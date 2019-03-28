Новый Kia Ceed признан лучшим в С-классе

Сегмент С-класса, он же гольф-класс, как в России, так и по всему миру, постепенно сокращается: место традиционных хэтчбеков и универсалов занимают кроссоверы. Но автопроизводители не спешат уходить из этого класса, постоянно представляя новые модели и их модернизированные версии.
Несмотря на невысокую долю, в прошлом году на российском рынке было представлено четыре новинки в С-классе. Причем одну из них новинкой назвать сложно: это VW Golf. Однако модель считается референтной в классе, а в прошлом году немцы неожиданно решили вернуть ее к нам.
Впрочем, VW Golf пусть и остается европейским бестселлером, но не выдержал конкуренции с Kia Ceed, который не только сменил название (cee'd на Ceed), но и серьезно изменился внешне и технически. На третьем месте неожиданно оказался представитель премиум-сегмента: новое поколение Mercedes-Benz A-класса. Хэтчбек со значительным отрывом лидирует по оценке дизайна машины и технической оснащенности. Ну а замыкает рейтинг читательских симпатий еще одна Kia — седан Cerato.
Компактный класс, победитель и призеры Гран-При «За рулем»:
|
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Итого
|
Kia Ceed
|
4195
|
2684
|
27 760
|
34 639
|
Kia Cerato
|
4103
|
3635
|
17 444
|
25 182
|
Mercedes-Benz A-класса
|
15887
|
8012
|
5650
|
29 549
|
Volkswagen Golf
|
10 473
|
2999
|
18 462
|
31 934
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- Генеральный партнер Гран-при «За рулем»-2019 — компания Cordiant.
Фото: фирмы-производители
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