4 причины купить «каблук» вместо кроссовера (и две этого не делать)

Везет как грузовик...
Главная ценность машин подобного формата — квадратный кузов. Сравним объем багажника с сопоставимым по цене кроссовером Tiguan. У паркетника заявлено 615 л, у Caddy — 1213 л. Вдвое больше!
Паспортные данные обеих машин лукавят, но соотношение сохранится и при реальных замерах. И это только по подоконную линию. Если возникнет нужда грузить под потолок, «каблучок» проглотит всё, Ведь он выше, у него широченная пятая дверь и вертикальные задние стенки.
Объем воздуха над головами пассажиров не пропадает зря. Над передним рядом есть удобная полка — полезный объем плюс возможность убрать с глаз привлекательные для воришек предметы.
До второго ряда протягивается консоль с дополнительными воздуховодами. Штука нелишняя: большой объем салона прогревается долго. Печки явно не хватает, чтобы протопить огромный кузов. В трескучий мороз это особенно чувствуется.
...а едет как легковушка
«Каблучки» плохо рулятся, шумные и вообще неизысканные, ближе к грузовикам, — это стереотип. Нарушает его Caddy. Платформа MQB хотя и немолода, но наделяет все машины хорошими ездовыми настройками. Вот и фольксвагеновский «кубик» едет, словно вы за рулем легковушки.
Он отзывчив на повороты руля, несильно кренится, четко тормозит. Со штатными 16-дюймовыми колесами подвеска идеальна: энергоемкая и не жесткая. Вот если поставить «восемнадцатые», идиллия разрушается. Но эту опцию за 121 тысячу рублей вряд ли выберут многие.
Главным же откровением стала шумоизоляция. Тишина такая, что можно представить себя в бизнес-седане. Из навязчивых звуков только грубое срабатывание подвески на отбой, когда слишком быстро проезжаешь лежачих полицейских.
Современный интерьер
Еще одно правило жанра «каблучков»: внутри они грубоваты и аскетичны. По крайней мере, мы к такому привыкли, ведь в России стараются предложить модели подешевле. А, значит, попроще. Лада Ларгус и Peugeot Partner тому пример.
Caddy же представляет последнее поколение чисто европейского «каблука». У него стильная передняя панель, медиасистема с дисплеем на 8,3 дюйма уже в «базе», сенсорные клавиши. Последние уже вошли в моду, но от этого не стали удобнее. Нужно отрывать взгляд от дороги, чтобы смотреть, куда попадаешь пальцем.
Передняя панель покоряет обилием мест для мелких вещей. Есть и беспроводная зарядка телефона, которая изящно расположена в «цоколе»: если положите гаджет заряжаться, не лишитесь места для мелочевки.
Семеро в одного
Третий ряд сидений за 84 тысячи рублей можно поставить и в короткий Caddy. В удлиненном Caddy Maxi, который дороже обычного на 150 тысяч, он уже стоит по умолчанию. Выпускающиеся в Калуге Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo — всегда пятиместные. Семь человек везет Ларгус, но он даже после рестайлинга остается аскетичным и устраивает далеко не всех.
А вот кроссоверы с полноценным трехрядным салоном стоят намного дороже. Даже с 3 млн рублей к ним не подступишься. Так что для обладателей большой семьи Caddy вариант неплохой.
Мотор бы помощнее...
Единственный силовой агрегат для нашего рынка — бензиновый атмосферник 1.6 мощностью 110 сил и 6-ступенчатая механика. Привод — только передний. Но отсутствия полного привода снижает интерес потенциальных покупателей не так, как невозможность заказать машину с автоматом. Тем более, что у дешевых на фоне Caddy французских моделей он есть.
Мотор, с одной стороны, заслуженный и надежный. С ним по России колесят десятки тысяч Фольксвагенов и Шкод. Но для Caddy откровенно слабый. В городе его хватает. А вот на трассе — нет.
Шестая ступень в коробке выглядит издевкой. Даже при 90 км/ч приходится переходить на пониженную, лишь начинается небольшой подъем.
... и опции подешевле
За цвет металлик возьмут 61 тысячу рублей. Мультимедиа с экраном диагональю 10 дюймов стоит 100 тысяч, цифровая приборная панель — 50 тысяч. Накладка на задний бампер обойдется больше чем в 16 тысяч рублей, электрические доводчики сдвижных и пятой дверей — по 15 тысяч для каждой. Докупишь несколько опций, и цена машины улетает за 3–3,5 млн рублей.
Так что если примеряетесь к Caddy, ориентируйтесь на стандартные версии. Минимальный набор оснащения, кстати, неплох: шесть подушек безопасности, двухзонный «климат», обогревы сидений и ветрового стекла, автоматическое управление дальним светом, медиасистема с большим цветным дисплеем, электропакет, сдвижные двери с обеих сторон.
Номинант Гран-при «За рулем»
К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Volkswagen Caddy — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе!
Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.
- О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.
- Зима напоминает нам о таких автоаксессуарах, как сетки защиты радиатора, водосток лобового стекла и дворники с подогревом. Не лишним будет и комплект браслетов на колеса. Все это и многое другое представлено в магазине «За рулем».
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