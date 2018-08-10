Volkswagen > Tiguan

Просторы Кольского полуострова — отличный природный полигон для проверки на бездорожье полноприводных Тигуанов. За длинный полярный день «За рулем» успел и протестировать три модификации кроссовера, и с атомным ледоколом «Ленин» познакомиться, и промчать по аэродрому, на котором учился летать Юрий Гагарин.

Мурманск — крупнейший в мире город среди расположенных за Северным полярным кругом. Построен на побережье Кольского залива, в 50 километрах от выхода в открытое море. Основой его экономики остается морской порт.

Снег сменился градом, а после — проливным дождем: Мурманск встретил по-северному сурово. Температура воздуха всего +5 °C. Такая погода в июне в этих местах не редкость. Зато не придется изнывать от жары.

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— Мальчик, а давно здесь у вас идет дождь?

— Не знаю, мне всего шесть лет.

— А лето у вас бывает?

— Да. Но в этот день я болел.

Это, конечно шутка, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Хорошо, что я был готов к таким обстоятельствам и захватил с собой теплые вещи и дождевик.

Tiguan продается в России с начала 2017 года, успешно участвовал в наших сравнительных тестах (ЗР, № 12, 2016 и № 6, 2017), но на Севере свои правила игры — здесь кроссовер можно испытать по-мужски. И выбор у меня шикарный: бензиновый TSI 1.4 (150 л.с.), бензиновый TSI 2.0 (220 л.с.) и 2-литровый 150‑сильный дизельный. Первый — с 6-ступенчатым роботом DQ250 с двумя сцеплениями, остальные — c 7-ступенчатым DQ500. И все — полноприводные.

Юг Севера

На 220‑сильном Тигуане я рванул на юг полуострова — в город Кировск, к подножию Хибин. По дороге — обязательный пункт программы визита в Мурманск: посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин», который пришвартован в местном морском порту и превращен в музей. Атомоход и сейчас поражает своей монументальностью и техническими решениями, а для 1959 года, когда уникальное судно с атомной энергетической установкой сдали в эксплуатацию, это был прорыв. Почти как первый полет человека в космос.

Картинка с камер кругового обзора значительно упрощает движение на сложном рельефе. На экран выводятся изображения с дюжины ракурсов — разглядишь всё, что происходит вокруг.

Чуть больше двухсот километров до Кировска пролетели незаметно. Катить по трассе Р21 «Кола» одно удовольствие. Трафик невысокий, на всем протяжении маршрута — по две полосы в каждую сторону, асфальт почти везде отличный, даже в Центральном регионе такой редко встретишь. Немногочисленные крупные стыки и выбоины на местных дорогах Tiguan почти не замечает, но грубовато идет по мелким неровностям, в чем виноваты низкопрофильные шины размерностью 235/55 R18. Смутили и легкие аэродинамические шумы, возникающие в области лобового стекла на скоростях около 100 км/ч и выше. Но в целом шумоизоляция достойная.

За окном красóты такие, что не передать. Мне впервые в жизни хочется останавливаться каждые пять минут, чтобы наслаждаться видами и фотографировать. Я просто влюбился в этот край: величественные горы, многочисленные сопки, разномастные леса, под ногами ковер из разноцветных мхов и ягод. Девственная природа. А при виде многочисленных и полноводных озер и рек у меня, как у заядлого рыболова, зачесались руки. Хорошо, что не взял с собой удочки!

На Тигуаны в самых дорогих комплектациях вместо традиционной аналоговой панели приборов устанавливают 12‑дюймовую цифровую, на которую можно вывести навигационную карту.

Даже в стандартных сиденьях спина после многочасовых перегонов не устает, а в опционных кре­слах ergoActive — тем более.

Система Active Control имеет несколько преду­становленных режимов движения: «стандарт», «снег», просто «бездорожье» и «бездорожье» с индивидуальными настройками.



С этой идиллией резко контрастируют окрестности Мончегорска. На подъезде к городу складывается ощущение, что попал в филиал ада (да простят меня местные жители!). Вокруг города на километры — выжженная земля, из которой, кажется, выжали все соки, и мутные, серо-бурые безжизненные водоемы. На окраине — чадящие трубы горно-обогатительного комбината, ржавые заборы, опутанные колючей проволокой, остовы старых полуразрушенных складов и хозпомещений. Фильмы про постапокалипсис здесь можно снимать без декораций. При этом горожане утверждают, что экологическая ситуация в последние годы стала лучше. На местном комбинате, перерабатывающем файнштейн, установили новые очистные фильтры. Что бы местные ни говорили, обстановка не вселяет оптимизма. Ведь только в нынешнем году произошло два выброса диоксида серы, его предельно допустимая концентрация в воздухе была превышена в несколько раз — окрестности накрывало желтовато-серым туманом. Жители неделями жаловались на приступы удушья, горечь во рту, тошноту, рвоту — это симптомы отравления серным ангидридом. Наслушавшись таких рассказов, спешно собрался и поскорее покинул город.

Естественный полигон

А вот и Кировск, известный своими горнолыжными курортами. Он основан рядом с крупнейшим в мире месторождением апатитонефелиновых руд, широко применяемых в химической промышленности — в основном для производства фосфорных удобрений. Одна из здешних достопримечательностей — музейно-выставочный комплекс «Апатит». В его минералогической коллекции представлено около трех тысяч образцов.

На заднем плане — Имандра, самое большое озеро Кольского полуострова: длина 109 км, ширина от 9 до 19 км, площадь 876 кв. км.

Осматривая окрестности, спускаюсь в долину озера Малый Вудъявр — отличный полигон для испытаний Тигуана. Здесь и горы, и овраги, и многочисленные броды. Даже песчаные мини-карьеры и фонтанирующие скважины есть.

Первым делом ныряю в «песочницу». Tiguan держится молодцом. Межосевая муфта Haldex пятого поколения работает с преднатягом и по умолчанию отдает задним колесам до 10% момента, поэтому подключаются они мгновенно — передние не успевают зарыться. И никаких признаков перегрева муфты.

Для поездок по сельской местности лучше установить стальную или композитную защиту двигателя — штатная пластиковая хлипковата.

Полноприводная трансмиссия в сочетании с электронной блокировкой межколесного дифференциала позволяет Тигуану преодолевать диагональное вывешивание — во всяком случае, в легких ситуациях. Жесткость кузова достаточная: в таком положении его не перекашивает, все двери открываются без проблем.



Дальше — сложнее: необходимо ползти через глубокие канавы и бугры. На первом же вывешиваюсь по диагонали, - подвеска у Тигуана короткоходная, он довольно рано отрывает «лапы» от земли. Это плохо. В автоматическом режиме трансмиссии на оставшихся на земле колесах не хватает момента. Принудительно заблокировать муфту нельзя. Да и толку? Перевожу шайбу выбора режимов движения в положение «бездорожье», и Tiguan продвигается дальше, поскольку система электронной блокировки межколесного дифференциала работает в этом режиме явно лучше, чем в «стандарте».

На бездорожье не будет лишней информации о положении передних колес.

Ассистент спуска с горы автоматически включается во внедорожных режимах движения. На спидометр отдельным графиком выводится выбранная скорость, которую можно регулировать педалями.



Геометрическая проходимость — самое слабое место Тигуана. Он постоянно чем-то цепляет за грунт. А как иначе, если под стандартной пластиковой защитой я намерил всего 175 мм, хотя производитель заявляет 200 мм? У некоторых легковушек, адаптированных под наши дороги, этот показатель лучше. Больше всего досаждает низко висящий и оттопыренный передний бампер. От земли до него всего 225 мм, отсюда и посредственный угол въезда — 19,5°. Если часто съезжаете с асфальта, заказывайте пакет Offroad со скошенным передним бампером — угол въезда с ним возрастает до 26°.

Уж полночь близится, а на улице светло. Притормозил и спросил у местных красоток:

— Девушки, когда стемнеет?

— В конце августа, сейчас же у нас полярный день.

Завел будильник на три часа ночи. Проснулся, подошел к окну — светло, как днем! Только на улицах ни души.

Ночью как днем

Наверняка каждый слышал про полярную ночь. Но не все знают, что есть и полярный день: солнце не заходит за горизонт дольше суток и описывает полный круг вдоль его линии. Такое явление возникает вследствие того, что плоскость экватора Земли наклонена к плоскости земной орбиты под углом примерно 23°26´. Протяженность полярного дня зависит от того, на какой параллели расположена местность. Самый короткий полярный день можно наблюдать на широте Полярного круга, он длится почти двое суток. А самый длинный — на Северном и Южном полюсах: там солнце не прячется за горизонт более шести месяцев.

Горные тропы

В июне в Хибинах еще достаточно много снега. Именно он помешал пре­одолеть перевал Ловозёрского горного массива по старой геологической дороге.

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На следующий день штурмую перевал Ловозёрского горного массива. Сдюжит ли моторчик объемом 1,4 литра восхождение?

Тандем двигателя и коробки справляется с предложенной задачей на ура — Tiguan ползет вверх по разнокалиберным камням на малых оборотах, не выказывая неудовольствия. Главное — не пробить колёса об острые камни и не напороться на огромные валуны. Задачу облегчает система камер кругового обзора: на центральный дисплей можно вывести дюжину вариантов изображения, включая вид сверху.

Постепенно, шаг за шагом пробираюсь почти на самую вершину. Вскоре дорогу преграждают снежные перемёты. Поначалу пробиваю колею по принципу «шаг вперед, два назад». Но дальше уклон становится круче, поэтому подобная тактика уже не срабатывает — разгона не хватает. Забраться выше можно, но только не на летних шинах. В утешение местные духи разогнали из-под наших ног облакá и открыли взору потрясающую панораму Хибин. И это действительно подарок: погода в этих местах неустойчивая, так везет далеко не всем.

При чем здесь Гагарин?

На третий день отправляюсь на северо-запад региона, ближе к норвежской границе. Природа здесь совсем другая. Лесов значительно меньше, кругом лишь горные породы, обросшие разноцветными мхами и кустарниками. Но картины вокруг серпантинной трассы, проложенной между скалами и озерами, будто из сказочного мира.

Если занесет сюда, учтите: здесь много военных баз, складов и стрельбищ, поэтому придется проехать через КПП в районе пересечения трассы «Кола» и реки Титовки. Без паспорта не пустят. Река известна каскадом живописных водопадов. Но моя основная цель — поселок Луостари (Корзуново), знаменитый тем, что с 1957 по 1960 год здесь, на военно-воздушной базе Северного флота, проходил службу Юрий Гагарин. Его направили сюда после окончания Оренбургского авиационного училища.

Взлетно-посадочная полоса в поселке Луостари (Корзуново), с которой взлетал Юрий Гагарин, служивший здесь, на военно-воздушной базе Северного флота, с 1957 по 1960 год.

Обедаю в Заполярном, одном из самых северных городов Мурманской области. А это что за столпотворение возле палатки, похожей на старый киоск Союзпечати? Оказывается, здесь продают бытовые товары и продукты из Норвегии — до границы-то десяток километров. Прикупил икру трески в металлическом тюбике, словно из-под зубной пасты. Как-никак, направляюсь в гарнизон, где служил первый космонавт планеты. А в космосе, как известно, вся еда в такой таре.

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Увы, ничего особо интересного в поселке нет. Гид местного музея, созданного энтузи­астами-однополчанами Гагарина, лишь пересказал всем известные факты биографии Юрия Алексеевича, а хотелось узнать житейские подробности его службы и жизни в гарнизоне. В окрестностях натолкнулся на взлетно-посадочную полосу — ту самую, с которой взмывал в небо Гагарин! Полоса в отличном состоянии, прохватил по ней с ветерком. Но — пора и честь знать.

На асфальтовых перегонах по дороге домой самым удобным оказался 220‑сильный Tiguan. Обгоны даются ему без труда, «под педалью» всегда есть запас. Расплата — расход топлива: в среднем 9,4 литра на сотню. Младший бензиновый собрат и дизельный Tiguan на том же маршруте сжигают по 7,3 и 6,9 литра соответственно.

Чтобы полюбоваться прекрасными видами, периодически придется съезжать с дороги, поэтому для подобного путешествия я выбрал бы версию с дизельным мотором. И не только потому, что для нее можно заказать пакет Offroad. У дизеля больше момента на низах, поэтому проще ездить вне асфальта. И степень автономности у него более высокая — на одном баке можно проехать свыше 1000 км.

Мой день длиной 72 часа подошел к концу. А так хотелось, чтобы он продолжался дольше. Я намотал почти 1200 километров по дорогам и «направлениям» региона и многое успел увидеть. А сколько осталось неизведанного? Обязательно вернусь!

Мама, я Ленина видел!

Длина / ширина / высота 134 / 27,6 / 16,1 м

134 / 27,6 / 16,1 м Осадка 10,5 м

10,5 м Водоизмещение 16 000 тонн

16 000 тонн Двигатели 2 атомных реактора и 4 турбогенератора

2 атомных реактора и 4 турбогенератора Мощность на валу 44 000 л. с.

44 000 л. с. Скорость хода: на чистой воде 18 узлов (33,3 км/ч); во льдах толщиной около двух метров 2 узла (3,7 км/ч)

Атомный ледокол «Ленин» — первое в мире гражданское надводное судно с ядерной силовой установкой. Она вырабатывала пар для четырех главных турбогенераторов. Те, в свою очередь, питали постоянным током три электродвигателя, приводящих в действие гребные винты — два бортовых и один средний.

Интересна специальная система балластных цистерн, предназначенная для того, чтобы судно не застревало во льдах. Когда воду из цистерн одного борта перекачивали на другой, оно кренилось и раскачивалось, при этом бортá ломали лед. Такая же система цистерн установлена на корме и носу.

Атомоход строили всей страной — в его создании принимало участие около пятисот заводов и НИИ. Третьего декабря 1959 года были получены документы Регистра на судно, и в этот же день подписали акт его приемки в эксплуатацию.

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Автономность обычных паровых ледоколов тогда не превышала двух-четырех недель — с учетом того, что запасы топлива достигали 30% водоизмещения. Суда с дизельной энергетической установкой могли не пополнять эти запасы 50 суток. А «Ленин» уходил в рейс на год, и это был настоящий прорыв.

В 1989 году атомоход последний раз ходил в Арктику. Он отработал в северных морях 30 лет, участвовал в 26 арктических экспедициях, провел 3741 транспортное и ледокольное судно и прошел расстояние 654 400 морских миль (из них 563 600 миль — во льдах). Благодаря ему навигация в западном районе Арктики была продлена с трех месяцев до одиннадцати.

За годы службы атомохода произошли две крупные аварии.

Первая — в феврале 1965 года, когда «Ленин» готовился к очередной навигации. Во время перезарядки реакторов из-за ошибки персонала была повреждена активная зона ядерной установки — на некоторое время она осталась без охлаждения. Это вызвало перегрев и частичную деформацию большей части тепловыделяющих сборок. В те годы вопросы экологии мало кого заботили, поэтому поврежденный блок просто вырезали, поместили в специальный контейнер и затопили в заливе Цивольки, у берегов архипелага Новая Земля.

Вторая авария произошла в 1967 году. После плановой загрузки свежего ядерного топлива обнаружили течь трубопроводов третьего контура. Полностью устранить повреждения не удалось, поэтому было решено заменить весь реакторный отсек. А старый затопили в том же заливе Карского моря. Выгрузили ядерное топливо, заполнили отсек затвердевающим компаундом, отбуксировали атомоход к месту утилизации, вырезали в днище проем, подорвали кумулятивные заряды и «вывалили» установку на дно. Затем ледоколу имплантировали более современное ядерное «сердце» типа ОК‑900, и весной 1970 года он снова вернулся в строй.

Сейчас ледокол стоит в морском порту Мурманска, в нем открыт музей. А что происходит с ядерными отходами, лежащими на дне? Грозит ли региону в ближайшее время экологическая катастрофа? Ответов на эти вопросы, к сожалению, нет.

Ценности под ногами

Земли Заполярья богаты полезными ископаемыми — на Кольском полуострове встречается больше 70% известных химических элементов. Во многих местах ведется их добыча и обогащение, а часть моногородов построена рядом с комбинатами. Чаще всего в Хибинах и Хибинских тундрах встречаются десять минералов. Натролит и лампрофиллит не имеют практического применения. Микроклин используют при производстве керамики, фарфора и фаянса. Из концентрата эгирина делают облицовочную плитку, глазури, керамику и огнеупорные покрытия, из астрофиллита и эвдиалита — сувениры и украшения, из титанитового (сфенового) концентрата — перламутровые пигменты. Ловчоррит используется в военной промышленности (он нужен для получения пирофорных составов), радиотехнике, химической промышленности, для изготовления особых стекол. Нефелиновый концентрат находит свое применение при выплавке алюминия и получении поташа. Его же используют в стекольной и кожевенной промышленности. Ну и конечно, особое значение имеет апатит, ведь в Хибинах разрабатывается крупнейшее в мире месторождение апатитонефелиновой руды. Из апатитового концентрата делают фосфорные удобрения.

Фото: Павел Леонов и Volkswagen