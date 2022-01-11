4 причины купить «каблук» вместо кроссовера (и две этого не делать)

Пассажирский Caddy стоит от 2,3 млн рублей. А с набором полезных опций - около трех миллионов. Да за эти деньги можно взять упакованный Tiguan! Не спешите - у «каблучка» есть свои привлекательные черты.

Везет как грузовик...

Главная ценность машин подобного формата — квадратный кузов. Сравним объем багажника с сопоставимым по цене кроссовером Tiguan. У паркетника заявлено 615 л, у Caddy — 1213 л. Вдвое больше!

Паспортные данные обеих машин лукавят, но соотношение сохранится и при реальных замерах. И это только по подоконную линию. Если возникнет нужда грузить под потолок, «каблучок» проглотит всё, Ведь он выше, у него широченная пятая дверь и вертикальные задние стенки.

Объем воздуха над головами пассажиров не пропадает зря. Над передним рядом есть удобная полка — полезный объем плюс возможность убрать с глаз привлекательные для воришек предметы.

До второго ряда протягивается консоль с дополнительными воздуховодами. Штука нелишняя: большой объем салона прогревается долго. Печки явно не хватает, чтобы протопить огромный кузов. В трескучий мороз это особенно чувствуется.

У Caddy идеальный багажник для перевозки как мелочевки, так и крупногабаритных вещей.

...а едет как легковушка

Материалы по теме 7 мест и недорого! 3 семейных кроссовера с пробегом по цене Ларгуса

«Каблучки» плохо рулятся, шумные и вообще неизысканные, ближе к грузовикам, — это стереотип. Нарушает его Caddy. Платформа MQB хотя и немолода, но наделяет все машины хорошими ездовыми настройками. Вот и фольксвагеновский «кубик» едет, словно вы за рулем легковушки.

Он отзывчив на повороты руля, несильно кренится, четко тормозит. Со штатными 16-дюймовыми колесами подвеска идеальна: энергоемкая и не жесткая. Вот если поставить «восемнадцатые», идиллия разрушается. Но эту опцию за 121 тысячу рублей вряд ли выберут многие.

Главным же откровением стала шумоизоляция. Тишина такая, что можно представить себя в бизнес-седане. Из навязчивых звуков только грубое срабатывание подвески на отбой, когда слишком быстро проезжаешь лежачих полицейских.

Современный интерьер

Еще одно правило жанра «каблучков»: внутри они грубоваты и аскетичны. По крайней мере, мы к такому привыкли, ведь в России стараются предложить модели подешевле. А, значит, попроще. Лада Ларгус и Peugeot Partner тому пример.

Интерьер — почти как у последнего Гольфа. Круто для «каблучка».

Редкий для Фольксвагена недочет в эргономике: протягивая руку к обогревам стекол, можно прямо на ходу выключить свет.

Caddy же представляет последнее поколение чисто европейского «каблука». У него стильная передняя панель, медиасистема с дисплеем на 8,3 дюйма уже в «базе», сенсорные клавиши. Последние уже вошли в моду, но от этого не стали удобнее. Нужно отрывать взгляд от дороги, чтобы смотреть, куда попадаешь пальцем.

Удобнейшие немецкие сиденья можно апгрейдить. Тогда передние пассажиры получат кресла с регулировкой подушки по длине и поясничного упора в двух плоскостях. Обогрев есть во всех комплектациях.

Передняя панель покоряет обилием мест для мелких вещей. Есть и беспроводная зарядка телефона, которая изящно расположена в «цоколе»: если положите гаджет заряжаться, не лишитесь места для мелочевки.

Семеро в одного

Третий ряд сидений за 84 тысячи рублей можно поставить и в короткий Caddy. В удлиненном Caddy Maxi, который дороже обычного на 150 тысяч, он уже стоит по умолчанию. Выпускающиеся в Калуге Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo — всегда пятиместные. Семь человек везет Ларгус, но он даже после рестайлинга остается аскетичным и устраивает далеко не всех.

А вот кроссоверы с полноценным трехрядным салоном стоят намного дороже. Даже с 3 млн рублей к ним не подступишься. Так что для обладателей большой семьи Caddy вариант неплохой.

Сзади очень много места над головой и с небольшим запасом — в коленях. Втроем ехать сносно. Третий ряд примет двоих взрослых. И если это версия Maxi, за ним еще останется большой багажник.

Мотор бы помощнее...

Материалы по теме Мотор Volkswagen ЕА211 1.6 MPI: сорваться с цепи и пойти под распил

Единственный силовой агрегат для нашего рынка — бензиновый атмосферник 1.6 мощностью 110 сил и 6-ступенчатая механика. Привод — только передний. Но отсутствия полного привода снижает интерес потенциальных покупателей не так, как невозможность заказать машину с автоматом. Тем более, что у дешевых на фоне Caddy французских моделей он есть.

Мотор, с одной стороны, заслуженный и надежный. С ним по России колесят десятки тысяч Фольксвагенов и Шкод. Но для Caddy откровенно слабый. В городе его хватает. А вот на трассе — нет.

Шестая ступень в коробке выглядит издевкой. Даже при 90 км/ч приходится переходить на пониженную, лишь начинается небольшой подъем.

... и опции подешевле

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

За цвет металлик возьмут 61 тысячу рублей. Мультимедиа с экраном диагональю 10 дюймов стоит 100 тысяч, цифровая приборная панель — 50 тысяч. Накладка на задний бампер обойдется больше чем в 16 тысяч рублей, электрические доводчики сдвижных и пятой дверей — по 15 тысяч для каждой. Докупишь несколько опций, и цена машины улетает за 3–3,5 млн рублей.

Так что если примеряетесь к Caddy, ориентируйтесь на стандартные версии. Минимальный набор оснащения, кстати, неплох: шесть подушек безопасности, двухзонный «климат», обогревы сидений и ветрового стекла, автоматическое управление дальним светом, медиасистема с большим цветным дисплеем, электропакет, сдвижные двери с обеих сторон.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Volkswagen Caddy — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь .

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь .