Европейский хэтчбек Volkswagen Polo нового поколения, повзрослевший и возмужавший, представлен официально. Есть повод прикинуть, что из его обнов примерит на себя российский седан Поло.

Volkswagen Polo

Седан Volkswagen Polo — ветеран российского В‑сегмента. В продаже он уже семь с половиной лет, с осени 2010‑го. Удивительно, но проигрывает «немец» только трем конкурентам — дешевой Гранте и «корейцам» Kia Rio и Hyundai Solaris, которые, будучи и без того успешными, обновились совсем недавно.

Если не считать дохлые, а потому чуждые для нас европейские моторы, Polo заметно повзрослел и возмужал. К сожалению, хэтчбека в России не будет, а новый седан появится еще не скоро — не в этом году. На месте корейцев я бы порадовался, что Volkswagen не спешит с новой четырехдверкой. Появись свежий Polo на нашем рынке прямо сейчас, он наверняка обошел бы падающий по объему продаж Solaris.

В салоне не осталось и следа от былого уныния. На ярко-оранжевые вставки охотников найдется немного (опыт Лады с аналогичными интерьерами для Cross-версий тому пример). Но ведь декор может быть в тон более спокойному цвету кузова — бежевым, белым, синим. Главное, что больше нет сплошной депрессивной черноты. Эргономика водительского места по-немецки безупречна. Мягкий пластик покрывает только верх приборной панели, но готов поспорить, что на российских машинах не будет и этого. А еще я не смог найти регулировку поясничного упора. Сиденья Polo практически идеальны, однако экономия странная.

В качестве альтернативы стандартному инструментарию предлагают цифровую панель с 12,3‑дюймовым жидкокристаллическим дисплеем. На бразильском Виртусе такая тоже есть. Надеюсь, эта роскошь доберется и до нас. Правда, единственная реальная польза от нее — возможность развернуть во весь экран карту навигации. Если этой функции не будет, переплачивать только за красоту нет смысла.

Климат-контроль у Polo теперь двухзонный. В нашем В‑классе такой пока никто не предлагает, и это еще одно потенциальное конкурентное преимущество. Под блоком управления микроклиматом расположены два разъема USB и большая ниша под смартфон.

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Единственный двигатель в европейской гамме, который можно назвать нормальным с точки зрения российского потребителя, - это бензиновый 150‑сильный 1,5-литровый TSI, пришедший на смену мотору 1.4 TSI. Поэтому наши Polo, скорее всего, и дальше будут оснащатьcя атмосферниками объемом 1,6 литра.

Переход Polo на модульную платформу MQB-A0 (укороченная версия широко применяемой MQB) тому совершенно не помеха. Немцы еще несколько лет назад водрузили эти безнаддувные двигатели на Golf седьмого поколения и Октавию A7, причем в связке с классическим ­автоматом, а не роботом DSG.

Колесная база хэтч­бека — 2564 мм. Я отрегулировал водительское сиденье (мой рост 186 см), а затем сел на заднее сиденье — «сам за собой». Над головой и в коленях осталось пространство в две ладони — неплохо для В‑класса! А ведь у представленного в Бразилии седана Virtus (именно он превратится в наш Polo-седан) рассто­яние между осями еще больше — 2650 мм! Для сравнения: Kia Rio и Hyundai Solaris имеют 2600 мм, Лада Веста — 2635 мм, нынешний Polo — 2553 мм. Похоже, Volkswagen замахнулся на титул самой просторной машины в сегменте.

Знакомство с европейским хэтчбеком вышло поверхностным: статическая презентация и несколько кругов по небольшому полигону близ Ганновера. Двигатели оказались из числа тех, что в России никогда не появятся, - «турботрешка» 1.0 TGI (90 л.с.), работающая на метане, и четырехцилиндровый дизель 1.6 TDI (95 л.с.). Оба тащат компактный хэтчбек неохотно. Неплохой подхват чувствуется лишь у дизеля на низких оборотах — но он быстро сходит на нет.

У газового Polo подполье багажника занято баллонами, а у обычного есть место под полноразмерное запасное колесо. На чисто европейских машинах видеть его даже странно, но для нас пятое колесо — обязательный атрибут.



Эффектная и эффективная LED-светотехника, вероятно, сохранится в процессе адаптации Polo для России. Эта технология дешевеет, замещая собой биксеноновый свет, который доступен на нашем рынке и для Polo-седана нынешнего поколения.

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Volkswagen Virtus, представленный в середине ноября 2017 года, ориентирован на рынки Южной Америки. Полагаю, внешне российский Polo-седан будет неотличим от Виртуса. Различаться машины станут гаммой двигателей, набором оснащения, характеристиками подвески, адаптацией под холодный климат.

Фото: Кирилл Милешкин и Volkswagen