VW Сaddy после 180 тыс. км: внеплановый ремонт

Если автомобиль не новый (а «каблучок» из парка «За рулем» аж 2013 год выпуска), заглядывайте под капот почаще - чтобы не встать на трассе в мороз и не попасть на деньги.

Volkswagen Caddy Maxi, 2.0TD (110 л.с.), М6

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Изготовитель — Volkswagen Poznan Ltd, Польша

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — c июля 2013 года

Пробег на момент отчета — 183 500 км

При очередной ревизии привода вспомогательных агрегатов (ее нужно проводить каждые 30 тысяч км или раз в два года в зависимости от того, что наступит раньше) обнаружил, что ролик натяжителя сильно изношен — в подшипнике был чувствительный люфт. С таким ездить опасно — решил поменять, не дожидаясь, пока развалится.

Ролик продается вместе с натяжителем — пришлось менять узел в сборе, хотя старый натяжитель был в рабочем состоянии. Ролик фирмы INА обошелся в 2460 рублей. Еще 700 рублей отдал за ремень Continental (прежний отходил больше 80 тысяч км).

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Все работы по диагностике и замене произвели в нашем техцентре — операции несложные, никаких специнструментов не требуется. Зато теперь спокоен, что не встану на трассе в мороз из-за обрыва ремня.

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