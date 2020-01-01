Материалы по теме
Переднеприводные кроссоверы за ~1,5 млн — тест-сравнение
Как проходил и что показал сравнительный тест двух интересных новинок сегмента кроссоверов — чешского Skoda Karoq и китайского Geely Coolray, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
GEELY COOLRAY
SKODA KAROQ
Снаряженная / полная масса
1415 / 1715 кг
1390 / 1925 кг
Время разгона 0–100 км/ч
8,4 с
8,8 с
Максимальная скорость
190 км/ч
199 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 45 л
АИ-95 / 50 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
7,8 / 5,4 / 6,4 л / 100 км
7,8 / 5,4 / 6,3 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р3 / 12
Р4 / 16
Рабочий объем
1477 см³
1395 см³
Мощность
110 кВт / 150 л.с. при 5500 об/мин
110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин
Крутящий момент
255 Н·м при 1500–4000 об/мин
250 Н·м при 1500–4000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
передний
передний
Коробка передач
P7
А8
Передаточные числа:
3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / — / 2,91
5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00
Главная передача
4,65 / 3,44
3,87
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / упругая балка
McPherson / упругая балка
Рулевое управление
реечное, с электроусилителем
реечное, с электроусилителем
Тормоза: спереди / сзади
дисковые вентилируемые / дисковые
дисковые вентилируемые / дисковые
Шины
215/55 R18
215/55 R17
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
Geely Coolray
Skoda Karoq
Просвет
a
190 мм*
165 мм*
b
190 мм
195 мм
c
205 мм
215 мм
Угол
α
20,5°
22,0°
β
31,0°
29,0°
γ
16,5°
17,0°
*По защите силового агрегата.
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры (СТОА)
GEELY COOLRAY
10 000 км или 12 месяцев
5 лет или 100 000 км
71
SKODA KAROQ
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
121
ДИНАМИКА, с
GEELY COOLRAY
SKODA KAROQ
Разгон 0–100 км/ч
9,0
9,9
Эластичность 60–100 км/ч
4,95
5,84
Эластичность 80–120 км/ч
6,56
7,12
УРОВЕНЬ ШУМА, дБ
GEELY COOLRAY
SKODA KAROQ
0 км/ч
40
34,2
60 км/ч
68
63
80 км/ч
70,3
64,9
100 км/ч
72,1
67,1
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
GEELY COOLRAY
SKODA KAROQ
Капот
98
132
Крыло переднее
97
147
Крыло заднее
99
128
Крыша
96
140
Дверь передняя
95
130
Дверь задняя
101
126
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
GEELY COOLRAY
|
SKODA KAROQ
|
Рабочее место водителя
|
У Шкоды очень удобные передние сиденья, у Кулрея — не хуже. Органы управления чуть лучше у Карока: особенно приборная панель. Естественный обзор лучше у Шкоды, есть система автоматической парковки, но Geely обладает более богатым набором электронных помощников, например, системой кругового обзора.
|
Сиденье
|
9
|
9
|
Органы управления
|
8
|
9
|
Обзор
|
8
|
8
|
Салон
|
Кулрей не вызовет клаустрофобии. Но салон Шкоды и просторнее, и организован грамотнее. На втором ряду по запасу высоты и удобству спинки «китаец» проигрывает немного. Но объем багажника в полтора раза меньше. К тому же Skoda предлагает грамотную организацию «грузового пространства»: сетки, крюки, лючок для длинномеров.
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
Багажник
|
7
|
9
|
Ходовые качества
|
Динамика Кулрея — на высоте. Напор двигателя не может сдержать даже подтормаживающий робот. К ускорению Шкоды серьезных претензий также нет. Она и проигрывает почти секунду в разгоне до 100 км/ч, зато тягой управлять удобнее. Skoda уверенно обыгрывает Geely в рулежных дисциплинах. Возможности тормозных систем у машин близки, эффективности хватит с запасом.
|
Динамика
|
9
|
9
|
Тормоза
|
8
|
8
|
Управляемость
|
8
|
9
|
Комфорт
|
На фоне Шкоды в Кулрее шумно. Доминирует дорога. Явных солистов в Кароке нет. Оба автомобиля не отличаются мягкой подвеской. Karoq жестко отрабатывает мелочь, но Coolray еще жестче. Набор дополнительных обогревов схож. У Шкоды есть двухзонный климат-контроль, и работает он эффективнее.
|
Шум
|
7
|
8
|
Плавность хода
|
7
|
8
|
Климат
|
8
|
9
|
Приспособленность к России
|
Дорожный просвет Шкоды меньше, но агрессивный обвес сильно ограничивает угол въезда «китайца», а вместо защиты — фетровый пыльник. Дилерская сеть Шкоды, несомненно, шире. Но Geely подкупает выгодными гарантийными условиями. Слой краски у «китайца» в полтора раза тоньше, и сколов будет больше.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
7
|
Сервис
|
8
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
7,93
|
8,53
|
Поведение вне дороги
|
По энерговооруженности автомобили очень близки. У Кулрея противобуксовочная система включается после 80 км/ч, но для покорения бездорожья этого достаточно. Системы стабилизации и у Кулрея, и у Карока работают хорошо и умело имитируют межколесную блокировку. Но задней подключаемой оси очень не хватает. Ходы подвесок схожи, автомобили довольно быстро вывешивают колесо.
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
Выносливость
|
8
|
8
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
7,94
|
8,44