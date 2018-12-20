Первые километры на обновленном Nissan X‑Trail: шумоизоляция и Яндекс

Ниссан провел апгрейд кроссовера X-Trail, сделав его и на лицо прекраснее, и добрей внутри. Машина подорожала, конечно.

Самый доступный X‑Trail 2.0 с передним приводом, механической коробкой и в исполнении XE стоит 1 574 000 рублей. Такая же машина с вариатором — на 60 тысяч дороже. С полным приводом X‑Trail 2.0 тянет как минимум на 1 762 000 рублей. Доплата за мотор 2.5 составляет 80 тысяч (от 1 930 000 рублей).

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С обновлением своего бестселлера (X‑Trail продается в России даже лучше более доступного Кашкая) японцы малость затянули: американский аналог под названием Rogue подвергся рестайлингу два с лишним года назад, а в 2018-м модернизация была проведена и на китайском X‑Trail. Однако инженеры даром времени не теряли, и банальный рестайлинг смогли превратить в основательную модернизацию, сделав кроссовер лучше по многим параметрам.

О том, где и как шла работа над улучшайзингом автомобиля, подробно рассказал мой коллега Михаил Кулешов, - я же сосредоточусь на результатах этого кропотливого труда, прокатившись по живописным дорогам Крыма.

Руль с «подрезанным» снизу ободом — главный признак рестайлинга при взгляде изнутри. Салон может быть отделан тканью либо кожей (темной или светлой). Приборы четкие и лаконичные, бортовой компьютер выдает разнообразную информацию.

Качество картинки с камер кругового обзора — ниже всякой критики.

Обогрев руля в наших условиях — великое благо. Жаль, что благо это доступно только покупателям машин в дорогих комплектациях.

Перекидная клавиша включения обогрева заднего сиденья расположена в неожиданном месте — между передними креслами! Как ею пользоваться?



Цвет настроения рыжий

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Все-таки хорошо, когда плоды рестайлинга заметны сразу, а то порой дизайнеры так осторожничают, что с ходу и не поймешь — новая версия машины перед тобой или же «дореформенная». С Икс-Трейлом сразу всё ясно: программа фейслифтинга хоть и стандартная, но скромничать дизайнеры не стали, расчертив морду кроссовера уголками. А уж если машина яркого оранжевого цвета, то ошибиться и вовсе невозможно: прежде такого колера в палитре не было. Правда, за рыжий металлик придется доплатить 21 000 рублей. В такую же сумму оценен и «белый перламутр», а прочие металлики обойдутся на три тысячи дешевле. Белый акрил можно получить бесплатно.

Обратите внимание на решетку радиатора — точнее, на эмблему, которая держится на стеклянной подложке: за ней прячется радар системы предотвращения столкновений. Вообще, электроники стало больше: помимо вышеупомянутого комплекса безопасности с функцией автоторможения, X‑Trail получил систему обнаружения препятствий при движении задним ходом. Почуяв неладное, машина подаст тревожный сигнал, но сама не остановится, хотя некоторые конкуренты это уже умеют.

Электропривод двери багажника был и раньше, но теперь добавилась возможность открыть ее «пенделем», проведя ногой под задним бампером. При этом не важно, открыт или закрыт центральный замок, - главное, чтобы ключ был в кармане. Закрыть багажник тоже можно «с ноги».

Яндекс.Надо? Навигация от Яндекса обладает более обширными познаниями в географии. Одно из главных приобретений Икс-Трейла — новая мультимедийка от Яндекса. Правда, появилась она еще летом — до рестайлинга. Но это не важно. Главное, что теперь у покупателей есть возможность приобрести машину не с допотопной ниссановской «головой» (ее фирменные черты — безнадежно устаревшая графика и ограниченные возможности), а с вполне современным мультимедийным устройством на Андроиде. Четырехъядерный процессор, 8-дюймовый сенсорный дисплей плюс модем 4G/LTE Wi-Fi с предоплаченным на год вперед интернетом от МТС, благодаря которому навигация работает с отображением пробок и к тому же оперативно обновляется по «воздуху», - всё это заставляет совсем по-другому воспринимать X‑Trail. Единственный минус этой мульти­медийки — она не сочетается с камерой заднего вида (и системой кругового обзора), однако жалеть об этом не приходится: качество картинки с камеры столь ужасающее, что пользоваться ею физически неприятно. Есть парктроники, и это в полной мере нивелирует отсутствие «всевидящего ока» в машинах с Яндексом. А в недалекой перспективе инженеры обещают дополнить отечественную мультимедиасистему новым модулем камеры. И уж коль скоро вы настроены брать X‑Trail всенепременно с Яндексом, есть смысл подождать.

Больше тепла

Материалы отделки неплохи, но до немецкого уровня Nissan всё же недотягивает. Да и «корейцам», пожалуй, уступает.

На первый взгляд интерьер особо не поменялся — за исключением разве что руля, обод которого теперь «замятый» снизу. Кожа отделки грубовата, но для японской машины это в порядке вещей. А так — руль как руль. Да! Начиная с комплектации SE+ он оснащается обогревом, и это по-настоящему хорошая новость.

А вот еще один повод для радости: обогрев заднего дивана. Однако эта весть — с небольшой горчинкой: во‑первых, нет разделения на правое и левое сиденья, после включения обогрева теплеет весь диван целиком. Ну, как весь — подушка и спинка по пояс. Впрочем, и этого вполне достаточно. Но вот что смущает (и это — во‑вторых): клавиша обогрева расположена на туннеле между передними креслами, с заднего дивана ее толком и не включить. Инженеры Ниссана прекрасно понимают, что это странно и неудобно, однако на данном этапе ничего сделать не могут: чтобы избавиться от этого нонсенса, придется перекраивать значительную часть проводки, а это затратно.

Кстати, чтобы электрика безропотно тянула все эти «грелки», вместо 150‑амперного генератора поставили более мощный — на 180 А. Это позволило, в частности, увеличить время работы обогрева лобового стекла.

Правую и левую части заднего дивана можно по отдельности двигать вперед-назад, а спинки меняют угол наклона.

Кресло пассажира теперь регулируется по высоте — кроме как в машинах в самых демократичных комплектациях.



Зри в корень!

Отдельные улучшения увидеть не удастся, зато их можно почувствовать. Усилена шумоизоляция моторного щита, передних крыльев и порогов. Добавлены шумопоглощающие материалы под панелью приборов и в районе пола багажника. В порогах появились дополнительные вставки, а на панелях пола — виброгасители. Под днищем установили пластиковые щитки и все машины снабдили акустическим лобовым стеклом — прежде его ставили только на дизельные версии.

Параллельно с апгрейдом «шумки» дорабатывали ходовые качества кроссовера — это обернулось значительной переделкой шасси. Серьезной ревизии подверглось рулевое управление: более жесткий рулевой вал, иные калибровки электроусилителя — эти меры должны были повысить информативность рулевого и сделать более четким «ноль» (тизер: получилось!). А еще заменили стабилизаторы поперечной устойчивости, которые стали толще на миллиметр каждый: спереди теперь «пруток» диаметром 24 мм, сзади — 17 мм. Наконец, машины в дорогих комплектациях (SE Top, LE, LE Top) оснащаются летними шинами Pirelli Scorpion Verde вместо всесезонных Yokohama Geolandar G91. Чуть не забыл: у машин в топ-версии LE Top теперь 19‑дюймовые колёса — раньше были максимум «восемнашки». Дизайн дисков, само собой, тоже обновился.

Адаптивные светодиодные фары умеют подсвечивать повороты, отклоняя световой пучок на угол до 15°. Их можно заказать при покупке машины в комплектации не ниже SE Top.

Система бесключевого доступа появляется уже в комплектации SE. Кнопки центрального замка есть только на передних дверях и багажнике.



Силовые агрегаты остались прежними: это бензиновые «четверки» 2.0 и 2.5 мощностью 144 и 171 л.с. соответственно, а также 130‑сильный 1,6‑литровый дизель. Он сочетается только с механикой и полным приводом; 2-литровый «бензин» может быть переднеприводным (как «на меху», так и с вариатором) либо 4WD (только с CVT). Самый мощный 2.5 подра­зумевает только полный привод и вариатор.

Оба бензиновых мотора в сочетании с вариатором были перекалиброваны, а в случае с 2-литровым мотором вари­атор получил еще и новый гидротрансформатор — всё ради более линейной реакции на педаль газа.

Мягче стелет

Эффект от всех принятых мер определенно есть, особенно если говорить о комфорте, который перешел на новый уровень. Стало заметно тише во всех режимах езды, да и подвеска работает деликатнее: неровности X‑Trail проходит более округло, что ли. Правда, поначалу на весьма приличном с виду асфальте я ощутил некое высокочастотное подрагивание кузова, как будто у машины все колёса перекачаны, - однако впоследствии я либо перестал обращать на это внимание, либо дело было в особенностях дорожного покрытия.

Икс-Трейлы с 17‑дюймовыми колесами бывают как с полноразмерным запасным колесом, так и с докаткой. Прочие версии комплектуются «костылем». И это скорее хорошо, чем плохо: с докаткой багажник не только удобнее, но и вместительнее на 50 литров.

По плохой дороге и даже по каменистому проселку X‑Trail бежит легко и безболезненно, демонстрируя приличную плавность хода вкупе с должной энергоемкостью. На крымских серпантинах крены не особо обращают на себя внимание — значит, замена стабилизаторов новыми (они на 18% жестче) тоже пошла на пользу.

А вот особого профита от иных настроек вариатора я не ощутил. В теории он должен более убедительно имитировать работу автомата, как будто переключаясь между виртуальными ступенями, однако выглядит это и впрямь не более чем имитацией: вариаторная сущность по-прежнему лезет изо всех щелей. Это, впрочем, не слишком напрягает — шумоизоляция-то улучшилась. А с линейностью откликов каких-то существенных проблем нет: в целом управление тягой вопросов не вызывает.

На фоне масштаба изменений подросшая цена выглядит умеренной: 35 тысяч рублей по нынешним временам — это вполне себе скромная прибавка. А значит, X‑Trail может запросто остаться бестселлером — по крайней мере, до весны, когда в продажу поступит обновленный Qashqai.

Став лучше во всем, X-Trail подорожал минимально Не все любят вариатор

Nissan X-Trail 2.0 MT 2WD Nissan X-Trail 2.5 CVT 4WD Длина / ширина / высота / база 4640 / 1820 / 1710 (1740: 4WD с рейлингами) / 2705 мм

Объем багажника (VDA) 449–1507 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 106 кВт / 144 л.с. при 6000 об/мин; 200 Н·м при 4400 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 126 кВт / 171 л.с. при 6000 об/мин; 233 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,0 с 10,5 с Максимальная скорость 183 км/ч 190 км/ч Трансмиссия передний привод; М6 полный привод; CVT

Фото: Nissan