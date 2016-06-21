Первый тест-драйв Toyota RAV4 нового поколения

При переходе из четвертой генерации в пятую RAV4 изменился чуть больше, чем полностью. Машина стала на голову выше предшественницы, но свою главную рыночную задачу может и не выполнить.

Не знаю японских особенностей доведения мыслей подчиненных до начальства, но несколько лет назад сам глава Тойоты Акио Тойода провозгласил: хватит делать скучные машины! Идею явно подсказали «снизу», ведь для бренда это сродни революции. Да и для его целевой аудитории тоже. Мне кажется, перестань японцы обновлять Camry и Land Cruiser, приверженцы марки заметят это только лет через пятнадцать. Заметят, пожмут плечами — и пойдут покупать ту же машину.

Переход к «веселым» машинам начался одновременно с внедрением архитектуры TNGA. Теперь она добралась и до RAV4. Модель задержалась по дороге в Россию на год с лишним. Дело в том, что у нас сразу начали продавать автомобили питерской сборки, а локализация потребовала времени. За упущенные месяцы «рафик» сожрали на нашем рынке Kia Sportage и Volkswagen Tiguan. Так что для амбициозной марки теперь задача номер один — вернуть утраченную первую позицию в сегменте.

Toyota RAV4

Трансгендер

При переходе из четвертой генерации в пятую RAV4 провернул сразу два фокуса с внешностью. Во-первых, впервые за четвертьвековую историю дизайн однозначно определяется как мужской. Доселе он в лучшем случае был унисекс. Во-вторых, для глаза срабатывает оптическая иллюзия. Рубленые грубые черты наводят на мысль, что автомобиль сильно раздался в габаритах. Ничуть не бывало! Длину подрезали на полсантиметра, высота прежняя. И только база прибавила 30 мм, за что скажут спасибо задние пассажиры.

А вот где с геометрией стало лучше, так это под днищем и бамперами. В зависимости от размерности колес (на «рафик» впервые ставят колеса диаметром до 19 дюймов) клиренс составляет 195–200 мм. Для мотора 2.0 это на уровне предшественника, у которого было 197 мм. А вот агрегат 2.5 прежде оставлял всего 165 мм от асфальта. Теперь же и у него просвет как у приличного внедорожника. Зачет!

С продвинутой схемой AWD кроссоверу не страшно диагональное вывешивание. Правда, выложить за такое исполнение придется как минимум 2,3 млн рублей.

Грубый замер рулеткой показал, что цифры похожи на честные. Да и за два дня теста мы так и не чиркнули днищем. Хотя один раз в стремлении срезать дорогу заехали по навигатору в такие дебри, что, поняв засадность ситуации, с трудом развернулись.

Могу, умею, практикую

Будь кроссовер технически попроще, мы бы, глядишь, повернули обратно и раньше, пока дорога была поприличнее и пошире. Но RAV4 породнился с крутыми старшими братьями из клана Land Cruiser и стал гарцевать по грунтам гораздо увереннее.

Дизайн приборной панели гармонирует с внешностью. Серьезных эргономических просчетов нет. Сиденье по-настоящему удобно только в двух верхних комплектациях, где появляется регулировка поясничного упора.

Блок клавиш слева от руля расположен в слепой зоне, хотя в нем есть функции, которыми пользуешься в движении. Крутилки управления микроклиматом и аудиосистемой, а также внутренняя поверхность дверных ручек отделаны приятным на ощупь прорезиненным материалом. От отдельных цифровых часов Toyota уже отказалась — осталось расстаться с кнопками обогрева сидений родом из 1990-х. Графика и быстродействие мультимедийки стали самым большим разочарованием. Цене и году на календаре они не соответствуют. Изображение с камер кругового обзора ниже всякой критики.

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У него есть селектор для выбора типа покрытия под колесами. В режиме «камни и грязь» машина лезет вперед весьма уверенно! Кроме того, все автомобили на тесте укомплектованы не простым подключаемым полным приводом (он доступен для обоих моторов), а опциональным — с двумя муфтами подключения задних колес. Такая система сложнее и дороже, зато позволяет регулировать тягу на каждом из колес задней оси по отдельности.

В поворотах с помощью такого решения реализуется управление вектором тяги. На внешнее колесо приходит больше момента, и автомобиль охотнее ввинчивается в поворот. На асфальте не очень заметно, а вот если шустрить по грейдеру, RAV4 ведет себя очень послушно и прогнозируемо.

На бездорожье есть и другой плюс: момент уходит на то колесо, которое лучше цепляется за поверхность. Сейчас подобное реализуют через алгоритм ESP, но прошлый «рафик» не умел и этого. Прогнав машины обоих поколений через одно и то же диагональное вывешивание, я наглядно увидел преимущества новой схемы. С небольшой задержкой вседорожник с продвинутой трансмиссией проползает вперед, а его предок остается на месте. Проскочить ходом — вариант не всегда подходящий, если хотите сохранить в целости бамперы.

В RAV4 есть беспроводная зарядка смартфона и семь розеток (две на 12V и пять USB). Автоматический режим есть у всех стеклоподъемников. Осталось расщедриться на светодиоды для всех семи клавиш салона, а не только для одной водительской.

В плену иллюзий

Оба силовых агрегата тоже новые. Моторы — из семейства Dynamic Force, разработанного аккурат под «тележку» TNGA. Двухлитровый, хотя и свеж по факту, цифрами не балует: типичные для сегмента 149 сил. Везет честно, но уныло.

В ассистирующем ему вариаторе применена шестеренчатая первая передача. Японцы пошли на хитрость, доверив ей резкий набор скорости и движение внатяг по бездорожью — те упражнения, которые отнимают у вариатора слишком много здоровья. А уже на более высоких скоростях в дело вступает ремень. В диапазоне теперь «нарезано» аж десять виртуальных передач. Итог — более тихая работа силовой установки (обороты при прочих равных ниже) и увеличенный ресурс. Первое оценил собственными ушами и подтверждаю, о втором рассуждать пока не буду: время покажет.

Объем багажника под шторку — приличные 580 л. Пол двухсторонний: при необходимости перевезти грязные вещи его можно перевернуть резиновой стороной вверх.

Двигатель 2.5 раскачали до 199 л.с. За океаном он выдает и больше, но в нашем случае японцы приняли во внимание российское налоговое законодательство, за что им отдельное спасибо. Признаюсь, от этого агрегата я ждал большего. Ни единой искорки в характере! В заявленные 8,5 с при разгоне до сотни верится с трудом.

На коробку передач вину не спихнешь. Восьмискоростная трансмиссия в шестернях не путается и на водительские запросы реагирует почти мгновенно. Так что если для вас лошадиные силы — это эмоции, RAV4 не ваш вариант. Посмотрите лучше на Мазду СХ-5, Tiguan или Kodiaq. Мощный «рафик» для тех, кому важны традиционные ценности Тойоты в чуть более шустрой обертке.

Светодиодный ближний и дальний свет, задние фонари с LED-секциями — все это стоит уже в начальной комплектации. В более дорогих версиях появляются противотуманные фары (галогенные и абсолютно бесполезные) и автоматика включения/выключения дальнего света (работает неплохо). Подсветки поворотов нет, что за такие деньги несуразно.

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Над шумоизоляцией поработали на славу. Традиционно слабые места — колесные арки — больше не являются основными поставщиками шумов. Звук ветра прорывается в салон только после 130 км/ч, да и то ненавязчиво. А вот мотор почему-то слышно достаточно отчетливо, причем начиная уже с 3000 об/мин. При интенсивном разгоне его визг уже наводит на мысли, что высокие обороты ему решительно не нравятся.

Подвеска, как и шумоизоляция, — в целом хорошая, но есть нюанс. Пока под колесами нет острых ям и стыков, все отлично: мягко и комфортно даже на максимальных «девятнадцатых» колесах. Но стоит появиться самым сложным для отработки дефектам, как ходовая становится шумнее и жестче. Справедливости ради: пробоев при этом не наблюдается, так что энергоемкость на высоте. Присматриваясь к «рафику», прикиньте дороги, по которым ему придется ездить.

Toyota RAV4 пятого поколения обрела нотки агрессии: рубленые линии ей идут!

Обскакав предшественника по всем статьям, Toyota RAV4 заметно подорожала. За «базу» с передним приводом, «ручкой», ручным кондиционером и цельной спинкой заднего сиденья просят 1,76 млн рублей. Полный привод стоит от 2 087 000 рублей, продвинутая трансмиссия AWD — это как минимум 2 290 000 рублей. Ну а максимально оснащенный кроссовер потянет за 2,7 млн. Однако!

Из локализованных моделей дешевле все. При этом Kia Sportage и Volkswagen Tiguan по продажам уверенно впереди. На первых порах спрос на «рафики» обязательно пойдет вверх, благодаря эффекту новизны. Хватит ли этого всплеска, чтобы смыть с вершины конкурентов? Очень сомневаюсь.

Toyota RAV4 2.0 CVT AWD 2.5 8AT AWD Длина / ширина / высота / база 4600 / 1855 / 1690 / 2690 мм Объем багажника (VDA) 580 л Снаряженная / полная масса 1570 / 2015 кг 1575 / 2015 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1987 см³; 110 кВт/149 л.с. при 6600 об/мин; 206 Н•м при 4400–4900 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2487 см³; 147 кВт/199 л.с. при 6600 об/мин; 243 Н•м при 4000–5000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 11,0 с 8,5 с Максимальная скорость 190 км/ч 200 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92 / 55 л АИ-92 / 55 л Расход топлива город / трасса / смешанный цикл н.д. Трансмиссия полный привод; СVT полный привод; А8

Фото: автора и фирмы Toyota