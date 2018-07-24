Ford Sollers в Елабуге — предприятие уникальное, даже в мировом масштабе: перенять российский опыт планируют и на других заводах компании. Первые в очереди — англичане. Не верите? Тогда добро пожаловать на экскурсию!

Как вы думаете, сколько специальных версий фургона Ford Transit собирают в России? Пять? Десять? Двадцать? Загибайте пальцы: цельнометаллический и грузопассажирский фургоны и шасси с одинарной и двойной кабинами, 14‑ и 17‑местные пассажирские микроавтобусы, 6-, 8‑ и 9‑местные комби. Это только то, что завод в Елабуге производит на постоянной основе от первого до последнего винтика. Есть и множество спецверсий, выпускаемых аккредитованными кузовостроителями.

Машину скорой помощи оснащают медицинским оборудованием в соответствии с требованиями ГОСТов. По желанию заказчика состав медицинского оснащения и расположение мебели в салоне могут меняться — вплоть до полной переделки по индивидуальному проекту.

Считаем дальше. Маршрутные автобусы вместимостью 22–25 пассажиров и пригородный 17‑местный Турист. Промтоварный, изотермический фургоны и рефрижератор на базе цельнометаллического фургона, бортовая платформа с тентом и без, грузопассажирские версии, машина скорой помощи, реанимобиль, «дежурная часть», спецтранспорт для перевозки людей с ограниченными возможностями (социальное такси), школьные автобусы и автолавки. Есть даже экзотика наподобие фургона-гримёрки для выездных съемок, мобильного комплекса контроля автотранспорта для Федеральной таможенной службы или подвижных комплексов фиксации нарушений ПДД для ЦОДД. Всего более 55 спецверсий, и их число постоянно растет!

Автомобиль для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями приглянулся социальным службам. В нем есть всё необходимое оборудование для перемещения инвалидов‑колясочников и других представителей малоподвижных групп граждан.

Как же выстроена вся эта «сложноподчиненная» производственная схема? За ответом я отправился в Елабугу, в особую экономическую зону «Алабуга». Здесь, на заводе Ford Sollers, сваривают, окрашивают и собирают автомобили по полному циклу. Кузовные панели штампуют по соседству силами компании Coşkunöz (Джошкуноз).

По главному сборочному конвейеру вперемежку идут кроссоверы Kuga и Explorer, а также фургоны и шасси Transit во всех модификациях. Такая разносортица встречается нечасто, а для Форда, даже в мировом масштабе, это и вовсе уникальный случай. Для каждой модели требуются свои детали, их необходимо вовремя подвозить на многочисленные сборочные посты. Поэтому по местным «улицам» снуют электрокары с прицепами и вагонетками. А перед складом и логистическим центром и вовсе проходит «гранде-канале», как его называют заводчане. Интенсивность движения здесь действительно заставляет вспомнить самый известный канал Венеции. Но, вопреки кажущейся хаотичности процессов, всё работает четко и без сбоев. Российская организация производства удивила и всерьез заинтересовала глобальное фордовское руководство. Перенять опыт планируют и на других заводах компании. Первые в очереди — англичане.

Последняя разработка — мультисервисный автомобиль на базе автолавки (на фото) с полноценным магазином-бакалеей, охлажденными/замороженными продуктами и банкоматом Сбербанка. Такие Транзиты наверняка будут востребованы в регионах.

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В остальном сборка идет по современным канонам с использованием новейших роботов на особо ответственных участках — например, на окраске и сварке панелей крыши. Искусственная рука резко взмывает вверх, неестественно изгибается, заныривает в кузов через дверной проем, плавно прикасается к стыку крыши. Одновременно с другой стороны похожие пируэты выписывает вторая «конечность». Они встречаются в одном месте, но по разные стороны металлической панели. Легкий фонтан искр — и сварная точка готова.

А что тут делает человек с отбойным молотком? Оказывается, это сотрудник особой испытательной лаборатории, которую я прозвал «камерой пыток». С конвейера выборочно берут кузов и начинают ломать его по сварным точкам самыми изощренными способами, в том числе и отбойным молотком. Металл должен рваться где угодно, но только не в местах сварки. Не выдержал? Необходимо внести коррективы в процесс. Такая экзекуция для кузова занимает три-четыре недели. В итоге от него остаются лишь искореженные кусочки металла.

Естественно, контроль доверен не только человеку с «отбойником». Лаборатория с лазерно-оптическим стендом предназначена для выборочной проверки геометрических параметров кузовов: замеры снимаются во множестве точек, полученные данные сравниваются с эталонными. А еще есть вибростенд, барокамера, испытательный трек с тарированными искусственными препятствиями — ­его проходят все без исключения автомобили.

Самая популярная у покупателей версия — цельнометаллический фургон со средней базой и средней высотой крыши — полной массой 3100 кг. Второе по объему продаж — шасси со сверхдлинной базой, грузоподъемностью 2,75 тонны. Замыкает тройку цельнометаллический фургон полной массой 4600 кг, на базе которого производят школьный и туристический автобусы.

Без малого половина фургонов Transit на конвейере окрашена в «бронеавтомобильный» бежевый цвет. Исполнительный директор по производству и продажам спецверсий Виктор Зорников мои догадки подтвердил:

— Это заготовки под конверсии инкассаторских броневиков. Нет боковых окон, обшивки, элементов внутренней отделки и деталей салона, жгуты проводки не спрятаны в скрытые полости. Какой смысл всё это ставить на заводе, чтобы потом снять и выкинуть? Только лишняя работа и расходы.

На елабужские Транзиты устанавливают исключительно дизель Duratorq объемом 2,2 литра. В зависимости от версии он развивает 125, 136 или 155 л.с. и сочетается исключительно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Привод — передний, задний или полный.

Разумно. Другой плюс такого подхода в том, что необходимые отверстия в кузове сверлят до окраски, а не после — значит, антикоррозионная стойкость выше. После доделки смежниками (бронирование, установка спецоборудования и т. д.) броневики возвращаются на завод и проходят весь комплекс финальных проверок и испытаний. Поскольку подобные кузовные версии одобрены головным офисом концерна Ford и имеют заводские одобрения типа транспортного средства (ОТТС), на них распространяется официальная гарантия и каждый дилер обязан их обслуживать и ремонтировать. В случае любой поломки, даже если отказало спецоборудование, не надо бегать за компанией, выполнившей переделку, - достаточно обратиться к ближайшему дилеру Форда.

Гамма Транзита включает три варианта длины кузова: L2 — 5531 мм, L3 — 5981 мм и L4 — 6704 мм, а также два варианта высоты крыши: Н2 — от 2490 до 2550 мм, в зависимости от версии; Н3 — от 2720 до 2786 мм. Для шасси — три варианта колесной базы: 3137, 3504 или 3954 мм, а еще три варианта общей длины: L1 — 5205 мм, L2 — 5572 мм и L3 — 6579 мм.

Сборка осуществляется исключительно вручную.



Все компании-«бодибилдеры» прошли сертификацию у фирмы Ford Sollers, а компании «СТ Нижегородец» (в лице филиала «Алабуга СТ») и Автодом прошли даже международный аудит по глобальной программе Ford Qualified Vehicle Modifier, получив высшее признание. Автомобили в специсполнениях продают по тем же схемам, что и стандартные заводские версии, поэтому при покупке можно воспользоваться всеми фордовскими программами и спецпредложениями банков‑­партнеров.

Измерительная лаборатория оснащена трехкоординатным стендом для оценки соответствия сваренных кузовов заданным параметрам. Измерительный щуп может занять 20 736 угловых положений в пространстве и добраться до любой точки кузова.

В цехе окраски трудятся насколько длинноруких роботов. Они позволяют качественно прокрасить изнутри объемные кузова фургонов. На автозаводах такие встречаются нечасто, ибо очень дóроги.



Многих потенциальных заказчиков основательность и заводская поддержка подкупают. К тому же местная сборка по полному циклу позволяет предложить конкурентные цены и дает возможность участвовать во всех государственных программах поддержки автопрома и госзакупках. Неудивительно, что в первом квартале 2018 года Ford Transit стал лидером сегмента легких коммерческих автомобилей иностранных брендов в России и разошелся тиражом 2187 экземпляров (+ 54,3% к тому же периоду прошлого года), а его рыночная доля достигла 45%. На ближайшего конкурента — фургон Mercedes-Benz Sprinter Classic — приходится 25% продаж, на всех остальных, вместе взятых, - лишь 30%.

ОСОБАЯ ЗОНА

Зона промышленно-производственного типа «Алабуга» создана 21 декабря 2005 года в Республике Татарстан, в 800 км восточнее Москвы, рядом с городами Елабуга и Набережные Челны. Компания Ford Sollers стала первым резидентом ОЭЗ. Нынче их насчитывается уже 56, среди них такие известные бренды, как 3М, Coşkunöz, Sisecam, Huntamaki, Rockwool, Air Liquide, Hayat, Kastamonu, Danaflex, Росатом, Транснефть, Интерскол, Технониколь, Кориб и другие. По состоянию на 1 января 2018 года общий объем инвестиций резидентов составил 160,9 млрд рублей, государственных — 25,7 млрд рублей. Создано 6327 рабочих мест.

Фото: Павел Леонов и Ford