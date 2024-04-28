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Как сэкономить на замене светотехники – простое решение

Некоторые детали б/у могут быть ничем не хуже новых

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Volkswagen Сaddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6

Дефицит запчастей, говорите? А выход есть!
  • Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 235 500 км

Даже не думал, что такое может произойти. В последнее время багажным отделением пользовался нечасто и не обращал внимания на дополнительный стоп-сигнал. А тут внезапно обнаружил, что его стекло пропало.

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VW Caddy на 159 000 км: хрусть, и отвалилось

Сначала заклеил дыру прозрачным скотчем, чтобы внутрь не попадала вода и грязь. Стоп-сигнал продавцы предлагают только оригинальный и только в сборе (отдельно стеклышко не продается). Цены – негуманные, в районе 6500 рублей.

Но это тот случай, когда можно смело брать деталь б/у – ничего со светодиодами фонаря от эксплуатации не случится. На разборках нашел приличный вариант за 1500 рублей. Поменял сам, сложностей в этом нет.

Стоп-сигнал удалось починить за 1500 рублей
Стоп-сигнал удалось починить за 1500 рублей

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

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За РулемПанов Денис
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
28.04.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Caddy (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Caddy  2008
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.

Недостатки:

ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.

Комментарий:

Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация - "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет (кроме указанных в недостатках). Несмотря на то, что пластик передней панели и передних дверей дубовый, за почти 350 тыс км ни одного сверчка не появилось - очень добротно собран. Подвеска очень живучая (конкретно эта машина с грузоподъемностью 500 кг) и на удивление комфортна (для рессорной машины, предназначенной для перевозки грузов). Мотор беспроблемный, с пол-пинка пускается в любой мороз. Обзорность отличная. По недостаткам: 1. ЛКП. От мест сколов краска кусками продолжает отваливаться дальше и "домашними" методами процесс не остановить. Только загонять в покраску. 2. 5-МКПП. 80 тыс км - зашумел задний подшипник первичного вала (гарантия). 120 тыс км - сломался механизм выбора передач, 180 тыс км - аналогично, 220 тыс км - в пути на трассе лопнуло кольцо, фиксирующее вал пятой передачи, итог: дыра в корпусе, пятая передача осталась между Мордовией и Рязанью. Данный "косяк" - бомба замедленного действия на всех фольксовских 5-МКПП (индекс JJT или 0АН), если только изменений в конструкцию завод не вносил, как в сервисе сказали, может случиться хоть в первые недели после покупки, в среднем - на 60-70 тыс км случается (типа я - рекордсмен).

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