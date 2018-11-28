Новый Kia Soul безопаснее старого — журнал За рулем

Новый Kia Soul безопаснее старого

Новое поколение Soul стало гораздо безопаснее предшествующего, оценка которого была лишь «приемлемо».

Kia Soul
Kia Soul

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Новый Kia Soul: все его плюсы и недостатки

Новый Kia Soul, наконец, прошел серию краш-тестов Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). Результаты впечатляют. Субкомпактный городской кроссовер получил высший балл Top Safety Pick + и стал гораздо безопаснее предыдущего поколения.

Главной причиной более высокого балла стали улучшившиеся результаты краш-теста с небольшим перекрытием со стороны пассажира. Новая модель теперь имеет рейтинг «хорошо», а не «приемлемо», который был у старого поколения Soul. В других испытаниях новый Soul также получил высшую оценку — «хорошо».


Самую высокую оценку Soul получил и за работу системы предотвращения столкновений. Система отлично срабатывала на скорости до 40 км/ч. Следует отметить, что система автоматического экстренного торможения доступна не во всех комплектациях автомобиля, как и система обнаружения пешеходов.


Оценку «хорошо» получили также светодиодные фары, что помогло Soul получить еще и максимальный рейтинг безопасности. К сожалению, галогенные фары удостоились лишь оценки «плохо». Неизменной осталась оценка креплений детских кресел — «приемлемо».

Новый Kia Soul безопаснее старого

Фото: Kia

Новый Kia Soul безопаснее старого
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Отзывы о Kia Soul (5)

Kia 2011 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя мо...

Недостатки:

Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.

Комментарий:

Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.

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