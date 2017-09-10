Новый Kia Ceed SW: назло рекордам

В третьем поколении корейский универсал стал не только вместительнее, но и во многом просто удобнее.

Универсал третьего поколения на 95 мм длиннее и на 20 мм шире прежней машины. Высота уменьшилась на 10 мм, а колесная база осталась прежней.

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Цифры объема багажника представители российского офиса Kia произносят почти как мантру: 625 литров — это самое большое грузовое отделение в классе. Рекорд! Для сравнения приводят универсал Ford Focus с его 476 литрами и лифтбек Skoda Octavia с 568-литровым багажным отделением. А ведь Шкода существует и в ипостаси универсала Combi — так почему бы не сравнить SW с ним? Официальная позиция слегка тенденциозна: дескать, чешский «сарай» слишком дорог, поскольку его импортируют из Чехии, а не штампуют в Нижнем Новгороде.

Что ж, ответ принят. А теперь — внимание! — правильный ответ: в сравнении багажников Ceed SW действительно вне конкуренции — в чешском универсале он рассчитан на 588 литров. Однако если сложить задний ряд сидений, то Octavia Combi окажется все-таки вместительнее Сида: 1718 литров против 1694.

Органайзерские способности

Другое дело, как этим литражом распорядиться. Здесь сразу придется оговориться: Сид Сиду рознь. Главные вкусности достанутся машинам в самых дорогих комплектациях Premium и Premium+: это электропривод двери багажника с интеллектуальной функцией открывания (надо на несколько секунд задержаться около задней эмблемы, ключ должен находиться в кармане) и органайзер пространства грузового отсека, который включает в себя телескопическую перегородку и направляющие, по которым она перемещается. Штука удобная, хоть и не особо оригинальная: нечто подобное я уже встречал на разных моделях VAG.

В версиях попроще второй ряд раскладывается в соотношении 40:60, а начиная с комплектации Prestige центральная часть спинки заднего дивана может быть откинута отдельно — это очень удобно в плане перевозки длинномеров.

Не всякий кроссовер обладает столь вместительными недрами! Чтобы откинуть спинки заднего дивана, нужно тянуть за рычаги, расположенные по бортам багажника. Для хранения шторки багажного отделения предусмотрено специальное место в подполье. Отличное решение! Электропривод двери багажника можно получить только в двух топ-комплектациях.

А вот тщательно спланированное подполье, разделенное на несколько отсеков для мелочей, можно будет встретить во всех комплектациях SW. Розетка 12 вольт по правому борту, равно как и крючки, за которые удобно цеплять пакеты из супермаркета, универсалу достались от хэтчбека.

Камера заднего вида становится доступна в комплектации Luxe, но задние датчики парковки появляются лишь в следующем уровне оснащения Prestige.

Езда на скорую руку

От обычного Сида универсал перенял и ездовые манеры. И это хорошая новость, потому как шасси настроено отлично! Легкий руль с чистой обратной связью и логичным нарастанием усилия, неплохая плавность хода и отличная шумоизоляция — всем этим уже успел порадовать хэтчбек. Топ-версия оснащается 140-сильным турбомотором 1.4 T-GDI, который работает в связке с роботом с парой сцеплений 7DCT, но я бы предпочел силовой агрегат от Церато: 2-литровый атмосферник с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом обеспечивает лучшее управление тягой. Работа же сидовского «турбопреселектива» разбавлена паузами, которые вносят в процесс разлад: ускорение не всегда приходит вовремя.

Ceed с турбомотором 1.4 T-GDI официально можно эксплуатировать на 92-м бензине, но мы бы не советовали лить в бак такой машины топливо с октановым числом ниже 95. Бензиновый двигатель 1.6 MPI — оптимальный выбор для Сида.

В этом смысле более доступный двигатель 1.6 MPI мощностью 128 сил кажется более правильным решением, да и покупатели так считают, если судить по другим модификациям: турбо — выбор избранных. К тому же такой мотор с автоматом будет дешевле тысяч этак на восемьдесят — по крайней мере, именно такая разница между силовыми агрегатами у хэтчбека.

Дизайн интерьера полностью повторяет оный у хэтчбека (и немного отличается от седана Cerato).

Приборы предельно лаконичны по оформлению и потому прекрасно читаются. Чтобы получить всевозможные обогревы, не придется тратиться на самые дорогие комплектации: значительная часть «теплых опций» доступна уже со второй комплектации Comfort.

Система цен

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Кстати о ценах: они пока не объявлены. Прайс будет обнародован ближе к началу продаж, которые стартуют в конце января 2019 года. Но никто не мешает нам немного пофантазировать не тему стоимости универсала. Kia Ceed SW прошлого поколения был на 40 тысяч дороже хэтчбека. Предположим, что с появлением новой машины эта разница возрастет до 50–60 тысяч (такая вилка может быть обусловлена разным набором именно багажного оборудования универсала).

В таком случае цены на базовую версию SW с мотором 1.4 (100 сил) и механической коробкой окажутся ниже отметки 1,1 млн. А самые востребованные версии с 1,6-литровым двигателем и автоматом в комплектации Luxe будут примерно на уровне 1,18 млн. Это немного дороже, чем уже немолодой и к тому же более тесный Focus с меньшим набором оснащения, так что подобная цена выглядит справедливой. Но все же подождем — увидим.

Фото: Kia