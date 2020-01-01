Почему паспортный расход у «китайца» не такой, как на тесте?

Вопрос с форума «За рулем»:
Материалы по темеArkana, Coolray, ASX: большой тест кроссоверов
— По ходу тест-драйва Geely Coolray вы отметили высокий расход топлива. Чем вы это объясняете?
— Объяснение простое: в первый тестовый день мы ездили преимущественно по городу, который сковали пробки. В салоне находилось трое взрослых мужчин (двое из которых немалых габаритов).
На следующий день обстановка поменялась: маршрут пролегал большей частью по пригородам, пробок не было, а в салоне нас уже было двое. В результате средний расход сократился до 9,8 л/100 км. Уже не катастрофично, но для трехцилиндровой переднеприводной машины всё равно много. А заливали мы бензин АИ‑95.
Бензин «глотает» как не в себя: на смешанном маршруте получилось 9,8 л/100 км, а в городе — до 14 литров на сотню.
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- Можно ли вообще говорить о снижении расхода топлива на серийном автомобиле? Да, можно. Основные правила экономии — тут.
Фото: Geely