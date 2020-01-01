У Шкоды очень удобные передние сиденья, у Кулрея — не хуже. Органы управления чуть лучше у Карока: особенно приборная панель. Естественный обзор лучше у Шкоды, есть система автоматической парковки, но Geely обладает более богатым набором электронных помощников, например, системой кругового обзора.

Кулрей не вызовет клаустрофобии. Но салон Шкоды и просторнее, и организован грамотнее. На втором ряду по запасу высоты и удобству спинки «китаец» проигрывает немного. Но объем багажника в полтора раза меньше. К тому же Skoda предлагает грамотную организацию «грузового пространства»: сетки, крюки, лючок для длинномеров.

Динамика Кулрея — на высоте. Напор двигателя не может сдержать даже подтормаживающий робот. К ускорению Шкоды серьезных претензий также нет. Она и проигрывает почти секунду в разгоне до 100 км/ч, зато тягой управлять удобнее. Skoda уверенно обыгрывает Geely в рулежных дисциплинах. Возможности тормозных систем у машин близки, эффективности хватит с запасом.

На фоне Шкоды в Кулрее шумно. Доминирует дорога. Явных солистов в Кароке нет. Оба автомобиля не отличаются мягкой подвеской. Karoq жестко отрабатывает мелочь, но Coolray еще жестче. Набор дополнительных обогревов схож. У Шкоды есть двухзонный климат-контроль, и работает он эффективнее.

Дорожный просвет Шкоды меньше, но агрессивный обвес сильно ограничивает угол въезда «китайца», а вместо защиты — фетровый пыльник. Дилерская сеть Шкоды, несомненно, шире. Но Geely подкупает выгодными гарантийными условиями. Слой краски у «китайца» в полтора раза тоньше, и сколов будет больше.

Поведение вне дороги