Как устроен современный автомобиль скорой помощи

Заглянем в кабинет на колесах — современный автомобиль класса В (таких машин из всех «санитарок» у нас в стране примерно 75%), созданный на основе модели Citroen Jumpy. Кстати, такие автомобили начали собирать в Калуге. Так что, их поголовье в стране, вероятно, будет расти.
- Какие были «санитарки» раньше? Например, такие, как эта Skoda 1202 STW.
- Необычные, забытые, элитные санитарные автомобили мы собрали в этой фотоподборке.
- Ретротест «санитарки» РАФ-977ИМ мы провели совсем недавно.
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