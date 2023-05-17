#
ПараимпортЛето/дачаСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Цифровая приборка входит в базовое оснащение.Яркая новинка для города: три мотора и дополнительный багажник
К большому Транзиту и среднеразмерному Транзиту...
Названы конкуренты отечественного автопрома: и это не «китайцы»Названы конкуренты отечественного автопрома: и это не «китайцы»
«Захватить» российский рынок пытаются...
Пользователи возмущены ценами на Lada Vesta NGПользователи возмущены ценами на Lada Vesta NG
Объявленная одним из порталов стоимость...

Простой способ запороть мотор – залить неправильное масло

Эксперт объяснил, насколько важна вязкость при подборе масла и в каких случаях опасно отступать от рекомендаций автопроизводителей.

О какой вязкости идет речь?

За РулемКак распознать «паленое» масло — инструкция для автомобилистов

Вязкость масла, непосредственно влияющую на температурный диапазон работы, по SAE обозначают двумя числами и буквой W (Winter – зима). Например, 0W-20. Первое число характеризует низкотемпературные свойства масла, отвечающие за пуск мотора на морозе. Второе – определяет диапазон изменения вязкости масла при рабочих температурах двигателя.

Кроме того, есть параметр HTHS, который описывает высокотемпературную вязкость масла. Это не общеизвестная кинематическая, а динамическая вязкость, измеряемая при 150 °С. Она характеризует сопротивление, которое нужно преодолеть, чтобы сдвинуть один слой масла относительно другого.

HTHS не указывают на канистрах: фактически этот параметр уже заложен в самой спецификации моторного масла.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Зачем уменьшают вязкость?

За РулемПочему сосед меняет масло весной – 4 убедительных аргумента

«Нулевки» (0W20, 0W30, 0W40) – самые морозостойкие на сегодня масла. Их вязкость при низких температурах будет заведомо ниже, чем у любого другого. А потому и пуск мотора будет максимально облегчен.

Однако при выборе той же «нулевки» есть любопытный нюанс. Масла 0W-30 и 0W-40 будут вести себя при холодных пусках по-разному!

Дело в том, что на практике число после W также влияет на пусковые свойства, хотя и не сильно. Наши эксперименты на шариковом вискозиметре показали, что во всех замерах низкотемпературная вязкость масел 0W-30 оказалась ниже, чем в одноименных 0W-40. И разница составляла от 7 до 15%.

Популярных сегодня масла 0W-20 предназначены исключительно для современных двигателей. Для конструктивно старых моторов с большими зазорами между деталями маловязкие масла не годятся. В таких агрегатах оптимальный масляный клин в подшипниках коленчатого вала смогут создать только масла с высокой вязкостью.

Не подходит маловязкое масло и для изношенных двигателей. Все из-за тех же увеличенных зазоров, через которые масло фактически будет вытекать, не выполняя своих функций. Да и масляный насос не сможет создать нужное давление, когда масло разогреется.

Отсутствие достаточной пленки между трущимися парами в цилиндропоршневой группе неизбежно приведет к появлению задиров и, как следствие, к капремонту мотора.
Отсутствие достаточной пленки между трущимися парами в цилиндропоршневой группе неизбежно приведет к появлению задиров и, как следствие, к капремонту мотора.

Когда стоит залить масло повышенной вязкости?

За РулемВот когда точно пора менять масло в двигателе — а вы об этом знали?

Лучше «нулевок» нет ничего. Но у них есть серьезный минус - они дороже прочих.

Кроме того, если автомобиль эксплуатируется не на Севере, а в средней полосе нашей страны, переход на 5W вполне оправдан. А после пуска и прогрева мотора про первое число в обозначении масла вообще можно забыть – дальше оно ни на что не влияет.

С числом после W все сложнее. Добровольно заливать в мотор «водичку» (так бывалые презрительно именуют масла 0W-20) никто не будет – дорого. А вот повысить вязкость хотят многие. Основная цель – увеличить компрессию и понять мощность.

Однако же результат может быть прямо противоположным. Теплопроводность моторного масла невелика. И чем толще его слой между поршнем и зеркалом цилиндра, тем сильнее нагревается поршень. При этом он начинает увеличиваться в размерах, растет трение – и мотор может даже заклинить.

Вязкое масло обычно заливают, желая сделать компрессию побольше. Но итог часто бывает печальным.
Вязкое масло обычно заливают, желая сделать компрессию побольше. Но итог часто бывает печальным.

Кроме того, если залить излишне вязкое масло в современный высокофорсированный двигатель (а сейчас почти все именно такие!), оно может элементарно застрять в узеньких масляных каналах. Дальше – масляное голодание и капремонт.

А когда можно экспериментировать?

Отклонения от вязкости, рекомендованной заводом-изготовителем, допустимы для пожилых моторов с солидными зазорами в парах трения. В таких случаях более вязкое масло поможет «старичку» поездить еще, прежде чем отправиться на капремонт или в утиль.

В остальных случаях стоит придерживаться рекомендаций автопроизводителей. Любые эксперименты с маслами – как повышенной, так и пониженной вязкости – могут выйти боком.

  • Как сэкономить на масле и не запороть двигатель, читайте тут.
  • «За рулем» можно читать в ВКонтакте

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКолодочкин Михаил
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0