Компания Kia расширила семейство Ceed недорогой альтернативой кроссоверам — кросс-версией хэтчбека XCeed.

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Новый Kia XCeed отличается от остальных версий модели настолько, что общего у него с 5-дверным хэтчбеком лишь передние двери.

Автомобиль получил удлиненный капот, увеличенные на 25 и 60 мм передний и задний свесы, длина которых теперь составляет 905 и 840 мм соответственно. Дверь багажника имеет больший наклон, почти такой же, как у фастбеков, а линия окна проходит на 60 мм выше. Кроме того, у XCeed новые фары и задние фонари.

Автомобиль стал не только длиннее на 85 мм (4395 мм), но и на 26 мм шире пятидверного Ceed, а также заметно выше (1490 мм), благодаря увеличенному дорожному просвету и более высокому кузову. Клиренс автомобиля с 16-дюймовыми колесами составляет 174 мм, а с 18-дюймовыми — 184 мм. Это на 42 мм больше, чем у Ceed.

Салон кросс-хэтча, если сравнивать его со стандартным салоном Ceed, не изменился, если не считать декоративную отделку интерьера желтого цвета, предусматривающую прострочку желтыми нитями сидений и панелей дверей. Увеличенный задний свес сделал багажник автомобиля на 31 л вместительнее, чем у Ceed. Его объем составляет 426 л, а при сложенных задних сиденьях — 1378 л. Кстати, спинки сидений могут складываться в пропорции 40:20:40, а дверь багажника имеет электропривод.

В топовых комплектациях Kia XCeed оснащается навигационной системой с 10,25-дюймовым экраном, аудиосистемой премиального класса JBL с технологией восстановления цифрового сигнала Clari-Fi, двухзонным климат-контролем, обогревом руля и лобового стекла, системой обогрева и вентиляции передних сидений, а также обогревом задних сидений. Также кросс-хэтч можно оснастить интеллектуальным круиз-контролем с функцией остановки и возобновления движения, системой оповещения о риске столкновения, интеллектуальной системой оповещения об ограничениях скорости, парковочным ассистентом, системой удержания в полосе и ассистентом управления дальним светом фар. Kia XCeed также получит систему автопилотирования второго уровня и систему выбора режимов движения Drive Mode Select.

Все двигатели Kia XCeed — турбированные. Это три бензиновых мотора и два дизеля. Самым скромным стал 1,0-литровый 3-цилиндровый бензиновый агрегат мощностью 120 л.с. и 172 Нм. Другой бензиновый мотор имеет 4 цилиндра, объем 1,4 л и мощность 140 л.с. и 242 Нм. Самым мощным бензиновым двигателем стал 204-сильный 1,6-литровый мотор. Турбодизельные агрегаты имеют мощность 115 и 136 л.с. В начале 2020 года XCeed получит гибридные силовые установки, включая мягкие 48-вольтовые гибриды. Двигатели оснащаются 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, а литровый мотор — исключительно 6-ступенчатой механикой.

Начало производства Kia XCeed намечено на август 2019 года, а первые поставки клиентам — на третий квартал этого года. Когда автомобиль появится у российских дилеров Kia, пока неизвестно, но он обязательно будет поставляться в Россию.

Другой ожидаемой новинкой Kia стал кроссовер Seltos.

Пока эти две новинки не добрались до России, можно рассмотреть покупку другой интересной модели — городского кроссовера Kia Soul нового поколения.

Фото: Kia