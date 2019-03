MITSUBISHI OUTLANDER NISSAN X-TRAIL SUBARU FORESTER VW TIGUAN

СПЕЦПОДГОТОВКА Максим Гомянин Хорош ли полный привод? Каким арсеналом обладают наши подопечные для движения по пересеченной местности? Mitsubishi Outlander В трансмиссии AWC (All Wheel Control) подключением задней оси ведает электромагнитная муфта, которая в режиме Auto передает назад до 50% тяги. Нажимаем кнопку, и на приборной панели высвечивается режим движения: 2WD, Auto или Lock.

Nissan X‑Trail Задняя ось подключается при помощи электромагнитной муфты. С помощью шайбы системы All Mode 4×4‑i выбирают режим движения: 2WD, Auto или Lock. В режиме Lock тяга распределяется поровну между осями. Рядом — кнопка системы помощи при спуске с горы.

На панели приборов видно, как распределяется тяга между осями. Картинка красивая, но толку от этого чуть.

Subaru Forester Полный привод Symmetrical AWD — с многодисковой муфтой, которую можно заблокировать на скорости до 40 км/ч. Система X-Mode адаптирует ездовую электронику для езды по бездорожью и обеспечивает безопасный спуск с крутых склонов. Противобкусовочную систему можно отключить.

На дисплей выводится красивая графика распределения тяги по осям. Есть возможность контролировать угол крена.

VW Tiguan Трансмиссия 4Motion Active Control c многодисковой муфтой Haldex в обычных условиях подает крутящий момент на передние колеса. «Дорожный» режим имеет пять асфальтовых подрежимов. В режиме «снег» педаль газа становится ватной, позволяя плавно стартовать. В режиме «бездорожье» реакции на акселератор обостряются, робот дольше держит передачи, противобуксовочная система отключается, активируется ассистент движения на спуске. На экран можно вывести данные об угле поворота передних колес, компас и альтиметр.