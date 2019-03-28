Новый Kia Ceed признан лучшим в С-классе

На церемонии Гран-при «За рулем» был вручен Золотой Пегас за лучшую новинку в компактном классе 2018 года на российском рынке. Наши читатели посчитали Kia Ceed лучшим исходя из техники, дизайна и практичности.

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

Сегмент С-класса, он же гольф-класс, как в России, так и по всему миру, постепенно сокращается: место традиционных хэтчбеков и универсалов занимают кроссоверы. Но автопроизводители не спешат уходить из этого класса, постоянно представляя новые модели и их модернизированные версии.

Несмотря на невысокую долю, в прошлом году на российском рынке было представлено четыре новинки в С-классе. Причем одну из них новинкой назвать сложно: это VW Golf. Однако модель считается референтной в классе, а в прошлом году немцы неожиданно решили вернуть ее к нам.

Впрочем, VW Golf пусть и остается европейским бестселлером, но не выдержал конкуренции с Kia Ceed, который не только сменил название (cee'd на Ceed), но и серьезно изменился внешне и технически. На третьем месте неожиданно оказался представитель премиум-сегмента: новое поколение Mercedes-Benz A-класса. Хэтчбек со значительным отрывом лидирует по оценке дизайна машины и технической оснащенности. Ну а замыкает рейтинг читательских симпатий еще одна Kia — седан Cerato.

Компактный класс, победитель и призеры Гран-При «За рулем»:

Техника

Дизайн

Практичность

Итого

Kia Ceed

4195

2684

27 760

34 639

Kia Cerato

4103

3635

17 444

25 182

Mercedes-Benz A-класса

15887

8012

5650

29 549

Volkswagen Golf

10 473

2999

18 462

31 934

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Новый Kia Ceed признан лучшим в С-классе

Фото: фирмы-производители

Новый Kia Ceed признан лучшим в С-классе
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Отзывы о Kia Ceed (6)

Kia 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Горячий темперамент, острая управляемость, вменяемый ценник

Недостатки:

Нет автомата, высокий транспортный налог

Комментарий:

Я давно мечтал о горячем хэтчбеке, дозрел только в этом году. В рамки моего бюджета укладывался только Cee’d SW — стоимость зажигалок от других брендов подскочила до стратосферы. Поэтому Kia оказался безальтернативным. Машину брал в конце февраля. Выпущена она была еще в 2016 году, вследствие чег...

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