9 переделок в автомобиле, из-за которых не будет проблем с ГИБДД

Тюнинг автомобилей все больше ограничивают. Но пока еще остается много законных способов улучшить свою машину.

Шины и диски

Шины и диски нештатных размеров устанавливать запрещено. Допустимы только те, что указаны в табличке (обычно она находится на стойке двери или лючке бензобака).

Иногда автолюбители ставят нерекомендованные, но близкие по размерности, шины. Например, вместо 185/65 R15 используют 195/65 R15. Плюсы безусловно есть: увеличивается клиренс, улучшается плавность хода на неровной дороге. Но есть и минусы: неизвестно, как это повлияет на управляемость. Подумайте, стоит ли экспериментировать?

Хотите гарантированно улучшить ездовые характеристики автомобиля, возьмите шины рекомендованной размерности, но подороже и круче, чем были. Например, которые занимают первые места в наших тестах.

На табличке одного из ранних Солярисов указаны колеса всего двух типоразмеров.

Фары и фонари

Нельзя ставить в фары, предназначенные для галогенных ламп, другие источники света: светодиодные и ксеноновые лампы, линзованные модули. Запрещено даже встраивать в блок-фары светодиодные полоски, выполняющие функции ДХО. Как и заменять штатную габаритную лампу W5W на светодиоды.

А вот лампы, созданные по технологии Long Life, поставить можно и нужно. Они будут служить намного дольше обычных.

Чтобы фары светили ярче, используйте лампы с улучшенной светоотдачей. Только учтите, что ресурс у них меньше, чем у обычных. Не покупайте лампы повышенной мощности – они могут вывести фары из строя.

В заднюю светотехнику тоже стоит поставить лампы с увеличенным ресурсом. Однако некоторые владельцы вопреки правилам устанавливают светодиоды в фонари, ведь за сложным светорассеивающим рисунком инспектору их не разглядеть. Такие источники света потребляют меньше электроэнергии, но при этом выделяют и меньше тепла – зимой налипший на фонари снег «потушит» габаритные огни.

Элементы салона

В штатные плафоны разрешено устанавливать светодиодные лампы любого цвета.

Можно дополнительно подсветить зону ног водителя и пассажиров. Установить светящиеся окантовки на панель приборов, центральную консоль и туннель пола. Даже заставить эту иллюминацию мигать в такт с музыкой.

Руль нельзя поменять на нештатный без согласование с ГИБДД. Но на него можно надеть оплетку и даже перетянуть кожей. Только так, чтобы не закрывать место расположения подушки безопасности.

Устанавливать тюнинговые сиденья тоже запрещено. А вот чехлы, подогреватели, массажеры – пожалуйста.

Истершиеся накладки на педали можно заменить на неоригинальные. Допустимо укладывать любые коврики. Важно, чтобы они были надежно закреплены и не уезжали под педали.

Вместо штатного головного устройства можно установить неоригинальное с большим экраном и дополнительным набором функций (навигация, камера заднего вида и даже диагностика автомобиля).

Такой световой тюнинг абсолютно легален. Главное, чтобы в темноте яркий свет не мешал водителю.

Парктроник и видеокамера

Дополнительно можно установить передние и задние парктроники. Правда, у них не будет функции обратной связи. Если датчик залеплен грязью или вышел из строя, устройство не подаст в нужный момент предупредительный сигнал.

Для подстраховки лучше поставить видеокамеру заднего вида. Удобно, если изображение с нее выведено на экран магнитолы, а не на отдельный монитор, занимающий место и ухудшающий обзор.

Продолжение – на следующей странице.