-экране приборной панели дублируется маршрут навигации.

Опционная пневмоподвеска Four Corner Active Air Suspension с пятью режимами движения по умолчанию настроена на режим Comfort. Ох, не зря я вспомнил ралли! На извилистой дороге кажется, что веду не полноразмерный кроссовер, а легковой спорткар! Руль острый, информативность как минимум на уровне заряженных седанов. Крены минимальны. Электронный мозг «пневмы» — система Four-C автоматически регулирует дорожный просвет, а на скоростях за 100 км/ч принудительно опускает кузов на 10 мм. Конечно, поймать эти миллиметры вестибулярному аппарату сложно, но ощущение безопасности и надежности незримо витает в салоне.

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На 21‑дюймовых колесах комфортно на автобане и жестковато на провинциальных щербатых дорогах. Благо, Volvo предлагает выбор, который начинается с 18‑дюймовой «обуви». Я предпочел бы размер поменьше.

В режиме Eco подвеска опускается на 20 мм от стандарта, снижая лобовое сопротивление и улучшая устойчивость машины, но реакции на нажатие педали газа сглаживаются. Всё ради экономии топлива, хотя на дизельный 225‑сильный агрегат Volvo я и так не в обиде. Во время теста он ел не более 6,5 л на сотню, при этом дефицитом тяги не страдал. Особенно в режиме Dynamic, когда автомобиль приседает на те же 20 мм, но отклик на газ становится быстрее, восьмиступенчатый автомат до последнего хватается за пониженные передачи, а усилие на руле достигает максимума. Удивительно, что большой и солидный XC90 умеет ездить так интересно!

Съезжаю на песчаный пляж, а затем на грунтовку — надо же попробовать режим Off-road, в котором машина максимально приподнимается над дорогой. В состоянии «на цыпочках» дорожный просвет составляет аж 267 мм!

15 Volvo XC90. Широкий проход позволяет без труда забраться на третий ряд. Сиденья удобные, но рослым людям на голову давит потолок.

Широкий проход позволяет без труда забраться на третий ряд. Сиденья удобные, но рослым людям на голову давит потолок.

В приводе задних колес — муфта Haldex пятого поколения. Как и большинству автомобилей такого класса, более серьезного вседорожного потенциала XC90 и не нужно. На мокром песке и на грунте его возможности ограничивают лишь чисто асфальтовые шины. Так что на дачу по разбитой дороге проедешь, а в городе без труда заскочишь на высокий бордюр.

Наконец, режим Individual позволит настроить XC90 под собственный стиль езды. Скажем, рулевое управление можно перевести в режим Comfort, а двигатель — в Dynamic. А можно и функцию удобной посадки включить: при заглушенном моторе кузов максимально опустится.

18 Volvo XC90

При выключенном моторе кузов опускается на 40 мм, облегчая высадку, а в режиме Off-road поднимается на те же 40 мм — максимальный клиренс машины с пневмоподвеской равен 267 мм.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАЙ

На стоянке подробно рассмотрел 9,5‑дюймовый сенсорный дисплей с антибликовым покрытием, на который выводится функционал системы Sensus. Она обеспечивает доступ в Интернет, причем и в России, — достаточно вставить в слот симку от любого оператора мобильной связи. Система Wikilocation позволяет читать статьи из Википедии о местах, которые проезжаешь. К концу года появится возможность подключить телефон через систему управления Apple Car Play, а затем — через Android Auto (последняя появилась позже конкурента, потому и понадобилось дополнительное время на адаптацию).

Функция Park and Pay найдет ближайшую парковку и оплатит стоянку с учетом ее длительности. Интересно, что XC90 сможет сам записаться на сервис. Естественно, всё управление микроклиматом, настройками подвески, навигацией (маршрут также проецируется на ветровое стекло и отображается на панели приборов) перенесены в этот «планшет». Он позволил минимизировать количество кнопок на центральной консоли.

19 Volvo XC90. Фирменные изгибы фонарей позволяют без труда отличить Volvo от любого другого автомобиля.

Фирменные изгибы фонарей позволяют без труда отличить Volvo от любого другого автомобиля.

Сенсорный монитор — вещь хорошая, и разобраться в богатом функционале достаточно просто, но хотелось бы более быстрого отклика на нажатие. Списал вялую реакцию на предсерийность конкретного экземпляра.

ПЕРЕД ДРАКОЙ

Цены на XC90 в России вполне конкурентоспособны: панический девальвационный шок, хочется верить, позади. За базовый XC90 просят 3 269 000 рублей. Для сравнения: BMW X5 xDrive35i оценен в 3 235 000, а полностью новый Audi Q7 — в 3 296 000 рублей. Ставка сделана на дизель D5, который должен обеспечить 80% продаж, и она оправданна. Львиная доля XC90 прошлого поколения пришлась именно на дизели. Остальные 20% — это бензиновые 320‑сильные турбоверсии. А вот гибриды объедут Россию стороной. Осенью появятся менее мощные агрегаты: дизель D4 в 190 сил и бензиновый T5 с отдачей 249 «лошадей»; сейчас они на сертификации. А к началу следующего года подготовят XC90 с передним приводом. Наши дилеры уже приняли более 700 заказов на XC90 при годовой квоте 2500 машин — отличное начало.

XC90 рушит привычное восприятие скандинавской марки: тут вам и самая современная электроника, и отличная, не хуже, чем у немецких конкурентов, управляемость, и великолепная отделка. Так что подъем техники на новый уровень и переворот в сознании покупателя, похоже, удались!

ПЛЮС: Volvo больше не наблюдает за схваткой в премиум-сегменте — он в эпицентре борьбы! МИНУС: В третьем ряду усядутся лишь пассажиры ростом ниже среднего

Разрыв шаблона

Volvo_XC-90_zr 04_15 Volvo XC Coupe

В прошлом году на автосалоне во Франкфурте красовалось концептуальное купе, а в Детройте перед посетителями предстал кроссовер XC Coupe (на фото), созданный в том же ключе под руководством старшего вице-президента Volvo Cars по дизайну Томаса Ингенлата. Обе машины так и кричат: Volvo уже не тот бренд, к которому привыкли!

Молоты дневных ходовых огней, крупная решетка радиатора с обновленной эмблемой (она же символ Марса и мужского начала), изгибы задних фонарей… Всё это есть на серийном XC90. Схожий стиль унаследуют флагманские легковушки S90 и V90. Вся тройка, как надеются шведы, должна потеснить немецкий премиум.

Резкая смена имиджа — один из результатов пятилетней инвестиционной стратегии стоимостью 11 миллиардов долларов. Компания уже прошла половину этого пути. Разработаны двигатели серии Drive-E (ими оснащают модели XC60, XC70, S60, S80) и модульная платформа SPA (Scalable Product Architecture), которая позволит выпускать широкий модельный ряд — от хэтчбеков гольф-класса до представительских седанов. Новый XC90 — первая модель на этой «тележке».

Если все пойдет по плану, то XC90 станет самой старой моделью Volvo уже через четыре года!

Главное — не усложнять

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A. Необходимость в разработке собственной платформы появилась у Volvo после разлуки с концерном Ford в 2010 году. Шведы пошли по тому же пути, что и Volkswagen при создании архитектуры MQB. То есть неизменяемая часть платформы — только та, что начинается от передней оси и заканчивается в области педального узла. Остальные модули можно масштабировать. Кроме этого, Volvo Cars и Geely (обеими владеет китайский холдинг Zhejiang Geely Holding Group), создав в 2013 году совместное предприятие CEVT в Гётеборге, работают над еще одной платформой, на которой планируют выпускать модели C‑класса.

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B. Платформа SPA позволяет производить и гибридные автомобили, первым из которых стал XC90 T8. Основное преимущество новой «тележки»: тяговая батарея и электромотор размещены так, что гибрид не уступает обычным машинам в объеме багажника и просторе в салоне. Гибридный Volvo XC90 T8 оснащен двухлитровым 318‑сильным бензиновым мотором (1). Заявленный расход топлива машины в смешанном цикле — 2,5 л/100 км. (2) Литиево‑ионную тяговую батарею разработала компания LG, а модуль силовой электроники — Siemens. Быстрая зарядка позволяет полностью «заправить» батарею за два с половиной часа. (3) Электромотор производства фирмы Siemens, установленный на задней оси, развивает 60 кВт. Исключительно на электротяге машина способна преодолеть до 40 км. Суммарная мощность бензоэлектрического агрегата — 400 л.с.

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C. Роль упругого элемента в задней многорычажной подвеске играет поперечная однолистовая рессора, в том числе и у машин с пневмоподвеской. Такая конструкция пришла на смену традиционным пружинам. Компания возвращается к истокам! Аналогичное решение шведы применили еще на Volvo 960 начала 1990‑х годов. Композитная рессора позволила заметно увеличить объем багажника XC90.

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