Назван самый крутой новый SUV в России

Дорогие автомобили продаются неплохо независимо от экономического положения в стране. К тому же в прошлом году российский авторынок был на подъеме, потому производители дорогих машин спешили с выводом новых моделей к нам.
За Золотой Пегас журнала «За рулем» в группе «Большие премиальные кроссоверы и внедорожники» боролись очень разномастные автомобили. Здесь и относительно доступный семиместный Lexus RX L, и не очень практичный, но стильный Audi Q8, и безумно дорогой Rolls-Royce Cullinan.
Но наши читатели (да и рынок) консервативны при выборе дорогого SUV. Окутанный легендами, предел мечтаний мальчишек и граждан с суровыми лицами «Гелик» оказался недосягаем для конкурентов. Даже несмотря на то, что при смене поколений обзавелся независимой передней подвеской. Главное — он сохранил свой квадратный облик и все те достоинства, за которые его любят. Ну а в интерьере и вовсе произошла революция, впервые этот внедорожник можно назвать комфортным и удобным.
На втором месте — новое поколение BMW X5, тоже культовой модели, в придачу основоположника жанра премиальных кроссоверов. Больше всего баллов баварский SUV набрал в категориях «Практичность» и «Техника». А вот дизайн машины оценили куда ниже.
Третьим стал Audi Q8. Купе-кроссовер, или, точнее, кроссовер-хэтчбек, построенный на базе более крупного Q7, вроде должен быть не особо практичным, но именно в этой категории он набрал больше всего баллов. Высоко был оценен и дизайн машины.
За счет дизайна и технического преимущества на четвертом месте расположился Lamborghini Urus. Который, кстати, в России является дефицитным товаром: квоты на машину выбираются клиентами марки почти мгновенно.
В роли догоняющих — Lexus RX L и самый дорогой внедорожник в мире Rolls-Royce Cullinan. Последний оказался аутсайдером в рейтинге читательских симпатий «За рулем».
|
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Итого
|
Audi Q8
|
5745
|
2878
|
12 184
|
20 807
|
BMW X5
|
5411
|
2169
|
14 640
|
22 220
|
Lamborghini Urus
|
8557
|
6618
|
2616
|
17 791
|
Lexus RX L
|
4265
|
2375
|
13 204
|
19 844
|
Mercedes-Benz G-класса
|
6656
|
1636
|
23 902
|
32 194
|
Rolls-Royce Cullinan
|
4024
|
1654
|
2770
|
8448
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Фото: «За рулем» и компании-производители
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