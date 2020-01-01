Почему паспортный расход у «китайца» не такой, как на тесте?

Читателю «За рулем» отвечает автор теста.

Вопрос с форума «За рулем»:

— По ходу тест-драйва Geely Coolray вы отметили высокий расход топлива. Чем вы это объясняете?

— Объяснение простое: в первый тестовый день мы ездили преимущественно по городу, который сковали пробки. В салоне находилось трое взрослых мужчин (двое из которых немалых габаритов).

На следующий день обстановка поменялась: маршрут пролегал большей частью по пригородам, пробок не было, а в салоне нас уже было двое. В результате средний расход сократился до 9,8 л/100 км. Уже не катастрофично, но для трехцилиндровой переднеприводной машины всё равно много. А заливали мы бензин АИ‑95.

Бензин «глотает» как не в себя: на смешанном маршруте получилось 9,8 л/100 км, а в городе — до 14 литров на сотню.