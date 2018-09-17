Mercedes-Benz привез в Россию новое поколение Спринтера

В РФ начались продажи самого технологичного автомобиля в линейке Спринтеров. Новинка готова потягаться с Фольксвагеном Крафтером: она имеет богатое оснащение и более 1700 различных вариантов комплектации.

Впервые в классе Mercedes-Benz Sprinter оснащается 9-ступенчатым автоматом

Автомобиль отличается широкими возможностями индивидуализации. Например, длина фургона — от 5 м 27 см в компактной версии до 7 м 37 см в удлиненной версии, где задний свес составляет более двух метров. Высота же фургона варьируется от 2 м 36 см до 2 м 94 см. Таким образом, объем грузового пространства достигает 17 кубических метров, а полная масса автомобиля доходит до 5 тонн. Стоимость фургона — от 2 млн 377 тыс. рублей. К заказам доступны также шасси Sprinter (от 2 млн 413 тыс. рублей), бортовой грузовик (бортовая платформа — дополнительное оборудование к шасси Sprinter) и микроавтобус (от 2 млн 912 тыс. рублей).

Новый Mercedes-Benz Sprinter может оснащаться не только задним и полным приводом, но и передним, что увеличивает полезную нагрузку на 50 кг

Не менее интересна начинка нового Спринтера. Так, помимо заднего и полного привода Mercedes-Benz Sprinter теперь оснащается и новой системой переднего привода. Среди опций, доступных к заказу, есть такие, как, например, камера заднего вида с монитором в салонном зеркале заднего вида или целый парковочный пакет с камерой 360°, мультимедийная система MBUX с сенсорным дисплеем диагональю 26 см, датчик дождя и стеклоочистители с системой Wet Wiper System, климат-контроль и многие другие.

Пол нового Mercedes-Benz Sprinter стал ниже на 8 см

В базовой комплектации Sprinter оснащается 6-ступенчатой механической коробкой, но за доплату переднеприводный вариант автомобиля можно снабдить 9-ступенчатым гидротрансформаторным автоматом. Заднеприводная и полноприводные версии оборудуются 7-ступенчатой коробкой 7G-Tronic PLUS. Под капот нового Mercedes-Benz Sprinter устанавливается турбодизельный рядный 4-цилиндровый двигатель в нескольких вариантах форсировки: 110, 143 и 163 л.с. Есть в гамме моторов и V6 мощностью 190 л.с.

Ниши задних колес Mercedes-Benz Sprinter едва выступают в грузовой отсек

Основным конкурентом нового Mercedes-Benz Sprinter является Volkswagen Crafter, стоимостью от 2 млн 222 тыс. рублей (на 155 тыс. дешевле, чем Sprinter), который также оснащается передним, задним и полным приводом, более скромными турбодизельными моторами мощностью от 102 до 140 л.с. и только механической 6-ступенчатой коробкой передач — автомата не предусмотрено. В длину фургон Volkswagen Crafter может быть от 5 м 99 см до 7 м 39 см — более узкий диапазон, чем у Спринтера, без короткой версии, а в высоту — от 2 м 59 см до 2 м 80 см, что также недотягивает до диапазона новинки.

Еще одним конкурентом Mercedes-Benz Sprinter является автомобиль Ford Transit стоимостью от 1 млн 904 тыс. рублей, собирающийся в России.

Также Mercedes-Benz продает в России автомобиль Sprinter Classic стоимостью от 1 млн 637 тыс. рублей, который производят в Нижнем Новгороде на мощностях Группы ГАЗ.

Фото: Mersedes