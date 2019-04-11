История эта началась несколько лет назад, когда к завершению подходил производственный цикл предыдущего Просида, который, как вы помните, был трехдверным хэтчем. Продажи в сегменте С оставляли желать лучшего, а корейцам не хотелось терять интересную модель в гольф-классе.
В 2017‑м во Франкфурте дебютировало одноименное концептуальное произведение местного дизайн-бюро Kia под руководством Грегори Гийома. Когда концепт-кар выкатился на помост, присутствующие изрядно удивились.
|
Kia ProCeed
|
GT-Line
|
GT
|
Длина/ширина/высота/база
|
4605/1800/1422/2650 мм
|
Объем багажника (VDA)
|
594 л
|
Двигатель
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1353 см³; 103 кВт/140 л.с. при 6000 об/мин; 242 Н·м при 1500–3200 об/мин
|
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 147 кВт/200 л.с. при 5000 об/мин; 270 Н·м при 1500–4500 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,4 с
|
7,5 с
|
Максимальная скорость
|
205 км/ч
|
225 км/ч
|
Трансмиссия
|
передний привод; Р7
Дэнди франкфуртский
Прошлой осенью в Париже история получила продолжение — состоялась премьера шутинг-брейка ProCeed, завершившего формирование линейки новых Сидов. Капот, передние крылья и фары — вот и всё, что ему досталось от хэтчбека.
Унаследовав у собратьев колесную базу (2650 мм), «метис» обзавелся таким же задним свесом, что у версии SW, но более покатой крышей. Сидеть под ней ничуть не менее комфортно благодаря слегка заваленной спинке заднего «дивана». А под шторкой багажника — 594 литра полезного объема: лишь на 31 литр меньше, чем у «настоящего универсала» SW.
Для кого создали ProCeed? Корейцы надеются, что за его руль (кстати, скошенный по хорде) удастся заманить молодых (30–40 лет) и семейных, увлеченных активным образом жизни.
С практичностью понятно. А как насчет спортивности? В нашу страну ProCeed приехал в двух фиксированных исполнениях — GT-Line и GT. У первого — 1,4‑литровый 140‑сильный турбомотор, знакомый по базовому Сиду, у второго — 1.6 T‑GDi, как у Соула GT. C той лишь разницей, что корейцы редуцировали мощность до налогововыгодных 200 л.с., минусовав четыре «лошадки». Обе версии оснащают исключительно роботом 7DCT, так что не мечтайте о более дешевом варианте с механической коробкой.
Чудеса на виражах
Кузов Просида наполовину состоит из высокопрочных сталей. Панели изготавливают методом горячей штамповки, соединяя структурными клеями. Более жесткий кузов не только позволяет машине азартнее вваливаться в повороты, но и создает меньше паразитных вибраций.
|
Интерьер — как у прочих Сидов, но руль скошен в нижней секции, есть красные акценты в отделке, а у версии GT — еще и анатомические передние кресла.
|
Сиденья Recaro остались в прошлом. У версии GT теперь свои сиденья, корейские. У GT-Line кресла попроще — как у SW, с комбинированной отделкой из ткани и искусственной кожи.
|
О механической коробке даже не мечтайте. Только робот 7DCT.
Подвеска (спереди — McPherson, сзади — многорычажка), если сравнивать с базовым Сидом, принципиально не изменилась. Но за дело взялась команда легендарного Альберта Бирманна, который дотачивал так понравившийся нам Stinger. У Просида амортизаторы жестче на 13% спереди и на 44% сзади, чем у хэтчбека, а стабилизаторы инженеры, напротив, слегка распустили. В результате внутренние по отношению к повороту колёса лучше держат дорогу.
Интересно, с какими настройками ProCeed приедет к нам? Пока это неизвестно. Надеюсь, характер машины удастся сохранить, — для российского рынка дорожный просвет увеличат до 150 мм, а это, как вы понимаете, негативно сказывается на управляемости. Но я сейчас в Швейцарии и езжу на европейских версиях GT-Line и GT, у которых под днищем 140 и 135 мм соответственно.
К «скорострельному» роботу вопросов нет. А вот от моторов, будучи обманутым внешностью машины, ждешь большей прыти. Кнопка рядом с селектором коробки передач перебирает режимы Normal и Sport и, конечно, улучшает отклик на педаль газа, заодно наливая руль усилием, - но до хот-хэтчей даже Просиду GT на прямиках всё же далековато. Поэтому я взял бы 140‑сильную версию GT-Line. Динамика неплоха, а комфорта на каждый день — больше.
|Сочное сочетание спортивности и практичности
|Нет механики! И хотя бы одной зарядки сзади
Читать комментарии