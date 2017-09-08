Как устроен современный автомобиль скорой помощи

Нынче «санитарка», как пусть и не совсем корректно, но емко принято называть все машины с красным крестом на бортах, отличается от своих предков примерно так же, как санитарка в поликлинике от врача-реаниматолога. Конечно, попадать в такую машину не хочется никому (по себе знаю!), но любопытно все-таки посмотреть: что там внутри?

Citroen Jumpy
Citroen Jumpy

Citroen > Jumpy

Заглянем в кабинет на колесах — современный автомобиль класса В (таких машин из всех «санитарок» у нас в стране примерно 75%), созданный на основе модели Citroen Jumpy. Кстати, такие автомобили начали собирать в Калуге. Так что, их поголовье в стране, вероятно, будет расти.

Как устроен современный автомобиль скорой помощи

Как устроен современный автомобиль скорой помощи
Фото: «За рулем»
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