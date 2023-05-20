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Дефицит запчастей, говорите? А выход есть!

Берем болгарку, кусок шланга – и патрубок системы охлаждения больше не течет. Цена вопроса — тысяча рублей.

Volkswagen Caddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6

  • Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша
  • Год выпуска 2013
  • В эксплуатации «За рулем» c июля 2013 года
  • Пробег на момент отчета 212 000 км

За РулемВажный момент — владельцы полноприводных авто о нем забывают

При замене масла в двигателе увидел течь охлаждающей жидкости. За 10 лет произошло разрушение материала патрубков, которые идут к штатному догревателю дизеля. Непонятно, почему – стенки у них толстые и защита от дорожных реагентов есть.

Новые патрубки – только на заказ из-за границы (и не факт, что придут). Стоимость – от 20 тысяч рублей. Предложений б/у с разборок много – за 2-8 тысяч рублей. Но где гарантия, что они тоже не потекут?

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За РулемНестандартная диагностика: раскрываем секреты автомехаников

Пошел простым путем – вырезал болгаркой часть трубки, откуда текло, и соединил ее резиновым шлангом подходящего диаметра (взял от Логана). Вот уже 8 тысяч км всё нормально. Ремонт обошелся всего в тысячу рублей.

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  • Какие переделки автомобиля не вызовут вопросов у Госавтоинспекции, рассказано тут.
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За РулемПанов Денис
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Отзывы о Volkswagen Caddy (2)

За РулемDmitry_D
Volkswagen Caddy  2008/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Хорошие сидения. Великолепный мотор 1,6 BSE. Надежен.

Недостатки:

ЛКП. Слабая МКПП. Дорогие запчасти.

Комментарий:

Машина с ПТС 2008 года куплена летом 2009. Машина служебная. Комплектация - "барабан с кондиционером": электрозеркала с обогревом, передние электростеклоподъемники, АБС, антипробуксовочная система, задняя сдвижная дверь только с одной стороны, салон сзади обшит ДВП. Особых нареканий нет (кроме указанных в недостатках). Несмотря на то, что пластик передней панели и передних дверей дубовый, за почти 350 тыс км ни одного сверчка не появилось - очень добротно собран. Подвеска очень живучая (конкретно эта машина с грузоподъемностью 500 кг) и на удивление комфортна (для рессорной машины, предназначенной для перевозки грузов). Мотор беспроблемный, с пол-пинка пускается в любой мороз. Обзорность отличная. По недостаткам: 1. ЛКП. От мест сколов краска кусками продолжает отваливаться дальше и "домашними" методами процесс не остановить. Только загонять в покраску. 2. 5-МКПП. 80 тыс км - зашумел задний подшипник первичного вала (гарантия). 120 тыс км - сломался механизм выбора передач, 180 тыс км - аналогично, 220 тыс км - в пути на трассе лопнуло кольцо, фиксирующее вал пятой передачи, итог: дыра в корпусе, пятая передача осталась между Мордовией и Рязанью. Данный "косяк" - бомба замедленного действия на всех фольксовских 5-МКПП (индекс JJT или 0АН), если только изменений в конструкцию завод не вносил, как в сервисе сказали, может случиться хоть в первые недели после покупки, в среднем - на 60-70 тыс км случается (типа я - рекордсмен).

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