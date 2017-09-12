Обновленный Nissan X-Trail для России: три двигателя и десять комплектаций

Российское отделение японской компании раскрыло первые подробности о рестайлинговом кроссовере, продажи которого начнутся ближе к концу года.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail



Еще раз напомним, в автомобиле освежили экстерьер: чуть изменили форму переднего и заднего бамперов, обновили решетку радиатора и оптику. Для кроссовера будут доступны те же моторы, что и раньше — 2.0 и 2.5-литровые бензиновые агрегаты мощностью 144 и 171 л.с. и дизельный 1.6- литровый, мощностью 130 л.с. Коробок передач предложат две: вариатор и 6-ступенчатую МКПП.

Комплектации, по крайней мере по названию, остались прежними: XE, XE+, SE, SE Yandex, SE+, SE Top, LE, LE Yandex, LE+, LE Top. Как видно из названий, на двух из них предустановлена система Яндекс.Авто. На большой 8-дюймовый сенсорный экран можно вывести различные сервисы: Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыку, прогноз погоды, голосовой помощник и другие. В цветовую палитру модели добавлен оранжевый металлик.

Пока это вся информация об обновленной модели. Цены на Nissan X-Trail и подробности комплектаций объявят ближе к старту продаж, который запланирован на декабрь 2018 года.

Сейчас за текущий кроссовер в базовой комплектации ХE с двухлитровым мотором, агрегатированным механикой, и передним приводом просят 1 498 000 рублей в топе- 2 086 000 рублей.

Фото: Nissan

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Отзывы о Nissan X-Trail (6)

Nissan 2009 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Удобный

Недостатки:

Стойки задней двери не держат, быстро изнашиваются тормозные колодки и диски, клиренс низковат для России))

Комментарий:

Расход на трассе летом меньше 5л, зимой при —23 расход меньше 6 л. https://www.youtube.com/watch?v=sey2vjAp4I4&t=13s

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