Новый Kia Soul безопаснее старого

Новое поколение Soul стало гораздо безопаснее предшествующего, оценка которого была лишь «приемлемо».

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Новый Kia Soul, наконец, прошел серию краш-тестов Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). Результаты впечатляют. Субкомпактный городской кроссовер получил высший балл Top Safety Pick + и стал гораздо безопаснее предыдущего поколения.

Главной причиной более высокого балла стали улучшившиеся результаты краш-теста с небольшим перекрытием со стороны пассажира. Новая модель теперь имеет рейтинг «хорошо», а не «приемлемо», который был у старого поколения Soul. В других испытаниях новый Soul также получил высшую оценку — «хорошо».

Самую высокую оценку Soul получил и за работу системы предотвращения столкновений. Система отлично срабатывала на скорости до 40 км/ч. Следует отметить, что система автоматического экстренного торможения доступна не во всех комплектациях автомобиля, как и система обнаружения пешеходов.

Оценку «хорошо» получили также светодиодные фары, что помогло Soul получить еще и максимальный рейтинг безопасности. К сожалению, галогенные фары удостоились лишь оценки «плохо». Неизменной осталась оценка креплений детских кресел — «приемлемо».

Новый Kia Soul уже продается в России по цене от 1 029 900 до 1 629 900 рублей.

Другой новинкой Kia на нашем рынке стал Kia ProCeed, цены на который начинаются от 1 519 900 рублей.

Фото: Kia