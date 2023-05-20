Дефицит запчастей, говорите? А выход есть!

Берем болгарку, кусок шланга – и патрубок системы охлаждения больше не течет. Цена вопроса — тысяча рублей.

Volkswagen Caddy, 2.0 TDI (102 л. с.), М6

Изготовитель – Volkswagen Poznan Ltd, Польша

Volkswagen Poznan Ltd, Польша Год выпуска – 2013

2013 В эксплуатации «За рулем» – c июля 2013 года

c июля 2013 года Пробег на момент отчета – 212 000 км

При замене масла в двигателе увидел течь охлаждающей жидкости. За 10 лет произошло разрушение материала патрубков, которые идут к штатному догревателю дизеля. Непонятно, почему – стенки у них толстые и защита от дорожных реагентов есть.

Новые патрубки – только на заказ из-за границы (и не факт, что придут). Стоимость – от 20 тысяч рублей. Предложений б/у с разборок много – за 2-8 тысяч рублей. Но где гарантия, что они тоже не потекут?

Пошел простым путем – вырезал болгаркой часть трубки, откуда текло, и соединил ее резиновым шлангом подходящего диаметра (взял от Логана). Вот уже 8 тысяч км всё нормально. Ремонт обошелся всего в тысячу рублей.

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