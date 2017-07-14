Сегодня в России стартовали продажи третьего поколения кроссовера Kia Soul. На нашем рынке предлагают 11 вариантов модели, в том числе — версии GT Line.

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Новый Kia Soul комплектуется 6-ступенчатыми механической или автоматической коробками передач, а также (в сочетании с двигателем 1.6 T-GDI версии GT Line) 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Российским покупателям на выбор предлагают 9 вариантов одноцветной окраски кузова и четыре двухцветные комбинации.

В зависимости от комплектации цена автомобиля варьируется от 1 029 900 до 1 629 900 рублей. Все Соулы нового поколения для российского рынка производятся на заводе «Автотор» в Калининграде, гарантия на них составляет 5 лет или 150 000 км пробега.

Цены на автомобиль в комплектации Classic начинаются 1 029 900 рублей, в версии Comfort модель обойдется от 1 089 900 рублей, за Luxe попросят от 1 219 900 рублей, за Prestige — от 1 359 900 рублей, за Premium — 1 579 900 рублей, Premium+ — 1 649 900 рублей, за версию Soul GT Line с 200-сильным турбированным двигателем придется выложить 1 629 900 рублей.

Уже в базе автомобиль получил 6 подушек безопасности, иммобилайзер, центральный замок с функцией блокировки дверей при начале движения, мультифункциональное рулевое колесо с регулировкой по высоте и вылету, крепление Isofix и многое другое.

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Фото: Kia