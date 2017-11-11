Экспедиция на Чукотку: мамонты, утонувшие КАМАЗы и АИ-92 за 62 руб.

Когда на юге нашей страны уже распускаются цветы, на севере еще трещат морозы за сорок. Все живое стремится к теплу, но отдельных отмороженных путешественников вопреки всем законам природы тянет в снега и холода...

Экспедиция на Чукотку! Еду — даже размышлять нечего. От такого предложения не отказываются, ведь другой шанс может и не представиться.

Самолетом — до Певека, самого северного города России, расположенного на берегу Северного Ледовитого океана. А оттуда на автомобиле вглубь материка до столицы Республики Саха — города Якутска. Это завершающая, двадцать третья по счету экспедиция «Открываем Россию», организованная компанией Land Rover. Внедорожники Discovery исколесили всю нашу страну, забирались в самые дальние и неизведанные уголки. И вот он, последний этап — пожалуй, один из самых сложных и непредсказуемых.

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Авантюра жуткая! Маршрут составляет почти три с половиной тысячи километров, а на его прохождение отведено всего девять дней. Всего — потому что бóльшая часть пути проложена по зимникам, на которых средняя скорость редко поднимается выше 30 км/ч. И это если с погодой повезет…

Не повезло! Зимник «Арктика» — единственный сухопутный путь сообщения Большой земли с Чукоткой — завалило снегом. Около ста километров стали непроходимыми даже для серьезной вездеходной техники.

Прогнозы были неутешительные: при удачном раскладе движение восстановят только через неделю. А такая задержка ставит всю экспедицию под угрозу, ведь на носу весна, дороги и переправы могут стать непроезжими. Поэтому за несколько дней до начала экспедиции мы скорректировали маршрут. Местом старта назначили город Среднеколымск, что примерно в двух тысячах километров от Якутска.

В сердце Колымы

Город Среднеколымск, административный центр Среднеколымского улуса (района) Республики Саха, стоит на левом берегу реки Колымы. Основали его два десятка русских казаков и торговцев, которые 23 июля 1643 года заложили на этом месте острог и начали добывать пушнину и мамонтовую кость. Спустя четыре года тут прошла первая колымская ярмарка, и безымянное поселение получило название Ярмонга (Ярманка), а в 1775 году Среднеколымску присвоили статус города.

В 1913 году Николай II объявил Среднеколымск тыловой базой по защите Тихоокеанского побережья. Неудивительно, что некоторые технические новинки появлялись в этом городе раньше, чем даже в Якутске. Так, именно в Среднеколымске впервые в Якутии заработала радиосвязь — это случилось 5 декабря 1918 года.

Но ему не суждено было прославиться выдающимися достижениями в торговле. Колыму и в царской России, и позже, при советской власти, считали подходящим местом для принудительного поселения ссыльных. Уже c конца XVII века сюда стали отправлять участников стрелецких бунтов, дворцовых переворотов, политических преступников и простых уголовников. Из наибо­лее известных — граф Михаил Головкин, первый вице-канцлер внутренних дел России, сосланный в 1742 году царицей Елизаветой Петровной. После восстания 1825 года сюда отправили декабристов Бобрищева-Пушкина 1‑го и Назимова. Отбывал здесь ссылку и один из пионеров социал-демократического движения в России революционер Сергей Мицкевич.

Самый любимый праздник у северных народов — День города. К нему готовятся сильно загодя, отмечают с размахом, а на празднование часто приезжают гости из соседних городов и улусов и земляки, покинувшие родные места. Эта стела в центре Среднеколымска подчеркивает значимость грядущего мероприятия.

Так выглядит фасад здания среднеколымского аэропорта, построенного в 1975 году. Пассажирское авиасообщение на Колыме открылось намного раньше: в 1958 году гражданские рейсы организовали до Зырянки. Кстати, во время войны аэродром в Зырянке был запасной площадкой воздушной трассы «Алсиб» для перегона с Аляски американских военных самолетов, поставлявшихся по ленд-лизу. Основным перевалочным пунктом тогда числился Нижний Сеймчан.



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Впрочем, не всё так грустно в Среднеколымске. Например, именно близ него на берегу реки Березовки (правый приток Колымы) в 1900 году ламут Семён Тарабыкин обнаружил прекрасно сохранившегося мамонта. О находке сообщили в Петербург, откуда незамедлительно прибыла научно-исследовательская экспедиция. Раскопки длились почти пять месяцев, тело мамонта порубили на части и на двадцати двух повозках отправили в Иркутск (до него тогда добирались больше четырех месяцев), а дальше — поездом до Петербурга. Березовский мамонт представлен сейчас в экспозиции музея питерского Зоологического института.

В Среднеколымске живет около трех с половиной тысяч человек. Помимо русских есть ламуты (эвены), тунгусы (эвенки), чукчи и даже представители древнейшего населения Северо-Восточной Сибири — юкагиры. Всего их осталось не более тысячи человек, в Среднеколымске — десять. Крупных производств в городе нет, жители занимаются в основном сельским хозяйством, рыболовством, пушным промыслом. У кого есть предпринимательская жилка, открывают свой бизнес, чаще в сфере обслуживания, которая пока еще в зачаточном состоянии. А потому добрым словом помяну хозяев гостиницы «Алазея» (единственная приличная в Среднеколымске) и кафе «Токио», которые помогли безболезненно пережить суровые морозы.

В небольших городах и поселках из образовательных учреждений — только детские сады и средние школы. Получить высшее образование можно лишь в Якутске и Магадане. Зачастую после окончания институтов и университетов молодые специалисты уже не возвращаются в родные места.

По течению Колымы

Шесть утра. Градусники в автомобилях показывают минус тридцать пять. Несмотря на то что на всех Discovery установлены предпусковые нагреватели, двигатели на ночь не глушим — от греха подальше. Местные так и делают, если не удается поставить машину в теплый гараж.

До поселка Зырянка — следующего крупного населенного пункта, где останавливаемся на ночлег, - около 400 километров. На выезде заливаем полные баки: зимник — штука непредсказуемая. Топлива должно хватить до следующей заправки, но на всякий случай в каждой машине припасено еще по паре канистр с резервом. Цены высокие: АИ‑92 и «солярку» продают по 62 рубля за литр, а «девяносто пятого» ­просто нет.

Встречные машины на зимнике «Арктика» попадаются редко, можно проехать сотню километров в одиночестве. Разъехаться порой бывает очень непросто. Иногда приходится пятиться несколько сотен метров до ближайшего кармана либо забираться в снег, если техника позволяет.

В нескольких километрах от Среднеколымска натыкаемся на спасательную бригаду. Около месяца назад на озере, через которое проложен зимник, ушли под лед два сочлененных самосвала Komatsu. Первый водитель утонул, второй чудом успел выпрыгнуть. Машины направлялись на чукотские золотые прииски, среди прочего везли оборудование и запчасти для артели. К нашему визиту подготовительные работы для подъема затонувшей техники были практически закончены: водолазы исследовали дно и подняли на поверхность груз утонувших самосвалов, спасатели наморозили до полутора метров льда и уложили брусья, усиливающие площадку для крана. Осталось дождаться, когда откроют зимник, чтобы с Чукотки смогла пройти техника.

От рассказанного и увиденного — шок! Никогда не думал, что в такие морозы лед может треснуть. Оказывается, обычное дело: уровень воды под ледяной толщей постоянно гуляет. Из-за образующихся пустот или, наоборот, чрезмерного давления воды на лед рéки и озёра часто вскрываются. Именно по этой причине зимник «Арктика» перестали прокладывать по реке Колыме — за зиму много машин уходило под лед. Но бывалые с грустью вспоминают ту дорогу: ровная, с плавными поворотами трасса позволяла держать вдвое-втрое бóльшую среднюю скорость.

Откуда местные деревенские берут воду? Из реки, разумеется. Летом черпают ведрами, а зимой бензопилой нарезают вот такие ледяные бруски. Когда запас воды заканчивается, очередную глыбу грузят на сани или цепляют к снегокату и отвозят домой. У входной двери обычно стоит бочка, в которую опускают этот ледяной брусок. Там он и тает.

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Температура опускается ниже сорокá — показания термометра на приборной панели Discovery застывают на этой отметке. Видимо, англичане не предполагают, что на земле существуют места, где может быть холоднее. Land Rover держится молодцом — благодаря штатному обогревателю в машине можно находиться без верхней одежды, а все системы функционируют исправно. Хотя физику не обманешь: кузов начинает поскрипывать, резина дубеет, тормозá срабатывают с небольшой задержкой. Держаться!

Зимник в некоторых местах сужается до ширины одной машины. Чтобы разойтись со встречным грузовиком, потратили полчаса. Хорошо, попался полноприводный КАМАЗ, который смог сдвинуться на полкорпуса, «натоптав» себе за несколько заходов лунку в высоченном сугробе. Да и Discovery молодец: пневмоподвеска, задирающая кузов на максимальные 350 миллиметров от земли, и разумная трансмиссия избавили от необходимости браться за лопаты.

Через реки, горы и долины

Откапываться пришлось на следующий день, когда первая машина увязла в перемёте. Это снежный сугроб, наметенный прямо на зимнике. Причем, поскольку вся поверхность равномерно белая, коварный сугроб не всегда и заметишь. Скорость была невысокая, толщина перемёта небольшая — обошлось без сорванных бамперов и помятого железа.

На освобождение из снежного плена ушло около часа — работали посменно. Пока одна бригада махала лопатами, остальные на скорую руку перекусывали сухпайком (ведь неизвестно, когда будет следующая остановка) и любовались видом на угольный разрез, расположенный в 70 километрах от поселка Зырянка.

В 1920 году в Среднеколымске была установлена советская власть, создана партийная ячейка ВКП(б). В дальнейшем в этой местности происходило всё то же самое, что и в других уголках нашей страны: расстрелы несогласных, закрытие церквей, культ личности Сталина. Пожалуй, и без перевода ясно, о чем эти стихи.

Яранга — традиционное переносное жилище кочевых северных народов. Каркасом служат легкие деревянные шесты, их укрывают оленьими шкурами (на одну ярангу идет полсотни шкур). На пол кладут ветки и тоже застилают шкурами. Внутри — очаг для обогрева и приготовления пищи, дым выходит в отверстие наверху.



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Именно при освоении в 1937 году месторождения каменного угля и появился этот поселок, названный в честь первооткрывателя Колымы Дмитрия Зыряна. Тут находилось управление исправительно-трудового лагеря — Зырянлага, состоявшего в сталинские времена в структуре Дальстроя, государственного треста по дорожному и промышленному строительству на Верхней Колыме. В то время на угольном разрезе трудились, в основном, заключенные, сейчас — жители поселка и вахтовики, снабжающие углем все близлежащие населенные пункты и поселения, расположенные по берегам Колымы.

До следующего места стоянки — поселка Усть-Нера — почти 600 километров. И почти все они опять выпадают на зимник. Ко всем его «прелестям» добавляется сложный горный рельеф — на пути два больших перевала. Езда получается довольно рваной: на ровных прямых участках разгоняешься до 80 км/ч, а на серпантинах плетешься со скоростью замерзшей черепахи. Скользко и страшно, ведь за обозначающим обочину снежным бруствером — пропасть в несколько десятков метров. Некогда любоваться красотами!

Когда поднимаешься в горы, температура воздуха, как вы знаете, всегда падает, а здесь, наоборот, растет. Видимо, у подножия настолько холодно, что холоднее уже быть не может. На одной из вершин (альтиметр фиксировал чуть более 2500 м над уровнем моря) температура достигла максимума: —19 °C. После пережитых сорокá из машины выскакиваешь без куртки. Но «потепление» длится недолго. Вместе с высотными показателями падают и температурные: снова холодает, опять некомфортно.

На твердой земле

Зимник «Арктика» выходит на федеральную трассу Р504 «Колыма» около заброшенного поселка золотодобытчиков Бурустах. Оставшиеся 80 километров пути до Усть-Неры, административного центра самого холодного района — Оймяконского, по федералке пролетели за час. На прохождение чуть менее полутысячи километров по зимнику потратили пятнадцать часов. И это быстро — водители грузовиков на путь от Усть-Неры до Зырянки закладывают сутки. Вот почему товары в магазинах отдаленных районов Якутии и Чукотки в несколько раз дороже, чем на Большой земле.

Якутская лошадь — ценнейший подарок природы местному населению. Якуты используют этих животных не только для верховой езды: шкура и шерсть идут на изготовление одежды и обуви, из молока делают кисломолочные продукты, в том числе кумыс, а конина считается деликатесом. Лошади неприхотливы, безболезненно переносят жару и сильные морозы, сами добывают себе пищу — например, зимой они раскапывают снег и питаются прошлогодней травой.

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Пару лет назад я прошел всю трассу Р504 — от Якутска до Магадана (ЗР, № 12, 2016). Дорога была не из простых: две паромные переправы, плотная пылевая завеса, поднимаемая впередиидущими машинами, местами разбитое покрытие. Местные утверждали, что зимой по трассе ехать куда приятнее. Как оказалось, не обманывали.

По промороженному грейдеру с залатанными снегом ямками летишь почти как по асфальту. Видимость прекрасная: вместо пыли — легкая поземка, которая совсем не мешает ориентироваться. Правда, еще и с погодой повезло — в метель картина не столь радужная. Иногда даже движение перекрывают, пока стихия не успокоится.

Спустя пару десятков километров после поселка Хандыга трасса упирается в переправу через реку Алдан, правый приток Лены. В декабре, как только морозы окрепнут, тут намораживают ледовую переправу. Причем начинается она на несколько километров дальше того места, куда летом приходит паром. В межсезонье автомобильное сообщение между двумя берегами прерывается.

У Среднеколымска было несколько неофициальных названий. Город ссыльных за его «специализацию» красноречиво окрестили Пропадинском. Другое имя — Собачий Острог, полученное за перенаселенность собаками. До революции на каждого жителя приходилось шесть лохматых четвероногих. На улицах и сейчас много собак, и все, несмотря на суровые условия, дружелюбные и ласковые.

Ледовая переправа — еще одно преимущество зимнего передвижения по трассе «Колыма». Летом теряешь куда больше времени, чтобы пересечь водную преграду. Паром идет около часа, вдобавок надо его дождаться и на него погрузиться. А по льду от берега до берега добираешься всего за 15–20 минут. К тому же паромщики требуют плату за свои услуги, а ледовая переправа бесплатная.

На лед приходится въезжать еще раз, километров через четыреста, уже непосредственно перед Якутском. Переправа через Лену помощнее: по два ряда в каждую сторону, широкие снежные отвалы разделяют встречные полосы. Но правила проезда такие же, как при прохождении любых других рек: быть предельно внимательным, не блокировать двери на случай необходимости быстро покинуть автомобиль, строго соблюдать дистанцию между машинами.

И вот на горизонте показалась столица Республики Саха. Боже, цивилизация! Дороги с тротуарами, уютные гостиницы, разнообразные магазины, многочисленные кафешки и рестораны. Возможно, когда-нибудь столь же благоустроенной станет жизнь и в самых отдаленных уголках Крайнего Севера. К ним проложат приличные дороги, построят необходимую инфраструктуру, и перестанут эти городишки и поселки быть отрезанными от остальной страны. И понятие «Большая земля» навсегда уйдет в историю.

Фото: Максим Сачков и Land Rover