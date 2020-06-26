Новый кроссовер Kia: тест-драйв двух версий XCeed (с видео)

В названии кроссовера есть слово Ceed, но общих кузовных деталей с обычным Сидом почти нет. За исключением передних дверей.

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Новый кросс-хэтч Kia XCeed уже собирают на заводе в Калининграде. Моторов два: 1.4 (140 л.с.) и 1.6 (200 л.с.). Оба с турбонаддувом.

«За рулем» протестировал обе версии: 1.4 в средней комплектации Prestige, а более мощная — в богатом исполнении Premium.

На ИксСидах с разными моторами установлены колеса разной размерности. На машине с 200-сильным двигателем они 18-дюймовые с шинами 235/45, на версии 1.4 — 16-дюймовые с покрышками 205/60. За счет этого у ИксСидов разный дорожный просвет: 184 и 172 мм соответственно. Оба показателя стандартны для приподнятого хэтчбека, коим, по сути, и является Kia XCeed.

Внутри уютно?

200-сильный XCeed доступен в единственной самой богатой комплектации Premium. Ее особенностью является мультимедийная система с гигантским экраном и штатной навигацией. Кроме того, отделка дефлекторов на передней панели и прострочка на передних сиденьях выполнены в цвет кузова. Сами сиденья у обеих машин такие же, как в обычном Kia Ceed: с удобными подушкой и спинкой и с отличной боковой поддержкой. Есть электрорегулировки положений и регулировка поясничного подпора.

Комбинация приборов у кроссовера в версии Prestige аналоговая — два больших круга и центральный дисплей борткомпьютера между ними. Для 200-сильного ИксСида и 140-сильного в версии Premium+ доступна виртуальная приборная панель с хорошей графикой и четкой отрисовкой. В режиме Sport архитектура приборки заметно меняется: на спидометре и тахометре появляются огромные цифры.

Задняя спинка, вне зависимости от версии ИксСида, складывается в пропорции 40/20/40. А значит, на этом кросс-хэтче можно перевозить длинномеры, например, лыжи или сноуборд. Полезная опция.

А багажник большой?

Багажник у Kia XCeed во всех версиях оснащен электроприводом. Он открывается сам через несколько секунд после того, как подойдешь к нему с ключом в кармане. Заявленный объем скромный — 420 л, и то при максимально опущенном фальшполе. Когда он в верхнем положении, объем багажника — от силы литров 300. В версиях Premium и Premium+ и того меньше за счет акустики JBL с сабвуфером.

Как он едет, как разгоняется?

Турбодвигатель 1.4 на Kia Ceed является топовым, а для XCeed он базовый. Из особенностей можно отметить шумоизоляционный кожух, который установлен на насосе высокого давления.

Динамику разгона до 100 км/ч и эластичность мы измерили на обоих кросс-хэтчах с помощью системы Vbox. XCeed 1.4 разменивает первую сотню за 10,5 с. Динамику частично съела мокрая дорога, на которой мы провели замеры. Зато управлять тягой удобно.

А еще мы оценили эластичность при разгоне с 60 до 100 км/ч: робот почти сразу уходит на пониженные передачи. Уже через 5,87 секунды 100 км/ч достигнуты. Ускорение с 80 до 120 км/ч занимает 7,25 с. Достойные показатели на фоне конкурентов с аналогичными силовыми агрегатами. При этом реальный расход топлива в городе — примерно 6 л на 100 км, на трассе — 5,3 л. Очень хороший показатель!

Версия с мотором 1.6 на той же мокрой дороге разгоняется до 100 км/ч за 8,7 с., но колоссальной разницы в динамике по сравнению с менее мощным автомобилем пока не чувствуется. С 60 до 100 км/ч 200-сильный XCeed разгоняется за 4,89 с. Робот ведет себя так же, как на 140-сильной машине. С 80 до 120 км/ч кросс-хэтч разгоняется за 5 секунд. Чем больше скорость, тем сильнее ощущается разница в мощности двигателей. XCeed 1.6 расходует топлива примерно на 2 л больше во всех режимах: городском, смешанном и на трассе.

С каждым из моторов в паре работает преселективный семиступенчатый робот. Его прошивку, похоже, наконец-то довели до ума. Теперь при переключениях почти не ощущается подергиваний, а логика выбора передач оправдывает ожидания водителя.

На бездорожье можно?

Независимо от версии Kia XCeed должен жить на асфальте. Даже на мокрой грунтовке ему делать нечего. Антипробуксовочная система на таком скользком покрытии не помогает. Максимум, на что способен XCeed, — это подъехать к бордюру, не задев его бампером, и преодолеть заснеженный двор, не застряв. Шумоизоляция колесных арок не идеальна. На топовом ИксСиде стоимостью 2 млн рублей при езде на скорости в 80 км/ч приходится повышать голос при разговоре с пассажиром из-за гула от колес.

В основе кросс-хэтча от Kia — легковая переднеприводная машина с увеличенным клиренсом. Новичок построен на платформе Kia Ceed: стойки МакФерсон спереди и многорычажная подвеска сзади. Подвеску, конечно, не просто приподняли, а еще использовали амортизаторы и пружины с другими характеристиками. На машине с 16-дюймовыми колесами 205/60 ощущается запас энергоемкости подвески: можно достаточно быстро ехать по ухабистой дороге, не боясь словить пробой. В целом машина понятна и предсказуема. Плавность хода достойная. Можно придраться лишь к недостаточной курсовой устойчивости.

На более мощном автомобиле с низкопрофильными шинами подвеска, напротив, дубовая. Все мелкие и крупные неровности ощущаются на сиденье и на руле.

Новый Kia XCeed — интересный и стильный автомобиль. Версия 1.4 в комплектации Prestige за 1,6 млн рублей — весьма сбалансированная. И определенно стоит своих денег. А вот топовая версия с 200-сильным мотором за 2 млн рублей заставляет задуматься: а стоит ли переплачивать? Растеряв достоинства версии 1.4, такой XCeed не приобрел почти ничего нового.