Назван самый крутой новый SUV в России

Среди больших премиальных и люксовых моделей кроссоверов и внедорожников за Золотой Пегас журнала «За рулем» разгорелась нешуточная борьба.

Дорогие автомобили продаются неплохо независимо от экономического положения в стране. К тому же в прошлом году российский авторынок был на подъеме, потому производители дорогих машин спешили с выводом новых моделей к нам.

За Золотой Пегас журнала «За рулем» в группе «Большие премиальные кроссоверы и внедорожники» боролись очень разномастные автомобили. Здесь и относительно доступный семиместный Lexus RX L, и не очень практичный, но стильный Audi Q8, и безумно дорогой Rolls-Royce Cullinan.

Но наши читатели (да и рынок) консервативны при выборе дорогого SUV. Окутанный легендами, предел мечтаний мальчишек и граждан с суровыми лицами «Гелик» оказался недосягаем для конкурентов. Даже несмотря на то, что при смене поколений обзавелся независимой передней подвеской. Главное — он сохранил свой квадратный облик и все те достоинства, за которые его любят. Ну а в интерьере и вовсе произошла революция, впервые этот внедорожник можно назвать комфортным и удобным.

На втором месте новое поколение BMW X5, тоже культовой модели, в придачу основоположника жанра премиальных кроссоверов. Больше всего баллов баварский SUV набрал в категориях «Практичность» и «Техника». А вот дизайн машины оценили куда ниже.

Третьим стал Audi Q8. Купе-кроссовер, или, точнее, кроссовер-хэтчбек, построенный на базе более крупного Q7, вроде должен быть не особо практичным, но именно в этой категории он набрал больше всего баллов. Высоко был оценен и дизайн машины.

За счет дизайна и технического преимущества на четвертом месте расположился Lamborghini Urus. Который, кстати, в России является дефицитным товаром: квоты на машину выбираются клиентами марки почти мгновенно.

В роли догоняющих Lexus RX L и самый дорогой внедорожник в мире Rolls-Royce Cullinan. Последний оказался аутсайдером в рейтинге читательских симпатий «За рулем».

Техника

Дизайн

Практичность

Итого

Audi Q8

5745

2878

12 184

20 807

BMW X5

5411

2169

14 640

22 220

Lamborghini Urus

8557

6618

2616

17 791

Lexus RX L

4265

2375

13 204

19 844

Mercedes-Benz G-класса

6656

1636

23 902

32 194

Rolls-Royce Cullinan

4024

1654

2770

8448

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Назван самый крутой новый SUV в России

Фото: «За рулем» и компании-производители

Назван самый крутой новый SUV в России
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