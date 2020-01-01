Skoda Karoq и Geely Coolray — тест-драйв в цифрах — журнал За рулем

Skoda Karoq и Geely Coolray — тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания кроссоверов и подготовили подробный технический справочник по ним.

Материалы по теме
Переднеприводные кроссоверы за ~1,5 млн — тест-сравнение

Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

GEELY COOLRAY

SKODA KAROQ

Снаряженная / полная масса

1415 / 1715 кг

1390 / 1925 кг

Время разгона 0–100 км/ч

8,4 с

8,8 с

Максимальная скорость

190 км/ч

199 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 45 л

АИ-95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

7,8 / 5,4 / 6,4 л / 100 км

7,8 / 5,4 / 6,3 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р3 / 12

Р4 / 16

Рабочий объем

1477 см³

1395 см³

Мощность

110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин

110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин

Крутящий момент

255 Н·м при 1500–4000 об/мин

250 Н·м при 1500–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

P7

А8

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / — / 2,91

5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00 

Главная передача

4,65 / 3,44

3,87

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая балка

McPherson / упругая балка

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

215/55 R18

215/55 R17

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Geely Coolray

Skoda Karoq

Просвет

a

190 мм*

165 мм*

b

190 мм

195 мм

c

205 мм

215 мм

Угол

α

20,5°

22,0°

β

31,0°

29,0°

γ

16,5°

17,0°

*По защите силового агрегата.

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

GEELY COOLRAY

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 100 000 км

71

SKODA KAROQ

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

121

ДИНАМИКА, с

GEELY COOLRAY

SKODA KAROQ

Разгон 0–100 км/ч

9,0

9,9

Эластичность 60–100 км/ч

4,95

5,84

Эластичность 80–120 км/ч

6,56

7,12

УРОВЕНЬ ШУМА, дБ

GEELY COOLRAY

SKODA KAROQ

0 км/ч

40

34,2

60 км/ч

68

63

80 км/ч

70,3

64,9

100 км/ч

72,1

67,1

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

GEELY COOLRAY

SKODA KAROQ

Капот

98

132

Крыло переднее

97

147

Крыло заднее

99

128

Крыша

96

140

Дверь передняя

95

130

Дверь задняя

101

126

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

GEELY COOLRAY

SKODA KAROQ

Рабочее место водителя

У Шкоды очень удобные передние сиденья, у Кулрея — не хуже. Органы управления чуть лучше у Карока: особенно приборная панель. Естественный обзор лучше у Шкоды, есть система автоматической парковки, но Geely обладает более богатым набором электронных помощников, например, системой кругового обзора.

Сиденье

9

9

Органы управления

8

9

Обзор

8

8

Салон

Кулрей не вызовет клаустрофобии. Но салон Шкоды и просторнее, и организован грамотнее. На втором ряду по запасу высоты и удобству спинки «китаец» проигрывает немного. Но объем багажника в полтора раза меньше. К тому же Skoda предлагает грамотную организацию «грузового пространства»: сетки, крюки, лючок для длинномеров.

Передняя часть

8

9

Задняя часть

8

9

Багажник

7

9

Ходовые качества

Динамика Кулрея — на высоте. Напор двигателя не может сдержать даже подтормаживающий робот. К ускорению Шкоды серьезных претензий также нет. Она и проигрывает почти секунду в разгоне до 100 км/ч, зато тягой управлять удобнее. Skoda уверенно обыгрывает Geely в рулежных дисциплинах. Возможности тормозных систем у машин близки, эффективности хватит с запасом.

Динамика

9

9

Тормоза

8

8

Управляемость

8

9

Комфорт

На фоне Шкоды в Кулрее шумно. Доминирует дорога. Явных солистов в Кароке нет. Оба автомобиля не отличаются мягкой подвеской. Karoq жестко отрабатывает мелочь, но Coolray еще жестче. Набор дополнительных обогревов схож. У Шкоды есть двухзонный климат-контроль, и работает он эффективнее.

Шум

7

8

Плавность хода

7

8

Климат

8

9

Приспособленность к России

Дорожный просвет Шкоды меньше, но агрессивный обвес сильно ограничивает угол въезда «китайца», а вместо защиты — фетровый пыльник. Дилерская сеть Шкоды, несомненно, шире. Но Geely подкупает выгодными гарантийными условиями. Слой краски у «китайца» в полтора раза тоньше, и сколов будет больше.

Геометрическая проходимость

8

7

Сервис

8

8

Эксплуатация

8

8

Промежуточная оценка

7,93

8,53

Поведение вне дороги

По энерговооруженности автомобили очень близки. У Кулрея противобуксовочная система включается после 80 км/ч, но для покорения бездорожья этого достаточно. Системы стабилизации и у Кулрея, и у Карока работают хорошо и умело имитируют межколесную блокировку. Но задней подключаемой оси очень не хватает. Ходы подвесок схожи, автомобили довольно быстро вывешивают колесо.

Энерговооруженность

8

8

Выносливость

8

8

Ходы подвесок

8

8

Общая оценка

7,94

8,44

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