Новый Kia Ceed SW: назло рекордам

Цифры объема багажника представители российского офиса Kia произносят почти как мантру: 625 литров — это самое большое грузовое отделение в классе. Рекорд! Для сравнения приводят универсал Ford Focus с его 476 литрами и лифтбек Skoda Octavia с 568-литровым багажным отделением. А ведь Шкода существует и в ипостаси универсала Combi — так почему бы не сравнить SW с ним? Официальная позиция слегка тенденциозна: дескать, чешский «сарай» слишком дорог, поскольку его импортируют из Чехии, а не штампуют в Нижнем Новгороде.
Что ж, ответ принят. А теперь — внимание! — правильный ответ: в сравнении багажников Ceed SW действительно вне конкуренции — в чешском универсале он рассчитан на 588 литров. Однако если сложить задний ряд сидений, то Octavia Combi окажется все-таки вместительнее Сида: 1718 литров против 1694.
Органайзерские способности
Другое дело, как этим литражом распорядиться. Здесь сразу придется оговориться: Сид Сиду рознь. Главные вкусности достанутся машинам в самых дорогих комплектациях Premium и Premium+: это электропривод двери багажника с интеллектуальной функцией открывания (надо на несколько секунд задержаться около задней эмблемы, ключ должен находиться в кармане) и органайзер пространства грузового отсека, который включает в себя телескопическую перегородку и направляющие, по которым она перемещается. Штука удобная, хоть и не особо оригинальная: нечто подобное я уже встречал на разных моделях VAG.
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Не всякий кроссовер обладает столь вместительными недрами!
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Чтобы откинуть спинки заднего дивана, нужно тянуть за рычаги, расположенные по бортам багажника.
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Для хранения шторки багажного отделения предусмотрено специальное место в подполье. Отличное решение!
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Электропривод двери багажника можно получить только в двух топ-комплектациях.
А вот тщательно спланированное подполье, разделенное на несколько отсеков для мелочей, можно будет встретить во всех комплектациях SW. Розетка 12 вольт по правому борту, равно как и крючки, за которые удобно цеплять пакеты из супермаркета, универсалу достались от хэтчбека.
Езда на скорую руку
От обычного Сида универсал перенял и ездовые манеры. И это хорошая новость, потому как шасси настроено отлично! Легкий руль с чистой обратной связью и логичным нарастанием усилия, неплохая плавность хода и отличная шумоизоляция — всем этим уже успел порадовать хэтчбек. Топ-версия оснащается 140-сильным турбомотором 1.4 T-GDI, который работает в связке с роботом с парой сцеплений 7DCT, но я бы предпочел силовой агрегат от Церато: 2-литровый атмосферник с 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом обеспечивает лучшее управление тягой. Работа же сидовского «турбопреселектива» разбавлена паузами, которые вносят в процесс разлад: ускорение не всегда приходит вовремя.
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Ceed с турбомотором 1.4 T-GDI официально можно эксплуатировать на 92-м бензине, но мы бы не советовали лить в бак такой машины топливо с октановым числом ниже 95.
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Бензиновый двигатель 1.6 MPI — оптимальный выбор для Сида.
В этом смысле более доступный двигатель 1.6 MPI мощностью 128 сил кажется более правильным решением, да и покупатели так считают, если судить по другим модификациям: турбо — выбор избранных. К тому же такой мотор с автоматом будет дешевле тысяч этак на восемьдесят — по крайней мере, именно такая разница между силовыми агрегатами у хэтчбека.
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Приборы предельно лаконичны по оформлению и потому прекрасно читаются.
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Чтобы получить всевозможные обогревы, не придется тратиться на самые дорогие комплектации: значительная часть «теплых опций» доступна уже со второй комплектации Comfort.
Система цен
Кстати о ценах: они пока не объявлены. Прайс будет обнародован ближе к началу продаж, которые стартуют в конце января 2019 года. Но никто не мешает нам немного пофантазировать не тему стоимости универсала. Kia Ceed SW прошлого поколения был на 40 тысяч дороже хэтчбека. Предположим, что с появлением новой машины эта разница возрастет до 50–60 тысяч (такая вилка может быть обусловлена разным набором именно багажного оборудования универсала).
В таком случае цены на базовую версию SW с мотором 1.4 (100 сил) и механической коробкой окажутся ниже отметки 1,1 млн. А самые востребованные версии с 1,6-литровым двигателем и автоматом в комплектации Luxe будут примерно на уровне 1,18 млн. Это немного дороже, чем уже немолодой и к тому же более тесный Focus с меньшим набором оснащения, так что подобная цена выглядит справедливой. Но все же подождем — увидим.
Фото: Kia
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