Кто сказал, что машина из бюджетного сегмента — это тлен и уныние? Лада Веста Cross и Renault Logan Stepway привлекательны по двум причинам. Во‑первых, это гибриды двух самых популярных в России кузовов — седана и кроссовера. Во‑вторых, в потоке выделяются.

Стиль и пропорции у машин разные, но каждая по-своему симпатична. Непрактичный кузов? Не хуже обычных седанов, которые продолжают расходиться сотнями тысяч ежегодно. Разве что погрузочная высота побольше. Но ведь и плюсов немало!

Вазовский робот АМТ обновили. Теперь мы знаем о нем всё!

нам удалось раздобыть машину с роботом АМТ! АВТОВАЗ перестал стесняться? И правильно сделал. На редакционной Весте я езжу четвертый год и знаю ее как облупленную. Ездил на всех серийных версиях, за исключением битопливной. Но впервые официальным путем Модернизированная коробка хороша! С пассажирского места ее можно перепутать с не самым расторопным классическим автоматом. Водителя не обманешь, но до бешенства робот уже не доводит. Переключения и вверх, и вниз стали заметно шустрее. По субъективным ощущениям, даже не на заявленные 30%, а еще быстрее. Ехать и приятнее, ­ и безопаснее. Полгода назад в «ползущем» режиме электроника допускала просадку оборотов, приводящую к детонации двигателя. Но сейчас Веста Cross ползет вперед уверенно, без дрожи.

Капот Логана — с пневмоупором. Не поскупились.

Несмотря на наличие сплошного уплотнителя по передней кромке капота, грязь в моторный отсек Весты прорывается с первых километров.

Материалы по теме Как бы кроссоверы: тест Renault Logan Stepway и Sandero Stepway Снéга в Москве навалило изрядно — самое время для проверки «зимнего» режима. Думаю, никому не нужно объяснять, какие преимущества дает возможность тронуться на скользком покрытии со второй передачи. На старых Вестах приходится ювелирно работать газом на первой скорости — или буксовать. Теперь таких проблем нет. Logan примечателен не только «степвейностью» и освеженным обликом. Мы урвали машину в комплектации City, которой до минувшей осени в гамме не было: пару давно знакомому мотору 1.6 мощностью 113 л.с. составляет вари­атор. Уж насколько я порадовался обновленному роботу на Ладе, но вынужден признать: силовой агрегат Renault намного приятнее. «На педаль» вариатор реагирует с едва заметной задержкой. При разгоне имитирует классический автомат, гоняя стрелку вверх-вниз по шкале тахометра. Благодаря этому фокусу шум от двигателя меньше давит на уши. В Логане звуко­изоляция не на самом высоком уровне, так что решение правильное. В Весте потише. Особенно теперь, когда для шустрого разгона не нужно из-за тугодумного робота выкручивать двигатель в звон. Вариатор уменьшил дорожный просвет Логана Stepway на 17 мм, если верить производителю. Мы намерили на 20 мм меньше, чем у Степвея с «ручкой» (185 мм). Под бампером — 233 мм.

Защиту картера Весты Cross отделяют от асфальта 200 мм, нижнюю кромку переднего бампера — 255 мм.

С педалью газа у Логана беда. На первой половине ее хода машина едет натуральным «овощем», едва удерживаясь в потоке. Преодолеваю небольшую ступеньку в усилии и давлю педаль глубже. Вот теперь Stepway City радует бодрым ускорением — по меркам своего класса, разумеется. Если верить официальным данным, вариатор замедляет разгон до сотни относительно «ручки» с тем же мотором на секунду — 12,1 секунды против одиннадцати. В реальности недостатка тяги и отставания не чувствуешь даже при обгонах с выездом на встречную полосу. В Весте робот и прежде уходил в кикдаун достаточно шустро, а теперь стало еще лучше. Да и мотор 1.8 повеселел с новой прошивкой, убравшей провалы. Если верить официальным данным, вариатор замедляет разгон до сотни относительно «ручки» с тем же мотором на секунду — 12,1 секунды против одиннадцати. В реальности недостатка тяги и отставания не чувствуешь даже при обгонах с выездом на встречную полосу. В Весте робот и прежде уходил в кикдаун достаточно шустро, а теперь стало еще лучше. Да и

Logan Stepway с вариатором стоит как минимум 788 тысяч рублей. А можно ли подешевле? Не-а. Из-за особенностей конструкции вариатор съедает дорожный просвет. И если для Степвея эти 20 мм не критичны, то для обычного седана, у которого мы намерили под защитой картера всего 160 мм, это приговор.

Материалы по теме Lada Vesta Cross или Renault Logan Stepway — что выбрать? Конечно, Лада и Renault не внедорожники, но вне асфальта кое на что способны. Неплохая геометрическая проходимость, металлическая защита картера — и грамотно настроенная электроника. Она не паникует сразу, как почувствует проскальзывание колес, а дает водителю «пожечь» и уверенно проехать заснеженный участок. Если же «ошейник» систем антипробуксовки и стабилизации отключить, проснется он только после 55 км/ч — вполне достаточно для любых ситуаций, в которых светит оказаться моноприводному автомобилю. До момента, пока колёса беспомощно вывесятся, Веста Cross при прочих равных уедет дальше — у нее клиренс 200 мм против 185 мм у Логана Stepway. Но пытать седаны броском по снежной целине — глупая затея. Разные дорожки На асфальте Весту Cross и Logan Stepway не спутаешь. Лада рулится азартнее и точнее. На ней хочется ехать быстро, хотя робот частично сбивает желаемый темп. Подвеска энергоемкая, но с двумя нюансами. Не на всех Вестах она работает тихо. По всей видимости, есть разброс в качестве сборки. Попадется голосистая машина — и радости поубавится. И нужно помнить о 17‑дюймовых колесах, из-за которых Cross заметно жестче обычных Вест на «шестнадцатой» обувке . Большие колёса с низкопрофильными шинами легко гнутся в ямах. Не поверите, это колпак на штампованном колесе! На задней оси Логана трудятся барабанные механизмы.

За четырьмя нарядными колесами Весты Cross — дисковые тормоза. Альтернативы 17‑дюймовому «литью» АВТОВАЗ не допускает.

Логану спортивные амбиции неведомы. Этакий добродушный увалень, но надежный и исполнительный. Свое он берет на разбитой дороге. Всеядная ходовка платформы В0 — вечная ценность и самый козырной козырь. Логану отлично подходят колёса на 16 дюймов. С ними никакая яма не страшна. Это не «литьё», а штамповка с колпаками. Для всех Степвеев французы придумали такую стилизацию. Выглядит классно, «подделку» в упор не распознать, а в эксплуатации дешевле. Сложно поверить, что Логан вышел в свет лишь на полтора года раньше Весты: новым рулем унылую картину не украсить. У Логана пространство для всякой мелочи в нижней части консоли организовано хуже, чем в Весте. Но подстаканники удобные. Разъем USB вынесен на лицевую панель мультимедийной системы.

Непонятный частокол рисок на шкалах и всего одна информационная строка на весь правый круг. Logan, когда ты станешь современнее?

Комфортный микроклимат в Логане — уже при 19 градусах. Обогрев стеклá есть, его включение запараллелили с режимом максимального обдува. И вот еще одна несуразность: при горящей лампочке на клавише кондиционер выключен, а не включен.

Мультимедийка Логана неплоха и современна по наполнению: есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Сюда бы еще камеру заднего вида.

В Логане всего два электростеклоподъемника? Четыре! Вторую пару клавиш надо искать на центральной консоли.

Блок регулировки зеркал не подсвечивается. Но и ладно. Хотя бы не упрятан под ручник, как на родственной Алмере. Клавиши выглядят так себе, но французы не стесняются ставить такие даже на дорогой Koleos.

Перчаточный ящик Логана глубокий, барахольщики останутся довольны.





Материалы салона в Весте и Логане аналогичны по качеству, но в какие разные ансамбли сложили их создатели! Logan в изобилии наделен недостатками предшественника. Вроде бы уже забылось отчаянное «кроилово» ради экономии каждой копейки (помните одинаковые зеркалá слева и справа на «первых» Логанах?), а всё равно получилось сплошное



На красивом и удобном руле масса места, однако управление аудиосистемой ютится на джойстике, а кнопку включения круиз-контроля и ограничителя скорости примостили на центральной консоли. Рукоятка корректора фар притулилась в самом низу панели — не нащупаешь. В Логане облокотиться не на что. А очень хочется: сиденье неудачное и почти без боковой поддержки. На Иксрее Cross вазовцы перенесли клавишу включения обогрева на видное место, а французы за свои странные традиции держатся крепко.

Задних седоков Logan не балует ничем. Неубирающиеся подголовники маячат в салонном зеркале.

Материалы по теме Нестандартная эргономика — забавно, неудобно или опасно? До момента, пока колёса беспомощно вывесятся,Накануне снéга выпало по самые пороги. Мы отработали типичные ситуации: застревали ведущими колесами в снежных брустверах и выезжали на голый лед. Обе машины буксуют, однако момент на колесо с лучшим сцеплением передают исправно. Не быстро, но уверенно Веста и Logan справляются с ловушками даже без отключения ESP . А еще мне показалось, что настройки вспомогательной электроники у них абсолютно одинаковые. Неудивительно: один альянс, один сборщик — АВТОВАЗ.На асфальте Весту Cross и Logan Stepway не спутаешь. Лада рулится азартнее и точнее. На ней хочется ехать быстро, хотя робот частично сбивает желаемый темп. Подвеска энергоемкая, но с двумя нюансами. Не на всех Вестах она работает тихо. По всей видимости, есть разброс в качестве сборки. Попадется голосистая машина — и радости поубавится. ИЛогану спортивные амбиции неведомы. Этакий добродушный увалень, но надежный и исполнительный. Свое он берет на разбитой дороге. Всеядная ходовка платформы В0 — вечная ценность и самый козырной козырь.Для всех Степвеев французы придумали такую стилизацию. Выглядит классно, «подделку» в упор не распознать, а в эксплуатации дешевле.Материалы салона в Весте и Логане аналогичны по качеству, но в какие разные ансамбли сложили их создатели! Logan в изобилии наделен недостатками предшественника. Вроде бы уже забылось отчаянное «кроилово» ради экономии каждой копейки (помните одинаковые зеркалá слева и справа на «первых» Логанах?), а всё равно получилось сплошное эрго­номическое недоразумение На красивом и удобном руле масса места, однако





В темноте подсвечиваются не все клавиши. Некоторые кнопки выглядят просто жутко. В салонном зеркале ­маячат «непотопляемые» подголовники заднего сиденья. На комбинации приборов справа — немаленький дисплей, но на него можно вывести только один параметр. Выбирайте: одометр, одна из вкладок маршрутного компьютера, термометр, данные круиз-контроля или ограничителя скорости. Главные проблемы — не регулирующийся по вылету руль и аморфные передние сиденья без внятной боковой поддержки.





Задним пассажирам Логана «квадрат» кузова обеспечивает больше пространства и над макушкой, и у стоек кузова. Но в остальном хвалить Renault не за что. Сзади я уселся, почти упершись коленями в переднюю спинку (мой рост 186 см). А в Ладе запас в ногах позволяет сползти по сиденью и устроиться с комфортом. В Весте есть недоступные задним пассажирам Логана обогрев, подлокотник и два подстаканника. Не нравится «вырвиглазный» салон? Есть альтернатива с серыми вставками. Оранжевая окантовка в Cross-версии и радиальная оцифровка — на любителя. Подсветку дисплея хочется сделать ярче.

Как это часто бывает в недорогих машинах, однозонный климат-контроль Весты неидеален. Протапливает салон быстро, но потом почему-то добавляет холодка. В результате приходится задирать настройку температуры. Мне было комфортно только при 23 градусах на дисплее.

В Весте карты навигации посвежее, есть камера заднего вида с динамической разметкой. Но общение с мультимедиасистемой раздражает: она очень сильно тормозит.

Пульт на водительской двери Весты хорошо бы сместить чуть назад. Пальцы постоянно ложатся на кнопки задних стеклоподъемников, а не передних.

Когда Веста обрела кнопку открывания на крышке багажника, клавишу из салона убрали. Теперь, видимо, снова вернули: на тестовом Кроссе она, как видите, есть.

В Весте даже крышка бардачка продуманная.

Материалы по теме Испытано ЗР: система Lada Connect на Весте Перечитал составленный мной перечень недостатков, ужаснулся — и принялся искать достоинства. Проявляются они только на фоне плотного сравнения с Вестой. Я насчитал три преимущества, причем неоднозначных. Самое спорное — второй ряд.Сзади я уселся, почти упершись коленями в переднюю спинку (мой рост 186 см). А в Ладе запас в ногах позволяет сползти по сиденью и устроиться с комфортом. В Весте есть недоступные задним пассажирам Логана обогрев, подлокотник и два подстаканника.





С огромным преимуществом Logan обыгрывает Весту по части мультимедиа. Адски тормозящим дисплеем Лады можно пользоваться только на стоянке — без запаса времени и терпения к нему лучше не подходить. Маленький плюсик мультимедийка Лады заслуживает за более свежие карты и удобную регулировку громкости — вращающейся ручкой, а не кнопками, как у Renault. Зато Logan поддерживает современные протоколы Android Auto и Apple CarPlay, до которых пока не доросла Лада. А еще у Весты нет штатного автопуска. Тема мобильного приложения Lada Connect заглохла: сайт lada.ru о нем даже не упоминает.

Дистанционный пуск Renault Start входит в старшую комплектацию Drive, а для исполнения Life стоит 27 000 рублей в комплекте с мультимедийным комплексом. Работает автопуск четко — с кнопки на ключе команда долетает и с дистанции 200 метров.

Одна из многочисленных доработок, случившихся с Вестой за три с небольшим года конвейерной жизни, - замена куцего откидного подлокотника полноценным, с боксом. Сиденье — одно из лучших в классе.

Сзади в Весте Cross максимум удобств, на которые можно рассчитывать в В‑классе: USB-порт, обогрев, подлокотник с подстаканниками, штатная тонировка, отдельный плафон подсветки.



Можем же!

Кирилл Милешкин: «Мир встал с ног на голову. Лада уверенно побеждает иномарку, лучше оснащена и дороже».

В остальном Веста Cross дает Логану сто очков форы. Эргономических просчетов практически нет. Кнопки ровно на тех местах, где их ожидаешь найти. Можно попенять на тусклые символы дисплея на панели приборов, но и только. Сиденья я назвал бы лучшими в классе; трехступенчатый обогрев добавил в их копилку еще один балл.

Интерьер на порядок симпатичнее логановского даже в сером цвете, а уж в оранжевом и вовсе загляденье. Парктронику ассистирует камера с динамической разметкой, которая Логану не полагается. В Весте можно не только облокотиться на подлокотник, но и мелочовку в отсек под крышкой пристроить.Пластмассовый руль на ощупь похуже обшитой кожей баранки Renault, но вынесенные на спицы кнопки управления «музыкой» и круиз-контролем — с подсветкой. Для идеала не хватает обогрева руля. Он, полагаю, появится совсем скоро: место под клавишу зарезервировано, а у Иксрея эта опция уже есть. И как иллюстрация разницы в уровне автомобилей — ключи зажигания. Я сейчас даже не о дизайне и ощущении качества (которые у Весты лучше). Ключ Логана не складывается, что по нынешним временам просто моветон.

Посчитали баллы — и поздравляем Ладу с заслуженной победой. Она богаче оснащена, интересно управляется и вполне комфортна. Усовершенствованный робот не доводит водителя до белого каления, хотя коробка Логана однозначно приятнее. Еще один пункт, по которому «француз» предпочтительнее, - плавность хода. Получается, что в ездовых дисциплинах иномарка лучше, но уступает в эргономике и грешит массой бюджетных решений.