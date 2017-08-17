Skoda Kodiaq или Volkswagen Tiguan: какой кроссовер выбрать?

По просьбам читателей авторы «За рулем» продолжают сопоставлять версии моделей — прямых конкурентов и технических «близнецов». Кто привлекательнее: «чех» или «немец»?

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Сравнив двух «корейцев», Kia Sportage и Hyundai Tucson, мы не смогли дать однозначного ответа, какой из них привлекательнее. Все зависит от двигателя и уровня оснащения, которым отдает предпочтение потенциальный покупатель.

Точку в споре между кроссоверами Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan можно поставить сразу же, если вам нужен семиместный автомобиль. Модульная платформа MQB позволяет варьировать габариты построенных на ней автомобилей в огромных пределах. Например, на укороченном шасси базируется хэтчбек В-класса Polo, на растянутом — исполин Teramont длиной за пять метров. Поэтому нет ничего удивительного в том, что примерно за одну цену Volkswagen предлагает исключительно пятиместный Tiguan, а Skoda — более длинный Kodiaq, в списке опций которого значится третий ряд сидений. Он строго детский, взрослым там будет тесно, да и стоит такая опция немало — 51 900 рублей. Но все равно из числа вседорожников на семь посадочных мест Kodiaq остается на нашем рынке одним из самых привлекательных предложений. Самый доступный вариант с трехрядным салоном оценивают в 2 116 900 рублей.

Skoda в своих последних моделях позволяет себе вольности в оформлении светотехники. Выглядит не всегда однозначно, но машину в потоке выделяет.

Volkswagen Tiguan строг на все 100%. Немецкий дизайн выверен в не меньшей степени, чем техника и эргономика. Скучно? А статистика продаж говорит, что людям очень нравится.



Двигатель и коробка передач

Если вы готовы довольствоваться передним приводом или механической коробкой передач, то и в этом случае соперничества на равных не получится. И тут уже преимущество на стороне марки Volkswagen. Такой вот парадокс. Tiguan можно купить на «ручке», с передними ведущими колесами и в простых комплектациях, а стоящий в фольксвагеновской табели о рангах на более низкой ступени Kodiaq пока продается в России только с роботом DSG и полноприводной трансмиссией. Причем выбор у дилеров марки Volkswagen большой: 125 л.с. плюс передний привод — с механикой или роботом; 150 л.с. плюс полный привод — тоже с механикой или роботом, а еще 150 л.с. в моноприводном варианте с DSG.

Приборные панели немецкого и чешского кроссоверов оформлены по-разному, но стиль концерна Volkswagen узнается безошибочно. Цифровая комбинация приборов — еще одна «фишка» Тигуана, недоступная Кодьяку. Она входит в комплектации Highline и Sportline, а для версии Comfortline стоит 29 500 рублей.

С третьим рядом сидений можно заполучить только Шкоду (плюс 51 900 рублей). Tiguan бывает семиместным в удлиненном кузове Allspace. Компания собирается вывести его на российский рынок, но этого пока не произошло. При сопоставлении с этим автомобилем Skoda Kodiaq наверняка окажется дешевле.

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Положившим глаз на Kodiaq, но не готовым выложить за автомобиль как минимум два миллиона рублей, стоит подождать месяц. С мая к дилерам начнут завозить машины российской сборки. Прайс-лист будет открывать модификация со 125-сильным мотором 1.4 TSI, передним приводом и механической коробкой за 1 339 000 рублей. Volkswagen с аналогичным силовым агрегатом стоит на 10 тысяч дороже.

Набор опций у них, скорее всего, окажется идентичным, а за третий ряд Шкоды все равно придется доплачивать (если он вообще будет доступен для дешевых версий). Так что если вам хватит и пяти мест в салоне, а огромный багажник не нужен, можете смело уже сейчас отправляться за Тигуаном.

Шайба выбора режимов управляющей электроники есть у всех полноприводных Тигуанов. Для Кодьяка это опция стоимостью 4100–9700 рублей в зависимости от уровня оснащения. По умолчанию она положена только Скауту.

Модную фоновую подсветку интерьера с выбором из 10 цветов можно заказать на обычный Kodiaq за 9400 рублей или же получить в комплектациях Scout и Sportline. У Тигуана такой нет ни в одной комплектации.

Складные столики в спинках передних сидений удобны и многофункциональны, причем в сегменте их предлагают крайне редко. У Тигуана они стоят во всех версиях, кроме начальной Trendline, у Кодьяка оценены в дополнительные 5000 рублей.



Комплектации и цены

Kodiaq в самом простом исполнении на нашем рынке — это двигатель 1.4 TSI отдачей 150 л.с., 6-ступенчатый преселектив и полный привод. В начальной комплектации Ambition Plus за 2 065 000 рублей набор опций неплох: самозатемняющиеся зеркала, обогревы руля, ветрового стекла, форсунок стеклоомывателя и всех сидений, парктроник «по кругу», LED-фары и фонари, двухзонный климат-контроль, датчики света и дождя, круиз-контроль, системы мониторинга давления в шинах и контроля слепых зон.

В линейке Шкоды есть версии Scout (слева) и Sportline. Они отличаются декоративным оформлением и чуть более обширным набором опций. Стоят такие машины от 2 254 000 и 2 228 000 рублей соответственно. Силовые установки те же, что и для обычных Кодьяков.

Близкий по уровню оснащения Tiguan в комплектации Highline дешевле (от 1 969 000 рублей) и, оказывается, лучше упакован! Он не требует доплачивать за шайбу выбора режимов движения, камеру заднего вида с омывателем, трехзонный климат-контроль, электропривод пятой двери и функцию автоматического включения/выключения дальнего света. Тот же набор опций с двухлитровым двигателем мощностью 180 л.с. потянет на 2 159 000 рублей, тогда как за Kodiaq просят уже 2 412 000. Со 150-сильным дизелем Volkswagen стоит 2 069 000 рублей, Skoda — 2 367 000 рублей. Единственным весомым аргументом в пользу чешской машины остается возможность заказать третий ряд сидений. Но и без него она дороже соплатформенника, и намного.

Volkswagen Tiguan предлагает потенциальным покупателям больший выбор: 21 вариант комплектаций и силовой установки (без учета дополнительных опций) по цене от 1 349 000 до 2 349 000 рублей. Skoda Kodiaq выпускается в 12 версиях стоимостью от 2 065 000 до 2 673 000 рублей.

Есть на стороне Тигуана и еще одно преимущество — двигатель 2.0 TSI отдачей 220 л.с. У Кодьяка такого нет в принципе. Причем Volkswagen в комплектации Highline с топовым мотором стоит 2 239 000 рублей — на 173 тысячи меньше, чем 180-сильная Skoda. Весомая разница. Хотите кроссовер со спортивными амбициями — выбор между Шкодой и Фольксвагеном очевиден.

Фонарик в багажнике есть у обеих машин, а вот скребок для льда — только у Шкоды. Это один из многочисленных элементов фирменной философии Simply Clever.

В сумме Volkswagen Tiguan предлагается в восьми сочетаниях двигателя и трансмиссии, а Skoda Kodiaq — только в трех. Комплектаций у немецкой модели пять, у чешской — четыре. Причем у Кодьяка две из них, Sportline и Scout, отличаются по большей части декором, а не функциональным оборудованием. Потенциальным покупателям, примеривающимся к исполнениям попроще или, напротив, с самой большой отдачей, дорога одна — к дилерам «народной» марки Volkswagen. Но даже в средних вариантах за Tiguan просят меньшие деньги. Это объяснимо: Kodiaq больше и просторнее. Если вам принципиально важны эти два качества, Skoda станет для вас рациональным выбором. В остальных случаях переплата, пожалуй, неоправданна. Впрочем, через месяц, с выходом на рынок более доступных комплектаций, расклад сил может поменяться.