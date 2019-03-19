MITSUBISHI OUTLANDER NISSAN X-TRAIL SUBARU FORESTER VW TIGUAN

Модернизированные Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail, новый Subaru Forester или хит российских продаж Volkswagen Tiguan — «За рулем» выяснил, за какой из этих полноприводных автомобилей не жалко отдать 2,4 миллиона рублей и на каких опциях можно безболезненно сэкономить.

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Ушедший год оказался удивительно плодовитым на дебюты среднеразмерных кроссоверов. Осенью фирма Mitsubishi обновила бестселлер — на Outlander приходится львиная доля российских продаж «трех бриллиантов». Ближе к зиме ниссановцы показали модернизированный X‑Trail, почти одновременно начались продажи нового, с иголочки, Форестера. Грех не устроить «японцам» междусобойчик! Но мы разбавили их троицу представителем западного фронта. VW Tiguan — самый популярный в 2018 году кроссовер этого сегмента: было продано 33 530 машин!

Добытые нами автомобили — в топ-исполнениях. Outlander 2.4 Ultimate и X‑Trail 2.5 LE Top оцениваются в 2 279 000 и 2 312 000 рублей соответственно. Дороговато. Но Forester с 2,5‑литровым мотором заметно дороже! Чтобы сблизить цены, мы взяли 2-литрового «лесника», за который в «верхнем» исполнении Elegance ES просят 2 399 900 рублей.

Наш 150‑сильный Tiguan тоже оснащен под завязку — 2 432 200 рублей. Не много ли о себе возомнили в Фольксвагене и Subaru? Не предпочесть ли более мощные Outlander или X‑Trail за меньшие деньги? Мы потолкались в московских пробках, исколесили магистрали Подмосковья, побуксовали в сельской глуши — и нашли ответ.

Subaru Forester Дебют — в 2018 году. В отличие от предшественника, имеет исключительно атмосферные двигатели и только вариатор Lineartronic. Forester — единственный в тесте импортируемый автомобиль: сборка — в Японии. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 2 029 000 ₽

2.5 (185 л.с.) — от 2 499 900 ₽ Volkswagen Tiguan Машины второго поколения выпускаются с 2016 года, в России — с 2017‑го. В конце прошлого года из модельной гаммы исчезла дизельная версия. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.4 турбо (125 л.с.) — от 1 429 000 ₽

1.4 турбо (150 л.с.) — от 1 579 000 ₽

2.0 турбо (180 л.с.) — от 2 109 000 ₽

2.0 турбо (220 л.с.) — от 2 419 000 ₽ Mitsubishi Outlander Дебют — в 2012 году. Проведена одна глубокая и две микромодернизации. Outlander можно приобрести с мотором V6; у таких версий вдобавок ко всему прочему более сложная трансмиссия. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.0 (146 л.с.) — от 1 689 000 ₽

2.4 (167 л.с.) — от 2 126 000 ₽

3.0 (227 л.с.) — от 2 462 000 ₽ Nissan X-Trail Машина третьего поколения представлена в 2014 году, в России — с 2015‑го. Под занавес прошлого года показали модернизированную версию. X‑Trail — один из немногих автомобилей в своем сегменте, доступных с дизелем. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.0 (144 л.с.) — от 1 641 000 ₽

2.5 (171 л.с.) — от 2 003 000 ₽

дизельный:

1.6 турбо (130 л.с.) — от 1 962 000 ₽

Свой среди чужих

Даром что Outlander с английского переводится как «чужестранец», для нас он в доску свой: его уже несколько лет выпускают под Калугой. В своем сегменте «аут» — самый пожилой, но на спросе это не отражается. В 2018 году он вырос на 45% (это потому, что прежде дела шли не очень) — и Outlander вышел на почетное 21‑е место в «абсолюте».

Вот тебе и старичок! Мультимедийка Mitsubishi поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.

Длиннющие подрулевые лепестки вариатора выглядят карикатурно.

Рестайлинг? Все равно грусть-печаль, а набор оборудования Аутлендера бледноват на фоне соперников. Приборы яркие и контрастные, но графика дисплея трип-компьютера старомодна. Селектор вариатора неоправданно короткий — к нему прихо­дится тянуться.

Кнопки справляются со своими функциями, но уж больно грубы — эстетам в Mitsubishi неуютно.

Такое количество заглушек в максимально «упакованной» машине вызывает недоумение.



Материалы по теме Большой тест-драйв японских кроссоверов — CX-5, CR-V, Outlander, RAV4 Чтобы покупательский интерес не угасал, японцы провели очередную модернизацию. Внешние изменения непринципиальны, а вот в салоне проведена основательная работа над ошибками, на которые мы пеняли не раз. У передних сидений наконец-то появилась боковая поддержка. USB-разъем перенесен из бокса-подлокотника в нижнюю часть центральной консоли. Все стеклоподъемники — с импульсным режимом, а их кнопки — с подсветкой. В торце центрального туннеля приютились дефлекторы системы вентиляции и силовой USB-порт для подзарядки гаджетов. Но японцы идут в будущее, не забывая о традициях. Внутренняя отделка всё так же непритязательна — тканевый коврик в подлокотнике не приклеен, а на топорные кнопки без слез не взглянешь. Неказистый селектор вариатора неоправданно далеко отодвинут от водителя. Но главное, что напрягает, - неудобная посадка за рулем, обусловленная высоко закрепленным сиденьем и микроскопическими диапазонами регулировок рулевой колонки. Короче, есть еще что улучшать. Второй ряд Mitsubishi — самый просторный. Недостатки — отсутствие обогрева сидений и не опускающиеся до конца стекла дверей. Последний рестайлинг принес задним пассажирам Аутлендера верхние дефлекторы и USB-разъем.

В чем Outlander превосходит соперников, так это в объеме багажника и просторе во втором ряду. Но задним пассажирам почему-то не положен обогрев сидений, хотя в этом сегменте без «грелки» уже не комильфо. Я хорошо помню предыдущий тест с участием Аутлендера. Жесткая подвеска гремела и пропускала удары на неровностях, руль расстраивал чрезмерной вязкостью и биениями на кочках. После модернизации «аут» стал покачиваться на волнах, пробоев больше нет. Тряски меньше, но полностью от нее не избавились. Конкуренты комфортнее. Да и столь бессовестно спрыгивать с траектории в поворотах на неровном асфальте они себе не позволяют. Искусственно пережатый руль японцы «распустили» настолько, что напрочь ушло чувство «нуля», и это не добавило взаимопонимания. А вот к связке двигателя и вари­атора вопросов нет. Ускорение разумно достаточное. Приятно, что надсадный вой при разгоне поубавился — благодаря дополнительной шумоизоляции на моторном щите. А вотУскорение разумно достаточное. Приятно, что надсадный вой при разгоне поубавился — благодаря дополнительной шумоизоляции на моторном щите. На заснеженном поле Mitsubishi как рыба в воде.

Наиболее выигрышные условия для Аутлендера — заснеженное поле. Отключаешь систему стабилизации, блокируешь межосевую муфту — и вперед. За получасовую прогулку по целине машина не пожаловалась на перегрев муфты или вариатора. Клиренс не самый выдающийся — 190 мм, по нашим замерам, зато за передний бампер можно сильно не переживать, поскольку угол въезда самый большой в нашей компании. Икс-файл С модернизированным Икс-Трейлом ниссановцы не спешили — два года адаптировали его для наших дорог. В доводке принял участие и Михаил Кулешов. Посмотрим, что они там с англичанами наколдовали. В салоне из нового — красивый руль с обогревом. Греется он слабенько, но по всему ободу, а не только в местах хвата, как у Аутлендера. Жаль, что так и не разобрались с мультимедиасистемой — она не умеет «зеркалить» смартфоны, а экран огорчает неважным разрешением. Есть вариант головного устройства с Яндекс.Навигатором, но он несовместим с камерой заднего вида… Стильный, подрезанный по нижней хорде руль изрядно освежил интерьер. Импозантности добавляет двухцветная отделка. Эталонные по воспри­ятию приборы! Непритязательное с виду сиденье весьма удобно. В отличие от Subaru и Mitsubishi, преду­смотрена регулировка поясничного упора.

Функционал мультимедиасистемы уже не отвечает современным требованиям, а монитор не балует яркой картинкой.

Лоток под консолью слишком мал — телефон в нем не помещается.

Обогрев руля появился только сейчас — полезнейшая на наших широтах опция.

В салоне из нового — красивый руль с обогревом. Греется он слабенько, но по всему ободу, а не только в местах хвата, как у Аутлендера. Жаль, чтоЕсть вариант головного устройства с Яндекс.Навигатором, но он несовместим с камерой заднего вида… Не мешало бы довести до ума климат-контроль, который при выставленных 19° жарит так, что хоть до футболки раздевайся. Самая большая странность — расположенная между передними креслами клавиша обогрева заднего сиденья (оно, кстати, греется целиком, а не по частям): со второго ряда до нее не дотянуться. Задние сиденья передвигаются в продольном направлении — в Mitsubishi и Subaru такой возможности нет. Как нет у них и роскошной панорамной крыши (которая, впрочем, изрядно сокращает запас пространства над головой). Еще одно преимущество Ниссана — многофункци­ональный пол багажника, который можно выставлять на разных уровнях, и функция открывания пятой двери «с ноги». Задние сиденья передвигаются в продольном направлении — в Mitsubishi и Subaru такой возможности нет. Как нет у них и роскошной панорамной крыши (которая, впрочем, изрядно сокращает запас пространства над головой). Еще одно Только в Ниссане есть продольная регулировка сидений второго ряда. Но запас по ширине-высоте ­наименьший в квартете. Тыльная часть бокса-подлокотника аскетична: ни USB-порта, ни розетки.

Материалы по теме Первые километры на обновленном Nissan X‑Trail: шумоизоляция и Яндекс Самое приятное открытие — плавность хода. Прежний X‑Trail донимал сверхжесткой подвеской, а новый катит по таким же ямам с полнейшей невозмутимостью. Ушли в прошлое пробои и громыхания. И стало тише — благодаря дополнительной шумоизоляции в крыльях и колесных арках. Новый софт рулевого управления тоже понравился: баранка обрела четкий «ноль», стало выше реактивное усилие. В поворотах X‑Trail больше не тушуется, едет правильно — не зря мы терпели два года. Новый софт рулевого управления тоже понравился: баранка обрела четкий «ноль», стало выше реактивное усилие.— не зря мы терпели два года. Флагманский 171‑сильный мотор 2.5 работает в паре с вариатором, который научили чуть более правдоподобно имитировать работу традиционных автоматов. Но каких-то ощутимых бонусов это не принесло. По динамике X‑Trail ничем не лучше Аутлендера. По снегу X‑Trail передвигается столь же уверенно, как Outlander. Перегрев вариатора? Нет, не слышали!

Похожим образом машины ведут себя и вне асфальта. В Ниссане тоже можно принудительно заблокировать межосевую муфту и Всё портит длинная и низкая «челюсть». ­Скошенный бампер был бы лучше. Похожим образом машины ведут себя и вне асфальта. В Ниссане тоже можно принудительно заблокировать межосевую муфту и отключить систему стабилизации , что вкупе с достаточным клиренсом (195 мм) позволяет особо не миндальничать на пересеченной местности. Несмотря на все недостатки, обновленный X‑Trail хорош. Доработанное шасси воспринимается более взрослым. Для многих покупателей важнее иметь достойную управляемость и высокую плавность хода, а с мелкими эргономическими просчетами и устаревшей мультимедийкой можно смириться.

Звезды сошлись В прошлом году с производства сняли немало культовой внедорожной классики — Mercedes-Benz G‑класса, Jeep Wrangler, Suzuki Jimny. Но фокус в том, что на замену им пришли машины не только с теми же именами, но и как две капли воды похожие на своих предшественников! К этому флешмобу присоединилась и компания Subaru. Снаружи новый Forester отличается от прежнего лишь нюансами. Странный шаг, ведь «форик» нельзя причислить к категории прижизненных классиков — при всем ­уважении. Отделка салона лучше, чем у Mitsubishi и Ниссана, да и по уровню оснащения Subaru впереди. По версии субаровцев, вариатор Lineartronic помогает снизить уровень шума при разгоне. Получается не очень. Профиль у сидений удачный, а валики боковой поддержки на спинке расставлены широковато.

Для любого современного автомобиля сервисы Apple CarPlay и Android Auto — признак хорошего тона.

На площадке под консолью 5,5‑дюймовый смартфон не помещается, что странно в наше время.

Чтобы понять предназначение кнопки SRH OFF, пришлось обратиться к мануалу. Оказалось, это отключение адаптивной функции фар.



Материалы по теме Новый Subaru Forester против конкурентов: большой тест кроссоверов Габариты прежние, но внутри Forester воспринимается как машина классом выше — просторно! Обзорность отменная: передние стойки тонкие, боковые зеркалá крупные. Весьма добротный пластик и двухцветная отделка заставляют поверить, что сидишь в машине более высокой ценовой категории, нежели Outlander и X‑Trail. Переплата за двухлитровый Subaru относительно оппонентов невелика, при этом есть оснащение, какого Nissan и Mitsubishi не предлагают в принципе. Я не про кармашки для гаджетов в спинках передних сидений, не про раздельный обогрев сидений второго ряда или два задних USB-разъема, хотя они тоже важны. Главное — комплекс EyeSight, подразуме­вающий в числе прочего адаптивный круиз-контроль и функцию удержания в полосе. Мы разбирали EyeSight по косточкам и убедились — ассистенты толково настроены и позволяют во многом на них полагаться. Второй ряд почти такой же просторный, как в Mitsubishi. Проем широкий. Но подушка коротковата, бёдра висят в воздухе. Предусмотрены обогрев сидений, верхние дефлекторы, пара USB-разъемов.

Главный сюрприз преподнес 150‑сильный мотор. На низком старте Subaru выигрывает у более мощных Mitsubishi и Ниссана полкорпуса! Особенно резвым он становится в спортрежиме, в котором мотор «живет» в зоне более высоких оборотов и отклики на акселератор становятся резче. Так есть ли смысл доплачивать за 2,5‑литровую модификацию? Главный сюрприз преподнес 150‑сильный мотор. На низком старте Subaru выигрывает у более мощных Mitsubishi и Ниссана полкорпуса!Так есть ли смысл доплачивать за 2,5‑литровую модификацию? Когда загнали все машины на весы в нашем техцентре, Forester удивил еще раз — оказался самым легким в квартете: 1594 кг. Вот откуда такая прыть! В недалеком прошлом об управляемости автомобилей Subaru слагали легенды. Новый Forester другой — покладистый и доброжелательный. Руль ненапряжный, в повороты машина вкатывается без особого азарта. Фанатам это не придется по вкусу. Зато плавность хода и энергоемкость подвески будут по душе каждому. По в хлам разбитому асфальту Forester плывет дирижаблем — недолюбливает лишь поперечные стыки. По снежной целине Forester прет уверенно, но из-за перманентных срабатываний системы стабилизации через несколько минут буксований начинает пахнуть паленым.

Вне асфальта Subaru неоднозначен. Водителю помогает внушительный по кроссоверным меркам клиренс 205 мм и система X-Mode, активация которой адаптирует силовой агрегат и ездовую электронику для движения по бездорожью. Но система стабилизации полностью не отключается: продираешься через заснеженное поле — и чувствуешь, как прихватывает тормоза. Через десять минут беспрерывной пробуксовки в салоне запахло жареным. И это Subaru?

Западный фронт Как же сильно отличается немецкая автомобильная школа от японской! Там — атмосферники и вариаторы, здесь — турбомотор и робот с двумя сцеплениями. Японцы предлагают лишь несколько комплектаций, а немцы дают возможность собрать под себя индивидуальную машину. И это только вершина айсберга. В «фольксе» плотнее посадка, сиденье жестче — и оно прекрасно! Хватает боковой поддержки, диапазонов регулировок и их количества. Только в Тигуане можно менять угол наклона подушки. Только у него центральный подлокотник регулируется по углу. Кармашки в дверях заботливо обтянуты ворсовым материалом. А какой «отзыв» у кнопок и клавиш! По замерам, спереди в Тигуане не менее просторно, чем в «японцах», но ощущение такое, что здесь теснее — давит массивная центральная консоль. Шестиступенчатый робот DSG споро работает только в спортивном режиме. Виртуальные при­боры — опция, которую никто из «японцев» предложить не может. Передние кресла подкупают выверенным профилем, уютными подголовниками и идеальным балансом между мягкостью и жесткостью.

Ездовую электронику можно адаптировать по собственному усмотрению.

Слева от руля — небольшой ящичек под мелочовку.

Два USB-порта, разъем AUX, 12‑вольтовая розетка, беспроводная зарядка для смартфонов — гаджетоманы будут довольны.

