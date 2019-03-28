Новый Kia Ceed признан лучшим в С-классе

На церемонии Гран-при «За рулем» был вручен Золотой Пегас за лучшую новинку в компактном классе 2018 года на российском рынке. Наши читатели посчитали Kia Ceed лучшим исходя из техники, дизайна и практичности.

Сегмент С-класса, он же гольф-класс, как в России, так и по всему миру, постепенно сокращается: место традиционных хэтчбеков и универсалов занимают кроссоверы. Но автопроизводители не спешат уходить из этого класса, постоянно представляя новые модели и их модернизированные версии.

Несмотря на невысокую долю, в прошлом году на российском рынке было представлено четыре новинки в С-классе. Причем одну из них новинкой назвать сложно: это VW Golf. Однако модель считается референтной в классе, а в прошлом году немцы неожиданно решили вернуть ее к нам.

Впрочем, VW Golf пусть и остается европейским бестселлером, но не выдержал конкуренции с Kia Ceed, который не только сменил название (cee'd на Ceed), но и серьезно изменился внешне и технически. На третьем месте неожиданно оказался представитель премиум-сегмента: новое поколение Mercedes-Benz A-класса. Хэтчбек со значительным отрывом лидирует по оценке дизайна машины и технической оснащенности. Ну а замыкает рейтинг читательских симпатий еще одна Kia — седан Cerato.

Компактный класс, победитель и призеры Гран-При «За рулем»:

Техника Дизайн Практичность Итого Kia Ceed 4195 2684 27 760 34 639 Kia Cerato 4103 3635 17 444 25 182 Mercedes-Benz A-класса 15887 8012 5650 29 549 Volkswagen Golf 10 473 2999 18 462 31 934

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Генеральный партнер Гран-при «За рулем»-2019 — компания Cordiant.

Фото: фирмы-производители