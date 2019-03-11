Кто сказал, что машина из бюджетного сегмента — это тлен и уныние? Лада Веста Cross и Renault Logan Stepway привлекательны по двум причинам. Во‑первых, это гибриды двух самых популярных в России кузовов — седана и кроссовера. Во‑вторых, в потоке выделяются.
Стиль и пропорции у машин разные, но каждая по-своему симпатична. Непрактичный кузов? Не хуже обычных седанов, которые продолжают расходиться сотнями тысяч ежегодно. Разве что погрузочная высота побольше. Но ведь и плюсов немало!
Добрая весть
Модернизированная коробка хороша! С пассажирского места ее можно перепутать с не самым расторопным классическим автоматом. Водителя не обманешь, но до бешенства робот уже не доводит. Переключения и вверх, и вниз стали заметно шустрее. По субъективным ощущениям, даже не на заявленные 30%, а еще быстрее. Ехать и приятнее, и безопаснее.
Полгода назад в «ползущем» режиме электроника допускала просадку оборотов, приводящую к детонации двигателя. Но сейчас Веста Cross ползет вперед уверенно, без дрожи.
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Капот Логана — с пневмоупором. Не поскупились.
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Несмотря на наличие сплошного уплотнителя по передней кромке капота, грязь в моторный отсек Весты прорывается с первых километров.
Снéга в Москве навалило изрядно — самое время для проверки «зимнего» режима. Думаю, никому не нужно объяснять, какие преимущества дает возможность тронуться на скользком покрытии со второй передачи. На старых Вестах приходится ювелирно работать газом на первой скорости — или буксовать. Теперь таких проблем нет.
Logan примечателен не только «степвейностью» и освеженным обликом. Мы урвали машину в комплектации City, которой до минувшей осени в гамме не было: пару давно знакомому мотору 1.6 мощностью 113 л.с. составляет вариатор. Уж насколько я порадовался обновленному роботу на Ладе, но вынужден признать: силовой агрегат Renault намного приятнее. «На педаль» вариатор реагирует с едва заметной задержкой. При разгоне имитирует классический автомат, гоняя стрелку вверх-вниз по шкале тахометра. Благодаря этому фокусу шум от двигателя меньше давит на уши. В Логане звукоизоляция не на самом высоком уровне, так что решение правильное. В Весте потише. Особенно теперь, когда для шустрого разгона не нужно из-за тугодумного робота выкручивать двигатель в звон.
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Вариатор уменьшил дорожный просвет Логана Stepway на 17 мм, если верить производителю. Мы намерили на 20 мм меньше, чем у Степвея с «ручкой» (185 мм). Под бампером — 233 мм.
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Защиту картера Весты Cross отделяют от асфальта 200 мм, нижнюю кромку переднего бампера — 255 мм.
С педалью газа у Логана беда. На первой половине ее хода машина едет натуральным «овощем», едва удерживаясь в потоке. Преодолеваю небольшую ступеньку в усилии и давлю педаль глубже. Вот теперь Stepway City радует бодрым ускорением — по меркам своего класса, разумеется.Если верить официальным данным, вариатор замедляет разгон до сотни относительно «ручки» с тем же мотором на секунду — 12,1 секунды против одиннадцати. В реальности недостатка тяги и отставания не чувствуешь даже при обгонах с выездом на встречную полосу. В Весте робот и прежде уходил в кикдаун достаточно шустро, а теперь стало еще лучше. Да и мотор 1.8 повеселел с новой прошивкой, убравшей провалы.
Logan Stepway с вариатором стоит как минимум 788 тысяч рублей. А можно ли подешевле? Не-а.
Из-за особенностей конструкции вариатор съедает дорожный просвет. И если для Степвея эти 20 мм не критичны, то для обычного седана, у которого мы намерили под защитой картера всего 160 мм, это приговор.
Конечно, Лада и Renault не внедорожники, но вне асфальта кое на что способны. Неплохая геометрическая проходимость, металлическая защита картера — и грамотно настроенная электроника. Она не паникует сразу, как почувствует проскальзывание колес, а дает водителю «пожечь» и уверенно проехать заснеженный участок. Если же «ошейник» систем антипробуксовки и стабилизации отключить, проснется он только после 55 км/ч — вполне достаточно для любых ситуаций, в которых светит оказаться моноприводному автомобилю.До момента, пока колёса беспомощно вывесятся, Веста Cross при прочих равных уедет дальше — у нее клиренс 200 мм против 185 мм у Логана Stepway. Но пытать седаны броском по снежной целине — глупая затея. Накануне снéга выпало по самые пороги. Мы отработали типичные ситуации: застревали ведущими колесами в снежных брустверах и выезжали на голый лед. Обе машины буксуют, однако момент на колесо с лучшим сцеплением передают исправно. Не быстро, но уверенно Веста и Logan справляются с ловушками даже без отключения ESP. А еще мне показалось, что настройки вспомогательной электроники у них абсолютно одинаковые. Неудивительно: один альянс, один сборщик — АВТОВАЗ.
Разные дорожкиНа асфальте Весту Cross и Logan Stepway не спутаешь. Лада рулится азартнее и точнее. На ней хочется ехать быстро, хотя робот частично сбивает желаемый темп. Подвеска энергоемкая, но с двумя нюансами. Не на всех Вестах она работает тихо. По всей видимости, есть разброс в качестве сборки. Попадется голосистая машина — и радости поубавится. И нужно помнить о 17‑дюймовых колесах, из-за которых Cross заметно жестче обычных Вест на «шестнадцатой» обувке. Большие колёса с низкопрофильными шинами легко гнутся в ямах.
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Не поверите, это колпак на штампованном колесе! На задней оси Логана трудятся барабанные механизмы.
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За четырьмя нарядными колесами Весты Cross — дисковые тормоза. Альтернативы 17‑дюймовому «литью» АВТОВАЗ не допускает.
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Сложно поверить, что Логан вышел в свет лишь на полтора года раньше Весты: новым рулем унылую картину не украсить. У Логана пространство для всякой мелочи в нижней части консоли организовано хуже, чем в Весте. Но подстаканники удобные. Разъем USB вынесен на лицевую панель мультимедийной системы.
|
Непонятный частокол рисок на шкалах и всего одна информационная строка на весь правый круг. Logan, когда ты станешь современнее?
|
Комфортный микроклимат в Логане — уже при 19 градусах. Обогрев стеклá есть, его включение запараллелили с режимом максимального обдува. И вот еще одна несуразность: при горящей лампочке на клавише кондиционер выключен, а не включен.
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Мультимедийка Логана неплоха и современна по наполнению: есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Сюда бы еще камеру заднего вида.
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В Логане всего два электростеклоподъемника? Четыре! Вторую пару клавиш надо искать на центральной консоли.
|
Блок регулировки зеркал не подсвечивается. Но и ладно. Хотя бы не упрятан под ручник, как на родственной Алмере. Клавиши выглядят так себе, но французы не стесняются ставить такие даже на дорогой Koleos.
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Перчаточный ящик Логана глубокий, барахольщики останутся довольны.
Материалы салона в Весте и Логане аналогичны по качеству, но в какие разные ансамбли сложили их создатели! Logan в изобилии наделен недостатками предшественника. Вроде бы уже забылось отчаянное «кроилово» ради экономии каждой копейки (помните одинаковые зеркалá слева и справа на «первых» Логанах?), а всё равно получилось сплошное эргономическое недоразумение.
На красивом и удобном руле масса места, однако управление аудиосистемой ютится на джойстике, а кнопку включения круиз-контроля и ограничителя скорости примостили на центральной консоли. Рукоятка корректора фар притулилась в самом низу панели — не нащупаешь.
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В Логане облокотиться не на что. А очень хочется: сиденье неудачное и почти без боковой поддержки. На Иксрее Cross вазовцы перенесли клавишу включения обогрева на видное место, а французы за свои странные традиции держатся крепко.
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Задних седоков Logan не балует ничем. Неубирающиеся подголовники маячат в салонном зеркале.
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Не нравится «вырвиглазный» салон? Есть альтернатива с серыми вставками.
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Оранжевая окантовка в Cross-версии и радиальная оцифровка — на любителя. Подсветку дисплея хочется сделать ярче.
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Как это часто бывает в недорогих машинах, однозонный климат-контроль Весты неидеален. Протапливает салон быстро, но потом почему-то добавляет холодка. В результате приходится задирать настройку температуры. Мне было комфортно только при 23 градусах на дисплее.
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В Весте карты навигации посвежее, есть камера заднего вида с динамической разметкой. Но общение с мультимедиасистемой раздражает: она очень сильно тормозит.
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Пульт на водительской двери Весты хорошо бы сместить чуть назад. Пальцы постоянно ложатся на кнопки задних стеклоподъемников, а не передних.
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Когда Веста обрела кнопку открывания на крышке багажника, клавишу из салона убрали. Теперь, видимо, снова вернули: на тестовом Кроссе она, как видите, есть.
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В Весте даже крышка бардачка продуманная.
С огромным преимуществом Logan обыгрывает Весту по части мультимедиа. Адски тормозящим дисплеем Лады можно пользоваться только на стоянке — без запаса времени и терпения к нему лучше не подходить. Маленький плюсик мультимедийка Лады заслуживает за более свежие карты и удобную регулировку громкости — вращающейся ручкой, а не кнопками, как у Renault. Зато Logan поддерживает современные протоколы Android Auto и Apple CarPlay, до которых пока не доросла Лада. А еще у Весты нет штатного автопуска. Тема мобильного приложения Lada Connect заглохла: сайт lada.ru о нем даже не упоминает.
Дистанционный пуск Renault Start входит в старшую комплектацию Drive, а для исполнения Life стоит 27 000 рублей в комплекте с мультимедийным комплексом. Работает автопуск четко — с кнопки на ключе команда долетает и с дистанции 200 метров.
|
Одна из многочисленных доработок, случившихся с Вестой за три с небольшим года конвейерной жизни, - замена куцего откидного подлокотника полноценным, с боксом. Сиденье — одно из лучших в классе.
|
Сзади в Весте Cross максимум удобств, на которые можно рассчитывать в В‑классе: USB-порт, обогрев, подлокотник с подстаканниками, штатная тонировка, отдельный плафон подсветки.
Можем же!
В остальном Веста Cross дает Логану сто очков форы. Эргономических просчетов практически нет. Кнопки ровно на тех местах, где их ожидаешь найти. Можно попенять на тусклые символы дисплея на панели приборов, но и только. Сиденья я назвал бы лучшими в классе; трехступенчатый обогрев добавил в их копилку еще один балл.
Интерьер на порядок симпатичнее логановского даже в сером цвете, а уж в оранжевом и вовсе загляденье. Парктронику ассистирует камера с динамической разметкой, которая Логану не полагается. В Весте можно не только облокотиться на подлокотник, но и мелочовку в отсек под крышкой пристроить.Пластмассовый руль на ощупь похуже обшитой кожей баранки Renault, но вынесенные на спицы кнопки управления «музыкой» и круиз-контролем — с подсветкой. Для идеала не хватает обогрева руля. Он, полагаю, появится совсем скоро: место под клавишу зарезервировано, а у Иксрея эта опция уже есть. И как иллюстрация разницы в уровне автомобилей — ключи зажигания. Я сейчас даже не о дизайне и ощущении качества (которые у Весты лучше). Ключ Логана не складывается, что по нынешним временам просто моветон.
Посчитали баллы — и поздравляем Ладу с заслуженной победой. Она богаче оснащена, интересно управляется и вполне комфортна. Усовершенствованный робот не доводит водителя до белого каления, хотя коробка Логана однозначно приятнее. Еще один пункт, по которому «француз» предпочтительнее, - плавность хода. Получается, что в ездовых дисциплинах иномарка лучше, но уступает в эргономике и грешит массой бюджетных решений.
СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ
Лада Веста Cross, как и аналогичный универсал SW Cross, пока продается исключительно в топовой комплектации Luxe. Отсюда и пугающая стартовая цена: 793 900 рублей. С учетом доплаты за металлик (12 000–18 000 рублей) сумма переваливает за 800 тысяч.
Оснащение: климат- и круиз-контроли, ограничитель скорости, боковые подушки безопасности, обогрев ветрового стекла, парктроник. Пакет Multimedia добавляет навигацию с камерой заднего вида, а пакет Prestige — подлокотник, USB-порт и обогрев для задних пассажиров. Всё это имеется в тестовой машине, которая стоит 901 900 рублей.
Мотор 1.6 (106 л.с.) сочетается только с механикой, заказать к нему пакеты опций нельзя. Двигатель 1.8 (122 л.с.) можно заполучить с «ручкой» или модернизированным роботом.
Цена на Renault Logan Stepway стартует с 662 990 рублей. Это «чахлик» с 82‑сильным восьмиклапанником. За металлик доплату не берут, но придется раскошелиться на кондиционер (30 000 рублей). Тем не менее экономия по сравнению с Вестой Cross переваливает за 100 тысяч рублей.
Базовая комплектация Life — без изысков. Электропакет неполный, боковых подушек безопасности нет, заказать ESP и парктроник нельзя в принципе. Исполнение Drive интереснее, но с ним слабый мотор уже не сочетается. Так что выложить за приемлемо оснащенный Logan Stepway надо уже как минимум 792 990 рублей. И всё равно он будет беднее Весты Cross за эти же деньги.
«Автоматических» версий у Логана Stepway две. Со 102‑сильным мотором идет древний четырехступенчатый автомат DP2. Цена — от 752 990 рублей. К агрегату мощностью 113 л.с. прилагается вариатор. Такие машины с тем же уровнем оснащения отдают за 787 990 рублей.
Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
ЛАДА ВЕСТА CROSS
|
RENAULT LOGAN STEPWAY
|
Снаряженная / полная масса
|
1230 / 1670 кг
|
1154 / 1611 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
12,7 с
|
12,1 с
|
Максимальная скорость
|
180 км/ч
|
170 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 55 л
|
АИ-95 / 50 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
9,6 / 6,2 / 7,5 л / 100 км
|
8,6 / 5,6 / 6,7 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1774 см³
|
1598 см³
|
Степень сжатия
|
10,3
|
10,7
|
Мощность
|
90 кВт / 122 л.с. при 5900 об/мин
|
83 кВт / 113 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
170 Н·м при 3700 об/мин
|
152 Н·м при 4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
|
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
Р5
|
CVT
|
Передаточные числа:
|
3,73 / 2,09 / 1,39 / 1,10 / 0,89 / 3,54
|
3,874–0,532 / 3,646
|
Главная передача
|
3,90
|
3,882
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
|
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая балка
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электрогидроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые / барабанные
|
Шины
|
205/50 R17
|
205/55 R16
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
ЛАДА ВЕСТА CROSS
|
15 000 км или
|
3 года или
|
301
|
RENAULT LOGAN STEPWAY
|
146
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
|
|
ЛАДА ВЕСТА CROSS
|
RENAULT LOGAN STEPWAY
|
Просвет
|
a
|
200 мм
|
185 мм
|
b
|
205 мм
|
225 мм
|
c
|
210 мм
|
210 мм
|
Угол
|
α
|
22,0°
|
20,0°
|
β
|
26,0°
|
30,5°
|
γ
|
17,5°
|
19,5°
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
ЛАДА ВЕСТА CROSS
|
RENAULT LOGAN STEPWAY
|
Рабочее место водителя
|
В Весте отличное сиденье, практически полностью отсутствуют эргономические промахи. Неудобны лишь радиальная оцифровка приборов и тусклый дисплей под спидометром. В Renault огорчают сиденье, отсутствие регулировки руля по вылету, скупой на информацию дисплей приборки, несуразно разбросанные кнопки (частично — еще и без подсветки). Обзор ограничивают маленькие зеркалá, короткие щетки стеклоочистителей и торчащие задние подголовники.
|
Сиденье
|
9
|
7
|
Органы управления
|
8
|
7
|
Обзор
|
9
|
7
|
Салон
|
Лада симпатично и аккуратно отделана. В салоне просторно (по меркам класса). Сзади есть подлокотник, силовой USB-порт и обогрев сидений. Карманы — только в передних дверях. В Логане пристроить мелкие вещи некуда, подлокотника нет даже у водителя. Багажник хвалить не за что: порог и фонари ничем не прикрыты, напольный ковер узковат, едва доходит до боковой отделки.
|
Передняя часть
|
8
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
Багажник
|
8
|
8
|
Ходовые качества
|
Веста на низкопрофильных шинах рулится намного приятнее — подвеска настроена хорошо. Renault на 16‑дюймовых шинах готов переварить любые кочки, не снижая хода, но в поворотах следует быть начеку: реакции размазаны, крены велики. К тормозам обеих машин претензий нет. Веста оснащена дисковыми механизмами, а у Логана сзади стоят барабаны. Модернизированный робот Лады неплох, но вариатор Renault лучше.
|
Динамика
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
8
|
Управляемость
|
9
|
8
|
Комфорт
|
Renault скуп на опции, ставшие привычными в В‑классе. Греются только передние сиденья, датчиков света и дождя нет. Шумоизоляция чуть хуже, чем у Весты. С мультимедийкой Логана общаться на порядок приятнее, чем с тормозящей и подвисающей вазовской системой. Лада богаче оснащена. Снизили Весте оценку за жесткость подвески: в Renault ехать комфортнее.
|
Шум
|
8
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
Климат
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
Базовые гарантийные условия и межсервисные интервалы одинаковы. В активе Весты Cross — самая широкая дилерская сеть, более низкая стоимость ТО, больший дорожный просвет, возможность работы на бензине АИ‑92. Достоинства Логана — бóльший угол съезда и штатный автопуск. Запаски у обеих машин — на полноценных дисках, но имеют статус докаток, поскольку размерность основных колес больше.
|
Геометрическая проходимость
|
9
|
9
|
Сервис
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
9
|
9
|
Общая оценка
|
8,53
|
8,07
|
МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ?
Подробно об истории легковушек с внедорожным уклоном уже рассказывал Сергей Канунников. Мы же остановимся на том, какие из них имели кузов седан.
В 1930‑е годы фирма Marmon-Herrington (США) выпускала широкую линейку полноприводников на базе самых разных моделей Ford, включая седаны. Один из них, как утверждают историки, попал на ГАЗ и стал прототипом ГАЗ‑61–73 — полноприводной версии легендарной «эмки». Продукция Marmon-Herrington, хотя и носила собственную марку, была штучным товаром. Сейчас применительно к таким машинам употребили бы определение «тюнинг». А наш «газик» по праву носит звание серийного, пусть и было собрано всего около 200 экземпляров. Он-то и стал первым в мире внедорожным седаном.
После войны в СССР разработали еще одну аналогичную машину. Седанов Москвич‑410 в 1957–1958 годах с конвейера сошло мало. А жаль, автомобиль был очень актуальный для нашей страны.
Прошло 20 лет, и идея всплыла за океаном. С 1979 по 1987 год в США марка AMC выпускала модель Eagle с полным приводом и увеличенным клиренсом. В линейке был практически полный набор выпускавшихся в то время кузовов, включая и седан. Особой популярности эти машины не добились. Вероятно, они просто опередили время, ведь потом мода на паркетники захлестнула весь мир.
Следующая страница относится уже к новейшей истории. В 1998 году фирма Subaru сделала для североамериканского рынка Legacy Outback с трехобъемным кузовом. Эта модификация держалась среди машин первых трех поколений и ушла с рынка в 2007 году.
В 2015‑м упавшее знамя подхватил седан Volvo S60 Cross Country. В отличие от всех предшественников, он стал глобальной моделью: его можно было купить и в США, и в Европе, и в России. Появится ли аналог у «шестидесятки» нового поколения, пока неизвестно.
Наконец, в 2018 году с интервалом в несколько месяцев в серию пошли Лада Веста Cross и Renault Logan Stepway. Оба автомобиля лишены полного привода, но для звания кроссовера он нынче необязателен. Особенно в бюджетном классе, где производитель и покупатель считают каждый рубль.
- Весной многие автолюбителя вытаскивают из своих гаражей велосипеды и открывают велосезон. Как правильно перевезти велосипед до места прогулок? Какой из вариантов крепления выбрать — на крыше, на задней двери или фаркопе? На эти и многие другие вопросы ответят менеджеры магазина «За рулем».
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