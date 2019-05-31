Конкурент Креты от Kia: название и цена для России

Вчера мы опубликовали первые фотографии нового кроссовера Kia, который будет продаваться по всему миру, в том числе в России. Эти снимки сделаны в Северной Америке во время съемок рекламы автомобиля. На месте номерных знаков, а также на двери багажника, было написано имя Seltos, но вряд ли это название предложат для России.
На нашем рынке новый субкомпактный кроссовер Kia получит другое имя. Окончание «os» нельзя назвать благозвучным для нашего слуха из-за некоторых грубых ассоциаций. Например, в разговорной речи оно встречается в словах «попадос», «досвидос» и подобных. В свое время компания Kia объявляла голосование за имя будущей модели. Автолюбителям предлагалось выбрать из названий Tusker, Trazor, Trailster и SP-Z. Победили Tusker и Trazor, но вряд ли второе имя можно назвать более благозвучным для России, чем Seltos. Таким образом, название Tusker остается самым вероятным для российского рынка.
Какое бы имя ни получил новый субкомпактный кроссовер Kia в России, стоимость его будет весьма привлекательной. Об этом в нескольких интервью заявлял глава российского представительства Kia Чжон Вон Чжон.
- Также компания готовит к продажам новую внедорожную версию Ceed, получившую название XCeed.
- Пока же роль городского кроссовера в модельном ряду Kia выполняет недавно обновившийся хэтчбек Soul.
Фото: Kia
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