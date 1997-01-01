Kia XCeed, Skoda Karoq, Peugeot 3008: тест в цифрах

Эксперты «За рулем» провели испытания кросс-хэтча и двух переднеприводных кроссоверов и подготовили подробный технический справочник по ним.

Материалы по теме Kia XCeed и кроссоверы Karoq и Peugeot 3008: большой тест

Как проходил и что показал сравнительный тест кросс-хэтча Kia XCeed, Шкоды Карок и Peugeot 3008, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Варианты

В России для всей тестовой троицы предлагается усеченная гамма — за границей вариативность шире. У 3008 выделяется полноприводная плагин-гибридная модификация Hybrid4. У нее 1,6‑литровый бензиновый турбодвигатель дополнен двумя электромоторами. Суммарная мощность силовой установки — 300 л.с. Литий-ионная тяговая батарея под задними сиденьями емкостью 13,2 кВт∙ч позволяет проехать до 50 км на чистом электричестве. Заявленный средний расход топлива — 2,1 л/100 км.

Плагин-гибридная версия Kia XCeed попроще — хотя бы из-за отсутствия полного привода. Его силовая установка включает 1,6‑литровый 105‑сильный атмосферник и электромотор на 44,5 кВт. Пиковая отдача — 141 л.с. Тяговая батарея на 8,9 кВт∙ч (тоже под задними сиденьями) дает возможность проехать 58 км на электротяге.

У Карока подзаряжаемой версии пока нет, зато есть кое-что такое, до чего соперники пока не додумались, — удлиненная модификация. Колесная база растянута на 50 мм, а длина выросла до 4432 мм. Такие машины предоставляют еще больше пространства для задних пассажиров.

Растянутые Кароки производят в Китае, и до России они вряд ли доберутся.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

KIA XCEED PEUGEOT 3008 SKODA KAROQ Снаряженная / полная масса н.д. / н.д. 1575 / 2050 кг 1390 / 1925 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,5 с 9,6 с 8,8 с Максимальная скорость 200 км/ч 200 км/ч 199 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л ДТ / 53 л АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл н.д. / н.д. / 7,3 л / 100 км 5,5 / 4,4 / 4,8 л / 100 км 7,8 / 5,4 / 6,3 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый дизельный бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 P4 / 16 Рабочий объём 1353 см³ 1997 см³ 1395 см³ Мощность 103 кВт / 140 л.с. при 6000 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 4000 об/мин 110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин Крутящий момент 242 Н·м при 1500–3200 об/мин 370 Н·м при 2000 об/мин 250 Н·м при 1500–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач P7 А6 А8 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х. 3,93 / 2,32 / 2,04 / 1,07 / 0,82 / 0,88 / 0,72 / — / 5,34 4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / — / — / 3,19 5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 /

1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00 Главная передача 4,29 / 3,17 н.д. 3,87 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 205/60 R16 225/55 R18 215/55 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) KIA XCEED 15 000 км или 2 месяцев 5 лет или 150 000 км 198 PEUGEOT 3008 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 34 SKODA KAROQ 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 121

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Kia XCeed Peugeot 3008 Skoda Karoq Просвет a 185 мм* 180 мм* 165 мм* b 195 мм 205 мм 195 мм c 200 мм 220 мм 215 мм Угол α 18,0° 19,0° 20,0° β 27,5° 29,0° 29,0° γ 17,0° 17,5° 17,0°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Kia XCeed Peugeot 3008 Skoda Karoq Рабочее место водителя Сиденье в 3008 подкупает не только классным профилем, но и электрорегулировками, памятью и массажем. Кроме того, у «француза» — самая приятная отделка и наилучшая обзорность (у Kia слишком малы боковые зеркала, а у Шкоды нет даже задней камеры). А вот расположение органов управления у Иксида и Карока понравилось больше. Сиденье 8 9 8 Органы управления 9 8 9 Обзор 7 9 8 Салон По простору спереди Kia — в арьергарде. То же самое относится и ко второму ряду. Peugeot занимает промежуточное положение, а Skoda — в лидерах. Багажник Карока не только вместительнее, чем у соперников, но и удобнее. Передняя часть 8 9 9 Задняя часть 8 8 9 Багажник 8 8 9 Ходовые качества В разгоне до сотни Karoq вне конкуренции. Xceed и 3008 медленнее на полсекунды и секунду соответственно, но мы оценили их одинаково — больно уж хороша тяга французского турбодизеля. По управляемости и тормозам точно такой же расклад — Skoda номер один. Динамика 8 8 9 Тормоза 8 8 9 Управляемость 8 8 9 Комфорт У Peugeot — самая лучшая плавность хода. Но по шумоизоляции он удостоился только восьми баллов — шумит мотор при разгоне. Такая же оценка и у Kia — досаждает гул от дороги. В Шкоде тише всего. За микроклимат XCeed и Karoq получили девятку благодаря многочисленным обогревам. Шум 8 8 9 Плавность хода 8 9 8 Климат 9 8 9 Приспособленность к России В этом блоке Karoq забуксовал — за клиренс 165 мм он получает только семь баллов. Наибольший просвет у «корейца». Кроме того, Kia накинули балл за наибольшее количество дилеров и длинную гарантию. Peugeot пришлось пенализировать за скромный межсервисный пробег и отсутствие полноразмерной запаски (за это же «пострадала» и Skoda) Геометрическая проходимость 9 8 7 Сервис 9 7 8 Эксплуатация 9 7 7 Общая оценка 8,27 8,13 8,47





Kia XCeed не смог переиграть Karoq, но стильный Peugeot 3008 он все же объехал. Быть может, корейцы сделают приподнятую версию XCeed на базе универсала?





Kia XCeed, Skoda Karoq, Peugeot 3008: тест в цифрах Эксперты «За рулем» провели испытания кросс-хэтча и двух переднеприводных кроссоверов и подготовили подробный технический справочник по ним. Kia XCeed, Skoda Karoq, Peugeot 3008: тест в цифрах



