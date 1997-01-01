Kia XCeed, Skoda Karoq, Peugeot 3008: тест в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест кросс-хэтча Kia XCeed, Шкоды Карок и Peugeot 3008, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
Варианты
В России для всей тестовой троицы предлагается усеченная гамма — за границей вариативность шире. У 3008 выделяется полноприводная плагин-гибридная модификация Hybrid4. У нее 1,6‑литровый бензиновый турбодвигатель дополнен двумя электромоторами. Суммарная мощность силовой установки — 300 л.с. Литий-ионная тяговая батарея под задними сиденьями емкостью 13,2 кВт∙ч позволяет проехать до 50 км на чистом электричестве. Заявленный средний расход топлива — 2,1 л/100 км.
Плагин-гибридная версия Kia XCeed попроще — хотя бы из-за отсутствия полного привода. Его силовая установка включает 1,6‑литровый 105‑сильный атмосферник и электромотор на 44,5 кВт. Пиковая отдача — 141 л.с. Тяговая батарея на 8,9 кВт∙ч (тоже под задними сиденьями) дает возможность проехать 58 км на электротяге.
У Карока подзаряжаемой версии пока нет, зато есть кое-что такое, до чего соперники пока не додумались, — удлиненная модификация. Колесная база растянута на 50 мм, а длина выросла до 4432 мм. Такие машины предоставляют еще больше пространства для задних пассажиров.
Растянутые Кароки производят в Китае, и до России они вряд ли доберутся.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
KIA XCEED
PEUGEOT 3008
SKODA KAROQ
Снаряженная / полная масса
н.д. / н.д.
1575 / 2050 кг
1390 / 1925 кг
Время разгона 0–100 км/ч
9,5 с
9,6 с
8,8 с
Максимальная скорость
200 км/ч
200 км/ч
199 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-95 / 50 л
ДТ / 53 л
АИ-95 / 50 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
н.д. / н.д. / 7,3 л / 100 км
5,5 / 4,4 / 4,8 л / 100 км
7,8 / 5,4 / 6,3 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
дизельный
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
P4 / 16
Рабочий объём
1353 см³
1997 см³
1395 см³
Мощность
103 кВт / 140 л.с. при 6000 об/мин
110 кВт / 150 л.с. при 4000 об/мин
110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин
Крутящий момент
242 Н·м при 1500–3200 об/мин
370 Н·м при 2000 об/мин
250 Н·м при 1500–4000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
передний
передний
передний
Коробка передач
P7
А6
А8
Передаточные числа:
3,93 / 2,32 / 2,04 / 1,07 / 0,82 / 0,88 / 0,72 / — / 5,34
4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / — / — / 3,19
5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 /
Главная передача
4,29 / 3,17
н.д.
3,87
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / многорычажная
McPherson / упругая балка
McPherson / упругая балка
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые вентилируемые / дисковые
дисковые вентилируемые / дисковые
дисковые вентилируемые / дисковые
Шины
205/60 R16
225/55 R18
215/55 R17
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры (СТОА)
KIA XCEED
15 000 км или 2 месяцев
5 лет или 150 000 км
198
PEUGEOT 3008
10 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
34
SKODA KAROQ
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
121
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
Kia XCeed
Peugeot 3008
Skoda Karoq
Просвет
a
185 мм*
180 мм*
165 мм*
b
195 мм
205 мм
195 мм
c
200 мм
220 мм
215 мм
Угол
α
18,0°
19,0°
20,0°
β
27,5°
29,0°
29,0°
γ
17,0°
17,5°
17,0°
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель
Kia XCeed
Peugeot 3008
Skoda Karoq
Рабочее место водителя
Сиденье в 3008 подкупает не только классным профилем, но и электрорегулировками, памятью и массажем. Кроме того, у «француза» — самая приятная отделка и наилучшая обзорность (у Kia слишком малы боковые зеркала, а у Шкоды нет даже задней камеры). А вот расположение органов управления у Иксида и Карока понравилось больше.
Сиденье
8
9
8
Органы управления
9
8
9
Обзор
7
9
8
Салон
По простору спереди Kia — в арьергарде. То же самое относится и ко второму ряду. Peugeot занимает промежуточное положение, а Skoda — в лидерах. Багажник Карока не только вместительнее, чем у соперников, но и удобнее.
Передняя часть
8
9
9
Задняя часть
8
8
9
Багажник
8
8
9
Ходовые качества
В разгоне до сотни Karoq вне конкуренции. Xceed и 3008 медленнее на полсекунды и секунду соответственно, но мы оценили их одинаково — больно уж хороша тяга французского турбодизеля. По управляемости и тормозам точно такой же расклад — Skoda номер один.
Динамика
8
8
9
Тормоза
8
8
9
Управляемость
8
8
9
Комфорт
У Peugeot — самая лучшая плавность хода. Но по шумоизоляции он удостоился только восьми баллов — шумит мотор при разгоне. Такая же оценка и у Kia — досаждает гул от дороги. В Шкоде тише всего. За микроклимат XCeed и Karoq получили девятку благодаря многочисленным обогревам.
Шум
8
8
9
Плавность хода
8
9
8
Климат
9
8
9
Приспособленность к России
В этом блоке Karoq забуксовал — за клиренс 165 мм он получает только семь баллов. Наибольший просвет у «корейца». Кроме того, Kia накинули балл за наибольшее количество дилеров и длинную гарантию. Peugeot пришлось пенализировать за скромный межсервисный пробег и отсутствие полноразмерной запаски (за это же «пострадала» и Skoda)
Геометрическая проходимость
9
8
7
Сервис
9
7
8
Эксплуатация
9
7
7
Общая оценка
8,27
8,13
8,47
Kia XCeed не смог переиграть Karoq, но стильный Peugeot 3008 он все же объехал. Быть может, корейцы сделают приподнятую версию XCeed на базе универсала?