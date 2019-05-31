Конкурент Креты от Kia: название и цена для России

Конкурент Hyundai Creta от Kia будет называться Seltos только на рынке Северной Америки. У нас субкомпактный кроссовер получит другое имя.

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Вчера мы опубликовали первые фотографии нового кроссовера Kia, который будет продаваться по всему миру, в том числе в России. Эти снимки сделаны в Северной Америке во время съемок рекламы автомобиля. На месте номерных знаков, а также на двери багажника, было написано имя Seltos, но вряд ли это название предложат для России.

На нашем рынке новый субкомпактный кроссовер Kia получит другое имя. Окончание «os» нельзя назвать благозвучным для нашего слуха из-за некоторых грубых ассоциаций. Например, в разговорной речи оно встречается в словах «попадос», «досвидос» и подобных. В свое время компания Kia объявляла голосование за имя будущей модели. Автолюбителям предлагалось выбрать из названий Tusker, Trazor, Trailster и SP-Z. Победили Tusker и Trazor, но вряд ли второе имя можно назвать более благозвучным для России, чем Seltos. Таким образом, название Tusker остается самым вероятным для российского рынка.


Какое бы имя ни получил новый субкомпактный кроссовер Kia в России, стоимость его будет весьма привлекательной. Об этом в нескольких интервью заявлял глава российского представительства Kia Чжон Вон Чжон.

Он отметил, что модель станет одним из лучших предложений в сегменте городских кроссоверов, в том числе благодаря ориентированию именно на российского потребителя. Можно смело предположить, что начальная стоимость автомобиля составит примерно от 850 тыс. рублей. То есть, традиционно, где-то на 100 тыс. дешевле конкурента от Hyundai. Напомним, что Renault Kaptur стоит в России от 904 тыс. рублей, а Duster, который скоро подорожает при смене поколений, — от 714 тыс. рублей. Nissan Juke предлагается по цене более 1,1 млн рублей. Таким образом, новинка Kia обещает стать весьма популярной в нашей стране.

Фото: Kia

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