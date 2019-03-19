MITSUBISHI OUTLANDER NISSAN X-TRAIL SUBARU FORESTER VW TIGUAN

Ушедший год оказался удивительно плодовитым на дебюты среднеразмерных кроссоверов. Осенью фирма Mitsubishi обновила бестселлер — на Outlander приходится львиная доля российских продаж «трех бриллиантов». Ближе к зиме ниссановцы показали модернизированный X‑Trail, почти одновременно начались продажи нового, с иголочки, Форестера. Грех не устроить «японцам» междусобойчик! Но мы разбавили их троицу представителем западного фронта. VW Tiguan — самый популярный в 2018 году кроссовер этого сегмента: было продано 33 530 машин!
Добытые нами автомобили — в топ-исполнениях. Outlander 2.4 Ultimate и X‑Trail 2.5 LE Top оцениваются в 2 279 000 и 2 312 000 рублей соответственно. Дороговато. Но Forester с 2,5‑литровым мотором заметно дороже! Чтобы сблизить цены, мы взяли 2-литрового «лесника», за который в «верхнем» исполнении Elegance ES просят 2 399 900 рублей.
Наш 150‑сильный Tiguan тоже оснащен под завязку — 2 432 200 рублей. Не много ли о себе возомнили в Фольксвагене и Subaru? Не предпочесть ли более мощные Outlander или X‑Trail за меньшие деньги? Мы потолкались в московских пробках, исколесили магистрали Подмосковья, побуксовали в сельской глуши — и нашли ответ.
|
Subaru Forester
Дебют — в 2018 году. В отличие от предшественника, имеет исключительно атмосферные двигатели и только вариатор Lineartronic. Forester — единственный в тесте импортируемый автомобиль: сборка — в Японии.
ДВИГАТЕЛИ:
|
Volkswagen Tiguan
Машины второго поколения выпускаются с 2016 года, в России — с 2017‑го. В конце прошлого года из модельной гаммы исчезла дизельная версия.
ДВИГАТЕЛИ:
|
Mitsubishi Outlander
Дебют — в 2012 году. Проведена одна глубокая и две микромодернизации. Outlander можно приобрести с мотором V6; у таких версий вдобавок ко всему прочему более сложная трансмиссия.
ДВИГАТЕЛИ:
|
Nissan X-Trail
Машина третьего поколения представлена в 2014 году, в России — с 2015‑го. Под занавес прошлого года показали модернизированную версию. X‑Trail — один из немногих автомобилей в своем сегменте, доступных с дизелем.
ДВИГАТЕЛИ:
Свой среди чужих
Даром что Outlander с английского переводится как «чужестранец», для нас он в доску свой: его уже несколько лет выпускают под Калугой. В своем сегменте «аут» — самый пожилой, но на спросе это не отражается. В 2018 году он вырос на 45% (это потому, что прежде дела шли не очень) — и Outlander вышел на почетное 21‑е место в «абсолюте».
|
Вот тебе и старичок! Мультимедийка Mitsubishi поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.
|
Длиннющие подрулевые лепестки вариатора выглядят карикатурно.
|
Рестайлинг? Все равно грусть-печаль, а набор оборудования Аутлендера бледноват на фоне соперников. Приборы яркие и контрастные, но графика дисплея трип-компьютера старомодна. Селектор вариатора неоправданно короткий — к нему приходится тянуться.
|
Кнопки справляются со своими функциями, но уж больно грубы — эстетам в Mitsubishi неуютно.
|
Такое количество заглушек в максимально «упакованной» машине вызывает недоумение.
Чтобы покупательский интерес не угасал, японцы провели очередную модернизацию. Внешние изменения непринципиальны, а вот в салоне проведена основательная работа над ошибками, на которые мы пеняли не раз. У передних сидений наконец-то появилась боковая поддержка. USB-разъем перенесен из бокса-подлокотника в нижнюю часть центральной консоли. Все стеклоподъемники — с импульсным режимом, а их кнопки — с подсветкой. В торце центрального туннеля приютились дефлекторы системы вентиляции и силовой USB-порт для подзарядки гаджетов.
Но японцы идут в будущее, не забывая о традициях. Внутренняя отделка всё так же непритязательна — тканевый коврик в подлокотнике не приклеен, а на топорные кнопки без слез не взглянешь. Неказистый селектор вариатора неоправданно далеко отодвинут от водителя. Но главное, что напрягает, - неудобная посадка за рулем, обусловленная высоко закрепленным сиденьем и микроскопическими диапазонами регулировок рулевой колонки. Короче, есть еще что улучшать.
В чем Outlander превосходит соперников, так это в объеме багажника и просторе во втором ряду. Но задним пассажирам почему-то не положен обогрев сидений, хотя в этом сегменте без «грелки» уже не комильфо.
Я хорошо помню предыдущий тест с участием Аутлендера. Жесткая подвеска гремела и пропускала удары на неровностях, руль расстраивал чрезмерной вязкостью и биениями на кочках. После модернизации «аут» стал покачиваться на волнах, пробоев больше нет. Тряски меньше, но полностью от нее не избавились. Конкуренты комфортнее. Да и столь бессовестно спрыгивать с траектории в поворотах на неровном асфальте они себе не позволяют. Искусственно пережатый руль японцы «распустили» настолько, что напрочь ушло чувство «нуля», и это не добавило взаимопонимания.А вот к связке двигателя и вариатора вопросов нет. Ускорение разумно достаточное. Приятно, что надсадный вой при разгоне поубавился — благодаря дополнительной шумоизоляции на моторном щите.
Наиболее выигрышные условия для Аутлендера — заснеженное поле. Отключаешь систему стабилизации, блокируешь межосевую муфту — и вперед. За получасовую прогулку по целине машина не пожаловалась на перегрев муфты или вариатора. Клиренс не самый выдающийся — 190 мм, по нашим замерам, зато за передний бампер можно сильно не переживать, поскольку угол въезда самый большой в нашей компании.
Икс-файл
С модернизированным Икс-Трейлом ниссановцы не спешили — два года адаптировали его для наших дорог. В доводке принял участие и Михаил Кулешов. Посмотрим, что они там с англичанами наколдовали.В салоне из нового — красивый руль с обогревом. Греется он слабенько, но по всему ободу, а не только в местах хвата, как у Аутлендера. Жаль, что так и не разобрались с мультимедиасистемой — она не умеет «зеркалить» смартфоны, а экран огорчает неважным разрешением. Есть вариант головного устройства с Яндекс.Навигатором, но он несовместим с камерой заднего вида…
|
Стильный, подрезанный по нижней хорде руль изрядно освежил интерьер. Импозантности добавляет двухцветная отделка. Эталонные по восприятию приборы! Непритязательное с виду сиденье весьма удобно. В отличие от Subaru и Mitsubishi, предусмотрена регулировка поясничного упора.
|
Функционал мультимедиасистемы уже не отвечает современным требованиям, а монитор не балует яркой картинкой.
|
Лоток под консолью слишком мал — телефон в нем не помещается.
|
Обогрев руля появился только сейчас — полезнейшая на наших широтах опция.
Не мешало бы довести до ума климат-контроль, который при выставленных 19° жарит так, что хоть до футболки раздевайся. Самая большая странность — расположенная между передними креслами клавиша обогрева заднего сиденья (оно, кстати, греется целиком, а не по частям): со второго ряда до нее не дотянуться.Задние сиденья передвигаются в продольном направлении — в Mitsubishi и Subaru такой возможности нет. Как нет у них и роскошной панорамной крыши (которая, впрочем, изрядно сокращает запас пространства над головой). Еще одно преимущество Ниссана — многофункциональный пол багажника, который можно выставлять на разных уровнях, и функция открывания пятой двери «с ноги».
Самое приятное открытие — плавность хода. Прежний X‑Trail донимал сверхжесткой подвеской, а новый катит по таким же ямам с полнейшей невозмутимостью. Ушли в прошлое пробои и громыхания. И стало тише — благодаря дополнительной шумоизоляции в крыльях и колесных арках.Новый софт рулевого управления тоже понравился: баранка обрела четкий «ноль», стало выше реактивное усилие. В поворотах X‑Trail больше не тушуется, едет правильно — не зря мы терпели два года.
Флагманский 171‑сильный мотор 2.5 работает в паре с вариатором, который научили чуть более правдоподобно имитировать работу традиционных автоматов. Но каких-то ощутимых бонусов это не принесло. По динамике X‑Trail ничем не лучше Аутлендера.
Похожим образом машины ведут себя и вне асфальта. В Ниссане тоже можно принудительно заблокировать межосевую муфту и отключить систему стабилизации, что вкупе с достаточным клиренсом (195 мм) позволяет особо не миндальничать на пересеченной местности. Всё портит длинная и низкая «челюсть». Скошенный бампер был бы лучше.
Несмотря на все недостатки, обновленный X‑Trail хорош. Доработанное шасси воспринимается более взрослым. Для многих покупателей важнее иметь достойную управляемость и высокую плавность хода, а с мелкими эргономическими просчетами и устаревшей мультимедийкой можно смириться.
Звезды сошлись
В прошлом году с производства сняли немало культовой внедорожной классики — Mercedes-Benz G‑класса, Jeep Wrangler, Suzuki Jimny. Но фокус в том, что на замену им пришли машины не только с теми же именами, но и как две капли воды похожие на своих предшественников!
К этому флешмобу присоединилась и компания Subaru. Снаружи новый Forester отличается от прежнего лишь нюансами. Странный шаг, ведь «форик» нельзя причислить к категории прижизненных классиков — при всем уважении.
|
Отделка салона лучше, чем у Mitsubishi и Ниссана, да и по уровню оснащения Subaru впереди. По версии субаровцев, вариатор Lineartronic помогает снизить уровень шума при разгоне. Получается не очень. Профиль у сидений удачный, а валики боковой поддержки на спинке расставлены широковато.
|
Для любого современного автомобиля сервисы Apple CarPlay и Android Auto — признак хорошего тона.
|
На площадке под консолью 5,5‑дюймовый смартфон не помещается, что странно в наше время.
|
Чтобы понять предназначение кнопки SRH OFF, пришлось обратиться к мануалу. Оказалось, это отключение адаптивной функции фар.
Габариты прежние, но внутри Forester воспринимается как машина классом выше — просторно! Обзорность отменная: передние стойки тонкие, боковые зеркалá крупные.
Весьма добротный пластик и двухцветная отделка заставляют поверить, что сидишь в машине более высокой ценовой категории, нежели Outlander и X‑Trail. Переплата за двухлитровый Subaru относительно оппонентов невелика, при этом есть оснащение, какого Nissan и Mitsubishi не предлагают в принципе. Я не про кармашки для гаджетов в спинках передних сидений, не про раздельный обогрев сидений второго ряда или два задних USB-разъема, хотя они тоже важны. Главное — комплекс EyeSight, подразумевающий в числе прочего адаптивный круиз-контроль и функцию удержания в полосе. Мы разбирали EyeSight по косточкам и убедились — ассистенты толково настроены и позволяют во многом на них полагаться.
Главный сюрприз преподнес 150‑сильный мотор. На низком старте Subaru выигрывает у более мощных Mitsubishi и Ниссана полкорпуса! Особенно резвым он становится в спортрежиме, в котором мотор «живет» в зоне более высоких оборотов и отклики на акселератор становятся резче. Так есть ли смысл доплачивать за 2,5‑литровую модификацию?
Когда загнали все машины на весы в нашем техцентре, Forester удивил еще раз — оказался самым легким в квартете: 1594 кг. Вот откуда такая прыть!
В недалеком прошлом об управляемости автомобилей Subaru слагали легенды. Новый Forester другой — покладистый и доброжелательный. Руль ненапряжный, в повороты машина вкатывается без особого азарта. Фанатам это не придется по вкусу. Зато плавность хода и энергоемкость подвески будут по душе каждому. По в хлам разбитому асфальту Forester плывет дирижаблем — недолюбливает лишь поперечные стыки.
Вне асфальта Subaru неоднозначен. Водителю помогает внушительный по кроссоверным меркам клиренс 205 мм и система X-Mode, активация которой адаптирует силовой агрегат и ездовую электронику для движения по бездорожью. Но система стабилизации полностью не отключается: продираешься через заснеженное поле — и чувствуешь, как прихватывает тормоза. Через десять минут беспрерывной пробуксовки в салоне запахло жареным. И это Subaru?
Западный фронт
Как же сильно отличается немецкая автомобильная школа от японской! Там — атмосферники и вариаторы, здесь — турбомотор и робот с двумя сцеплениями. Японцы предлагают лишь несколько комплектаций, а немцы дают возможность собрать под себя индивидуальную машину. И это только вершина айсберга.
В «фольксе» плотнее посадка, сиденье жестче — и оно прекрасно! Хватает боковой поддержки, диапазонов регулировок и их количества. Только в Тигуане можно менять угол наклона подушки. Только у него центральный подлокотник регулируется по углу. Кармашки в дверях заботливо обтянуты ворсовым материалом. А какой «отзыв» у кнопок и клавиш!
|
По замерам, спереди в Тигуане не менее просторно, чем в «японцах», но ощущение такое, что здесь теснее — давит массивная центральная консоль. Шестиступенчатый робот DSG споро работает только в спортивном режиме. Виртуальные приборы — опция, которую никто из «японцев» предложить не может. Передние кресла подкупают выверенным профилем, уютными подголовниками и идеальным балансом между мягкостью и жесткостью.
|
Ездовую электронику можно адаптировать по собственному усмотрению.
|
Слева от руля — небольшой ящичек под мелочовку.
|
Два USB-порта, разъем AUX, 12‑вольтовая розетка, беспроводная зарядка для смартфонов — гаджетоманы будут довольны.
Беспроводной зарядник для смартфонов и конфигурируемая виртуальная панель приборов — недоступное для японских соперников оборудование. По части мультимедиа Tiguan опережает их на несколько парсеков. Размер и яркость экрана, проработка интерфейса, функционал — всё на зависть!
Но кое в чем немцы перемудрили. Чтобы включить электрообогрев ветрового стекла, требуется четыре клика и одно «смахивание». Боковые зеркала мелковаты. Отбить наледь с дворников можно, только поставив их в сервисное положение. Успеть с этим на перекрестке в ожидании зеленого нереально.
На наших весах Tiguan оказался самым тяжелым. И что? Благодаря бойкому 150‑сильному турбомотору он уезжает от своих оппонентов с издевательской легкостью. И рык его приятнее. Я уж не говорю про экономичность: на сто «верст» в цикле город/трасса нужно 8,5 литра, а японским машинам — на пару литров больше.
Как легко и непринужденно Tiguan ввинчивается в повороты, насколько уверенно перекладывается в S‑образных связках, как точен и отзывчив его руль! Это самый драйверский кроссовер в классе. И как неизбежность — посредственная плавность хода, присущая всем машинам на платформе MQB.
Если на асфальте Tiguan переиграл своих оппонентов в одну калитку, то в «грязях» уступил. Дело не только в скромной геометрической проходимости (клиренс 180 мм, угол въезда 19°). Система стабилизации не отключается и настроена весьма воинственно. Дашь газку, и электроника резко обрубает тягу, почти полностью останавливая машину.
Tiguan не любит остановок на крутых подъемах. В первые секунды после того, как отпускаешь тормоз на подъеме в режиме Drive, машину стопорит ассистент удержания. Но если сразу не топнуть по педали акселератора, то не хватит момента для старта: электроника разомкнет сцепления, Tiguan предательски покатится назад… Нерасторопным нужно заранее задействовать функцию Auto Hold.
|
СПЕЦПОДГОТОВКА
Максим Гомянин
Хорош ли полный привод? Каким арсеналом обладают наши подопечные для движения по пересеченной местности?
|
Чтобы Tiguan не откатывался назад после остановки на крутом подъеме, нужно заранее активировать функцию Auto Hold.
|
Клиренс 180 мм не позволил Тигуану подъехать вплотную к бордюру. Угол въезда у него тоже самый скромный — всего 19°.
|
Дорожный просвет у Mitsubishi не самый впечатляющий — 190 мм, зато угол въезда больше, чем у конкурентов, - 22,5°
|
Клиренс «форика» хорош — 210 мм, но угол въезда так себе — всего 20°.
|
Дорожный просвет Икс-Трейла составляет 195 мм, а угол въезда — 20,5°. Не самые плохие показатели.
* * *
Очередной рестайлинг не добавил Аутлендеру харизмы. Главные недостатки — скверная эргономика и средненький «подвесочный» комфорт. Можно утешать себя более низкими ценами, но этим возьмешь не каждого покупателя.
X‑Trail после модернизации расцвел и поехал породисто. Итоговое второе место — несомненный успех.
Subaru до последнего шел впереди Ниссана. Просторный, удобный, современно оснащенный. Если бы не запах подгоревших колодок на бездорожье, Forester был бы впереди, а так — паритет с Ниссаном.
Tiguan — это первоклассная эргономика, блистательная управляемость, динамика и экономичность, помноженные на продвинутое оснащение. За такое можно простить даже внедорожные нюансы. В общем, оставил он «японцев» нервно курить в сторонке.
Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.
|
|
Объем багажника Mitsubishi составляет максимальные в квартете 456 литров — сказался перенос запаски под днище. Внушительное подполье поделено на три больших отсека.
|
X‑Trail с 432 литрами уступил только Аутлендеру. После модернизации в багажнике появился двухуровневый пол, который заметно повысил функциональность.
|
В Форестере поместится всего 368 литров, по нашей методике. Компенсируется ли это самым высоким проемом и минимальной погрузочной высотой?
|
Багажник Тигуана самый маленький в квартете — 356 литров. Но продуман он хорошо: обширные ниши по бокам, крючки для пакетов, розетка на 220 В и два плафона.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
MITSUBISHI OUTLANDER
|
NISSAN X-TRAIL
|
SUBARU FORESTER
|
VW TIGUAN
|
Снаряженная / полная масса
|
1585 / 2210 кг
|
1623 / 2070 кг
|
1614 / 2223 кг
|
1576 / 2150 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,5 с
|
10,5 с
|
10,3 с
|
9,2 с
|
Максимальная скорость
|
198 км/ч
|
190 км/ч
|
193 км/ч
|
198 км/ч
|
Радиус разворота
|
5,3 м
|
5,6 м
|
5,4 м
|
5,75 м
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 60 л
|
АИ-95 / 60 л
|
АИ-95 / 63 л
|
АИ-95 / 58 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
9,8 / 6,5 / 7,7 л / 100 км
|
11,3 / 6,6 / 8,3 л / 100 км
|
9,0 / 6,2 / 7,2 л / 100 км
|
8,8 / 5,6 / 6,8 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
|
|
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, продольно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
P4 / 16
|
Оп4 / 16
|
P4 / 16
|
Рабочий объем
|
2360 см³
|
2488 см³
|
1995 см³
|
1395 см³
|
Степень сжатия
|
10,5
|
11,0
|
12,5
|
10,0
|
Мощность
|
123 кВт/167 л.с. при 6000 об/мин
|
126 кВт/171 л.с. при 6000 об/мин
|
110 кВт/150 л.с. при 6000–6200 об/мин
|
110 кВт/150 л.с. при 5000–6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
222 Н·м при 4100 об/мин
|
233 Н·м при 4000 об/мин
|
196 Н·м при 4000 об/мин
|
250 Н·м при 1500–3500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
|
|
|
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
CVT
|
CVT
|
CVT
|
Р6
|
Передаточные числа:
|
2,63–0,38 / 1,96
|
2,63–0,38 / 1,96
|
3,60–0,51 / 3,69
|
3,46 / 2,05 / 1,30 / 0,90 / 0,91 / 0,76 / 3,99
|
Главная передача
|
6,03
|
5,69
|
3,90
|
4,80 / 3,60
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
|
|
|
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson /
|
McPherson /
|
McPherson /
|
McPherson /
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
225/55 R18
|
225/60 R18
|
225/60 R17
|
235/55 R18
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
MITSUBISHI OUTLANDER
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
104
|
NISSAN X-TRAIL
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
133
|
SUBARU FORESTER
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
47
|
VW TIGUAN
|
15 000 км или 12 месяцев
|
2 года без ограничения пробега либо 3 года или 100 000 км
|
131
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
|
|
MITSUBISHI OUTLANDER
|
NISSAN X-TRAIL
|
SUBARU FORESTER
|
VW TIGUAN
|
Просвет
|
a
|
190 мм
|
195 мм
|
210 мм
|
180 мм
|
b
|
210 мм
|
215 мм
|
205 мм
|
205 мм
|
c
|
210 мм
|
210 мм
|
215 мм
|
205 мм
|
Угол
|
α
|
22,5°
|
20,5°
|
20,0°
|
19,0°
|
β
|
21,5°
|
29,0°
|
25,5°
|
26,0°
|
γ
|
18,0°
|
17,5°
|
17,5°
|
17,5°
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
MITSUBISHI OUTLANDER
|
NISSAN X-TRAIL
|
SUBARU FORESTER
|
VW TIGUAN
|
Рабочее место водителя
|
Фольксвагеновские сиденья понравились больше других. Органы управления «немца» тоже лучше, а в арьергарде здесь Mitsubishi с низко расположенным селектором вариатора и малыми диапазонами перемещения рулевой колонки. По части обзора лидер — Forester с огромной площадью остекления и «бордюрной» камерой.
|
Сиденье
|
8
|
8
|
8
|
9
|
Органы управления
|
7
|
8
|
8
|
9
|
Обзор
|
8
|
8
|
9
|
8
|
Салон
|
На передних сиденьях Форестера больше всего воздуха — в ощущении простора ему нет равных. Во втором ряду наиболее вольготно тоже седокам Subaru (Mitsubishi от него не отстает). В Ниссане мéста для ног много, но давит крыша. Volkswagen предоставляет меньше всего пространства для коленей. По объему багажника в лидерах — Outlander и X‑Trail.
|
Передняя часть
|
8
|
8
|
9
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
9
|
8
|
Багажник
|
9
|
9
|
8
|
8
|
Ходовые качества
|
В разгонной динамике нет равных Тигуану. Его оппоненты набирают ход примерно вровень друг с другом. Что касается тормозов, нет ни взлетов, ни провалов. Аутсайдер по управляемости — Outlander. Лучший в этой дисциплине вновь Volkswagen, покоривший живостью реакций.
|
Динамика
|
8
|
8
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Управляемость
|
8
|
9
|
9
|
10
|
Комфорт
|
Самый тихий в квартете — Tiguan. Лидеры по плавности хода — X‑Trail и Forester, которым нипочем даже разбитый асфальт. У всех машин в наличии обогревы боковых зеркал, сидений, руля, а вот трехзонный климат-контроль смог предложить только Volkswagen.
|
Шум
|
8
|
8
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
9
|
9
|
8
|
Климат
|
8
|
8
|
8
|
9
|
Приспособленность к России
|
Наихудшая «геометрия» — у Тигуана. Клиренс Форестера очень хорош, но из-за скромного угла въезда девяти баллов он не заслужил. Mitsubishi, Ниссану и Фольксвагену подняли оценку за хорошо развитую дилерскую сеть. Outlander получил девятку благодаря полноразмерной запаске и приспособленности к бензину АИ‑92.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
8
|
7
|
Сервис
|
9
|
9
|
8
|
9
|
Эксплуатация
|
9
|
8
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,20
|
8,27
|
8,33
|
8,47
|
Поведение вне дороги
|
Самый «асфальтовый» автомобиль в квартете — Tiguan со скромным дорожным просветом и неотключаемой системой стабилизации, вступающей в дело в самый неподходящий момент. У Форестера она тоже не отключается и поджаривает колодки. Outlander и X‑Trail вне асфальта таких проблем не доставили.
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
8
|
7
|
Выносливость
|
8
|
8
|
7
|
8
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,17
|
8,22
|
8,22
|
8,33
ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Максим ГомянинУ какой модели самая адекватная цена и при этом небедное оснащение? Берем начальные версии со всеми ведущими колесами и двумя педалями. Подбираем оптимальную комплектацию для полноприводных версий с автоматом.
|
Mitsubishi Outlander
Выбор ЗР: комплектация Intense+
Самая доступная полноприводная машина — в исполнении Invite (1 854 000 рублей) — не слишком щедра на оснащение. Версия Intense+ за 1 983 000 рублей предлагает передние боковые подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, функцию пуска двигателя кнопкой, противотуманки и 18‑дюймовые колёса. Это оснащение и примем за оптимальное, поскольку топовое для модификации 2.0 исполнение Instyle (2 068 000 рублей) идет с совсем не обязательными кожаной отделкой и электроприводами сиденья водителя.
|
Nissan X‑Trail
Выбор ЗР: комплектация SE+
Начальная модификация (1 832 000 рублей) не голая, но хочется большего. Следующий по статусу уровень SE (1 921 000 рублей) добавляет датчики света и дождя, парктроник, системы бесключевого доступа и пуска двигателя, электропривод двери багажника, салонное зеркало с функцией автозатемнения.
|
Subaru Forester
Выбор ЗР: комплектация Comfort
Базовая версия Standard (2 029 000 рублей) бедновата, потому сразу переходим к исполнению Comfort (2 159 900 рублей): есть противотуманки, двухзонный климат-контроль, обогрев руля, круиз-контроль и камера заднего вида. В версии Elegance (2 279 900 рублей) добавляется тонировка задних стекол, кожаная обивка, более продвинутая мультимедиасистема с восьмидюймовым дисплеем, бесключевой доступ и пуск двигателя. За системой EyeSight придется подняться до версии Elegance ES (2 399 900 рублей), а мы, руководствуясь практическими соображениями, выберем Comfort.
|
Volkswagen Tiguan
Выбор ЗР: комплектация Offroad
Полноприводный 150‑сильный Tiguan с шестиступенчатым роботом доступен с комплектации Offroad (1 935 000 рублей). Ее главная особенность — бампер с увеличенным до 26° углом въезда. Исполнение Comfortline (1 975 000 рублей) — это обычный бампер, цветной дисплей панели приборов, 6,5‑дюймовый центральный монитор, макияжные зеркалá и лампы для чтения. В версии City (2 025 000 рублей) появляется отделка из искусственной замши, система бесключевого доступа и пуска двигателя, функция контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон, а также возможность закрыть пятую дверь «с ноги».
Минимальное оборудование версий 4×4
|
|
MITSUBISHI OUTLANDER
|
NISSAN X-TRAIL
|
SUBARU FORESTER
|
VW TIGUAN
|
Силовой агрегат
|
2.0 (146 л.с.), CVT
|
2.0 (144 л.с.), CVT
|
2.0 (150 л.с.), CVT
|
1.4 (150 л.с.), Р6
|
Комплектация
|
Invite
|
XE+
|
Standard
|
Offroad
|
Цена, руб.
|
1 854 000
|
1 832 000
|
2 029 000
|
1 935 000
|
Светодиодные фары
|
—
|
—
|
+
|
+
|
Камера заднего вида
|
—
|
+
|
—
|
+
|
Легкосплавные колёса
|
R16
|
R17
|
R17
|
R17
|
Боковые шторки безопасности
|
—
|
+
|
+
|
+
|
Климат-контроль
|
однозонный
|
двухзонный
|
однозонный
|
трехзонный
|
Обогрев передних сидений
|
+
|
+
|
+
|
+
|
Обогрев руля
|
+
|
—
|
—
|
+
|
Обогрев лобового стекла
|
+
|
+
|
—
|
+
|
Доплата за металлик
|
19 000
|
18 000
|
нет
|
17 900
НАШ ВЫБОР
|
|
Силовой агрегат
|
Комплектация
|
Цена, ₽
|
MITSUBISHI OUTLANDER
|
2.0 (146 л.с.), CVT
|
Intense+
|
1 983 000
|
NISSAN X-TRAIL
|
2.0 (144 л.с.), CVT
|
SE+
|
1 964 000
|
SUBARU FORESTER
|
2.0 (150 л.с.), CVT
|
Comfort
|
2 069 900
|VOLKSWAGEN TIGUAN
|
1.4 (150 л.с.), Р6
|
Offroad
|
1 935 000
Читать комментарии (7)