Простой способ запороть мотор – залить неправильное масло

Эксперт объяснил, насколько важна вязкость при подборе масла и в каких случаях опасно отступать от рекомендаций автопроизводителей.

О какой вязкости идет речь?

Вязкость масла, непосредственно влияющую на температурный диапазон работы, по SAE обозначают двумя числами и буквой W (Winter – зима). Например, 0W-20. Первое число характеризует низкотемпературные свойства масла, отвечающие за пуск мотора на морозе. Второе – определяет диапазон изменения вязкости масла при рабочих температурах двигателя.

Кроме того, есть параметр HTHS, который описывает высокотемпературную вязкость масла. Это не общеизвестная кинематическая, а динамическая вязкость, измеряемая при 150 °С. Она характеризует сопротивление, которое нужно преодолеть, чтобы сдвинуть один слой масла относительно другого.

HTHS не указывают на канистрах: фактически этот параметр уже заложен в самой спецификации моторного масла.

Зачем уменьшают вязкость?

«Нулевки» (0W20, 0W30, 0W40) – самые морозостойкие на сегодня масла. Их вязкость при низких температурах будет заведомо ниже, чем у любого другого. А потому и пуск мотора будет максимально облегчен.

Однако при выборе той же «нулевки» есть любопытный нюанс. Масла 0W-30 и 0W-40 будут вести себя при холодных пусках по-разному!

Дело в том, что на практике число после W также влияет на пусковые свойства, хотя и не сильно. Наши эксперименты на шариковом вискозиметре показали, что во всех замерах низкотемпературная вязкость масел 0W-30 оказалась ниже, чем в одноименных 0W-40. И разница составляла от 7 до 15%.

Популярных сегодня масла 0W-20 предназначены исключительно для современных двигателей. Для конструктивно старых моторов с большими зазорами между деталями маловязкие масла не годятся. В таких агрегатах оптимальный масляный клин в подшипниках коленчатого вала смогут создать только масла с высокой вязкостью.

Не подходит маловязкое масло и для изношенных двигателей. Все из-за тех же увеличенных зазоров, через которые масло фактически будет вытекать, не выполняя своих функций. Да и масляный насос не сможет создать нужное давление, когда масло разогреется.

Отсутствие достаточной пленки между трущимися парами в цилиндропоршневой группе неизбежно приведет к появлению задиров и, как следствие, к капремонту мотора.

Когда стоит залить масло повышенной вязкости?

Лучше «нулевок» нет ничего. Но у них есть серьезный минус - они дороже прочих.

Кроме того, если автомобиль эксплуатируется не на Севере, а в средней полосе нашей страны, переход на 5W вполне оправдан. А после пуска и прогрева мотора про первое число в обозначении масла вообще можно забыть – дальше оно ни на что не влияет.

С числом после W все сложнее. Добровольно заливать в мотор «водичку» (так бывалые презрительно именуют масла 0W-20) никто не будет – дорого. А вот повысить вязкость хотят многие. Основная цель – увеличить компрессию и понять мощность.

Однако же результат может быть прямо противоположным. Теплопроводность моторного масла невелика. И чем толще его слой между поршнем и зеркалом цилиндра, тем сильнее нагревается поршень. При этом он начинает увеличиваться в размерах, растет трение – и мотор может даже заклинить.

Вязкое масло обычно заливают, желая сделать компрессию побольше. Но итог часто бывает печальным.

Кроме того, если залить излишне вязкое масло в современный высокофорсированный двигатель (а сейчас почти все именно такие!), оно может элементарно застрять в узеньких масляных каналах. Дальше – масляное голодание и капремонт.

А когда можно экспериментировать?

Отклонения от вязкости, рекомендованной заводом-изготовителем, допустимы для пожилых моторов с солидными зазорами в парах трения. В таких случаях более вязкое масло поможет «старичку» поездить еще, прежде чем отправиться на капремонт или в утиль.

В остальных случаях стоит придерживаться рекомендаций автопроизводителей. Любые эксперименты с маслами – как повышенной, так и пониженной вязкости – могут выйти боком.