Новый Kia XCeed: сравнили две версии «почти кроссовера»

Модель продается только с передним приводом, роботом и турбомоторами. Цена — от 1 499 900 до 2 039 900 рублей.

Зачем из обычного хэтчбека сделали кроссовер?

Для ответа мы взяли два Kia XCeed — красный в средней версии Prestige за миллион шестьсот, желтый в верхнем исполнении Premium за два миллиона.

Kia XCeed 1.4 Цена:

1.4 Luxe — 1 499 900 ₽

1.4 Prestige — 1 669 900 ₽

1.4 Premium — 1 929 900 ₽ Kia XCeed 1.6 Цена:

1.6 Premium — 2 039 900 ₽

Ожидание и реальность

Недавно Kia выкатила стильное пятидверное купе-универсал Proceed, а новый XCeed — это помесь хэтчбека и кроссовера. Моторы — исключительно наддувные. У красного — 1.4 мощностью 140 л.с., а у желтого — 1.6 мощностью 200 сил. Коробка одна — 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Старший для обычного Сида 140‑сильный мотор T‑GDI для «Икса» стал базовым. И его возможностей более чем достаточно.

Моторы и коробки

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Измерительный комплекс Vbox в руки, и бегом на спецдорогу! Понятно, что битву за разгон до 100 км/ч выиграл 200‑сильный XCeed с результатом 8,6 секунды. Но 140‑сильный отстал всего на полторы секунды. И в эластичности двигатель 1.4 не сильно проигрывает и отлично тащит кросс-хэтч . Уверенная тяга на любой скорости и приятная «полка» момента.

Коробка двухлетней давности на обычном Сиде дергалась в пробках, не могла определиться с оптимальной передачей. Нынешний вариант спокойно и профессионально выполняет свои обязанности. Но так работает робот только на 140‑сильной версии. А на 200‑сильном «Иксе» в городском пробочном движении коробка почему-то резко замыкает сцепление, отчего езда получается дерганой.

Мощность 1,6‑литрового турбомотора снизили с 204 до 200 л.с. - по налогам выгоднее.

Подвеска

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XCeed создан по тому же рецепту, что и Rio X-Line: взяли легковую модель и увеличили клиренс. В основе — переработанное шасси нынешнего Kia Ceed. Кузов приподняли над землей, подвеске добавили энергоемкости и повысили ее комфортность. Причем дорожный просвет различается в зависимости от версии, точнее — от размерности колес. На машине с 16‑дюймовыми колесами и шинами 205/60 под пластиковой защитой я намерил 172 мм. А у 200‑сильной версии с шинами 235/45 R18 — 184 мм. Уже неплохо!

Характеристики амортизаторов и пружин доработали в угоду комфорта. Амортизаторы получили гидравлический демпфер хода отбоя вместо традиционного резинового. Но Икс-Сиду на 18‑дюймовых катках это не помогло: жестко при проезде и ям, и стыков, и даже на легкой гребенке. А вот на машине со штатными колесами плоды работы сразу видны. На том же покрытии ведет себя совсем по-другому — уж точно мягче обычного Сида.

ДИНАМИКА, с

KIA XCEED 1.4 KIA XCEED 1.6 Разгон 0–100 км/ч 10,4 8,63 Эластичность 60–100 км/ч 5,55 4,92 Эластичность 80–120 км/ч 7,24 5,09

Как они едут?

Плавность хода так себе, шины низкопрофильные — значит, управляемость огонь? Мощный XCeed чуть острее реагирует на руль, чуть меньше кренится. Вне зависимости от комплектации и шин, оба кросс-купе отлично ведут себя на извилистой дороге: уверенно держатся за траекторию, смело переставляются из полосы в полосу .

Задний ряд чуть теснее, чем в обычном хэтче, — из-за ниспадающей крыши.

Хотя 200‑сильная машина дает повод для критики: очень нервно реагирует на продольную колею. Так что на дальняке 140‑сильный Kia удобнее, к тому же расходует на пару литров меньше топлива.

Полного привода нет и не будет. Поэтому вне асфальта можно рассчитывать лишь на дорожный просвет и шины. Но если с первым все более-менее, то штатные шины никакие — что 16‑дюймовый Michelin, что 18‑дюймовый Continental. Шоссейный протектор мгновенно забивается, и оба автомобиля превращаются в «недвижимость», несмотря на полностью отключаемую электронику. Даже относительно безобидный грунтовый подъем оказался им не по зубам.

Черно-желтый салон полагается только 200‑сильным машинам. Смотрится здорово, но через несколько часов желтая отделка центральной консоли начинает утомлять. Интерьер 140‑сильных машин не играет яркими красками. Однако по эргономике и качеству материалов — полный порядок. Десятидюймовый экран можно увидеть только в двух самых дорогих версиях, которые стоят не меньше двух миллионов.

Впервые в семействе Сидов появилась виртуальная панель приборов диагональю 12 дюймов. В зависимости от выбранного режима движения ее дизайн меняется.

XCeed придуман для города — не для проходимости, а для красоты. Подъехать вплотную к бордюру, где обычный хэтч поцарапал бы подбородок, пробраться через снежный занос во дворе — такие задачи по плечу.

Если по фотографиям вам показалось, что XCeed красив, то я уточню: очень красив! Взяв все лучшее от кузова простого Сида (неизменными остались только передние двери), дизайнеры нарисовали оригинальный силуэт. Пусть покатая крыша и подтянутая корма съели место на втором ряду и в багажнике — оно того стоило. Есть в этом профиле что-то молодежно-купейное. Однако при этом все же пять дверей, а не три. И если надо — ты добропорядочный семьянин, готовый подбросить на дачу тещину рассаду. Даже яркие цвета в тему. Давайте жить веселее!

В двух самых дорогих версиях сиденьям положена электрорегулировка, в том числе и поясничного упора. Но и стандартные кресла удобны. Объем багажника в 426 литров справедлив только при нижнем положении фальшпола и докатке в подполе. У «верхних» комплектаций спинка заднего сиденья складывается в пропорции 40:20:40.

ВЫВОД

Kia XCeed — приятный, сбалансированный нишевый автомобиль. Причем баланс этот более точно выверен у версии с мотором 1.4. Если принять в расчет еще и цену (а как иначе?), то сомнений не остается: 140‑сильная машина в среднем исполнении Prestige за 1,6 миллиона — оптимальный выбор. Сборка в Калининграде уже идет.

Версии мощностью 140 сил полагаются колеса с шинами 205/60 R16, с которыми он заметно комфортнее на разбитой дороге и при этом не хуже ­управляется. Отличительная черта 200‑сильных машин — 18‑дюймовые колеса. С ними дорожный просвет увеличивается со 172 до 184 мм. Минус — машина очень жесткая.

Kia XCeed 1.4 1.6 Длина / ширина / высота / база 4395 / 1826 / 1483 / 2650 мм Объем

багажника (VDA) 426 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1353 см³; 103 кВт/140 л.с. при 6000 об/мин; 242 Н·м при 1500–3200 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 147 кВт/200 л.с. при 5500 об/мин; 265 Н·м при 4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,5 с 7,5 с Максимальная скорость 200 км/ч 220 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л АИ-95 / 50 л Расход топлива: смешанный цикл 6,5 л / 100 км 7,1 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7

Отличный вариант для тех, кому не хватает на новый Mercedes-Benz GLA Аргументов в пользу 200-сильной машины я не нашёл