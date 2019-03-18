Кому достались призовые Гранты? ЗР разыграл три автомобиля

Среди проголосовавших ранее в рамках Гран-при «За рулем» читателей были разыграны три Лады Гранты с автоматическими коробками передач. Уже скоро счастливчики уедут на них из Москвы.

Рекордное количество — почти 35 тысяч анкет — получила в этом году редакция «За рулем» от своего партнера, консалтинговой компании GfK, которая помогала нам обрабатывать электронные голоса читателей, отсеивать двойники и неправильно заполненные анкеты. Все вы помогли нам выявить лучшие новинки прошлого года, появившиеся на российском авторынке. А их, напомним, было аж 53!

Забив число анкет в наш генератор случайных чисел, который уже не раз приходил нам на помощь при определении счастливчиков, мы приступили. Дальше, как говорится, все как в тумане. Первым выбор неподкупного генератора пал на Алексея Бажанова из Москвы. Признаться, мы были немало удивлены. Дело в том, что за последние годы, несмотря на явный перекос автопарка, а также читательской аудитории в сторону столицы, москвичам удача ни разу не улыбалась. И тут его величество случай! Алексей, как выяснилось, в настоящее время работает водителем. Настоящий зарулевец! Призовая Гранта, с его слов, придется ко двору в его семье — отцу Алексея будет на чем ездить на дачу.

Вращаем виртуальный барабан дальше и в глубине души мечтаем, чтобы, как и в прошлом году, хотя бы один автомобиль достался представительнице прекрасного пола. Вот тебе раз — второй счастливицей оказалась Олеся Коробейникова из далекой Нагани (Ханты-Мансийский автономный округ). На том конце трубки нас встретил робкий голос, который никак не мог поверить в сказанное главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым: «Поздравляем вас — вы выиграли Ладу Гранту!» По стечению обстоятельств, буквально накануне семья Олеси продала Nissan Terrano, прослуживший верой и правдой несколько лет. И вот — удача, будет на что пересаживаться!

Едем дальше и… выбиваем дубль — вновь девушка! Молодая мама из Смоленска Александра Амелина призналась, что анкету от ее имени прислал супруг. «А это точно не розыгрыш?» — недоверчиво спросила трубка. Конечно, розыгрыш! Только разыгрываем мы не вас, Александра, а машины. Так что теперь в семейном гараже предстоит пополнение: рядом с Фокусом мужа припаркуется Lada Granta. Детей развозить, по магазинам за покупками кататься — да мало ли у домохозяйки хлопот!

Редакция «За рулем» поздравляет победителей. А тех, кому на этот раз машин не досталось, просим не отчаиваться: в будущих Гран-при «За рулем» фортуна точно не пройдет мимо! Благодарим всех тех, кто своими голосами поучаствовал в самом народном рейтинге лучших автоновинок на российском рынке. Не переключайтесь, скоро мы огласим его в полный рост!