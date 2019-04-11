Этот автомобиль — не хэтчбек и не универсал. Обычное дело сегодня — сравнивать его с Панамерой. «За рулем» проверил, сколько в этом преувеличения.

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История эта началась несколько лет назад, когда к завершению подходил производственный цикл предыдущего Просида, который, как вы помните, был трехдверным хэтчем. Продажи в сегменте С оставляли желать лучшего, а корейцам не хотелось терять интересную модель в гольф-классе.

В 2017‑м во Франкфурте дебютировало одноименное концептуальное произведение местного дизайн-бюро Kia под руководством Грегори Гийома. Когда концепт-кар выкатился на помост, присутствующие изрядно удивились.

Если для версии GT-Line (на заднем плане) в России припасли шесть вариантов цвета кузова, то ProCeed GT будет исключительно белым: корейцы полагают, что белый фон лучше подчеркивает контрастные красные вставки по кругу.

Kia ProCeed GT-Line GT Длина/ширина/высота/база 4605/1800/1422/2650 мм Объем багажника (VDA) 594 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1353 см³; 103 кВт/140 л.с. при 6000 об/мин; 242 Н·м при 1500–3200 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 147 кВт/200 л.с. при 5000 об/мин; 270 Н·м при 1500–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,4 с 7,5 с Максимальная скорость 205 км/ч 225 км/ч Трансмиссия передний привод; Р7

Дэнди франкфуртский

Прошлой осенью в Париже история получила продолжение — состоялась премьера шутинг-брейка ProCeed, завершившего формирование линейки новых Сидов. Капот, передние крылья и фары — вот и всё, что ему досталось от хэтчбека.

В отличие от предназначенных для Европы, наши Просиды GT-Line будут на 17‑дюймовых колесах, а GT — на 18‑дюймовых. Специально для Просида совместно с Michelin разрабатывались шины Pilot Sport 4 с резиной особого состава, и это тоже существенный вклад в управляемость!

Унаследовав у собратьев колесную базу (2650 мм), «метис» обзавелся таким же задним свесом, что у версии SW, но более покатой крышей. Сидеть под ней ничуть не менее комфортно благодаря слегка заваленной спинке заднего «дивана». А под шторкой багажника — 594 литра полезного объема: лишь на 31 литр меньше, чем у «настоящего универсала» SW.

Багажник лишь немногим менее вместительный, чем у универсала SW: 594 литра против 625 литров. И конечно, он даст фору хэтчбеку с его 395 литрами.

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Для кого создали ProCeed? Корейцы надеются, что за его руль (кстати, скошенный по хорде) удастся заманить молодых (30–40 лет) и семейных, увлеченных активным образом жизни.

С практичностью понятно. А как насчет спортивности? В нашу страну ProCeed приехал в двух фиксированных исполнениях — GT-Line и GT. У первого — 1,4‑литровый 140‑сильный турбомотор, знакомый по базовому Сиду, у второго — 1.6 T‑GDi, как у Соула GT. C той лишь разницей, что корейцы редуцировали мощность до налогововыгодных 200 л.с., минусовав четыре «лошадки». Обе версии оснащают исключительно роботом 7DCT, так что не мечтайте о более дешевом варианте с механической коробкой.

Чудеса на виражах

Кузов Просида наполовину состоит из высокопрочных сталей. Панели изготавливают методом горячей штамповки, соединяя структурными клеями. Более жесткий кузов не только позволяет машине азартнее вваливаться в повороты, но и создает меньше паразитных вибраций.

Интерьер — как у прочих Сидов, но руль скошен в нижней секции, есть красные акценты в отделке, а у версии GT — еще и анатомические передние кресла. Сиденья Recaro остались в прошлом. У версии GT теперь свои сиденья, корейские. У GT-Line кресла попроще — как у SW, с комбинированной отделкой из ткани и искусственной кожи.

О механической коробке даже не мечтайте. Только робот 7DCT.



у GT сзади честно раздвоенные трубы, то у GT-Line — бутафория.

Для лучшей шумоизоляции двигатель посадили на модернизированные опоры и установили новые подкрылки. А еще перенастроили звук выпуска. И тут уж не дайте себя обмануть: если

Подвеска (спереди — McPherson, сзади — многорычажка), если сравнивать с базовым Сидом, принципиально не изменилась. Но за дело взялась команда легендарного Альберта Бирманна, который дотачивал так понравившийся нам Stinger. У Просида амортизаторы жестче на 13% спереди и на 44% сзади, чем у хэтчбека, а стабилизаторы инженеры, напротив, слегка распустили. В результате внутренние по отношению к повороту колёса лучше держат дорогу.

Интересно, с какими настройками ProCeed приедет к нам? Пока это неизвестно. Надеюсь, характер машины удастся сохранить, — для российского рынка дорожный просвет увеличат до 150 мм, а это, как вы понимаете, негативно сказывается на управляемости. Но я сейчас в Швейцарии и езжу на европейских версиях GT-Line и GT, у которых под днищем 140 и 135 мм соответственно.

Kia ProCeed

К «скорострельному» роботу вопросов нет. А вот от моторов, будучи обманутым внешностью машины, ждешь большей прыти. Кнопка рядом с селектором коробки передач перебирает режимы Normal и Sport и, конечно, улучшает отклик на педаль газа, заодно наливая руль усилием, - но до хот-хэтчей даже Просиду GT на прямиках всё же далековато. Поэтому я взял бы 140‑сильную версию GT-Line. Динамика неплоха, а комфорта на каждый день — больше.

Сочное сочетание спортивности и практичности Нет механики! И хотя бы одной зарядки сзади



