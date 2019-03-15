Впотьмах некоторые мечтатели примут этот автомобиль за Porsche Panamera. Но понять их можно: в заблуждение вводит корма кузова shooting brake и светодиодная перекладина задней оптики. Новый Kia ProCeed — для тех, кому между 30 и 40. Сверьтесь с записью в паспорте — и вперед, прицениваться!

Впрочем, цены-то как раз пока держатся в секрете. Их огласят ближе к маю, когда и стартуют продажи третьей в линейке Сидов пятидверки. Новый Kia ProCeed — про доступный и универсальный спорт. В его багажнике лишь на 31 л меньше пространства, чем у собрата SW, который, напомню, обладает просто чудовищным для С-сегмента хранилищем в 625 литров!

Сзади при этом сидеть вполне комфортно, несмотря на покатую крышу. В Kia пошли на хитрость, завалив на несколько градусов спинки заднего дивана, которые складываются в пропорции 40/20/40 — увезете все! Особенно, как подчеркивают корейцы, автомобиль подойдет семейным, не чуждым активного образа жизни. Ну там, лыжи и сноуборды всякие, да и велосипед можно запихнуть без проблем.

Примечательно, что с обычным Сидом ProCeed по кузову роднят лишь три вещи: фары, капот и передние крылья. Остальное — оригинальное. Унаследовав у хэтча колесную базу (2650 мм), наш «метис» обзавелся таким же задним свесом, как и универсала.

Ок, а что со спортивностью? В нашу страну ProCeed придет в двух фиксированных исполнениях — GT—Line и GT. Под днищем, в отличие от европейских, ниже посаженных версий, будет 150 мм просвета. У GT—Line при этом под капотом 1,4-литровый 140-сильный турбомотор (он нам знаком по базовому Сиду), у GT — 1.6 Turbo-GDI, как у Соула GT. C той лишь разницей, что тут корейцы догадались редуцировать на четыре «лошадки» его мощность до налогововыгодных 200 л.с. Ну слава Богу! Обе версии Просида теперь безальтернативно оснащаются роботом 7DCT, так что сэкономить при покупке не мечтайте. К слову, пара 1.6 Turbo-GDI и 7DCT также была доступна какое-то время и для более крупного Sportage, но ее из конфигуратора быстренько вывели — коробка перегревалась, не выдерживая нагрузок.

В салоне более спортивную версию Сида выдает скошенный снизу руль, красные акценты в интерьере, а также анатомические сиденья (теперь свои, не Recaro).

Глядя на корму Просида, не дайте ввести в себя в заблуждение. Двойные наконечники труб здесь — лишь бутафория, если вы выбираете исполнение GT—Line. Ее выхлопная система стандартная, единственный отросток трубы уходит под бампер. А вот у более мощной GT все по-честному. Да и звук настроен соответствующим образом. Хотя лично я предпочел бы покой в салоне, взяв GT—Line, скорее, для индивидуальности, чем для быстрой езды.

Схема подвески — спереди МакФерсон, сзади многорычажка — по сравнению с базовым Сидом принципиально не изменилась. Но есть нюансы: в отличие от «донора» амортизаторы тут жестче на 13% и 44% (спереди/сзади), а вот стабилизаторы, напротив, слегка распустили. Как итог, внутренние колеса в повороте лучше сцепляются с дорогой. Осталось только выяснить, с какими настройками ProCeed приедет к нам в мае и как поведет себя на наших дорогах.

Со своими 594 литрами объема новый Kia ProCeed лишь 31 л уступает универсалу SW.

О ценах сейчас лишь остается гадать на текущих ценниках SW, который без учета специальных условий стоит в топовой версии 1 639 900 руб. (1.4 T—GDI). За аналогично оснащенный ProCeed GT—Line, думается мне, попросят около 1,7 миллиона рублей, а за GT — все 1,8 миллиона. И да, это будут нишевые — но чертовски красивые! — продажи.

Фото: Kia