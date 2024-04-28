Как сэкономить на замене светотехники – простое решение

Некоторые детали б/у могут быть ничем не хуже новых

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Volkswagen Сaddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6

Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша

– Volkswagen Poznan Ltd, Польша Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года

– c июля 2013 года Пробег на момент отчета – 235 500 км

Даже не думал, что такое может произойти. В последнее время багажным отделением пользовался нечасто и не обращал внимания на дополнительный стоп-сигнал. А тут внезапно обнаружил, что его стекло пропало.

Сначала заклеил дыру прозрачным скотчем, чтобы внутрь не попадала вода и грязь. Стоп-сигнал продавцы предлагают только оригинальный и только в сборе (отдельно стеклышко не продается). Цены – негуманные, в районе 6500 рублей.

Но это тот случай, когда можно смело брать деталь б/у – ничего со светодиодами фонаря от эксплуатации не случится. На разборках нашел приличный вариант за 1500 рублей. Поменял сам, сложностей в этом нет.

Стоп-сигнал удалось починить за 1500 рублей

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