VW Сaddy после 180 тыс. км: внеплановый ремонт

Volkswagen Caddy Maxi, 2.0TD (110 л.с.), М6
Изготовитель — Volkswagen Poznan Ltd, Польша
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — c июля 2013 года
Пробег на момент отчета — 183 500 км
При очередной ревизии привода вспомогательных агрегатов (ее нужно проводить каждые 30 тысяч км или раз в два года в зависимости от того, что наступит раньше) обнаружил, что ролик натяжителя сильно изношен — в подшипнике был чувствительный люфт. С таким ездить опасно — решил поменять, не дожидаясь, пока развалится.
Ролик продается вместе с натяжителем — пришлось менять узел в сборе, хотя старый натяжитель был в рабочем состоянии. Ролик фирмы INА обошелся в 2460 рублей. Еще 700 рублей отдал за ремень Continental (прежний отходил больше 80 тысяч км).
Все работы по диагностике и замене произвели в нашем техцентре — операции несложные, никаких специнструментов не требуется. Зато теперь спокоен, что не встану на трассе в мороз из-за обрыва ремня.
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