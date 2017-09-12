Обновленный Nissan X-Trail для России: три двигателя и десять комплектаций

Российское отделение японской компании раскрыло первые подробности о рестайлинговом кроссовере, продажи которого начнутся ближе к концу года.

Еще раз напомним, в автомобиле освежили экстерьер: чуть изменили форму переднего и заднего бамперов, обновили решетку радиатора и оптику. Для кроссовера будут доступны те же моторы, что и раньше — 2.0 и 2.5-литровые бензиновые агрегаты мощностью 144 и 171 л.с. и дизельный 1.6- литровый, мощностью 130 л.с. Коробок передач предложат две: вариатор и 6-ступенчатую МКПП.

Комплектации, по крайней мере по названию, остались прежними: XE, XE+, SE, SE Yandex, SE+, SE Top, LE, LE Yandex, LE+, LE Top. Как видно из названий, на двух из них предустановлена система Яндекс.Авто. На большой 8-дюймовый сенсорный экран можно вывести различные сервисы: Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыку, прогноз погоды, голосовой помощник и другие. В цветовую палитру модели добавлен оранжевый металлик.

Пока это вся информация об обновленной модели. Цены на Nissan X-Trail и подробности комплектаций объявят ближе к старту продаж, который запланирован на декабрь 2018 года.

Сейчас за текущий кроссовер в базовой комплектации ХE с двухлитровым мотором, агрегатированным механикой, и передним приводом просят 1 498 000 рублей в топе- 2 086 000 рублей.

Тестовая сборка обновленного Nissan X-Trail ведется с апреля этого года, серийное производство началось только на этой неделе.

ведется с апреля этого года, серийное производство началось только на этой неделе. Системой Яндекс.Авто оснащаются две модели Nissan — X-Trail и Qashqai.



Фото: Nissan