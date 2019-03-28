Назван самый крутой новый SUV в России

Среди больших премиальных и люксовых моделей кроссоверов и внедорожников за Золотой Пегас журнала «За рулем» разгорелась нешуточная борьба.

Дорогие автомобили продаются неплохо независимо от экономического положения в стране. К тому же в прошлом году российский авторынок был на подъеме, потому производители дорогих машин спешили с выводом новых моделей к нам.

За Золотой Пегас журнала «За рулем» в группе «Большие премиальные кроссоверы и внедорожники» боролись очень разномастные автомобили. Здесь и относительно доступный семиместный Lexus RX L, и не очень практичный, но стильный Audi Q8, и безумно дорогой Rolls-Royce Cullinan.

Но наши читатели (да и рынок) консервативны при выборе дорогого SUV. Окутанный легендами, предел мечтаний мальчишек и граждан с суровыми лицами «Гелик» оказался недосягаем для конкурентов. Даже несмотря на то, что при смене поколений обзавелся независимой передней подвеской. Главное — он сохранил свой квадратный облик и все те достоинства, за которые его любят. Ну а в интерьере и вовсе произошла революция, впервые этот внедорожник можно назвать комфортным и удобным.

На втором месте — новое поколение BMW X5, тоже культовой модели, в придачу основоположника жанра премиальных кроссоверов. Больше всего баллов баварский SUV набрал в категориях «Практичность» и «Техника». А вот дизайн машины оценили куда ниже.

Третьим стал Audi Q8. Купе-кроссовер, или, точнее, кроссовер-хэтчбек, построенный на базе более крупного Q7, вроде должен быть не особо практичным, но именно в этой категории он набрал больше всего баллов. Высоко был оценен и дизайн машины.

За счет дизайна и технического преимущества на четвертом месте расположился Lamborghini Urus. Который, кстати, в России является дефицитным товаром: квоты на машину выбираются клиентами марки почти мгновенно.

В роли догоняющих — Lexus RX L и самый дорогой внедорожник в мире Rolls-Royce Cullinan. Последний оказался аутсайдером в рейтинге читательских симпатий «За рулем».

Техника Дизайн Практичность Итого Audi Q8 5745 2878 12 184 20 807 BMW X5 5411 2169 14 640 22 220 Lamborghini Urus 8557 6618 2616 17 791 Lexus RX L 4265 2375 13 204 19 844 Mercedes-Benz G-класса 6656 1636 23 902 32 194 Rolls-Royce Cullinan 4024 1654 2770 8448

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Генеральный партнер Гран-при «За рулем»-2019 — компания Cordiant.

Фото: «За рулем» и компании-производители