Mercedes-Benz Sprinter Classic лишился звезды на капоте. Заодно и подорожал

Российское отделение Mercedes-Benz рассказало об обновленном Sprinter Classic, который собирают у нас на мощностях Горьковского автозавода.

Mercedes-Benz Sprinter Classic

Напомним, что на нашем рынке параллельно продаются два Спринтера: актуальный и образца аж 2002 года с приставкой Classic в названии. Естественно, он модернизирован и приведен в соответствие современным требованиям по безопасности и экономичности, но никто не ожидал, что в компании будут заниматься рестайлингом этого варианта. Однако в компании решились слегка обновить машину, причем не только внешне, но и технически.

Внешне обновленный Mercedes-Benz Sprinter Classic проще всего отличить по исчезнувшему с капота шильдику с трехлучевой звездой: эмблема теперь будет только на радиаторной решетке. Передний бампер был изменен, с тем чтобы расположить в нем светодиодные дневные ходовые огни. Наконец, ранее недоступные даже за доплату противотуманные фары теперь входят во все без исключения комплектации.

Mercedes-Benz Sprinter Classic

Есть изменения и в салоне. Так, уже в базовой версии фургон оснащается электростеклоподъемниками и зеркалами с электроприводом и обогревом. Было изменено водительское сиденье, которое получило обогрев и подлокотник. Наконец, появился указатель забортной температуры. Перевозчики оценят и тот факт, что теперь грузовой отсек фургона обшит панелями из жесткого волокна, а в порогах появилась подсветка.

Изменения есть и по части техники: машина получила 6-ступенчатую механическую коробку передач. В компании говорят, что благодаря новой коробке удалось снизить расход топлива, улучшить динамику и увеличить ресурс двигателя. Двигатели те же: это 2,2-литровый турбодизель в двух вариантах форсировки: 109 и 136 л.с.

Mercedes-Benz Sprinter Classic

Без изменений остались и комплектации фургона: Mercedes-Benz Sprinter Classic предлагается в двух вариантах длины в двух комплектациях. А вот цены подросли: теперь они стартуют с отметки в 1 697 000 рублей, что на 92 тысячи дороже дорестайлингового варианта.

В ноябре прошлого года была достигнута 50-процентная локализация производства Mercedes-Benz Classic.

Этой осенью в России появится новое поколение Mercedes-Benz Sprinter, показанное в феврале.

Фото: Mercedes-Benz