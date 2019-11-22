Компания подчеркивает, что со сменой поколений кроссовера его характер изменился кардинально. Для этого Toyota представила RAV4 в новом свете.

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В Москве прошла презентация нового Toyota RAV4 в формате уникального мультимедийного шоу RAV4STORY.

Автомобиль отличается не только ярким дизайном, подходящим настоящему внедорожнику, но и построен на инновационной платформе TNGA и может оснащаться уникальной системой полного привода, которая способна не только влиять на устойчивость машины на трассе, но и преодолевать серьезное бездорожье без дополнительной подготовки.

Для новинки компания придумала новый формат презентации, которая шла на огромной закрытой площадке Main Stage целых три дня, собрав около тысячи гостей. Главной особенностью показа стал визуальный ряд, демонстрируемый на экране площадью 600 кв. м. Также во время презентации можно было прокатиться на кроссовере по разным дорогам и в разных местах — виртуально. Новые технологии презентации позволили лучше раскрыть характер и оснащение RAV4.

Например, новая система полного привода имеет две раздельные муфты Dynamic Torque Vectoring AWD и настроена так, что автомобиль всегда зацепится за грунт и будет ехать, даже если два колеса из четырех не касаются земли. Эту особенность компания подчеркнула с помощью специальных экспозон, оформленных как песчаные и каменистые поверхности, снег, лед и дорожные склоны.

Аналогичная презентация с 23 по 24 ноября состоится в Санкт-Петербурге, в выставочном центре Lenexpo. Чтобы попасть на нее, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Новый Toyota RAV4 представлен в дилерских центрах бренда и доступен для тест-драйвов.

Toyota представила RAV4: он едет на двух колесах! Компания подчеркивает, что со сменой поколений кроссовера его характер изменился кардинально. Для этого Toyota представила RAV4 в новом свете. Toyota представила RAV4: он едет на двух колесах!

Статью с описанием тест-драйва Toyota RAV4 нового поколения вы найдете здесь.

Фото: Toyota