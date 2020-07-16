Новый Kia XCeed: сравнили две версии «почти кроссовера»

Зачем из обычного хэтчбека сделали кроссовер?
Для ответа мы взяли два Kia XCeed — красный в средней версии Prestige за миллион шестьсот, желтый в верхнем исполнении Premium за два миллиона.
|
Kia XCeed 1.4
Цена:
|
Kia XCeed 1.6
Цена:
Ожидание и реальность
Недавно Kia выкатила стильное пятидверное купе-универсал Proceed, а новый XCeed — это помесь хэтчбека и кроссовера. Моторы — исключительно наддувные. У красного — 1.4 мощностью 140 л.с., а у желтого — 1.6 мощностью 200 сил. Коробка одна — 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.
Моторы и коробки
Измерительный комплекс Vbox в руки, и бегом на спецдорогу! Понятно, что битву за разгон до 100 км/ч выиграл 200‑сильный XCeed с результатом 8,6 секунды. Но 140‑сильный отстал всего на полторы секунды. И в эластичности двигатель 1.4 не сильно проигрывает и отлично тащит кросс-хэтч. Уверенная тяга на любой скорости и приятная «полка» момента.
Коробка двухлетней давности на обычном Сиде дергалась в пробках, не могла определиться с оптимальной передачей. Нынешний вариант спокойно и профессионально выполняет свои обязанности. Но так работает робот только на 140‑сильной версии. А на 200‑сильном «Иксе» в городском пробочном движении коробка почему-то резко замыкает сцепление, отчего езда получается дерганой.
Подвеска
XCeed создан по тому же рецепту, что и Rio X-Line: взяли легковую модель и увеличили клиренс. В основе — переработанное шасси нынешнего Kia Ceed. Кузов приподняли над землей, подвеске добавили энергоемкости и повысили ее комфортность. Причем дорожный просвет различается в зависимости от версии, точнее — от размерности колес. На машине с 16‑дюймовыми колесами и шинами 205/60 под пластиковой защитой я намерил 172 мм. А у 200‑сильной версии с шинами 235/45 R18 — 184 мм. Уже неплохо!
Характеристики амортизаторов и пружин доработали в угоду комфорта. Амортизаторы получили гидравлический демпфер хода отбоя вместо традиционного резинового. Но Икс-Сиду на 18‑дюймовых катках это не помогло: жестко при проезде и ям, и стыков, и даже на легкой гребенке. А вот на машине со штатными колесами плоды работы сразу видны. На том же покрытии ведет себя совсем по-другому — уж точно мягче обычного Сида.
ДИНАМИКА, с
|
|
KIA XCEED 1.4
|
KIA XCEED 1.6
|
Разгон 0–100 км/ч
|
10,4
|
8,63
|
Эластичность 60–100 км/ч
|
5,55
|
4,92
|
Эластичность 80–120 км/ч
|
7,24
|
5,09
Как они едут?
Плавность хода так себе, шины низкопрофильные — значит, управляемость огонь? Мощный XCeed чуть острее реагирует на руль, чуть меньше кренится. Вне зависимости от комплектации и шин, оба кросс-купе отлично ведут себя на извилистой дороге: уверенно держатся за траекторию, смело переставляются из полосы в полосу.
Хотя 200‑сильная машина дает повод для критики: очень нервно реагирует на продольную колею. Так что на дальняке 140‑сильный Kia удобнее, к тому же расходует на пару литров меньше топлива.
Полного привода нет и не будет. Поэтому вне асфальта можно рассчитывать лишь на дорожный просвет и шины. Но если с первым все более-менее, то штатные шины никакие — что 16‑дюймовый Michelin, что 18‑дюймовый Continental. Шоссейный протектор мгновенно забивается, и оба автомобиля превращаются в «недвижимость», несмотря на полностью отключаемую электронику. Даже относительно безобидный грунтовый подъем оказался им не по зубам.
XCeed придуман для города — не для проходимости, а для красоты. Подъехать вплотную к бордюру, где обычный хэтч поцарапал бы подбородок, пробраться через снежный занос во дворе — такие задачи по плечу.
Если по фотографиям вам показалось, что XCeed красив, то я уточню: очень красив! Взяв все лучшее от кузова простого Сида (неизменными остались только передние двери), дизайнеры нарисовали оригинальный силуэт. Пусть покатая крыша и подтянутая корма съели место на втором ряду и в багажнике — оно того стоило. Есть в этом профиле что-то молодежно-купейное. Однако при этом все же пять дверей, а не три. И если надо — ты добропорядочный семьянин, готовый подбросить на дачу тещину рассаду. Даже яркие цвета в тему. Давайте жить веселее!
ВЫВОД
Kia XCeed — приятный, сбалансированный нишевый автомобиль. Причем баланс этот более точно выверен у версии с мотором 1.4. Если принять в расчет еще и цену (а как иначе?), то сомнений не остается: 140‑сильная машина в среднем исполнении Prestige за 1,6 миллиона — оптимальный выбор. Сборка в Калининграде уже идет.
|
Kia XCeed
|
1.4
|
1.6
|
Длина / ширина / высота / база
|
4395 / 1826 / 1483 / 2650 мм
|
Объем
|
426 л
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1353 см³; 103 кВт/140 л.с. при 6000 об/мин; 242 Н·м при 1500–3200 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 147 кВт/200 л.с. при 5500 об/мин; 265 Н·м при 4500 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,5 с
|
7,5 с
|
Максимальная скорость
|
200 км/ч
|
220 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 50 л
|
АИ-95 / 50 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
6,5 л / 100 км
|
7,1 л / 100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; Р7
|Отличный вариант для тех, кому не хватает на новый Mercedes-Benz GLA
|Аргументов в пользу 200-сильной машины я не нашёл