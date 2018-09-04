5 причин выиграть обновленную Ладу Гранту

Обновленная Лада Гранта лифтбек с мотором 1.6 мощностью 98 л.с. и автоматом приехала к нам на тест-драйв. Сегодня такая машина стоит примерно 620 тысяч рублей. Но вы можете ее просто выиграть. ЗР рассказывает, как это сделать.

Гармоничный внешний вид

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Дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин не даром ест свой хлеб: обновленная Гранта лифтбек получилась действительно красивой, обретя стремительный силуэт.

«Морда» в стиле Весты смотрится хорошо. Высокая корма за счет черной вставки визуально стала менее грузной, чем у предыдущей версии. Удачны и накладки на кузове.

А топовые комплектации наконец-то получили поворотники, по-человечески встроенные в корпуса зеркал. Единственное решение, вызывающее недоумение, — новые лампочки H19 в фарах. Их ставят на небольшое количество автомобилей, и даже в Москве найти такие лампы проблематично. А главное — светят они неважно.

Слегка обновленный салон

Про салон Lada Granta мы рассказывали не раз. В обновленной версии не так много изменений. Дизайнеры переделали панель приборов, в результате индикация работы коробки переместилась и теперь отображается над шкалой запаса топлива. Бардачок со стороны пассажира стал закрываться. Крышку удобного ящичка на передней панели почему-то сделали из пластика не в цвет, что вызывает легкое раздражение. Место прикуривателя заняла розетка на 12В.

Есть и приятные мелочи — три подголовника в заднем ряду, к примеру. Они не очень высокие и не мешают обзору назад через салонное зеркало. На ручках под потолком предусмотрены крючки. Есть ремень для среднего пассажира с продуманным креплением. Правда, сидеть сзади неудобно — Granta как была тесным автомобилем, так им и осталась. За водителем разместится разве что ребенок или миниатюрный взрослый. В салоне — гул, что, конечно, досадно. Остается надеяться, что это особенность Грант именно с 98-сильным мотором.

Вместительный багажник

Единственная победа, которую производитель одержал над пространством внутри Гранты, связана с багажником. Он действительно стал больше. Багажник открывается с кнопки, как на Весте. Стенки за задними сиденьями, как в седане, здесь уже нет. Очень удобная жесткая полка, которую можно сложить или вовсе снять. Качественная вещь, как на иномарках, — без шуток! Мягкий пол, полноразмерная запаска. В общем-то, ничего особенного, но от такой машины другого и не ожидаешь. Если вы любите перевозить громоздкий багаж, Гранта вам в помощь. В машину гарантированно поместится, например, ванна длиной 170 см — проверено на личном опыте. Смущает только, что дверь багажника закрывается петелькой, прикрученной саморезом. Выглядит топорно.

Техническое оснащение

Главная особенность Грант с моторами 1,6 л в том, что они «безвтыковые». В поршнях сделаны выемки, и при обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнем. В паре с таким мотором на Гранту ставят простую и надежную 4-ступенчатую автоматическую коробку передач, специально адаптированную под этот автомобиль. Селектор имеет режимы P, R, D, «1» и «2» с запретом перехода, соответственно, выше первой или второй передачи. Есть кнопка отключения овердрайва. Топовые комплектации оснащены обогревом передних сидений (правда, одноступенчатым) и лобового стекла. Установлена система ЭРА-ГЛОНАСС.

Поведение на дороге

При перемещении по городу Гранта неплохо держит прямую, а вот за городом на скорости в районе 100 км/ч начинает «гулять», из-за чего приходится все время «ловить» машину. Жаль, но, похоже, шасси Lada Granta так и осталось в прошлом веке. Зато за городом она расходует довольно мало топлива, примерно 7,5 л на 100 км — экономить Гранте с автоматом удается за счет блокировки гидротрансформатора на третьей и четвертой передачах. А вот толкаясь по городу Lada Granta реально сжигает в районе 12 л на сотню.

До 100 км/ч машина разгоняется за 13 секунд, и делает это плавно благодаря проверенной коробке Jatco. Единственная загвоздка в том, что, когда едешь на четвертой передаче со скоростью 60–70 км/ч и хочешь ускориться, коробка зачем-то на 3–4 секунды «втыкает» вторую передачу. Вой мотора, резкий разгон — никакого смысла. То есть нужно приноровиться и иначе нажимать на педаль газа, либо быть готовым к такому поведению коробки. В остальном с автоматом все очень хорошо. Главное, менять в ней масло не реже, чем раз в 60 тыс. км и стараться не перегревать — так вы гарантированно продлите коробке жизнь.

Еще одна проблема, которая выявляется при движении, связана с работой тормозов. Плавно притормаживая, ждешь замедления, которого не происходит, а утапливая педаль в пол, внезапно клюешь вперед. Пассажиры могут подумать, что за рулем тот, кто не умеет водить, но если бы только это. На обледеневшем асфальте такое резкое торможение приводит к заносу. А это уже опасно...

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Договориться с Грантой, закрыв глаза на некоторые ее недостатки и на неудачные попытки производителя сэкономить, вполне реально. Клиренс у машины огромный, для наших дорог его более чем достаточно. Приличные шины добавят комфорта перемещению. В целом Гранта в состоянии решать все задачи, которые вы перед ней поставите, особенно лифтбек с большим удобным багажником.

Условия розыгрыша Lada Granta

Каждый год «За рулем» проводит Гран-при, в ходе которого читатели выбирают лучшие, на их взгляд, автомобили. Сейчас идет голосование за машины, выпущенные на российский рынок в 2018 году. Чтобы выиграть один из трех автомобилей Лада Гранта с мотором мощностью 98 л.с. и автоматической коробкой передач, нужно:

проголосовать за наиболее понравившийся автомобиль 2018 года. Анкета для голосования в конкурсе Гран-при «За рулем» доступна по этой ссылке.

Процедура займет у вас не больше 10 минут. Голосование продлится до 28 февраля! Анкете каждого участника будет присвоен номер, а трех обладателей новой Гранты мы определим в середине марта с помощью генератора случайных чисел. Призовые автомобили будут вручены в апреле. Удачи!